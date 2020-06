Corona Gießen: Erneut Kita-Erzieherin positiv getestet - Kinder und Kollegen in Quarantäne

An einer Kindertagesstätte in Gießen ist erneut eine Erzieherin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Knapp 25 Personen müssen nun in Quarantäne.

Inzwischen zwei Corona -Fälle an zwei Kitas in Gießen

Zahlreiche Kinder und Kollegen in Quarantäne

Update, 30.6.2020: Erneut gibt es einen Covid-19-Fall an einer Kita in Gießen. Eine Erzieherin wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet.

17 Kinder der Gruppe an der Helene-Simon-Kita der AWO in Gießen sowie sechs Personen aus dem Betreuungsteam müssen nun vorerst in Quarantäne. Sie sollen am Mittwoch getestet werden. Die Gruppe wurde geschlossen, die Kita bleibt zunächst geöffnet.

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu allen betroffenen Familien und Personen auf und steht in enger Abstimmung mit dem Träger und der Kitaleitung.

Bereits in der vergangenen Woche war ein Fall an einer weiteren Kindertageseinrichtung bestätigt worden. Alle Kinder sowie weitere Betreuungspersonen aus dem Umfeld waren im Nachgang allerdings negativ getestet worden.

Die Zahl der vom Gesundheitsamt betreuten aktiven COVID-19-Fälle ist seit gestern um drei auf insgesamt fünf Fälle gestiegen. Insgesamt verzeichnet das Gesundheitsamt 251 bestätigte Infektionen, davon sind 242 wieder genesen. Vier mit SARS-CoV-2 infizierte Personen sind verstorben.

Update, 25.6.2020: Nach dem Corona-Fall einer Erzieherin in der Marie-Juchacz-Kita der AWO in Gießen-Wieseck sind alle weiteren Kontaktpersonen aus der Einrichtung getestet worden.

Was war passiert? Der Test bei einer Erzieherin der Einrichtung war positiv ausgefallen. Am Dienstag war die Infektion bestätigt worden. Darauf wurden am Mittwoch sieben Kinder der betreffenden Gruppe sowie weitere Mitarbeitende getestet.

Inzwischen ist klar: Bei allen Kontaktpersonen aus der Einrichtung fiel der Corona-Test negativ aus. Die getesteten Kinder bleiben zunächst in Quarantäne. Beim Auftreten von Symptomen werden sie ein zweites Mal getestet.

Corona-Fall in Gießener Kita: Gruppe geschlossen, Kita weiter geöffnet

Erstmeldung, 23.6.2020: An der Marie-Juchacz-Kindertagesstätte in Gießen-Wieseck ist eine Erzieherin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das berichtete der Landkreis Gießen am Dienstag (23. Juni). Demnach habe das Ergebnis am Vormittag vorgelegen.

Die Frau habe keine Symptome gezeigt, sei aber bei Tests im häuslichen Umfeld mitgetestet worden. Sie befindet sich nun in Quarantäne.

Die Erzieherin war zuletzt in der vergangenen Woche in der Betreuung in der Kita eingesetzt. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit alle Kontaktpersonen und steht in enger Abstimmung mit der AWO Gießen als Träger der Einrichtung sowie der Kitaleitung.

Alle engen Kontaktpersonen, dazu zählen die von der Frau zuletzt betreuten sieben Kleinkinder und drei Kolleginnen innerhalb einer Gruppe, müssen vorsichtshalber in Quarantäne. Sie sollen rasch getestet werden. Die Eltern der Kinder müssen als Kontaktpersonen von Kontaktpersonen nicht in Quarantäne.

Die Gruppe, in der die Erzieherin tätig war, wurde geschlossen. Alle Gruppen der Einrichtung sind räumlich voneinander getrennt. Die Kita befindet sich im eingeschränkten Regelbetrieb und bleibt bis auf weiteres geöffnet. Eltern werden durch den Träger informiert.