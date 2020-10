Lage in Hessen spitzt sich zu: Vier Regionen über Warnstufe rot

Die Corona-Pandemie breitet sich immer schneller in Hessen aus. Vor allem große Städte im Rhein-Main-Gebiet melden steigende Infektionszahlen. Die Lage im News-Ticker.

Update vom Dienstag, 13.10.2020, 07.13 Uhr: In Hessen sind seit gestern 271 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus dazugekommen, das meldet das Robert Koch-Institut (RKI). Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle steigt damit auf nun 22.310. Neue Todesfälle gab es laut RKI nicht (Stand 13.10.2020, 0 Uhr).

Bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz liegt weiterhin die Stadt Offenbach mit 69,1 Fällen pro 100.000 Einwohner vorne. An zweiter Stelle kommt Frankfurt mit 62,1. Auch der Main-Taunus-Kreis hat mit einer Inzidenz von 56,6 nun die vierte Warnstufe des hessischen Eskalationskonzepts überschritten. Im Kreis Groß-Gerau liegt die Inzidenz bei 55,1. Ab einem Wert von 50 greift laut Sozialministerium ein „konsequentes Beschränkungskonzept“.

Corona in Hessen: Sozialministerium meldet aktuelle Fallzahlen - Weitere Todesfälle

+++ 16.01 Uhr: Das hessische Sozialministerium hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. In den letzten 24 Stunden gab es in Hessen demnach 128 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Außerdem gab es in Offenbach und Wiesbaden einen weiteren Todesfall an oder mit Corona.

Die höchsten Werte bei der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner haben nach wie vor Offenbach (77,3), Frankfurt (65,3) und der Kreis Groß-Gerau (51,1). Die Infektionszahlen der Kreise und kreisfreien Städte im Überblick:

Kreis Bergstraße: Infizierte 705, Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 18,1

Infizierte 705, Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 18,1 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 818 (+8), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 21,8

Infizierte 818 (+8), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 21,8 Kreis Fulda: Infizierte 645, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 8,1

Infizierte 645, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 8,1 Kreis Gießen: Infizierte 573 (+3), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 22,5

Infizierte 573 (+3), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 22,5 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 1.330, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 51,1

Infizierte 1.330, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 51,1 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 383, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 1,7

Infizierte 383, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 1,7 Hochtaunuskreis: Infizierte 608, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 30,4

Infizierte 608, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 30,4 Kreis Kassel: Infizierte 609 (+7), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 12,7

Infizierte 609 (+7), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 12,7 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 606, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 18,9

Infizierte 606, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 18,9 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 536, Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 19,2

Infizierte 536, Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 19,2 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1.562, Todesfälle 55, 7-Tage-Inzidenz 29,2

Infizierte 1.562, Todesfälle 55, 7-Tage-Inzidenz 29,2 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 866, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 39,4

Infizierte 866, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 39,4 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 586, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 33,3

Infizierte 586, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 33,3 Odenwaldkreis: Infizierte 510 (+3), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 17,6

Infizierte 510 (+3), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 17,6 Kreis Offenbach: Infizierte 1.507, Todesfälle 46, 7-Tage-Inzidenz 40,5

Infizierte 1.507, Todesfälle 46, 7-Tage-Inzidenz 40,5 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 591 (5), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 32,0

Infizierte 591 (5), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 32,0 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 717, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 14,5

Infizierte 717, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 14,5 Vogelsbergkreis: Infizierte 195, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 3,8

Infizierte 195, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 3,8 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 290 (+7), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 15,4

Infizierte 290 (+7), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 15,4 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 310 (+5), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 41,9

Infizierte 310 (+5), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 41,9 Wetteraukreis: Infizierte 711, Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 22,3

Infizierte 711, Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 22,3 Stadt Darmstadt: Infizierte 525 (+9), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 38,2

Infizierte 525 (+9), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 38,2 Stadt Frankfurt: Infizierte 4.229 (+44), Todesfälle 72, 7-Tage-Inzidenz 65,3

Infizierte 4.229 (+44), Todesfälle 72, 7-Tage-Inzidenz 65,3 Stadt Kassel: Infizierte 668 (+14), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 32,7

Infizierte 668 (+14), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 32,7 Stadt Offenbach: Infizierte 723 (+3), Todesfälle 11 (+1), 7-Tage-Inzidenz 77,3

Infizierte 723 (+3), Todesfälle 11 (+1), 7-Tage-Inzidenz 77,3 Stadt Wiesbaden: Infizierte 1.232 (+21), Todesfälle 24 (+1), 7-Tage-Inzidenz 43,1

+++ 11.25 Uhr: Nach Frankfurt und Offenbach verschärft sich die Corona-Lage nun auch in Nordhessen. Ein Ausbruch bei einer Hochzeit in Lohfelden im Kreis Kassel und in einer Erstaufnahme für Geflüchtete in Niederzwehren, sorgen für einen starken Anstieg der Fallzahlen.

