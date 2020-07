Corona in Hessen: Entsetzen in Rathaus – OB erhält gefährliche Post

Hessen kehrt in der Corona-Krise nur langsam zur Normalität zurück. Unterdessen herrscht im Rathaus von Darmstadt Entsetzen über ein Paket, das dem Oberbürgermeister geschickt wurde. Die Lage im News-Ticker.

Das Coronavirus* grassiert nach wie vor in Hessen

Die Corona -Neuinfektionen steigen weiter

-Neuinfektionen steigen weiter Das Gesundheitsamt der Stadt Offenbach identifiziert eine Risikoquelle

Update vom Sonntag, 05.07.2020, 15.39 Uhr: Im Rathaus von Darmstadt hat ein Paket an den Oberbürgermeister für Entsetzen gesorgt. Es enthielt mutmaßlich gebrauchte Corona-Schutzmasken. Das Gesundheitsamt soll nun prüfen, ob von den Masken eine Infektionsgefahr ausgeht. Oberbürgermeister Jochen Partsch hat bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Ein Informant hat der Redaktion jetzt Hinweise darauf geliefert, welche Täterinnen oder Täter die Corona-Schutzmasken an Darmstadts OB geschickt haben könnten.

Unterdessen ist in Hessen die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen um 21 auf 10.939 Fälle gestiegen. Seit Samstag (04.07.2020) wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Das teilte das Sozialministerium am Sonntag (05.07.2020) in Wiesbaden mit. Damit werden in Hessen bislang insgesamt 512 Todesfälle mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht.

Vom Schwellenwert für eine Verschärfung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens sind alle Städte und Kreise im Land aber weit entfernt (Stand 05.07.2020, 0 Uhr). Dieser liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Den höchsten Wert in Hessen hat in dieser Betrachtung derzeit Offenbach mit 11 – die Stadt verfügt damit als einzige Kommune über einen zweistelligen Wert.

Corona in Hessen: Rückkehrer aus dem Ausland erhöhen Risiko

Erstmeldung vom Samstag, 04.07.2020, 15.33 Uhr: Frankfurt – Noch ist das Virus nicht überwunden. Zwar suggerieren die Corona-Lockerungen in Hessen einen weiteren Schritt hin zur Normalität, aber die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Neben den Fallzahlen, die das Sozialministerium täglich veröffentlicht, zeigt das auch eine Theorie des Stadtgesundheitsamts Offenbach. Denn das Gesundheitsamt der Stadt Offenbach hat ein Muster bei Corona-Neuinfektionen festgestellt: In einer Pressemitteilung vom Freitag meldet die Stadt, dass vermehrt Coronavirus-Infektionen nach der Einreise aus dem Ausland verzeichnet werden. Je mehr Menschen sich in Risikogebieten ansteckten und die Krankheit mit nach Hause brächten, desto größer werde das Risiko in Offenbach.

„Wenn eine Familie infiziert ist, startet das neue Infektionsketten. Sehr schnell wird dann wieder die Schließung von Kitas, Schulen aber möglicherweise auch von Betrieben notwendig. Offenbacherinnen und Offenbacher werden damit auch einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt“, so der Leiter des Stadtgesundheitsamts, Bernhard Bornhofen. Rückkehrende aus Corona-Risikogebieten sind verpflichtet, sich beim Stadtgesundheitsamt zu melden und sich für 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Ansonsten droht eine Strafe von bis zu 25.000 Euro.

Aktuelle Corona-Zahlen in Hessen

Derweil meldet das Sozialministerium Hessen die aktuellen Corona-Zahlen. Insgesamt gibt es einen leichten Anstieg: Im Vergleich zu Freitag (03.07.2020) zählt Hessen ein Plus von 23 Corona-Infektionen und zwei Todesfällen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Beide Todesfälle verzeichnet die Stadt Frankfurt.

Kreis Bergstraße : Infizierte 368, Todesfälle 3

: Infizierte 368, Todesfälle 3 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 435, Todesfälle 20

: Infizierte 435, Todesfälle 20 Kreis Fulda : Infizierte 397, Todesfälle 12

: Infizierte 397, Todesfälle 12 Kreis Gießen : Infizierte 258 (+2), Todesfälle 4

: Infizierte 258 (+2), Todesfälle 4 Kreis Groß-Gerau : Infizierte 553 (+2), Todesfälle 15

: Infizierte 553 (+2), Todesfälle 15 Kreis Hersfeld-Rotenburg : Infizierte 301, Todesfälle 22

: Infizierte 301, Todesfälle 22 Hochtaunuskreis : Infizierte 292 (+1), Todesfälle 5

: Infizierte 292 (+1), Todesfälle 5 Kreis Kassel : Infizierte 406, Todesfälle 28

: Infizierte 406, Todesfälle 28 Lahn-Dill-Kreis : Infizierte 347 (+1), Todesfälle 18

: Infizierte 347 (+1), Todesfälle 18 Kreis Limburg-Weilburg : Infizierte 299, Todesfälle 6

: Infizierte 299, Todesfälle 6 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 801 (+4), Todesfälle 49

: Infizierte 801 (+4), Todesfälle 49 Main-Taunus-Kreis : Infizierte 374 (+1), Todesfälle 15

: Infizierte 374 (+1), Todesfälle 15 Kreis Marburg-Biedenkopf : Infizierte 205, Todesfälle 4

: Infizierte 205, Todesfälle 4 Odenwaldkreis : Infizierte 411 (+1), Todesfälle 63

: Infizierte 411 (+1), Todesfälle 63 Kreis Offenbach : Infizierte 696, Todesfälle 41

: Infizierte 696, Todesfälle 41 Rheingau-Taunus-Kreis : Infizierte 263, Todesfälle 5

: Infizierte 263, Todesfälle 5 Schwalm-Eder-Kreis : Infizierte 550 (+1), Todesfälle 37

: Infizierte 550 (+1), Todesfälle 37 Vogelsbergkreis : Infizierte 122 (+1), Todesfälle 5

: Infizierte 122 (+1), Todesfälle 5 Kreis Waldeck-Frankenberg : Infizierte 175, Todesfälle 5

: Infizierte 175, Todesfälle 5 Werra-Meißner-Kreis : Infizierte 231, Todesfälle 16

: Infizierte 231, Todesfälle 16 Wetteraukreis : Infizierte 360, Todesfälle 13

: Infizierte 360, Todesfälle 13 Stadt Darmstadt : Infizierte 229 (+1), Todesfälle 18

: Infizierte 229 (+1), Todesfälle 18 Stadt Frankfurt : Infizierte 1778 (+2), Todesfälle 67 (+2)

: Infizierte 1778 (+2), Todesfälle 67 (+2) Stadt Kassel : Infizierte 381, Todesfälle 9

: Infizierte 381, Todesfälle 9 Stadt Offenbach : Infizierte 208 (+3), Todesfälle 9

: Infizierte 208 (+3), Todesfälle 9 Stadt Wiesbaden: Infizierte 478 (+3), Todesfälle 22

