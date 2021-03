Corona in Hessen: Tagesaktuelle Fallzahlen – Inzidenz besonders in zwei Regionen hoch

Das hessische Sozialministerium veröffentlicht die detaillierten Corona-Fallzahlen für Hessen. In Offenbach und im Lahn-Dill-Kreis ist die Inzidenz besonders hoch. Der News-Ticker.

Im Kampf gegen das Coronavirus * stehen die Regionen in Hessen unterschiedlich gut da.

* stehen die Regionen in unterschiedlich gut da. Weiterhin verzeichnet das hessische Sozialministerium hunderte Corona-Fälle pro Tag.

hunderte pro Tag. Zoos und Tierparks in Hessen könnten bald wieder öffnen.

+++ 15.00 Uhr: Gute Nachrichten für alle Tierliebhaber: Mehrere Zoos in der Region rund um Frankfurt öffnen ab der kommenden Woche wieder. Unter anderem der Opel-Zoo Kronberg, der am Montag (08.03.2021) aufmacht. Auch der Wildpark „Alte Fasanerie“ in Hanau wird ab Mittwoch (10.03.2021) wieder geöffnet sein.

Nach den tagesaktuellen Fallzahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) veröffentlicht zudem das hessische Sozialministerium die detaillierten Zahlen für alle Städte und Kreise in Hessen. Insgesamt wurden 487 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 5 Todesfälle gemeldet. In der Stadt Offenbach und im Lahn-Dill-Kreis ist die 7-Tage-Inzidenz dreistellig. In Hessen insgesamt liegt der Wert bei 66,1.

Landkreis Bergstraße : 43 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 64,4

: 43 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 64,4 Landkreis Darmstadt-Dieburg: 19 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 50,3

19 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 50,3 Landkreis Fulda : 39 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 99,6

: 39 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 99,6 Landkreis Gießen : 37 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 82,4

: 37 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 82,4 Landkreis Groß-Gerau: 31 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 70,3

31 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 70,3 Landkreis Hersfeld-Rotenburg: 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 39,8

0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 39,8 Hochtaunuskreis : 38 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 77,2

: 38 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 77,2 Landkreis Kassel : 8 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 30,8

: 8 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 30,8 Lahn-Dill-Kreis: 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 102,2

0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 102,2 Landkreis Limburg-Weilburg: 25 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 65,6

25 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 65,6 Main-Kinzig-Kreis : 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 77,7

: 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 77,7 Main-Taunus-Kreis: 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 51,9

0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 51,9 Landkreis Marburg-Biedenkopf : 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 88,8

: 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 88,8 Odenwaldkreis : 10 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 44,5

: 10 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 44,5 Landkreis Offenbach : 53 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 72,2

: 53 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 72,2 Rheingau-Taunus-Kreis : 26 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 52,9

: 26 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 52,9 Schwalm-Eder-Kreis : 9 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 36,2

: 9 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 36,2 Vogelsbergkreis : 6 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 36,0

: 6 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 36,0 Landkreis Waldeck-Frankenberg : 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 52,4

: 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 52,4 Werra-Meißner-Kreis : 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 48,8

: 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 48,8 Wetteraukreis : 64 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 75,4

: 64 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 75,4 Stadt Darmstadt : 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 45,7

: 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 45,7 Stadt Frankfurt : 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 60,2

: 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 60,2 Stadt Kassel : 8 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 63,4

: 8 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 63,4 Stadt Offenbach : 25 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 111,0

: 25 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 111,0 Stadt Wiesbaden : 49 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 63,9

: 49 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 63,9 Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Negative Fallzahlen können auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen.

Corona in Hessen: Neue Zahlen des RKI – In zwei Kreisen hohe Inzidenz

+++ 09.11 Uhr: Eine illegale Party hat die Polizei in Frankfurt in der Nacht zum Sonntag (07.03.2021) aufgelöst. Rund 500 Menschen feierten im Hafenpark im Ostend. Sie hielten sich nicht an Corona-Regeln. Die Polizei schritt schließlich mit einem Großaufgebot ein.