Bisher gehen die Behörden bei der Hochzeit von insgesamt 36 Infizierten und in der Erstaufnahme von fünf Infizierten aus. Alle 301 Bewohner der Unterkunft sind daraufhin unter Quarantäne gestellt worden. Einige Testergebnisse stehen nach Informationen der Stadt Kassel noch aus. Nach Angaben des Gesundheitsamtes stieg in der Stadt Kassel von Freitag (09.10.) bis Sonntag (11.10.) die Zahl der aktuell Infizierten um 18 auf 54 an, im Landkreis um 9 auf 31.

Corona in Hessen: Ausbruch in Kassel - Behörden erfahren erst spät von Infektionen

Bei der Hochzeitsfeier in Lohfelden waren 250 Gäste erlaubt. Die Behörden erfuhren erst zwei Wochen nach der Feier von dem Corona-Ausbruch im Kreis Kassel*. Wie die Stadt berichtet, gestaltete sich die Nachverfolgung der Infektionen als schwierig. Grund dafür seien erhebliche organisatorische Mängel des Veranstalters sowie falsche und unvollständige Angaben der Gäste. Einige verhielten sich nach Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt unkooperativ. Die Stadt will die Zuwiderhandlungen ahnden. Außerdem soll die Teilnehmerzahl für private und öffentliche Veranstaltungen ohne Genehmigung auf 30 begrenzt werden. Für alles, was darüber hinaus geht, muss eine Genehmigung eingeholt werden.

Die 7-Tage-Inzidenz stieg in der Stadt Kassel auf 27,8 (Freitag: 16,4) und damit über den ersten Schwellenwert (20) des Landes. Die Stadt erreicht damit Stufe 2 des Präventions- und Eskalationskonzepts des Landes. Diese sieht eine erhöhte Aufmerksamkeit, ein erweitertes Meldewesen und erste Maßnahmen vor. Im Landkreis Kassel liegt der Wert bei 10,6 (Freitag: 8,0).

Corona in Hessen: Hoher Inzidenz-Wert in Frankfurt und Offenbach

Update vom Montag, 12.10.2020, 07.14 Uhr: In Hessen steigt die Zahl der Corona-Fälle weiter an. Seit gestern sind laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 128 Neuinfektionen dazugekommen. Damit liegt die Gesamtzahl nun bei 22.039 (Stand 12.10.2020, 0 Uhr). Auch zwei weitere Todesfälle wurden bestätigt. Bisher sind 562 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben.

Die höchste 7-Tage-Inzidenz hat weiterhin die Stadt Offenbach mit einem Wert von 77,5. Danach folgt Frankfurt (65,4) und der Kreis Groß-Gerau (51,1).

Corona in Hessen: Zahlreiche neue Fälle in Frankfurt und Offenbach

+++ 16.20 Uhr: Das hessische Sozialministerium hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Die Zahlen steigen nach wie vor rasant an. In den letzten 24 Stunden gab es in Hessen demnach 325 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Außerdem gab es in Wiesbaden seit Samstag (10.10.2020) einen weiteren Todesfall an oder mit Corona.

Die höchsten Werte bei der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner haben nach wie vor Offenbach (80,4), Frankfurt (63,6) und der Kreis Groß-Gerau (51,1)*. Die Infektionszahlen der Kreise und kreisfreien Städte im Überblick:

*Bei den Inzidenzwerten kann es zu leichten Abweichungen von den Zahlen des RKI kommen, da das Institut den Berechnungen geringfügig andere Bevölkerungszahlen zugrunde legt als das hessische Sozialministerium.

Corona in Hessen: Offenbach erreicht höchste Warnstufe

Update vom Sonntag, 11.10.2020, 11.35 Uhr: Die Stadt Offenbach hat mit einer 7-Tage-Inzidenz von 80,6* die höchste Warnstufe des Eskalationskonzeptes des Landes Hessen erreicht. Eskalationsstufe 5 wird ab einer Inzidenz von 75 erreicht. In Frankfurt liegt die Inzidenz am Sonntag (11.10.2020, Stand 0 Uhr) bei 63,7.

