Corona-Lage in Hessen: Ausbruch in Gießen – Firma testet 700 Mitarbeiter

Die Corona-Zahlen in Hessen steigen. Jetzt droht zwei Städten die rote Warnstufe. Außerdem stellte sich eine Geburtstags-Party in Gießen als Corona-Hotspot heraus. Die Lage im News-Ticker.

Kritische Corona-Lage in Hessen : Die Infektionszahlen steigen wieder schneller an.

: Die steigen wieder schneller an. Die Städte Frankfurt und Offenbach stehen kurz vor der vierten Corona-Warnstufe .

und stehen kurz vor der vierten . In Gießen und Marburg sorgte eine Geburtstags-Party für Aufsehen – mehr als 20 Menschen testen positiv auf das Coronavirus.

+++19.24 Uhr: In Gießen in Hessen hatten sich mehrere Personen bei einer privaten Feier mit dem Coronavirus angesteckt. Der Ausbruch zieht weite Kreise. So sollen nun auch 700 Mitarbeiter einer Firma getestet werden. Wie das Design-Unternehmen am Dienstag bestätigte, habe es seine beiden Werke in Marburg und Fronhausen vorübergehend geschlossen.

Eine infizierte Person, die zuvor bei dem Unternehmen gearbeitet hatte, soll laut dem Kreis Marburg-Biedenkopf offenbar Mitarbeiter angesteckt haben. Zwölf Kollegen, von denen fast alle ebenfalls auf der Feier gewesen sein sollen, seien inzwischen positiv getestet worden. Die private Feier fand nach Angaben des Landkreises Ende September in einem Gastronomiebetrieb im benachbarten Landkreis Gießen statt. Von 25 der 27 Anwesenden lagen am Montag positive Nachweise vor.

Der Landkreis Gießen kritisierte das Verhalten der Menschen auf der Geburtstagsfeier. „Durch die Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der Kontaktermittlungen durch das Gesundheitsamt lässt sich ein gutes Bild über den Hergang der Feier zeichnen“, teilte die Behörde mit. Es habe „Geburtstagslieder, Umarmungen und sogar Küsschen“ gegeben.

Corona-Fälle am Hessischen Staatstheater - Vorstellungen fallen aus

+++18.08 Uhr: Nachdem vier Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, hat das Hessische Staatstheater in Wiesbaden zwei Vorstellungen abgesagt. Der durch Quarantänevorgaben entstandene Personalmangel zwinge das Theater dazu, die für das Wochenende geplanten Vorführungen von „Lady Macbeth von Mzensk“ und „Jesus Christ Superstar“ abzusagen, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Nach Angaben des Theaters sind zunächst zwei technische Mitarbeiter unabhängig voneinander positiv getestet worden. Daraufhin hätten alle Kontaktpersonen aus Technik, Beleuchtung, Ton, Requisite und Dekoration einen Corona-Test gemacht, wobei zwei weitere Infektionen festgestellt worden seien.

Corona in Hessen: Drastische Maßnahmen in Frankfurt beschlossen - Aktuelle Fallzahlen

+++ 16.30 Uhr: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Frankfurt hat der Verwaltungsstab der Stadt eine Reihe von Einschränkungen beschlossen. Diese sollen voraussichtlich von Freitag, den 09. Oktober, bis zum kommenden Sonntag (18.10.2020) gelten, wie Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nach der heutigen Sitzung des Krisenstabs mitteilte. „Wir müssen jetzt reagieren, sonst verspielen wir die erreichten Erfolge“, betonte Feldmann.

Für Gaststätten wird in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr eine Sperrstunde verhängt.

eine Sperrstunde verhängt. Im öffentlichen Raum - auf bestimmten Plätzen, Straßen, Grünflächen - gilt ein Alkoholverbot.

Auf Einkaufsstraßen wie der Zeil und in großen Einkaufszentren gilt fortan die Maskenpflicht .

. Private Feiern im öffentlichen Raum dürfen nur noch aus maximal 25 Personen bestehen, im Privatraum sollen sie auf zehn begrenzt werden.

Erstmeldung vom 06.10.2020, 13.48 Uhr: Frankfurt - In Hessen steigt die Sorge angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen. Strengere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus stehen nicht zuletzt in Frankfurt bevor und könnten das alltägliche Leben wieder enorm verändern.

Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) sind innerhalb von 24 Stunden drei Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (Stand 06.10.2020, 00:00 Uhr). In einigen Regionen stieg zudem die Zahl der Neuinfektionen.

Kreis Bergstraße: Infizierte 669, Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 14,4

Infizierte 669, Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 14,4 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 753, Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 12,1

Infizierte 753, Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 12,1 Kreis Fulda: Infizierte 633, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 11,7

Infizierte 633, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 11,7 Kreis Gießen: Infizierte 519, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 16,3

Infizierte 519, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 16,3 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 1.209, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 35,5

Infizierte 1.209, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 35,5 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 381, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 2,5

Infizierte 381, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 2,5 Hochtaunuskreis: Infizierte 546, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 14,8

Infizierte 546, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 14,8 Kreis Kassel: Infizierte 580, Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 8,4

Infizierte 580, Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 8,4 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 561, Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 14,2

Infizierte 561, Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 14,2 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 503, Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 17,4

Infizierte 503, Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 17,4 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1.457, Todesfälle 54, 7-Tage-Inzidenz 18,0

Infizierte 1.457, Todesfälle 54, 7-Tage-Inzidenz 18,0 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 772, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 11,7

