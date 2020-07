Corona in Hessen: „Auf Maske und Abstand werden wir auf absehbare Zeit nicht verzichten“

Das hessische Sozialministerium hat neue Zahlen zu Corona-Infektionen veröffentlicht. Laut Hessens Sozialminister Kai Klose ist eine Lockerung der Hygienemaßnahmen vorerst nicht geplant. Der News-Ticker.

Das Coronavirus* grassiert nach wie vor in Hessen

, noch immer gibt es neue Infizierte. Aktuelle Werte zeigen allerdings nur eine geringe Zahl an Neuinfektionen.

Der Sozialminister Kai Klose äußert sich bei seinem Besuch im Odenwaldkreis über die Corona-Hygieneregelungen.

+++ 14.12 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration meldet neue Corona-Infektionszahlen. Im Vergleich zum Montag (13.07.2020) gab es einen leichten Anstieg von insgesamt 37 Neuinfektionen in ganz Hessen. Der Kreis Fulda verzeichnet davon mit acht Fällen die meisten neuen Covid-19-Erkrankten. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Ministerium keine neuen.

Kreis Bergstraße : Infizierte 381 (+1), Todesfälle 3

: Infizierte 381 (+1), Todesfälle 3 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 439, Todesfälle 20

: Infizierte 439, Todesfälle 20 Kreis Fulda : Infizierte 407 (+8), Todesfälle 13

: Infizierte 407 (+8), Todesfälle 13 Kreis Gießen : Infizierte 261, Todesfälle 4

: Infizierte 261, Todesfälle 4 Kreis Groß-Gerau : Infizierte 576 (+4), Todesfälle 15

: Infizierte 576 (+4), Todesfälle 15 Kreis Hersfeld-Rotenburg : Infizierte 315, Todesfälle 22

: Infizierte 315, Todesfälle 22 Hochtaunuskreis : Infizierte 295, Todesfälle 5

: Infizierte 295, Todesfälle 5 Kreis Kassel : Infizierte 410, Todesfälle 28

: Infizierte 410, Todesfälle 28 Lahn-Dill-Kreis : Infizierte 352, Todesfälle 18

: Infizierte 352, Todesfälle 18 Kreis Limburg-Weilburg : Infizierte 302, Todesfälle 6

: Infizierte 302, Todesfälle 6 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 814, Todesfälle 50

: Infizierte 814, Todesfälle 50 Main-Taunus-Kreis : Infizierte 382, Todesfälle 15

: Infizierte 382, Todesfälle 15 Kreis Marburg-Biedenkopf : Infizierte 207, Todesfälle 4

: Infizierte 207, Todesfälle 4 Odenwaldkreis : Infizierte 416, Todesfälle 63

: Infizierte 416, Todesfälle 63 Kreis Offenbach : Infizierte 718 (+7), Todesfälle 41

: Infizierte 718 (+7), Todesfälle 41 Rheingau-Taunus-Kreis : Infizierte 272 (+1), Todesfälle 5

: Infizierte 272 (+1), Todesfälle 5 Schwalm-Eder-Kreis : Infizierte 559,Todesfälle 37

: Infizierte 559,Todesfälle 37 Vogelsbergkreis : Infizierte 125, Todesfälle 5

: Infizierte 125, Todesfälle 5 Kreis Waldeck-Frankenberg : Infizierte 186, Todesfälle 5

: Infizierte 186, Todesfälle 5 Werra-Meißner-Kreis : Infizierte 233, Todesfälle 16

: Infizierte 233, Todesfälle 16 Wetteraukreis : Infizierte 369 (+3), Todesfälle 13

: Infizierte 369 (+3), Todesfälle 13 Stadt Darmstadt : Infizierte 238 (+3), Todesfälle 18

: Infizierte 238 (+3), Todesfälle 18 Stadt Frankfurt : Infizierte 1850 (+5), Todesfälle 68

: Infizierte 1850 (+5), Todesfälle 68 Stadt Kassel : Infizierte 387, Todesfälle 9

: Infizierte 387, Todesfälle 9 Stadt Offenbach : Infizierte 223 (+4), Todesfälle 9

: Infizierte 223 (+4), Todesfälle 9 Stadt Wiesbaden: Infizierte 489 (+1), Todesfälle 22

Corona in Hessen: Sozialminister Klose über Maskenpflicht und Abstand

Update von Dienstag, 14.07.2020, 13.28 Uhr: Obwohl die Zahl der Neuinfektionen in Hessen relativ niedrig ist, verbreitet sich das Coronavirus nach wie vor und beeinflusst das öffentliche Leben. Damit eine zweite Welle verhindert wird, sind die Corona-Hygienemaßnahmen laut Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) von entscheidender Bedeutung – eine Lockerung dieser ist vorerst nicht geplant: „Auf Maske und Abstand werden wir auf absehbare Zeit nicht verzichten können“, betont Klose bei seinem Besuch im Odenwaldkreis. Laut ihm gehören sie zu den wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19.

