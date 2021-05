Corona in Hessen: Zwei Kreise vor Lockerungen – Bald Drittimpfung von Moderna?

Pandemie

Die Corona-Lage in Hessen entspannt sich weiter. Die Inzidenzen sinken. Moderna nimmt Anpassungen an seinem Corona-Impfstoff vor. Der News-Ticker.

Die Corona*-Lage in Hessen entspannt sich immer weiter.

Sieben Kreise und eine Stadt in Hessen* haben eine Inzidenz niedriger als 100.

In Frankfurt* öffnen Schulen und Kitas.

+++ 17.29 Uhr: Für den Corona-Impfstoff Moderna wurde eine angepasste Variante entwickelt*. Das teilte der gleichnamige US-Arzneimittelhersteller mit. Die Anpassung soll für eine bessere Bekämpfung der brasilianischen sowie südafrikanischen Variante des Coronavirus sorgen und künftig in einer dritten sogenannten „Booster-Impfung“ verabreicht werden. Das neu entwickelte Serum mit dem Namen mRNA-1273.351 soll tatsächlich zu einer erhöhten Schutzwirkung gegenüber der südafrikanischen Virusvariante führen. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie von Moderna-Mitarbeitern, deren vorläufige Fassung am 6. Mai online publiziert wurde.

Die Ergebnisse der Corona-Studie sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden. Noch ist unklar, wie lange die erhöhte Schutzwirkung anhält. Da, wie die Forscher selber anmerken, die Anzahl von Probanden in der Studie recht klein war, gilt es zunächst Folge-Studien abzuwarten. Das berichtete wetterauer-zeitung.de.

Corona in Hessen: Aktuelle Fallzahlen – Zwei Kreise erwarten Lockerungen

Erstmeldung vom Dienstag, 11.05.2021, 15.53 Uhr: Frankfurt/Wiesbaden - Die Inzidenzen sinken stetig und die Notbremse wird in den ersten Kreisen in Hessen gelockert. Das Coronavirus ist zwar noch lange nicht bekämpft, doch angesichts fortschreitender Impfungen und sinkender Fallzahlen bekommen immer mehr Menschen Freiheiten zurück. Allen voran profitieren Geimpfte und Genesene von den Lockerungen.

Am Dienstag (11.05.2021) liegen in Hessen sieben Landkreise und die Stadt Darmstadt mit ihrer Inzidenz unter 100. Im Vergleich zum Vortag hat nun auch der Kreis Marburg-Biedenkopf die Grenze unterschritten (96,3). Für die Stadt Offenbach meldet das Hessische Sozialministerium in seinem täglichen Bulletin eine Inzidenz von 197,3. Damit ist auch die letzte Region in Hessen unterhalb der 200er Marke. Die 7-Tage-Inzidenz von 197,3 ist aber weiterhin Höchstwert im Land. Die hessenweite Inzidenz ist abermals leicht von 120,9 auf 119,6 gesunken.

Die Corona-Lage in Hessen entspannt sich weiter. Fallzahlen und Inzidenzen sinken stetig. Moderna arbeitet an „Booster-Impfung".

Corona in Hessen: 423 Neuinfektionen mit Covid-19 – Höchste Zahlen in Frankfurt

Insgesamt sind 423 Neuinfektionen und 18 weitere Todesfälle innerhalb eines Tages in Hessen registriert worden. Die meisten Ansteckungen meldet das Sozialministerium für die Stadt Frankfurt, hier haben sich innerhalb eines Tages 52 Personen mit dem Coronavirus infiziert, vier Personen sind an den Folgen ihrer Erkrankung an Covid-19 gestorben – auch das ist Höchstwert in Hessen.

Kreis Bergstraße : 18 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 95,4

: 18 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei Kreis Darmstadt-Dieburg : 23 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 84,6 .

: 23 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei . Kreis Fulda : 8 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 155,5.

: 8 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 155,5. Kreis Gießen : 1 Neuinfektionen, -1 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 109,7.

: 1 Neuinfektionen, -1 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 109,7. Kreis Groß-Gerau : 32 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 106,6.

: 32 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 106,6. Kreis Hersfeld-Rotenburg : 32 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 183,1.

: 32 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 183,1. Hochtaunuskreis : 9 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 79,8 .

: 9 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Kreis Kassel : 24 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 114,9.

: 24 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 114,9. Lahn-Dill-Kreis : 6 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 133,4.

: 6 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 133,4. Kreis Limburg-Weilburg : 9 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 163,5.

: 9 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 163,5. Main-Kinzig-Kreis : 43 Neuinfektionen, 1 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 113,9.

: 43 Neuinfektionen, 1 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 113,9. Main-Taunus-Kreis : 11 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 111,1.

: 11 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 111,1. Kreis Marburg-Biedenkopf : 1 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 96,3 .

: 1 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Odenwaldkreis : 6 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 148,9.

: 6 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 148,9. Kreis Offenbach : 38 Neuinfektionen, -1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 125,6.

: 38 Neuinfektionen, -1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 125,6. Rheingau-Taunus-Kreis : 7 Neuinfektion, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 94,0 .

: 7 Neuinfektion, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei . Schwalm-Eder-Kreis : 3 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 137,5.

: 3 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 137,5. Vogelsbergkreis : 0 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 83,3 .

: 0 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Kreis Waldeck-Frankenberg : 1 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 116,4.

: 1 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 116,4. Werra-Meißner-Kreis : 8 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 114,3.

: 8 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 114,3. Wetteraukreis : 8 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 80,4 .

: 8 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Stadt Darmstadt : 18 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 88,8 .

: 18 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Stadt Frankfurt : 52 Neuinfektionen, 4 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 132,3.

: 52 Neuinfektionen, 4 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 132,3. Stadt Kassel : 22 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 171,2.

: 22 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 171,2. Stadt Offenbach : 11 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 197,3.

: 11 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 197,3. Stadt Wiesbaden : 32 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 139,0.

: 32 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 139,0. Gesamt: 423 Neuinfektionen, 18 Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 119,6.

Quelle: Hessisches Sozialministerium | Stand: 11.05.2021, 0 Uhr | Hinweise: Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Negative Fallzahlen können auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen.

Corona in Hessen: Lockerungen im Wetteraukreis – Zwei Kreise könnten folgen

Der Wetteraukreis ist derweil der erste Landkreis in Hessen, der von gelockerten Corona-Regeln profitiert. Nachdem die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 gelegen hatte, sind die Beschränkungen der Bundesnotbremse* aufgehoben worden. Auch in den Nachbarkreisen Hochtaunuskreis und Vogelsbergkreis werden am Mittwoch (12.05.2021) aller Voraussicht nach die Ausgangssperre aufgehoben und Kontaktbeschränkungen aufgeweicht.

Auch in Frankfurt kehrt der normale Alltag Stück für Stück zurück. Schulen und Kitas in Frankfurt öffnen ab Mittwoch (12.05.2021) wieder für den eingeschränkten Regelbetrieb. (Erik Scharf) *fnp.de und giessener-allgemeine.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