Infizierte 772, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 11,7 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 506, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 30,8

Infizierte 506, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 30,8 Odenwaldkreis: Infizierte 494, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 3,1

Infizierte 494, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 3,1 Kreis Offenbach: Infizierte 1.373, Todesfälle 46, 7-Tage-Inzidenz 27,5

Infizierte 1.373, Todesfälle 46, 7-Tage-Inzidenz 27,5 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 534, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 20,8

Infizierte 534, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 20,8 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 691, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 6,7

Infizierte 691, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 6,7 Vogelsbergkreis: Infizierte 192, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 5,7

Infizierte 192, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 5,7 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 267, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 7,7

Infizierte 267, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 7,7 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 268, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 12,0

Infizierte 268, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 12,0 Wetteraukreis: Infizierte 644, Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 10,7

Infizierte 644, Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 10,7 Stadt Darmstadt: Infizierte 466, Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 19,4

Infizierte 466, Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 19,4 Stadt Frankfurt: Infizierte 3.744, Todesfälle 72, 7-Tage-Inzidenz 46,5

Infizierte 3.744, Todesfälle 72, 7-Tage-Inzidenz 46,5 Stadt Kassel: Infizierte 602, Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 9,9

Infizierte 602, Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 9,9 Stadt Offenbach: Infizierte 633, Todesfälle 10, 7-Tage-Inzidenz 45,9

Infizierte 633, Todesfälle 10, 7-Tage-Inzidenz 45,9 Stadt Wiesbaden: Infizierte 1.116, Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 22,0

+ Immer kritischer wird die Corona-Lage in Hessen. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen des RKI. © TORSTEN SILZ / AFP

Corona-Situation in Hessen spitzt sich zu: Zwei Städte stehen kurz vor der roten Warnstufe

Darüber hinaus sind in Hessen mittlerweile 20.133 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind mit 135 Infektionen innerhalb von 24 Stunden zwar weniger als am Vortag (+ 190), dennoch sind die Zahlen wieder beunruhigend hoch. Das lässt sich auch anhand der Inzidenz-Zahlen erkennen, die das RKI täglich für die Städte und Kreise in Hessen ermittelt. Der Stadt Frankfurt droht die vierte Corona-Warnstufe innerhalb des Eskalationskonzepts des Landes. Denn mit einer 7-Tage-Inzidenz von 47,1, laut RKI, ist die Stadt nicht mehr weit von der Corona-Schwelle von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche entfernt.

"Hessen erlässt Präventions- und Eskalationskonzept zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 | Hessisches Ministerium für Soziales und Integration"

Konzept um lokal begrenzte und zielgenaue Schutz- und Eskalationsmaßnahmen zu ergreifen. https://t.co/VGmCSuBr7c pic.twitter.com/6RJyXXZ4Ip — Bad Vilbel News (@Vilbel_News) July 10, 2020

Corona in Frankfurt und Offenbach: Zwei Städten droht rote Corona-Warnstufe

Steigende Corona-Zahlen werden auch in Offenbach* zu einem immer größeren Problem. Die Stadt kratzt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 46,6 bereits an der vierten und damit vorletzten Corona-Warnstufe. Erreichen die Städte Frankfurt und Offenbach den roten Warnbereich, sieht das Eskalationskonzept von Hessen ein „konsequentes Beschränkungskonzept“ vor. Auch wird betont, dass es gegebenenfalls zu Mobilitätseinschränkungen kommen könne.

Corona-Fallzahlen in Hessen Infektionszahlen 2. März 9 1. April 3.905 1. Mai 8.469 1. Juni 10.072 1. Juli 10.874 1. August 12.135 1. September 15.719 1. Oktober 19.469

Corona in Hessen: Hotspot in Gießen? Viele Infektionen nach Geburtstags-Party

Neben den steigenden Zahlen in Südhessen sorgt gerade auch ein Corona-Ausbruch in und um Gießen* für große Sorgen. Nach einer privaten Geburtstags-Party in Gießen wurden mehr als 20 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Zwar soll während der Feier auf die Corona-Hygieneregeln geachtet worden sein, aber am Ende des Geburtstags, soll das Geburtstagskind in Gießen von allen umarmt worden sein. Besonders gravierende Auswirkungen hat der Corona-Ausbruch für den Kreis Marburg-Biedenkopf. Denn allein 21 infizierte Personen stammen aus dem Kreis. Das RKI errechnete für den Kreis Marburg-Biedenkopf einen Inzidenzwert von 30,8. Steigt dieser Wert auf 35, drohen laut dem Hessischen Eskalationskonzepts „erweiterte Maßnahmen“.

Und nicht nur das. Der Corona-Ausbruch hat auch Auswirkungen auf ein Unternehmen in Marburg. Denn die Party fand anlässlich des Geburtstags einer Führungskraft des Unternehmens Seidel aus Marburg statt. Nach bisherigem Ermittlungsstand des Gesundheitsamtes soll eine mit dem Coronavirus infizierte Person an der Geburtstags-Party in Gießen* teilgenommen und auch im Unternehmen gearbeitet haben. Da in der Firma in Marburg außerdem auch weitere Corona-Fälle aufgetreten sind, die nicht im Zusammenhang mit der Feier stehen können, hat sich das Unternehmen entschlossen, das Werk zunächst bis einschließlich Mittwoch (07.10.2020) zu schließen. (Von Sophia Lother) *op-online.de und giessener-allgemeine.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Oliver Berg