Klose befindet sich derzeit auf seiner Sommerreise, bei der er zunächst den Gesundheitsdienst im Odenwaldkreis besuchte. Zu Beginn der Corona-Pandemie gehörte der Odenwaldkreis zu den am stärksten betroffenen Kommunen Hessens, da viele Reisende aus dem Corona-Hotspot Ischgl zurückkehrten. Zudem gab es sehr viele Infektionsfälle in Altenheimen. Im Zuge der Corona-Lockerungen können Patienten in Krankenhäusern, Rehakliniken und Behinderteneinrichtungen in Hessen ab Mittwoch (15.07.2020) wieder uneingeschränkt Besuch empfangen.

Corona in Hessen: Neue Fallzahlen veröffentlicht

Update vom Montag, 13.07.2020, 16.42 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen ist am Montag um 7 Fälle auf 11 169 gestiegen. Die Todesfälle blieben nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden mit 514 konstant. Die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Fällen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen. Alle Kreise und kreisfreien Städte in Hessen liegen deutlich darunter. In der Statistik werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt werden.

Update vom Sonntag, 12.07.2020, 15.04 Uhr: In Hessen hat sich die Zahl bestätigten Corona-Infektionen am Sonntag auf 11.162 erhöht. Das sind 40 mehr als noch am Vortag (Stand 0 Uhr), wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle blieb am Sonntag unverändert bei 514. In der Statistik werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt werden.

Hessen: Neue Zahlen zu Corona-Infektionen

Update vom Samstag, 11.07.2020, 16.20 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in Hessen bleibt weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Insgesamt gab es seit dem Vortag 18 neu registrierte Fälle. Damit liegt die Gesamtzahl der Infizierten in Hessen bei 11.122. Neue Todesfälle gab es seit Freitag nicht. Deren Gesamtzahl beläuft sich nach wie vor auf 514 im Bundesland.

Der Kreis mit den meisten neuen bestätigen Fällen in den letzten Tagen ist weiterhin Frankfurt. Dort steckten sich seit dem 04.07.2020 insgesamt 43 Menschen mit dem Coronavirus an. Ein gemeldeter Fall im Main-Kinzig-Kreis wurde wieder zurückgenommen, dort sind 814 statt wie am Vortag gemeldet 815 Menschen am Coronavirus erkrankt.

Nur wenige neue Corona-Fälle in Hessen

Update vom Freitag, 10.07.2020, 17.30 Uhr: In der vergangenen Woche haben sich in keinem hessischen Landkreis mehr als 50 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Diese Grenze ist entscheidend - wird sie überschritten, sollen nach der Empfehlung der Bundesregierung erneut Lockdown-Maßnahmen eingeführt werden. Nahe kam dem Grenzwert nur Frankfurt am Main. 45 neue Infektionen wurden dort bestätigt.

Außerdem meldet das hessische Ministerium für Soziales und Integration einen neuen Todesfall durch Corona in Frankfurt. Auch im Landkreis Fulda und im Main-Kinzig-Kreis starb jeweils eine weitere Person an Covid-19. Im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung sind hessenweit bisher insgesamt 514 Menschen gestorben.

Corona in Hessen: AfD-Fraktion will wegen Corona-Sondervermögen vor Gericht

Update vom Donnerstag, 09.07.2020, 13.15 Uhr: Die AfD-Fraktion in Hessen will wegen des Corona-Sondervermögens der schwarz-grünen Landesregierung vor den hessischen Staatsgerichtshof ziehen. Es sei geplant, Ende Juli eine Klage einzureichen, sagte ein Parteisprecher in Wiesbaden. Ebenso hatte die FDP-Fraktion in dem massiven Streit zwischen der Regierungskoalition und der Opposition nicht ausgeschlossen, das Vorgehen des Landes bei Hessens Verfassungsgericht überprüfen zu lassen.

Der hessische Landtag hatte am vergangenen Wochenende grünes Licht für ein kreditfinanziertes Sondervermögen in Höhe von zwölf Milliarden Euro gegeben. Mit dem Geld sollen bis Ende 2023 vor allem Steuerverluste wegen der Corona-Krise ausgeglichen werden. Für den Fonds hatte die Regierung im Alleingang* eine Lockerung der Schuldenbremse durchgesetzt. Hessens Schuldenbremse gibt vor, dass krisenbedingte Kredite innerhalb eines angemessenen Zeitraums getilgt werden müssen. Die Landesregierung sieht für das geliehene Geld des Sondervermögens maximal 30 Jahre vor – beginnend ab 2021. Ausgehend von 200 Millionen Euro ist eine schrittweise Anhebung der Tilgung auf 400 Millionen Euro bis 2030 geplant.