Das Eskalationskonzept des Landes sieht vor, dass bei erreichen der Warnstufe 5, der Planungsstab COVID-19 des hessischen Sozialministeriums die Steuerung der Lage übernimmt. Um über das weitere Vorgehen zu beraten, tagt am Sonntagmorgen zunächst der Verwaltungsstab der Stadt, sagte Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke.

Corona in Hessen: Frankfurt und Offenbach nähern sich der höchsten Warnstufe

+++ 14:57 Uhr: Das hessische Ministerium für Soziales und Integration hat die heutigen Corona-Zahlen für Hessen veröffentlicht. Gemessen an der Bevölkerungszahl sind weiterhin vor allem die Städte Frankfurt (123 neuen Fälle) und Offenbach (21 neue Fälle) betroffen. Die 7-Tages-Inzidenz nähert sich der höchsten Warnstufe 5.

Auch die Landkreise Groß-Gerau, Main-Taunus, Marburg-Biedenkopf, Offenbach und die Städte Wiesbaden und Darmstadt haben eine bedenklich hohe Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. In diesen Regionen gilt inzwischen Warnstufe 3.

Insgesamt sind 494 neue Infektionen in Hessen gemeldet worden. Zwei Personen sind seit gestern an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Kreis Bergstraße: Infizierte 705 (+10), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 19,6

Infizierte 705 (+10), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 19,6 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 800 (+12), Todesfälle 22 (+1), 7-Tage-Inzidenz 18,5

Infizierte 800 (+12), Todesfälle 22 (+1), 7-Tage-Inzidenz 18,5 Kreis Fulda: Infizierte 645 (+2), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 8,1

Infizierte 645 (+2), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 8,1 Kreis Gießen: Infizierte 568 (+19), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 27,0

Infizierte 568 (+19), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 27,0 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 1.292 (+39), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 43,1

Infizierte 1.292 (+39), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 43,1 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 383, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 1,7

Infizierte 383, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 1,7 Hochtaunuskreis: Infizierte 597 (+15), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 25,7

Infizierte 597 (+15), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 25,7 Kreis Kassel: Infizierte 596 (+9), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 9,3

Infizierte 596 (+9), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 9,3 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 598 (+7), Todesfälle 23 (+1), 7-Tage-Inzidenz 20,5

Infizierte 598 (+7), Todesfälle 23 (+1), 7-Tage-Inzidenz 20,5 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 520 (+3), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 14,5

Infizierte 520 (+3), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 14,5 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1.523 (+14), Todesfälle 55 (+1), 7-Tage-Inzidenz 22,6

Infizierte 1.523 (+14), Todesfälle 55 (+1), 7-Tage-Inzidenz 22,6 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 866 (+31), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 39,4

Infizierte 866 (+31), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 39,4 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 586 (+31), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 41,8

Infizierte 586 (+31), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 41,8 Odenwaldkreis: Infizierte 500, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 7,2

Infizierte 500, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 7,2 Kreis Offenbach: Infizierte 1.484 (+65), Todesfälle 46, 7-Tage-Inzidenz 39,6

Infizierte 1.484 (+65), Todesfälle 46, 7-Tage-Inzidenz 39,6 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 558 (+1), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 16,6

Infizierte 558 (+1), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 16,6 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 706 (+8), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 8,3

Infizierte 706 (+8), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 8,3 Vogelsbergkreis: Infizierte 195 (+1), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 3,8

Infizierte 195 (+1), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 3,8 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 283 (+4), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 12,2

Infizierte 283 (+4), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 12,2 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 300 (+10), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 34,9

Infizierte 300 (+10), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 34,9 Wetteraukreis: Infizierte 694 (+20), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 18,5

Infizierte 694 (+20), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 18,5 Stadt Darmstadt: Infizierte 506 (+14), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 35,0

Infizierte 506 (+14), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 35,0 Stadt Frankfurt: Infizierte 4.134 (+123), Todesfälle 72, 7-Tage-Inzidenz 65,2

Infizierte 4.134 (+123), Todesfälle 72, 7-Tage-Inzidenz 65,2 Stadt Kassel: Infizierte 643 (+9), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 24,3

Infizierte 643 (+9), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 24,3 Stadt Offenbach: Infizierte 702 (+21), Todesfälle 10, 7-Tage-Inzidenz 70,4

Infizierte 702 (+21), Todesfälle 10, 7-Tage-Inzidenz 70,4 Stadt Wiesbaden: Infizierte 1.202 (+18), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 38,4

Update vom Samstag, 10.10.2020, 10.45 Uhr: Die Corona-Pandemie bringt viele Menschen in finanzielle Notlagen – so auch in Hessen. Jetzt hat der Mieterbund in Hessen vor Kündigungen gewarnt. Laut einem Bericht von „ntv.de“ sagte die Verbandsdirektorin Eva-Maria Winckelmann, dass die Mietkündigungen seit den Sommerferien rasant angestiegen sind und im Herbst weiter ansteigen könnten.