+ Schönes Wetter, wenig los: Die Corona-Pandemie hat Folgen für die Innenstädte in Hessen – wie hier in Königstein im Taunus. (Archivbild) © Boris Roessler/dpa

Update vom Sonntag, 07.03.2021, 08.09 Uhr: Hessen verzeichnet weitere Infektions- und Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie aus den neuen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, haben sich innerhalb von 24 Stunden 487 Menschen im gesamten Bundesland mit Covid-19 infiziert. Fünf Menschen starben. Die 7-Tage-Inzidenz sank jedoch von 67,5 am Samstag (06.03.2021) auf 66,1.

In zwei Kreisen in Hessen liegt die 7-Tage-Inzidenz im dreistelligen Bereich. Die Stadt Offenbach weist einen Wert von 111,3 auf, er ist seit dem Vortag gestiegen. Seitdem gab es 25 neue Infektionsfälle und einen neuen Todesfall. Obwohl der Lahn-Dill-Kreis laut RKI weder neue Infektionen noch neue Todesfälle verzeichnet, liegt die Inzidenz bei 102,2. Am Samstag (06.03.2021) lag sie bei 105,0. Die geringsten Inzidenzen meldet das RKI für den Vogelsbergkreis (36,0) sowie den Landkreis Kassel (30,8).

Corona in Hessen: Aktuelle Fallzahlen des Sozialministeriums

+++ 16.28 Uhr: Nach dem Robert-Koch-Institut (RKI) hat nun das hessische Sozialministerium die detaillierten Corona-Fallzahlen für alle Städte und Kreise in Hessen veröffentlicht. Aus diesen geht hervor, dass innerhalb von 24 Stunden 14 neue Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus hinzugekommen sind. Jeweils zwei Tote meldeten der Kreis Bergstraße, der Main-Kinzig-Kreis, der Odenwaldkreis sowie die Stadt Frankfurt.

Die Corona-Gesamtinzidenz sank von Freitag (05.03.2021) auf Samstag (06.03.2021) auf 67,5. Am Vortag betrug der Wert 68,9. Vergleicht man die Regionen miteinander, lässt sich kein einheitliches Bild zeichnen. In einigen Städten und Kreisen geht die 7-Tage-Inzidenz nach oben, andere verzeichnen einien niedrigeren Wert.

+ Discounter haben mit dem Verkauf von Corona-Selbsttests begonnen. © BeckerBredel/imago-images

Corona in Hessen: Menschen stehen Schlange für Selbsttests aus dem Discounter

+++ 12.07 Uhr: Corona-Tests zum Selbermachen: Seit diesem Samstag gibt es sie bei Discountern wie Aldi und Lidl zu kaufen. Oder besser gesagt – es gab sie. Denn innerhalb von wenigen Minuten waren die Corona-Selbsttests ausverkauft, wie hna.de* berichtet. Auch der „Hessische Rundfunk“ berichtet, dass sich in Städten wie Frankfurt und Langen am frühen Morgen lange Schlangen vor den Supermärkten gebildet hätten. Und dass gleich alle Tests vergriffen waren.

Das liege unter anderem daran, dass beispielsweise für einen Supermarkt insgesamt nur 40 Selbsttests zu Verfügung gestanden haben, so der „HR“. Ab kommender Woche sollen sie auch in den Drogeriemärkten DM, Müller und Rossmann erhältlich sein.

+ Corona-Selbsttests vom Discounter: Nur wenige in Hessen zählen zu den Glücklichen, die bereits einen ergattern konnten. Doch bald sollen mehr davon verfügbar sein. © Oliver Mueller/imago-images.de

Corona in Hessen: RKI meldet aktuelle Fallzahlen – Weitere Tote

Update vom Samstag, 06.03.2021, 08.47 Uhr: Das Coronavirus macht Hessen weiter zu schaffen. Wie aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen in dem ganzen Bundesland im Vergleich zum Vortag (05.03.2021) jedoch leicht gesunken. Lag sie am Freitag (05.03.2021) noch bei 68,9, beträgt sie am Samstag (06.03.2021) 67,5. 733 Menschen haben sich binnen 24 Stunden neu mit dem Virus infiziert. 14 Menschen starben seit dem Vortag an oder mit Covid-19.