Unsere Vorschläge wollten @cdu_fraktion und @gruenehessen von Anfang an nicht wirklich hören. Darf man sich nachher nicht wundern!



„Das ist kein Ausweis hoher Regierungskunst in einer einzigartigen Krise“, kommentiert @uwellstein #Hessen #HLT https://t.co/6WTos5TnTv — FDP-Fraktion Hessen (@fdp_hlt) July 4, 2020



Die Opposition hatte sich für Nachtragshaushalte zur Bewältigung der Corona-Kosten ausgesprochen. Die Pläne von Schwarz-Grün für ein Sondervermögen wurden dagegen als Schattenhaushalt kritisiert. Das kreditfinanzierte Corona-Sondervermögen der schwarz-grünen Landesregierung hat bereits kräftig an der Schuldenuhr des hessischen Bundes der Steuerzahler (BdSt) gedreht. Diese zeige nun etwa 49,5 Milliarden Euro an, teilte der Bund am Donnerstag (09.07.2020) in Wiesbaden mit.

Hessen setzt im Kampf gegen Corona auf neue Taktik: Was es damit auf sich hat

Update vom Mittwoch, 08.07.2020, 15.40 Uhr: Hessen will den Kampf gegen Corona zukünftig kleinteiliger und lokaler angehen. Das Land hat einen mehrstufigen Plan entwickelt, mit dem es örtliche Ausbrüche von Corona-Infektionen möglichst frühzeitig eindämmen will. Bereits ab einer Inzidenz von 20 sollen verschärfte Einschränkungen in klar abgesteckten Bereichen greifen. Statt für ganze Landkreise könnten diese dann auch nur für einzelne Einrichtungen gelten. Das Konzept ist auch als Folge der jüngsten Corona-Lockerungen in Hessen zu sehen.

Aktuell liegt die Inzidenz in allen Landkreisen in Hessen unter dem neuen Richtwert. Die Inzidenz gibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner an. In den vergangenen 24 Stunden registrierte das Robert-Koch-Institut (RKI) landesweit überhaupt nur 27 Neuinfektionen. Die höchste Inzidenz weisen die Stadt Offenbach (13) und der Landkreis Hersfeld-Rotenburg (10) auf. Alle weiteren Kreise liegen nach Angaben des Sozialministeriums im teils niedrigen einstelligen Bereich – und damit weit entfernt vom ersten Schwellenwert.

+ Das Land Hessen hat ein neues, mehrstufiges Konzept im Kampf gegen das Coronavirus entwickelt. © Hessisches Sozialministerium

Das neue Konzept ermögliche es, „lokal begrenzte und damit zielgenaue Schutz- und Eskalationsmaßnahmen zu ergreifen“, teilten Sozialminister Kai Klose (Grüne) und Innenminister Peter Beuth in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Behörden sollen deutlich früher auf Corona-Ausbrüche reagieren und diese möglichst lokal in den Griff bekommen. Erst bei einem „verteilten regionalen Ausbruchsgeschehen und unklaren Infektionsketten“ würden regionale oder überregionale allgemeine Beschränkungen eingeführt. Bislang war in Hessen geregelt, dass eine Verschärfung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens bei einer Inzidenz von 50 greift – dann aber auch gleich den gesamten Landkreis trifft.

Hessen: Corona-Einschränkungen nun schon ab einer Inzidenz von 20 möglich

Nun soll schon eine Inzidenz von 20 in Hessen erste kleinere Konsequenzen haben: eine erhöhte Aufmerksamkeit, ein erweitertes Meldewesen sowie bedarfsgerecht angepasste Maßnahmen. Ab 35 folgen weitere Maßnahmen und das hessische Sozialministerium würde direkt eingebunden.

Ab einer Inzidenz von 50 folgen ein konsequentes Beschränkungskonzept, eine enge Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern und mögliche Mobilitätseinschränkungen. Ab der Inzidenz 75 würde die gesamte medizinischen Lage in dem betroffenen Gebiet durch den Planungsstab Covid-19 des Sozialministeriums gesteuert.

Corona-Pandemie in Hessen: Kreis Limburg-Weilburg bietet Tests für jedermann an

Update vom Dienstag, 07.07.2020, 11.35 Uhr: Der Kreis Limburg-Weilburg bietet jetzt Corona-Tests für alle Bürgerinnen und Bürger an. Dafür muss ein Termin vereinbart werden. Der Test kostet 59 Euro.

Corona-Pandemie: Hessen hält an Maskenpflicht fest

Update vom Montag, 06.07.2020, 16.36 Uhr: Hessen will an der Maskenpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorerst festhalten. Das sagte ein Regierungssprecher am Montag (06.07.2020). Demnach soll die Lage weiterhin beobachtet und weitere Maßnahmen von der Entwicklung der Infektionen abhängig gemacht werden.