Vor allem da im Herbst und Winter saisonale Arbeitsplätze wegfallen, sei zu befürchten, dass sich die Lage weiter verschärft. Kündigungen drohen laut Winckelmann besonders im Rhein-Main-Gebiet und in Universitätsstädten, da Vermieter hier wissen, dass sie ihre Wohnungen schnell wieder vermietet bekommen. Um der Kündigungswelle entgegenzuwirken, seien finanzielle Hilfen nötig, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

Corona in Hessen: Aktuelle Infektionszahlen zeigen weiter angespannte Lage

+++ 16.00 Uhr: Das Hessische Sozialministerium hat die heutigen Corona-Zahlen für Hessen veröffentlicht. Während deutschlandweit seit dem Vortag elf Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, gibt es in Hessen keinen neuen Todesfall zu vermelden.

In ganz Hessen kamen 430 neue Infektionen hinzu, wodurch die Gesamtzahl auf 21.092 steigt. Besonders hohe Zahlen kommen aus Frankfurt und Offenbach. In der größten Stadt liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 55,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, in der Nachbarstadt sogar bei 65,8.

Kreis Bergstraße: Infizierte 695 (+13), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 17,4

Infizierte 695 (+13), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 17,4 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 788 (+22), Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 16,4

Infizierte 788 (+22), Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 16,4 Kreis Fulda: Infizierte 643 (+3), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 8,1

Infizierte 643 (+3), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 8,1 Kreis Gießen: Infizierte 549 (+9), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 22,2

Infizierte 549 (+9), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 22,2 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 1.253, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 33,7

Infizierte 1.253, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 33,7 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 383, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 2,5

Infizierte 383, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 2,5 Hochtaunuskreis: Infizierte 582 (+20), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 24,0

Infizierte 582 (+20), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 24,0 Kreis Kassel: Infizierte 589 (+2), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 8,0

Infizierte 589 (+2), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 8,0 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 591 (+6), Todesfälle 23 (+1), 7-Tage-Inzidenz 21,7

Infizierte 591 (+6), Todesfälle 23 (+1), 7-Tage-Inzidenz 21,7 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 517 (+9), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 12,8

Infizierte 517 (+9), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 12,8 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1.509 (+35), Todesfälle 54, 7-Tage-Inzidenz 20,7

Infizierte 1.509 (+35), Todesfälle 54, 7-Tage-Inzidenz 20,7 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 835 (+31), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 32,2

Infizierte 835 (+31), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 32,2 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 555 (+16), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 38,5

Infizierte 555 (+16), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 38,5 Odenwaldkreis: Infizierte 500 (+2), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 9,3

Infizierte 500 (+2), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 9,3 Kreis Offenbach: Infizierte 1.419, Todesfälle 46, 7-Tage-Inzidenz 26,4

Infizierte 1.419, Todesfälle 46, 7-Tage-Inzidenz 26,4 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 557 (+12), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 19,8

Infizierte 557 (+12), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 19,8 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 698, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 7,2

Infizierte 698, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 7,2 Vogelsbergkreis: Infizierte 194 (+1), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 2,8

Infizierte 194 (+1), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 2,8 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 279 (+2), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 11,5

Infizierte 279 (+2), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 11,5 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 290 (+6), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 30,9

Infizierte 290 (+6), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 30,9 Wetteraukreis: Infizierte 674 (+13), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 14,2

Infizierte 674 (+13), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 14,2 Stadt Darmstadt: Infizierte 492 (+18), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 26,9

Infizierte 492 (+18), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 26,9 Stadt Frankfurt: Infizierte 4.011 (+149), Todesfälle 72, 7-Tage-Inzidenz 55,9

Infizierte 4.011 (+149), Todesfälle 72, 7-Tage-Inzidenz 55,9 Stadt Kassel: Infizierte 624 (+8), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 16,4

Infizierte 624 (+8), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 16,4 Stadt Offenbach: Infizierte 681 (+28), Todesfälle 10, 7-Tage-Inzidenz 65,8

Infizierte 681 (+28), Todesfälle 10, 7-Tage-Inzidenz 65,8 Stadt Wiesbaden: Infizierte 1.184 (+23), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 37,7

+++14.19 Uhr: Das Land Bayern setzt nun auch Frankfurt und Offenbach auf seine Liste der innerdeutschen Corona-Risikogebiete. Ab Samstag (00.00 Uhr) dürfen Menschen, die in Frankfurt oder Offenbach wohnen oder sich in einer der beiden Städte aufgehalten haben, in Bayern nicht mehr in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen beherbergt werden. Bei Verstößen drohen 5000 Euro Geldbuße. Die Risikoliste soll zunächst bis zum 13. Oktober gelten.

