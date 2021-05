Corona: „Aerosol-Papst“ verrät, warum Plexiglas-Scheiben in Supermärkten nichts bringen

Interview mit Gerhard Scheuch

Fulda - Im Interview mit fuldaerzeitung.de erklärt „Aerosol-Papst“ Gerhard Scheuch*, dass das Ansteckungsrisiko im Freien in der Corona*-Pandemie zu vernachlässigen ist. Plexiglasscheiben zum Schutz bringen dagegen nichts, sagt er, weil sie etwa eine Durchlüftung von Räumen verhindern können.

Wo stecken sich die Menschen an?

Ich denke, dass sich die Menschen in über 99 Prozent der Fälle in Innenräumen anstecken. Denn das liegt einfach an der Art und Weise, wie man sich ansteckt – über die Luftübertragung, über die Aerosole. Diese mikroskopisch kleinen Schwebeteilchen werden in der Lunge produziert. Durch sie gelangen die Coronaviren bei infektiösen Personen in die Luft. Diese Teilchen sind sehr klein und können sich sehr lange in der Luft aufhalten.

Warum ist es ein Unterschied, ob man sich drinnen oder draußen aufhält?