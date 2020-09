Corona in Hessen: Alle Lehrer in Quarantäne – Schule muss schließen

In Hessen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich angestiegen. An einer Schule sind alle Lehrer nach einem positiven Befund in Quarantäne geschickt worden. Der News-Ticker.

Das Coronavirus ist in Hessen noch lange nicht besiegt, das RKI zählt über 15.000 Infektionen mit Sars-Cov-2

ist in noch lange nicht besiegt, das RKI zählt über 15.000 Infektionen mit Eine Schule im Landkreis Hersfeld-Rotenburg schließt nach positiven Corona-Test

im Landkreis schließt nach positiven In mehreren Städten im Kreis Groß-Gerau wird die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben

+++15.28 Uhr: Nachdem bereits gestern die Fuldaer Fastnacht für die Saison 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie komplett abgesagt wurde, hat sich auch die Stadt Eschborn gemeinsam mit ihren Karnevalsvereinen Eschborner Käwwern und Kappen-Club-Niederhöchstadt und der Arbeitsgemeinschaft Eschborner Fastnachtszug darauf verständigt, die Fastnachts-Kampagne 2020/2021 abzusagen.

Die Absage sei „aufgrund der völligen Unsicherheit, wie sich die Infektionen entwickeln werden, und mit Blick auf den langen Zeitvorlauf für die Planungen und Organisationen, vernünftig und richtig“, äußerten sich die Vorsitzenden der Eschborner Karnevalsvereine zur Absage des Eschborner Fastnachtszug und weiteren Veranstaltungen.

40 Lehrer in Quarantäne - Schule im Kreis Hersfeld-Rotenburg macht dicht

+++15.08 Uhr: Nach einem positiven Corona-Fall an einer Schule im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sind alle 40 Lehrer der Schule unter Quarantäne gestellt worden. Deswegen falle der Unterricht in der Gesamtschule in Wildeck-Obersuhl zunächst komplett aus, sagte ein Kreissprecher am Mittwoch.

Auch 111 Schüler der neunten Jahrgangsstufe seien in Quarantäne. Der Sprecher betonte zudem, es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Es gibt keine Hinweise auf ein Fehlverhalten.“ Laut Angaben des Kreises war am Mittwoch ein Neuntklässler positiv auf das Coronavirus getestet worden. In den kommenden Tagen sollen nun auch alle Lehrkräfte einem Corona-Test unterzogen werden.

Sobald die ersten negativen Ergebnisse bei Lehrern vorlägen, solle der Unterricht in der Schule wieder aufgenommen werden. Lehrkräfte die in direktem Kontakt mit dem positiv auf das Coronavirus getesteten Schüler standen, verbleiben zunächst in Quarantäne.

Maskenpflicht im Unterricht: Klage eines Schülers erfolgreich

Unterdessen hat das Wiesbadener Verwaltungsgericht entschieden, dass eine Schule keine „dringende Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht“ aussprechen darf. Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage, teilte das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Mittwoch mit. Die Richter gaben damit dem Eilantrag eines Schülers teilweise statt. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.

In der Begründung des Verwaltungsgericht Wiesbaden hieß es, dass die „dringende Empfehlung“ über eine „einfache Bitte oder Empfehlung“ hinausgehe und damit eine „Form von Zwang" ausgeübt würde. Zwar sei die Schule verpflichtet, einen eigenen Corona-Hygieneplan aufzustellen. Sie habe aber missachtet, dass nach der aktuellen Verordnung des Landes ein Mund-Nasen-Schutz im Unterricht gerade nicht zwingend zu tragen sei. Das Tragen von Masken im Unterricht habe damit eine Ausnahme zu sein und nicht der Regelfall, erklärte das Verwaltungsgericht. Einzelne Schulen dürften davon nicht abweichen.

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration gibt neue Corona-Zahlen bekannt

+++15.03 Uhr: Innerhalb der letzten 24 Stunden sind in Hessen 96 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 registriert worden. Dies geht aus dem täglichen Corona-Bulletin des Hessischen Sozialministeriums hervor. Des Weiteren verzeichnet das Ministerium zwei neue Todesfälle, beide im Rheingau-Taunus-Kreis. Die aktuelle Gesamtzahl der Todesfälle in Hessen liegt damit bei 534 (Stand 14.00 Uhr). Seit Beginn der Ausbreitung in Hessen haben sich 15.692 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Inzwischen verzeichnen alle Städte und Kreise in Hessen wieder einen Wert der 7-Tages-Inzidenz unter 20. Die höchsten Inzidenzwert gibt es laut Sozialministerium in Wiesbaden (19,7) und im Main-Taunus-Kreis (19,3).

