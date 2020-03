Corona Gießen: Krankenhäuser suchen Helfer - Auch Laien aufgerufen

Wie entwickelt sich die Corona-Krise in Gießen und Mittelhessen: Der Ticker.

Update, 20.3.2020, 9.01 Uhr: Mit diesem Aufruf wetteifern die drei Gießener Krankenhäuser jetzt um Freiwillige, die in den nächsten Wochen den Pflegern und Ärzten beistehen sollen.

Das St.-Josefs-Krankenhaus Balserische Stiftung kann sich sogar den Einsatz von medizinischen Laien vorstellen. Das Universitätsklinikum und das Agaplesion Evangelische Krankenhaus setzen vor allem auf Medizinstudierende mit oder auch ohne Pflegeausbildung, wie die giessener-allgemeine.de* berichtet.

Coronavirus Gießen: Erster Corona-Fall in Erstaufnahmeeinrichtung

Update, 19.3.2020, 15.51 Uhr: Wie der Hessische Rundfunk berichtet, gibt es den erste bestätigten Corona-Fall in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Bei einem 24 Jahre alten Flüchtling ist am Mittwochabend nach dessen Ankunft in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen eine Infektion mit dem Coronavirus-Erreger festgestellt worden.

Dies ist der erste positive Befund in der Erstaufnahmeeinrichtung, wie das Regierungspräsidium Gießen am Donnerstag mitteilte. Das Gesundheitsamt Gießen sei umgehend eingebunden worden und habe angeordnet, den Mann zunächst bis zum 31. März abzusondern. Auch die möglichen Kontaktpersonen seien informiert und isoliert worden.

Coronavirus Gießen: Krisensitzung bei Gastronomen

Update, 19.3.2020, 11.53 Uhr: Die Unsicherheit unter den Gastronomen in Gießen ist groß. Schon bis Dienstag sei bei einigen der Umsatz um 50 Prozent eingebrochen. Seit Mittwoch dürfte es noch heftiger kommen: Nach dem gemeinsamen Beschluss von Bundesregierung und Land Hessen dürfen Gaststätten ab sofort nur noch bis 18 Uhr öffnen.

Bei einer Art Krisensitzung haben zahlreiche Gastronomen in Gießen eine mögliche Idee diskutiert: Ein gemeinsamer Lieferservice. "Ein Gießenrando", sagt Giovanni Parise (Heisszeit) am Dienstag in Anlehnung an den deutschlandweiten Lieferservice "Lieferando". Mehr dazu lesen Sie hier.

Coronavirus Gießen: Zahl der bestätigten Fälle erneut gestiegen

Update, 19.3.2020, 9.54 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis sind weiter gestiegen. Nach Angaben des Landkreises Gießen sind derzeit 47 Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) bestätigt. Am Mittwoch war noch von 29 Fällen die Rede.

45 Infizierte befinden sich in Quarantäne, davon sind zwei stationär aufgenommen. Zwei Infizierte sind bereits wieder genesen. Außerdem befinden sich aktuell etwa 180 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Deutschlandweit liegt die Zahl der bestätigten Fälle laut Robert-Koch-Institut bei 10.999, wie giessener-allgemeine.de* berichtet.

Coronavirus Gießen: Verbote werden massenweise ignoriert

Erstmeldung, 18.3.2020, 18.34 Uhr: Es waren absurde Szenen, die sich am Mittwoch ab dem Nachmittag an den Gießener Freiluft-Hotspots abspielten. Obwohl seit Mittwoch laut einer Verordnung des Landes Hessen unter anderem Sportanlagen und Spielplätze gesperrt sind, um der Verbreitung des Coronavirus Einhalt zu gebieten, tummelten sich bei frühlingshaften Temperaturen im Stadtpark Wieseckaue bis in den frühen Abend hinein Hunderte vorwiegend junge Leute.

Im Stangenpark am Waldbrunnenweg wurde Schulter an Schulter gekeucht und geschwitzt, nebenan rollten und flogen Fuß- und Basketbälle. Auf den Wiesen saßen Dutzende Gruppen auf Decken zusammen. Angesprochen auf ihr Verhalten, antworteten die meisten, draußen seien Sozialkontakte unbedenklich.

Das städtische Gartenamt hatte offensichtlich darauf verzichtet, Sperrmaßnahmen zu ergreifen oder Verbotsschilder anzubringen. Streifen der Ordnungspolizei, die zumindest die Nutzung der Sportanlagen hätten unterbinden können, waren nicht zu sehen.

Vereine wie der MTV 1846 und die Universität haben ihre Sportanlagen geschlossen. In Lich zum Beispiel hat der zuständige Verein die Nutzung des Bürgerparks untersagt.