+++12.30 Uhr: In einem kleinen Stadtteil von Witzhausen in Nordhessen ist nach einem Corona-Ausbruch ein Großteil dessen Bevölkerung unter Quarantäne gestellt worden. Hübenthal hat rund 90 Einwohner, von denen die meisten auf zwei Höfen lebten und über 60 nun in Quarantäne seien, sagte Bürgermeister Daniel Herz (parteilos). Die vermutete Ursache der Infektionen: „Es muss dort eine private Feier auf dem größeren der Höfe stattgefunden haben.“ Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet.

Corona-Ausbruch in einem Dorf in Hessen bringt viele Bewohner in Quarantäne

Aktuell gibt es laut dem Werra-Meißner-Kreis 33 akute Covid-19-Infektionen in Witzenhausen*, 30 davon in Hübenthal. Durch die Quarantäne stellt sich nun die Frage, wer dort Lebensmittel besorgt. Man arbeite daran, sagte Herz. Angedacht sei, dies über die Aktion „Dich schickt der Himmel“ zu organisieren, eine Art Nachbarschaftshilfe.

+++11.35 Uhr: Das Tragen von einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht ist umstritten. Fest steht jedoch, das Land Hessen darf dies empfehlen. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs hervor. Die Kasseler Richter lehnten den Eilantrag eines Schülers ab, der sich gegen eine von seiner Schule ausgesprochene dringende Empfehlung gewehrt hatte. Diese stelle eine Meinungsäußerung dar, die der Adressat zwar berücksichtigen solle, die aber seine Entscheidungsfreiheit unberührt lasse, so das Gericht. Der Schüler werde somit in seinen Grundrechten nicht verletzt. Diese Entscheidung ist rechtskräftig.

Bei dem Fall aus dem Rheingau-Taunus-Kreis hatte die Schule unter anderem festgeschrieben: „Aufgrund der Lerngruppengrößen von über 15 Personen ist es dringend empfohlen, auch während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, da in den Räumen nicht der notwendige Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.“ Der Schüler wehrte sich und bekam vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden zunächst Recht. Doch das Land Hessen hatte mit seiner Beschwerde dagegen Erfolg. Die Kasseler Richter erklärten aber auch, dass die Situation anders gewesen wäre, wenn die Äußerung nur vom Wortlaut her eine Empfehlung gewesen wäre, in Wirklichkeit aber als Pflicht verstanden werden müsse. Aus den dienstlichen Erklärungen der Lehrer lasse sich aber entnehmen, dass das Befolgen freiwillig sei.

Corona in Hessen: Weit über 400 Neuinfektionen - Zahl der Coronafälle steigt immer schneller

+++ 09.10 Uhr: Die Corona-Zahlen in Hessen schnellen weiter in die Höhe: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für ganz Hessen am Freitag (09.10.) 430 neue Corona-Fälle. Am Donnerstag waren es 307 Neuinfektionen, am Mittwoch 242.

Unter den Kreisen und kreisfreien Städten weisen immer noch Offenbach und Frankfurt die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auf. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Offenbach mittlerweile bei 66 und in Frankfurt bei 55,9 (Stand 09.10.2020, 0 Uhr). Beide Städte liegen damit deutlich in der roten Warnstufe (Inzidenz 50), ab der schärfere Maßnahmen greifen. In Frankfurt treten die neuen Corona-Regeln heute in Kraft, in Offenbach gibt es ab Samstag verschärfte Maßnahmen*. In Frankfurt gilt ab heute eine Sperrstunde und zudem ein Alkoholverbot auf zentralen Plätzen in der Mainmetropole.

Corona in Hessen: Die Gastronomen rüsten sich für den Winter

Update vom Freitag, 09.10.2020, 07.15 Uhr: Die Gastronomie in Hessen macht sich fit für den Winter. Die Gastwirte bereiten sich mit Investitionen in Luftfilter, Heizpilze und Abtrennungen aus Plexiglas in der Corona-Krise auf kühlere Temperaturen vor. Die Lage in der Branche sei nach wie vor sehr angespannt, sagte der Hauptgeschäftsführer der Dehoga Hessen, Julius Wagner. Der Sommer sei für die Gaststätten, die draußen Plätze anbieten konnten, auf dem Land wie in der Stadt relativ stabil verlaufen. 20 bis 30 Prozent Minus beim Umsatz seien es im Vorjahresvergleich aber dennoch mindestens gewesen.