Der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Harry Glawe (CDU), hatte gegenüber der „Welt am Sonntag“ die Maskenpflicht in Frage gestellt und ein baldiges Ende angeregt. In dem Bundesland im Nordosten hatte es zuletzt nur noch sehr wenige Corona-Infektionen gegeben. Insgesamt sind dort nur 804 Menschen an Corona erkrankt, davon sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) noch vier aktiv. In Hessen hat es bisher 10.955 Corona-Infektionen gegeben, von denen laut RKI noch rund 850 aktiv sind.

Corona in Hessen: Gebrauchte Schutzmasken an Rathaus von Darmstadt verschickt

Update vom Sonntag, 05.07.2020, 15.39 Uhr: Im Rathaus von Darmstadt hat ein Paket an den Oberbürgermeister für Entsetzen gesorgt. Es enthielt mutmaßlich gebrauchte Corona-Schutzmasken. Das Gesundheitsamt soll nun prüfen, ob von den Masken eine Infektionsgefahr ausgeht. Oberbürgermeister Jochen Partsch hat bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Ein Informant hat der Redaktion jetzt Hinweise darauf geliefert, welche Täterinnen oder Täter die Corona-Schutzmasken an Darmstadts OB geschickt haben könnten.

Unterdessen ist in Hessen die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen um 21 auf 10.939 Fälle gestiegen. Seit Samstag (04.07.2020) wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Das teilte das Sozialministerium am Sonntag (05.07.2020) in Wiesbaden mit. Damit werden in Hessen bislang insgesamt 512 Todesfälle mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht.

Vom Schwellenwert für eine Verschärfung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens sind alle Städte und Kreise im Land aber weit entfernt (Stand 05.07.2020, 0 Uhr). Dieser liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Den höchsten Wert in Hessen hat in dieser Betrachtung derzeit Offenbach mit 11 – die Stadt verfügt damit als einzige Kommune über einen zweistelligen Wert.

+ Eine Kiste voll mit gebrauchten Corona-Schutzmasken wurde an den Oberbürgermeister von Darmstadt geschickt. (Symbolbild) © Barbara Gindl/APA/dpa

Corona in Hessen: Rückkehrer aus dem Ausland erhöhen Risiko

Erstmeldung vom Samstag, 04.07.2020, 15.33 Uhr: Frankfurt – Noch ist das Virus nicht überwunden. Zwar suggerieren die Corona-Lockerungen in Hessen einen weiteren Schritt hin zur Normalität, aber die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Neben den Fallzahlen, die das Sozialministerium täglich veröffentlicht, zeigt das auch eine Theorie des Stadtgesundheitsamts Offenbach. Denn das Gesundheitsamt der Stadt Offenbach hat ein Muster bei Corona-Neuinfektionen festgestellt: In einer Pressemitteilung vom Freitag meldet die Stadt, dass vermehrt Coronavirus-Infektionen nach der Einreise aus dem Ausland verzeichnet werden. Je mehr Menschen sich in Risikogebieten ansteckten und die Krankheit mit nach Hause brächten, desto größer werde das Risiko in Offenbach.

„Wenn eine Familie infiziert ist, startet das neue Infektionsketten. Sehr schnell wird dann wieder die Schließung von Kitas, Schulen aber möglicherweise auch von Betrieben notwendig. Offenbacherinnen und Offenbacher werden damit auch einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt“, so der Leiter des Stadtgesundheitsamts, Bernhard Bornhofen. Rückkehrende aus Corona-Risikogebieten sind verpflichtet, sich beim Stadtgesundheitsamt zu melden und sich für 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Ansonsten droht eine Strafe von bis zu 25.000 Euro.

Das Stadtgesundheitsamt meldet mit den täglichen #Corona-Infektionszahlen aktuell vermehrt Infektionen nach der Einreise aus dem Ausland. Es hat ein Merkblatt erstellt und appelliert an alle, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. https://t.co/VOwc1HkYRd #Offenbach

📷Pixabay pic.twitter.com/2ObpQWNnWw — Stadt Offenbach (@Stadt_OF) July 3, 2020

Aktuelle Corona-Zahlen in Hessen

Derweil meldet das Sozialministerium Hessen die aktuellen Corona-Zahlen. Insgesamt gibt es einen leichten Anstieg: Im Vergleich zu Freitag (03.07.2020) zählt Hessen ein Plus von 23 Corona-Infektionen und zwei Todesfällen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Beide Todesfälle verzeichnet die Stadt Frankfurt.

Ältere Informationen zum Thema Corona lesen Sie in unserem früheren Hessen-Ticker*. Alle Infos zu Corona in Offenbach, Hanau, Darmstadt lesen Sie in unserem News-Ticker für die Region. (Von Ines Alberti) *fnp.de und fr.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