Unter den einzelnen Städten und Kreisen weist der Lahn-Dill-Kreis mit einem Wert von 105,0 nach wie vor die höchste Inzidenz auf. Innerhalb von 24 Stunden haben sich dort 42 Menschen mit Covid-19 infiziert. Zudem verzeichnet der Kreis einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus. Nach dem Lahn-Dill-Kreis folgt die Stadt Offenbach mit einer 7-Tage-Inzidenz von 104,4. Es haben sich seit Freitag weitere 24 Personen mit Corona angesteckt.

Die niedrigsten Inzidenzen meldet das RKI für den Odenwaldkreis und den Landkreis Kassel. Im Odenwaldkreis liegt sie bei 34,1. Sieben Menschen wurden positiv auf Corona getestet, zwei Menschen verstarben. Im Kreis Kassel haben sich seit Freitag zehn Personen mit dem Virus infiziert, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 33,4. Todesfälle gibt es keine neuen.

+ In den Städten und Landkreisen in Hessen werden noch immer viele Menschen positiv auf Corona getestet. © Oliver Dietze/dpa

Corona in Hessen: In einer Stadt spitzt sich die Lage wieder zu

+++ 15.10 Uhr: Das Sozialministerium Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für alle Städte und Kreise im Bundesland gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden infizierten sich laut Daten des Robert-Koch-Institus (RKI) vom Freitag (05.03.2021, 0 Uhr) 776 Personen neu mit dem Coronavirus. Damit haben sich in Hessen seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 191.451 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, erhöhte sich um 22 auf aktuell 5.916. Die 7-Tage-Inzidenz in Hessen liegt nun bei 68,9 und damit leicht höher als am Donnerstag (68,0).

Corona in Hessen: Inzidenz in Marburg-Biedenkopf rückläufig, nicht aber in Offenbach

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 119,6 bleibt der Lahn-Dill-Kreis das Gebiet mit der höchsten Inzidenz in ganz Hessen, im Vergleich zum Vortag (114,8 am Donnerstag, 04.03.2021) stieg sie leicht. Während der Landkreis Marburg-Biedenkopf weiter langsam Abstand nimmt von dem Inzidenz-Schwellenwert 100 und jetzt einen Wert von 96,7 aufweist (Vortag: 99,8), hat die Stadt Offenbach den Wert wieder überschritten und liegt jetzt zweitplatziert bei 107,5.

Die niedrigste Inzidenz weist weiter der Landkreis Kassel mit 32,9 auf. Derweil liegt Frankfurt mit 70 Neuinfektionen binnen eines Tages und 575 binnen einer Woche gemessen an der 7-Tage-Inzidenz (75,3) wieder im oberen Drittel der aktuell am stärksten betroffenen Städte und Landkreise in Hessen.

+ Kurz vor der Impfung: Diese Spritze soll gleich von einem mobilen Impfteam im sächsischen Seidewitz vergeben werden. © Hendrik Schmidt/dpa

Corona in Hessen: Ab heute wird Gruppe 2 geimpft - RKI meldet steigende Inzidenz

Update von Freitag, 05.03.2021, 08.10 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen ist in den vergangenen 24 Stunden um 776 Fälle gestiegen. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mit Stand 0 Uhr. Im selben Zeitraum sind 22 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Covid-Todesopfer seit Beginn der Pandemie in Hessen auf insgesamt 5.916.

Auch heute ist die landesweite 7-Tage-Inzidenz in Hessen wieder angestiegen. Sie liegt laut RKI jetzt bei 68,9, am Donnerstag (05.03.2021) waren es noch 68,0. Das wird besonders relevant, wenn am 8. März der Stufenplan zu den Corona-Lockerungen in Hessen in Kraft tritt. Das Corona-Kabinett hat beschlossen, Öffnungen anhand der durchschnittlichen Inzidenz im ganzen Land möglich zu machen und sich nicht auf einzelne Regionen zu beziehen. So soll ein „Flickenteppich“ mit verschiedenen Regelungen verhindert werden.

Zwei Kreise liegen bei der Inzidenz derzeit über 100. Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche verzeichnet der Lahn-Dill-Kreis. Der Wert steigt wieder leicht an. Das RKI meldet für den Kreis eine Inzidenz von 119,6 (Vortag: 114,9). Danach folgt die Stadt Offenbach mit einer Inzidenz von 107,5 (Donnerstag: 95,9). In Frankfurt liegt der Wert am Freitag bei 75,3 (Vortag: 77,7). Die niedrigsten Zahlen weisen die Kreise Rheingau-Taunus (40,1), Vogelsberg (39,8) und Kassel (32,9) auf. Insgesamt sechs Kreise liegen aktuell bei der 7-Tage-Inzidenz unter 50, am Donnerstag waren es noch sieben.