Nun machten sich die Gastronomen Gedanken, wie sie angesichts der Corona-Pandemie durch den Herbst und Winter kommen könnten.

Die hessischen Kommunen schließen mit der ortsansässigen Gastronomie einen echten Gastronomie-Stärkungspakt. Für die Gastronomie als auch für die Belebung der Innenstädte und die Bürgerinnen und Bürger ein wertvolles Signal in diesen Tagen! https://t.co/Yi5o238aiW — DEHOGA Hessen (@DEHOGAHESSEN) September 17, 2020

In den großen hessischen Städten Frankfurt, Wiesbaden, Fulda, Darmstadt und Kassel seien Vereinbarungen getroffen worden, um Außenplätze weiter anbieten zu können - auch mit Windschutz und Heizmöglichkeiten. Gezeigt habe sich, dass es sich lohne, wenn Gastronomen die Corona-Regeln einhielten. Dann kämen die Gäste auch in die Innenräume. Hier werde auch teils kräftig investiert, etwa in spezielle Anlagen zur Luftreinigung.

Corona in Hessen: Inzidenz in Frankfurt weit über 50 gestiegen

+++ 17.27 Uhr: Wie das Gesundheitsamt in Frankfurt meldet, liegt die Corona-Inzidenz dort inzwischen über 50. „Die Anzahl der dem Gesundheitsamt Frankfurt am Main gemeldeten Neuinfektionen an SARS-CoV-2 hat sich in den letzten zehn Tagen annähernd verdoppelt“, schreibt die Stadt in einer Allgemeinverfügung vom Donnerstag (08.10.2020). Daher sei die Inzidenz auf 59,1 gestiegen.

Damit liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in Frankfurt weit über der vierten Warnstufe des Landes Hessen. Diese Warnstufe liegt bei einem Wert von 50. Noch am Donnerstagmorgen hatte das Robert Koch-Institut (RKI) für Frankfurt eine Inzidenz von 47,0 angegeben. Infolge des raschen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen hat die Stadt Frankfurt umfangreiche neue Beschränkungen erlassen. Diese gelten ab kommenden Freitag.

Fast 100 neue Fälle in Frankfurt - Ministerium veröffentlicht aktuelle Zahlen

+++ 15.28 Uhr: Das hessische Ministerium für Soziales und Integration hat die heutigen Corona-Zahlen für Hessen veröffentlicht. Besonders von neuen Corona-Fällen betroffen sind demnach die Stadt Frankfurt sowie die Kreise Groß-Gerau und Marburg-Biedenkopf. In Frankfurt infizierten sich 97 Menschen neu mit dem Coronavirus, in den beiden Kreisen waren es jeweils über 20. Im Lahn-Dill-Kreis ist zudem eine Person an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

+++12.00 Uhr: Erzieherinnen und Beschäftigte in der Kindertagespflege können sich weiterhin kostenlos auf Covid-19 testen lassen. Das teilte das hessische Sozialministerium am Donnerstag (08.10.2020) mit. So soll das vom Land Hessen finanzierte Angebot bis zum 15. November verlängert werden. Auch Lehrkräfte an hessischen Schulen können weiterhin kostenlos einen Corona-Test machen. Alle 14 Tage ist für die Beschäftigten ein Test möglich. Ausgenommen seien bereits geregelte Testanlässe, wie zum Beispiel bei Reiserückkehrern.

Update vom Donnerstag, 08.10.2020, 08.26 Uhr: In Hessen steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter an. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind seit gestern 307 neue Fälle dazugekommen (Stand 08.10.2020, 0 Uhr). Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen liegt demnach nun bei 20.662. Auch ein weiterer Todesfall wurde bestätigt.

Unter den kreisfreien Städten und Landkreisen in Hessen liegt weiter die Stadt Offenbach mit einer 7-Tage-Inzidenz von 51,4 vorne. In Frankfurt liegt der Wert laut RKI derzeit bei 47. Danach folgt der Kreis Groß-Gerau (39,2), der Kreis Marburg-Biedenkopf (36,8) und der Kreis Offenbach (32,6).