Die offizielle Verteilung der Corona-Fälle: Inzidenzwerte sinken weiter

Kreis Bergstraße: Infizierte 542 (+8), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 12,2

Infizierte 542 (+8), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 12,2 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 613 (+7), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 14,1

Infizierte 613 (+7), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 14,1 Kreis Fulda: Infizierte 516 (+4), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 9,9

Infizierte 516 (+4), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 9,9 Kreis Gießen: Infizierte 371, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 5,2

Infizierte 371, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 5,2 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 833 (+7), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 14,5

Infizierte 833 (+7), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 14,5 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 347, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 0,8

Infizierte 347, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 0,8 Hochtaunuskreis: Infizierte 380 (+3), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 6,7

Infizierte 380 (+3), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 6,7 Kreis Kassel: Infizierte 515 (+1), Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 4,6

Infizierte 515 (+1), Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 4,6 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 447, Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 2,0

Infizierte 447, Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 2,0 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 402 (+3), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 6,4

Infizierte 402 (+3), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 6,4 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1155 (+5), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 12,8

Infizierte 1155 (+5), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 12,8 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 587 (+12), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 19,3

Infizierte 587 (+12), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 19,3 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 307 (+1), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 6,5

Infizierte 307 (+1), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 6,5 Odenwaldkreis: Infizierte 466, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 3,1

Infizierte 466, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 3,1 Kreis Offenbach: Infizierte 1055 (+5), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 14,3

Infizierte 1055 (+5), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 14,3 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 433 (+1), Todesfälle 8 (+2), 7-Tage-Inzidenz 5,9

Infizierte 433 (+1), Todesfälle 8 (+2), 7-Tage-Inzidenz 5,9 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 642, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 2,2

Infizierte 642, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 2,2 Vogelsbergkreis: Infizierte 165 (+1), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 2,8

Infizierte 165 (+1), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 2,8 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 230, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 3,8

Infizierte 230, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 3,8 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 246, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 2,0

Infizierte 246, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 2,0 Wetteraukreis: Infizierte 515 (+1), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 4,9

Infizierte 515 (+1), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 4,9 Stadt Darmstadt: Infizierte 358 (+10), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 10,6

Infizierte 358 (+10), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 10,6 Stadt Frankfurt: Infizierte 2.701 (+20), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 18,8

Infizierte 2.701 (+20), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 18,8 Stadt Kassel: Infizierte 521, Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 5,5

Infizierte 521, Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 5,5 Stadt Offenbach: Infizierte 472 (+2), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 15,3

Infizierte 472 (+2), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 15,3 Stadt Wiesbaden: Infizierte 873 (+5), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 19,7

Bei den Inzidenzberechnungen kann es zu Abweichungen kommen, da das RKI geringfügig abweichende Bevölkerungszahlen zugrunde legt.

RKI gibt aktuelle Fallzahlen bekannt: Zwei neue Todefälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Hessen

+++10.16 Uhr: Für die letzten 24 Stunden vermeldet das Robert Koch Institut für Hessen einen Anstieg der bestätigten Corona-Neuinfektionen um 96 (Stand Mittwoch 0 Uhr). Außerdem meldet das RKI zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit liegt der Gesamtzahl der Todesfälle in Hessen seit Ausbruch der Corona-Pandemie bei 534. Insgesamt wurden bisher 15.692 Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen registriert.

Den höchsten Wert der 7-Tages-Inzidenz in ganz Hessen hat laut Robert Koch Institut nach wie vor die Stadt Wiesbaden. Mit 19,8 Fällen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt dieser aber wieder unter 20.

Kreis Groß-Gerau: In mehreren Städten besteht keine Maskenpflicht im Unterricht mehr

Update vom Mittwoch, 02.9.2020, 9.59 Uhr: Bereits ab heute besteht für Schülerinnen und Schüler in mehreren Städten des Kreises Groß-Gerau keine Maskenpflicht im Unterricht mehr. Ursprünglich galt die Verpflichtung, auch während der Unterrichtszeit einen Mund-Nasen-Schutz zur Eindämmung des Coronavirus zu tragen, bis zum 13. September. Die Aufhebung gilt für die Städte Rüsselsheim, Raunheim, Kelsterbach, Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg und Mörfelden-Walldorf. Auf dem Pausenhof und auf dem Weg ins Klassenzimmer muss die Maske weiterhin getragen werden.

