Corona-Lockdown: Pressekonferenz mit Volker Bouffier - Welche Lockerungen kommen für Hessen?

Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern erklärt Ministerpräsident Volker Bouffier die neuen Maßnahmen für Hessen. Die Pressekonferenz im Live-Ticker.

Ministerpräsident Volker Bouffier gibt am Donnerstag (04.03.2021) eine Pressekonferenz über die neuen Corona-Beschlüsse.

gibt am Donnerstag (04.03.2021) eine über die neuen Corona-Beschlüsse. Es geht um die Umsetzung der Maßnahmen des Corona *-Gipfels von Angela Merkel und den Regierungschefs.

von Angela Merkel und den Regierungschefs. Zwar wird der Lockdown bundesweit bis Ende März verlängert, aber auch Öffnungen und weitere Lockerungen stehen zur Diskussion.

Wiesbaden – Weil die Verhandlungen der Regierungschefs von Bund und Ländern über Lockerungen des Corona-Lockdowns bis in Nacht dauerten, ist die Pressekonferenz von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) auf Donnerstag (04.03.2021) verschoben worden. Gegen 14.30 Uhr wird Bouffier über die neuen Beschlüsse für Hessen informieren. Eine Frage, die es von Bouffier zu beantworten gilt, wird sein, unter welchen Bedingungen Öffnungen von Einzelhandel, Gastronomie oder Kulturstätten möglich werden könnten. Alle Erklärungen des Ministerpräsidenten für Hessen werden hier im Live-Ticker mitgeteilt.

+ Am Donnerstag (04.03.2021) wird Volker Bouffier in einer Pressekonferenz über die neuen Corona-Beschlüsse in Hessen sprechen. © Fabrizio Bensch/dpa

Live-Ticker zur Bouffier-PK: Kommen die Lockerungen auch für Hessen?

Was dagegen schon feststeht: Die Länderchefs hatten sich auf dem Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel letztendlich darauf verständigt, den Lockdown in Deutschland bis zum 28. März zu verlängern. Aber Bund und Länder haben auch verschiedene Lockerungen in den Blick genommen – für die Merkel gleichzeitig eine vorgesehene Notbremse ankündigte. Nach der Videokonferenz am Mittwochabend äußerte Volker Bouffier Zustimmung zu der Entscheidung. „Worauf wir uns von Seiten der Länder mit dem Bund verständigt haben, ist ein Kompromiss“, so seine Einschätzung. Man müsse weiter vorsichtig sein, um das Erreichte nicht zu gefährden. „Für uns ist von Bedeutung, dass sich wichtige Teile des hessischen Perspektivplans in dem Beschluss wiederfinden.“

Nach der Sitzung des hessischen Corona-Kabinetts wird Volker Bouffier in der Pressekonferenz am Nachmittag genau ausführen, welche neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Hessen getroffen hat und welche Lockerungen ermöglicht werden können. (Theresa Ricke) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Fabrizio Bensch/dpa