Corona in Hessen: Fallzahlen des Sozialministeriums

+++ 15.45 Uhr: Das hessische Ministerium für Soziales und Integration hat die heutigen Corona-Zahlen für Hessen veröffentlicht. Besonders von neuen Corona-Fällen ist demnach der Main-Taunus-Kreis, der Kreis Offenbach, die Stadt Frankfurt und die Stadt Wiesbaden betroffen. Hier infizierten sich mindestens je 20 Menschen neu mit dem Coronavirus.

+++ 08.25 Uhr: Hessische Studierende haben bis zum 1. August mehr als 16 700 Anträge auf Nothilfe in der Corona-Pandemie gestellt. Wie aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervorgeht, wurden gut 38 Prozent der Anträge abgelehnt. Demnach habe in vielen Fällen keine Notlage vorgelegen, die durch die Corona-Krise ausgelöst worden sei.

Zu den häufigsten Gründen für eine Ablehnung zählten auch, dass die Unterlagen unvollständig oder unlesbar gewesen seien oder die Frist für Nachbesserungen ohne Rückmeldung verstrichen sei. Die Anträge werden von den Studentenwerken in Marburg, Frankfurt, Gießen, Kassel und Darmstadt bearbeitet.

Corona-Lage in Hessen weiter kritisch - Zwei Städte vor Warnstufe rot

Update vom Mittwoch, 07.10.2020, 07.50 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen binnen 24 Stunden um 242 gestiegen (Stand 0 Uhr). Es gab keine weiteren Todesfälle, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte. Die Gesamtzahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 556.

Frankfurt weist am Mittwoch (07.10.) nicht mehr die höchste 7-Tage-Inzidenz in Hessen auf. Der Wert liegt in dort bei 47,0. Abgelöst wurde die Mainmetropole an der traurigen Spitze von ihrer Nachbarstadt Offenbach. Die Stadt verzeichnet am Mittwoch 49,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen und liegt damit nur knapp unterhalb der Marke von 50. An dritter Stelle folgt der Kreis Groß-Gerau mit einer Inzidenz von 39,0.

Corona-Lage in Hessen: Ausbruch in Gießen – Firma testet 700 Mitarbeiter

+++19.24 Uhr: In Gießen in Hessen hatten sich mehrere Personen bei einer privaten Feier mit dem Coronavirus angesteckt. Der Ausbruch zieht weite Kreise. So sollen nun auch 700 Mitarbeiter einer Firma getestet werden. Wie das Design-Unternehmen am Dienstag bestätigte, habe es seine beiden Werke in Marburg und Fronhausen vorübergehend geschlossen.

Eine infizierte Person, die zuvor bei dem Unternehmen gearbeitet hatte, soll laut dem Kreis Marburg-Biedenkopf offenbar Mitarbeiter angesteckt haben. Zwölf Kollegen, von denen fast alle ebenfalls auf der Feier gewesen sein sollen, seien inzwischen positiv getestet worden. Die private Feier fand nach Angaben des Landkreises Ende September in einem Gastronomiebetrieb im benachbarten Landkreis Gießen statt. Von 25 der 27 Anwesenden lagen am Montag positive Nachweise vor.

Der Landkreis Gießen kritisierte das Verhalten der Menschen auf der Geburtstagsfeier. „Durch die Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der Kontaktermittlungen durch das Gesundheitsamt lässt sich ein gutes Bild über den Hergang der Feier zeichnen“, teilte die Behörde mit. Es habe „Geburtstagslieder, Umarmungen und sogar Küsschen“ gegeben.

Corona-Fälle am Hessischen Staatstheater - Vorstellungen fallen aus

+++18.08 Uhr: Nachdem vier Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, hat das Hessische Staatstheater in Wiesbaden zwei Vorstellungen abgesagt. Der durch Quarantänevorgaben entstandene Personalmangel zwinge das Theater dazu, die für das Wochenende geplanten Vorführungen von „Lady Macbeth von Mzensk“ und „Jesus Christ Superstar“ abzusagen, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Nach Angaben des Theaters sind zunächst zwei technische Mitarbeiter unabhängig voneinander positiv getestet worden. Daraufhin hätten alle Kontaktpersonen aus Technik, Beleuchtung, Ton, Requisite und Dekoration einen Corona-Test gemacht, wobei zwei weitere Infektionen festgestellt worden seien.

Corona in Hessen: Drastische Maßnahmen in Frankfurt beschlossen - Aktuelle Fallzahlen

+++ 16.30 Uhr: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Frankfurt hat der Verwaltungsstab der Stadt eine Reihe von Einschränkungen beschlossen. Diese sollen voraussichtlich von Freitag, den 09. Oktober, bis zum kommenden Sonntag (18.10.2020) gelten, wie Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nach der heutigen Sitzung des Krisenstabs mitteilte. „Wir müssen jetzt reagieren, sonst verspielen wir die erreichten Erfolge“, betonte Feldmann.