Corona-Imfung in Hessen: Ab heute wird die zweite Gruppe geimpft

Heute beginnt die zweite Stufe der hessischen Impfkampagne: Grund- und Förderschullehrkräfte, Erziehungspersonal, Polizisten, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Senioren über 70 können ab sofort geimpft werden. Das betrifft rund 1,5 Millionen Menschen in Hessen. Wegen mehr Impfdosen, unterschiedlichen Impfstoffen und der großen Heterogenität der zweiten Impfgruppe waren die Termine für die Schutzimpfung diesen Personen zugewiesen worden.

+ Bei der Gruppe 2, die ab heute in Hessen geimpft werden kann, sind auch Polizeibeamte dabei, wenn sie im Einsatz einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. © Marijan Murat/dpa

Hessen: Das Sozialministerium meldet die aktuellen Corona-Zahlen

+++ 17.27 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die Corona-Fallzahlen für alle Städte und Kreise im Bundesland gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden gab es 932 Neuinfektionen mit dem Virus (Stand 04.03.2021, 00.00 Uhr). Insgesamt haben sich in Hessen nun 190.675 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, erhöhte sich um 17 auf nun 5894. Die 7-Tage-Inzidenz in Hessen liegt nun bei 68,0, das ist etwas höher als am Mittwoch (65,5).

Corona in Hessen: Niedrigste Inzidenz im Kreis Kassel

Die höchste Inzidenz in Hessen weist auch weiterhin der Lahn-Dill-Kreis mit 114,8 aus. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist erstmal auf der Karte des Robert Koch-Instituts (RKI) nicht mehr tiefrot eingefärbt – der Farbe für Regionen mit einer Inzidenz über 100. Er liegt mit 99,8 aber nur ganz knapp unter der Grenze. Auch die Stadt Offenbach liegt ist mit einer Inzidenz von 95,7 (Vortag: 94,9) nicht weit von der Marke entfernt.

Die niedrigste Inzidenz weist der Landkreis Kassel mit 33,8 aus. Die meisten Corona-Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden meldete die Stadt Frankfurt (107). Dort gab es auch die meisten neuen Todesfälle (4), gefolgt vom Landkreis Groß-Gerau (3).

Corona in Hessen: Inzidenz steigt – Ehepaar startet Petition zur Abgabe von Impfstoff

+++ 14.18 Uhr: Die Ständige Impfkommission empfiehlt den AstraZeneca -Impfstoff* nun auch für über 65-Jährige, wie fr.de berichtet. Infogeldessen erwartet der aus Gießen stammende Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) einen rasanten Anstieg der Impfungen in den kommenden Monaten. Dem Radiosender „Hit Radio FFH“ gegenüber äußerte er am Donnerstag (04.03.2021) die Vermutung, dass die Impfzentren im Mai „rappelvoll“ sein werden. Die anstehenden Öffnungen begrüßte Braun zwar, mahnte jedoch auch: „Wir müssen sehr aufpassen, dass uns die Zahlen nicht nach oben entwischen.“ Dann stünde Deutschland wieder am Anfang.

Währenddessen haben eine Krankenhausärztin und ihr Mann in Offenbach eine bundesweite Petition gestartet*, in der Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dazu aufgefordert wird einen bestimmten Prozentsatz des AstraZeneca -Impfstoffs freiwilligen zur Verfügung zu stellen. Laut op-online.de haben sich bereits mehr als 4.000 Menschen der Forderung mit dem Titel „Impfstoff gehört in den Oberarm und nicht in den Kühlschrank“ angeschlossen. Darin wird auch gefordert, dass künftig nicht wahrgenommene Impftermine von Dritten übernommen werden können.