Grund für die Aufhebung der Maßnahmen sei nach Angaben von Dr. Angela Carstens, Leiterin des lokalen Gesundheitsamtes im Kreis Groß-Gerau, die sinkende Zahl neuer Corona-Infektionen im Kreis. Landrat Thomas Will ergänzte dazu am Dienstag: „Wir sind weit weg von der kritischen Zahl von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.“ Am Dienstag lag der Wert der 7-Tage-Inzidenz bei 13,8.

Corona: Kultusminister Lorz lehnt flächendeckende Maskenpflicht im Unterricht ab

+++16.28 Uhr: Im Rahmen der 50. Plenarsitzung des Hessischen Landtages hat Hessens Kultusminister Alexander Lorz seine Regierungserklärung zum Schulstart in Zeiten der Corona-Pandemie abgegeben. „Die Pandemie verlangt unseren Schulleitungen und den Lehrkräften Außergewöhnliches ab, um den derzeitigen schulischen Alltag zu gestalten. Diese Herausforderungen zu meistern gelingt nur, weil an unseren Schulen hervorragende Arbeit geleistet wird“, lobte Lorz die Arbeit der vergangenen Wochen.

Schule in Zeiten der Corona-Pandemie: Einzelne Schulschließungen nicht vermeidbar

Dennoch seien vereinzelte vorübergehende Schulschließungen sowie die Quarantäne einzelnen Lerngruppen in Zeiten der Corona-Pandemie nicht vermeidbar, erklärte der hessische Kultusminister, der auch deutlich machte, dass die Schule inzwischen besser auf etwaige Schulschließungen vorbereitet seien. Dennoch sei es wichtig, dass Eltern gerade in dieser für Familien außergewöhnlichen Zeit mit einem gewöhnlichen Schulalltag rechnen können.

+ Alexander Lorz (CDU), Kultusminister des Landes Hessen, gibt während der Plenarsitzung des hessischen Landtags seine Regierungserklärung zur Situation an den Schulen während der aktuellen Corona-Pandemie ab. © Arne Dedert/dpa

Zu weiteren Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in den Schulen sagte Lorz, dass diese weiterhin „verhältnismäßig bleiben“ müssen und von den kommunalen Entscheidungsträgern im Austausch mit den lokalen Gesundheitsämtern beschlossen werden müssen. Eine grundsätzliche Maskenpflicht im Unterricht soll es demnach nicht geben. „Die kommunalen Gesundheitsbehörden können in Abhängigkeit von der Entwicklung der Fallzahlen das Tragen einer Maske im Unterricht temporär anordnen", so Lorz weiter.

„Gemeinsam müssen wir vom Krisenmodus in den Normalbetrieb zurückkehren“ sagte Lorz zum Abschluss seiner Rede. Dafür sollen die Schulen in Hessen so viel „Planbarkeit und Gestaltungsfreiheit“ erhalten, „wie es gesundheitspolitisch möglich ist.“

"Gemeinsam müssen wir vom Krisenmodus in den Normalbetrieb zurückkehren. Alle unsere Anstrengungen sind darauf ausgerichtet, unseren #Schulen so viel Planbarkeit und Gestaltungsfreiheit zu geben, wie es gesundheitspolitisch möglich ist", erklärt Kultusminister Lorz zum Abschluss. — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) September 1, 2020

Neue Corona-Fallzahlen für Hessen: 51 neue Infektionen in Frankfurt

+++ 15.16 Uhr: Innerhalb der letzten 24 Stunden sind in Hessen 165 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 registriert worden. Dies geht aus dem täglichen Corona-Bulletin des Hessischen Sozialministeriums hervor. Die Zahl der Todesfälle liegt demnach bei 532 (Stand 14 Uhr). Seit Beginn der Ausbreitung in Hessen haben sich 15.596 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

In Offenbach sank die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des Ministeriums im Vergleich zum Vortag weiter. Der Wert lag am Dienstag (14 Uhr) bei 19,9, tags zuvor noch bei 22,2. Auch in Wiesbaden, nach wie vor die Stadt mit dem höchsten Inzidenzwert in Hessen, sank die 7-Tage-Inzidenz von 35,5 auf 26,9. Einen Anstieg dagegen ist in Frankfurt zu verzeichnen. Durch 51 neue Corona-Infektionen beträgt der Wert nun 18,5.