Für Gaststätten wird in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr eine Sperrstunde verhängt.

eine Sperrstunde verhängt. Im öffentlichen Raum - auf bestimmten Plätzen, Straßen, Grünflächen - gilt ein Alkoholverbot.

Auf Einkaufsstraßen wie der Zeil und in großen Einkaufszentren gilt fortan die Maskenpflicht .

. Private Feiern im öffentlichen Raum dürfen nur noch aus maximal 25 Personen bestehen, im Privatraum sollen sie auf zehn begrenzt werden.

Erstmeldung vom 06.10.2020, 13.48 Uhr: Frankfurt - In Hessen steigt die Sorge angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen. Strengere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus stehen nicht zuletzt in Frankfurt bevor und könnten das alltägliche Leben wieder enorm verändern.

Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) sind innerhalb von 24 Stunden drei Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (Stand 06.10.2020, 00:00 Uhr). In einigen Regionen stieg zudem die Zahl der Neuinfektionen.

Corona-Situation in Hessen spitzt sich zu: Zwei Städte stehen kurz vor der roten Warnstufe

Darüber hinaus sind in Hessen mittlerweile 20.133 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind mit 135 Infektionen innerhalb von 24 Stunden zwar weniger als am Vortag (+ 190), dennoch sind die Zahlen wieder beunruhigend hoch. Das lässt sich auch anhand der Inzidenz-Zahlen erkennen, die das RKI täglich für die Städte und Kreise in Hessen ermittelt. Der Stadt Frankfurt droht die vierte Corona-Warnstufe innerhalb des Eskalationskonzepts des Landes. Denn mit einer 7-Tage-Inzidenz von 47,1, laut RKI, ist die Stadt nicht mehr weit von der Corona-Schwelle von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche entfernt.

Corona in Frankfurt und Offenbach: Zwei Städten droht rote Corona-Warnstufe

Steigende Corona-Zahlen werden auch in Offenbach* zu einem immer größeren Problem. Die Stadt kratzt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 46,6 bereits an der vierten und damit vorletzten Corona-Warnstufe. Erreichen die Städte Frankfurt und Offenbach den roten Warnbereich, sieht das Eskalationskonzept von Hessen ein „konsequentes Beschränkungskonzept“ vor. Auch wird betont, dass es gegebenenfalls zu Mobilitätseinschränkungen kommen könne.

Corona-Fallzahlen in Hessen Infektionszahlen 2. März 9 1. April 3.905 1. Mai 8.469 1. Juni 10.072 1. Juli 10.874 1. August 12.135 1. September 15.719 1. Oktober 19.469

Corona in Hessen: Hotspot in Gießen? Viele Infektionen nach Geburtstags-Party

Neben den steigenden Zahlen in Südhessen sorgt gerade auch ein Corona-Ausbruch in und um Gießen* für große Sorgen. Nach einer privaten Geburtstags-Party in Gießen wurden mehr als 20 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Zwar soll während der Feier auf die Corona-Hygieneregeln geachtet worden sein, aber am Ende des Geburtstags, soll das Geburtstagskind in Gießen von allen umarmt worden sein. Besonders gravierende Auswirkungen hat der Corona-Ausbruch für den Kreis Marburg-Biedenkopf. Denn allein 21 infizierte Personen stammen aus dem Kreis. Das RKI errechnete für den Kreis Marburg-Biedenkopf einen Inzidenzwert von 30,8. Steigt dieser Wert auf 35, drohen laut dem Hessischen Eskalationskonzepts „erweiterte Maßnahmen“.

Und nicht nur das. Der Corona-Ausbruch hat auch Auswirkungen auf ein Unternehmen in Marburg. Denn die Party fand anlässlich des Geburtstags einer Führungskraft des Unternehmens Seidel aus Marburg statt. Nach bisherigem Ermittlungsstand des Gesundheitsamtes soll eine mit dem Coronavirus infizierte Person an der Geburtstags-Party in Gießen* teilgenommen und auch im Unternehmen gearbeitet haben. Da in der Firma in Marburg außerdem auch weitere Corona-Fälle aufgetreten sind, die nicht im Zusammenhang mit der Feier stehen können, hat sich das Unternehmen entschlossen, das Werk zunächst bis einschließlich Mittwoch (07.10.2020) zu schließen. (Von Sophia Lother) *op-online.de, hna.de und giessener-allgemeine.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