Corona-Fallzahlen: Die offizielle Verteilung auf die Städte und Kreise in Hessen

Kreis Bergstraße: Infizierte 534 (+15), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 16,3

Infizierte 534 (+15), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 16,3 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 606 (+3), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 16,4

Infizierte 606 (+3), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 16,4 Kreis Fulda: Infizierte 512 (+12), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 8,1

Infizierte 512 (+12), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 8,1 Kreis Gießen: Infizierte 371 (+2), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 7,0

Infizierte 371 (+2), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 7,0 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 826 (+16), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 13,8

Infizierte 826 (+16), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 13,8 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 347 (+1), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 0,8

Infizierte 347 (+1), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 0,8 Hochtaunuskreis: Infizierte 377 (+5), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 8,0

Infizierte 377 (+5), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 8,0 Kreis Kassel: Infizierte 514 (+6), Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 5,1

Infizierte 514 (+6), Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 5,1 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 447, Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 5,9

Infizierte 447, Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 5,9 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 399 (+1), Todesfälle 7 (+1), 7-Tage-Inzidenz 5,8

Infizierte 399 (+1), Todesfälle 7 (+1), 7-Tage-Inzidenz 5,8 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1150 (+11), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 15,9

Infizierte 1150 (+11), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 15,9 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 575 (+11), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 14,7

Infizierte 575 (+11), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 14,7 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 306 (+4), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 6,9

Infizierte 306 (+4), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 6,9 Odenwaldkreis: Infizierte 466, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 3,1

Infizierte 466, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 3,1 Kreis Offenbach: Infizierte 1050 (+8), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 15,7

Infizierte 1050 (+8), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 15,7 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 432, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 7,5

Infizierte 432, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 7,5 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 642 (+1), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 3,9

Infizierte 642 (+1), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 3,9 Vogelsbergkreis: Infizierte 164 (+1), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 2,8

Infizierte 164 (+1), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 2,8 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 230, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 4,5

Infizierte 230, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 4,5 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 246, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 3,0

Infizierte 246, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 3,0 Wetteraukreis: Infizierte 514 (+8), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 5,8

Infizierte 514 (+8), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 5,8 Stadt Darmstadt: Infizierte 348 (+1), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 7,5

Infizierte 348 (+1), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 7,5 Stadt Frankfurt: Infizierte 2.681 (+51), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 18,5

Infizierte 2.681 (+51), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 18,5 Stadt Kassel: Infizierte 521 (+2), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 7,9

Infizierte 521 (+2), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 7,9 Stadt Offenbach: Infizierte 470 (+2), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 19,9

Infizierte 470 (+2), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 19,9 Stadt Wiesbaden: Infizierte 868 (+4), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 26,9

Die Zahlen des Ministeriums können von den Daten der Kreisgesundheitsämter abweichen. Grund dafür ist der Verzug im Meldesystem.

Fulda: Fastnacht fällt wegen der Corona-Pandemie komplett aus

+++ 13.35 Uhr: In Fulda wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Fastnacht abgesagt. Die Fuldaer Karneval-Gesellschaft (FKG) und die 14 Rand- und Bundesstaaten haben sich am Montag (31.08.2020) dazu entschieden, die Kampagne für das Jahr 20/21 ausfallen zu lassen. „Es ist verantwortungsvoll. Außerdem wird man so im Moment auch keinen Spaß haben", sagt der Stadtpfarrer Stefan Buß in der Fuldaer Zeitung. Nach Angaben dieser soll dennoch ein Friedensgottesdienst stattfinden, so wie jedes Jahr. „Es ist eine Entscheidung, die schmerzt, aber absolut richtig ist“, berichtet Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld der Zeitung.

+++ 12.32 Uhr: Im Kreis Limburg-Weilburg gibt es Probleme mit der Auswertung von Corona-Tests. Wie der Kreis mitteilte, ist die Region von einem bundesweiten Engpass bei Reagenzien betroffen, die für die Auswertung von Abstrichen benötigt werden Das vom Kreis beauftragte Labor könne derzeit nicht alle Corona-Abstriche „zeitnah“ auswerten. „Das Labor hofft, im Laufe der Woche neues Material zu erhalten“, so Landrat Michael Köberle. Auch danach werde es „einige Tage dauern, die vorübergehend konservierten Abstriche abzuarbeiten“. Der Kreis will die Betroffenen informieren, sobald die Ergebnisse vorliegen.

Coronavirus in Hessen: Deutlicher Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen

Erstmeldung vom Dienstag, 01.09.2020, 12.16 Uhr: Frankfurt – In Hessen sind die Corona-Zahlen am Dienstag (01.09.2020) stärker angestiegen als in den Tagen zuvor. Das geht aus den jüngsten Angaben des Robert Koch Instituts (RKI) hervor. Seit Beginn der Pandemie wurde bei insgesamt 15.596 Hessen das Coronavirus Sars-Cov-2 festgestellt. Binnen 24 Stunden kamen 165 Neuinfektionen hinzu (Stand 0 Uhr). Rund 13.500 Menschen gelten inzwischen wieder als geheilt. Das RKI meldete für Hessen außerdem einen weiteren Todesfall. Landesweit starben demnach bislang 532 Menschen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt waren.

+ Ein medizinischer Mitarbeiter hält in einem Testzentrum einen Abstrich. © Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa

Die meisten Neuinfektionen gibt es im Schnitt in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 26,9. Die 7-Tage-Inzidenz gibt für jeden Landkreis an, wie viele bestätigte Corona-Fälle es dort innerhalb der vergangenen sieben Tage gab – gemittelt auf 100.000 Einwohner. Wiesbaden liegt in dieser Statistik seit Tagen an der Spitze. Jüngst erließ die Stadt ein Besuchsverbot für die Kliniken. Im Vergleich zum Vortag sank die 7-Tage-Inzidenz in Wiesbaden nun jedoch deutlich.

Corona in Hessen: Offenbach und Frankfurt bleiben Sorgenkinder

Hinter Wiesbaden rangieren bei der 7-Tage-Inzidenz Offenbach (20,2), Frankfurt (18,7) und der Kreis Darmstadt-Dieburg (16,5), wie das RKI berichtet. Insbesondere Offenbach und Frankfurt galten lange als Hessens Sorgenkinder. Die Stadt Offenbach war die erste Region, die einen der Corona-Schwellenwerte überschritt, die das Land ausgegeben hatte. Als eine Art Frühwarnsystem hatte die Landesregierung festgelegt, ab welchem 7-Tage-Inzidenz-Wert erste lokale und regionale Corona-Maßnahmen nötig werden.

Die Inzidenzstufen unseres Präventions- und Eskalationskonzepts bezogen sich nie nur auf die stationäre Versorgung - sie berücksichtigen vor allem auch die Kapazitäten der Gesundheitsämter zur Kontaktpersonennachverfolgung und Quarantäneüberwachung. #Corona — Kai Klose (@StM_Klose) August 27, 2020

Gemäß der Bundesregierung sind strikte Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 vorgesehen. Hessens Eskalationskonzept greift bereits ab einem Wert von 20. Dann gilt die Warnstufe 2, die erste Folgen wie ein erweitertes Meldewesen hat. Mit jeder Warnstufe werden die Konsequenzen schärfer – erst für besonders stark von Corona betroffene Kommunen, dann für ganze Landkreise.

7-Tage-Inzidenz* Erforderliche Maßnahmen weniger als 20 Routinebetrieb, planende Maßnahmen ab 20 Erhöhte Aufmerksamkeit, erweitertes Meldewesen ab 35 Einbindung Planungsstab Covid-19 des HMSI ab 50 Konsequentes Beschränkungskonzept ab 75 Steuerung der medizinischen Lage durch den Planungsstab

* Die 7-Tage-Inzidenz beschreibt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage in einer Region.

Coronavirus in Hessen: Region reagieren auf Anstieg der Corona-Neuinfektionen

Waren erst nur vereinzelte Region betroffenen, wurde in Hessen zuletzt häufiger die Corona-Warnstufe 2 oder 3 erreicht – zumindest zeitweise. Kreise und kreisfreie Kommunen stimmen sich dann zwar mit dem Land ab, ihnen bleibt aber Spielraum dabei, wie sie auf das Übertreten eines Schwellenwerts reagieren wollen. Die Stadt Offenbach erweiterte beispielsweise erst die Maskenpflicht im Stadtgebiet und verhängte dann eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer. Als Offenbach auch als erste Region in Hessen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 erreichte, folgten Verbote für größere Gruppentreffen und Veranstaltungen. (ag/red)

Rubriklistenbild: © Julian Stratenschulte/dpa