+ Ein Mann erhält eine Corona-Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca. © Hannibal Hanschke/dpa

Corona in Hessen: Inzidenz steigt wieder – Bouffier berichtet über Corona-Gipfel

+++ 12:58 Uhr: Die Bund-Länder-Beratungen zu möglichen Lockerungen liefen am Mittwoch (04.03.2021) bis in die Nacht. Ursprünglich wollte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Anschluss über die Beschlüsse speziell für Hessen informieren. Die geplante Pressekonferenz wurde allerdings wegen der späten Stunde verschoben. Stattdessen wird Bouffier nach der Sitzung des hessischen Corona-Kabinetts um 14:30 Uhr vor die Kameras treten. Auch die Ergebnisse des Kabinetts sollen dann vorgestellt werden. Wir berichten über die Pressekonferenz in unserem Live-Ticker.

Update von Donnerstag, 04.03.2021, 08.20 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen ist in den vergangenen 24 Stunden um 932 Fälle gestiegen. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag (Stand 0 Uhr). Im selben Zeitraum sind 17 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Covid-Todesopfer seit Beginn der Pandemie in Hessen auf insgesamt 5.894.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt hessenweit aktuell bei 68 und steigt damit wieder langsam an (Vortag 65,5). Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche verzeichnet weiterhin der Lahn-Dill-Kreis. Der Wert sinkt wieder leicht von 117,6 am Mittwoch auf jetzt 114,9, liegt damit aber weiter deutlich im dreistelligen Bereich. Danach folgen der Kreis Marburg-Biedenkopf (99,6) und die Stadt Offenbach (95,9). In Frankfurt liegt der Wert am Donnerstag bei 77,7 (Vortag: 77,4). Die niedrigsten Zahlen weisen die Stadt Darmstadt (41,3) sowie die Kreise Rheingau-Taunus (40,1) und Kassel (33,8) auf. Insgesamt sieben Kreise liegen aktuell bei der 7-Tage-Inzidenz unter 50, am Mittwoch waren es noch neun.

Corona: Bouffier informiert am Nachmittag über die neuen Beschlüsse für Hessen

Nach der Sitzung des Corona-Gipfels mit Bund und Ländern am Mittwoch (03.03.2021) wird an diesem Donnerstag wieder das Corona-Kabinett des Landes Hessen tagen. Ministerpräsident Volker Bouffier wird im Anschluss die konkrete Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen in Hessen verkünden. Das soll gegen 14.30 Uhr stattfinden. Bouffier begrüßte die geplante Lockdown-Verlängerung bis zum 28. März. „Worauf wir uns von Seiten der Länder mit dem Bund verständigt haben, ist ein Kompromiss“, sagte er am Mittwochabend nach den Beratungen. Man müsse weiter vorsichtig sein, um das Erreichte nicht zu gefährden. „Für uns ist von Bedeutung, dass sich wichtige Teile des hessischen Perspektivplans in dem Beschluss wiederfinden.“

+ Eine Frau mit Maske läuft an einem „Covid“-Schriftzug auf einer schwarzen Wand vorbei. (Symbolbild) © Jorge Gil/imago-images

Corona in Hessen: Aktuelle Fallzahlen im Überblick

Update vom Mittwoch, 03.03.2021, 16.30 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die Corona-Fallzahlen für alle Städte und Kreise gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden gab es 831 Neuinfektionen mit dem Virus (Stand 03.03.2021, 00.00 Uhr). Insgesamt haben sich in Hessen nun 189.753 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, erhöhte sich um 34 auf nun 5877. Die 7-Tage-Inzidenz in Hessen liegt nun bei 65,5, das ist etwas höher als am Dienstag (64,7).

Die höchste Inzidenz in Hessen weist der Lahn-Dill-Kreis mit 117,6 aus. Auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist auf der Karte des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit einer Inzidenz von knapp 102 tiefrot eingefärbt – der Farbe für Regionen mit einer Inzidenz über 100.

Laut den Zahlen des Sozialministeriums liegt der Kreis noch ganz leicht unter dieser Marke und kommt auf 99,4. Die niedrigste Inzidenz weist der Landkreis Kassel mit 33,8 aus. Die meisten Corona-Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden meldete die Stadt Frankfurt (125). Die meisten neuen Todesfälle gab es im Landkreis Groß-Gerau (9), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (8).

Landkreis Bergstraße : 1 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 83,6

: 1 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 83,6 Landkreis Darmstadt-Dieburg: 35 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 61,4

35 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 61,4 Landkreis Fulda : 46 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 70,0

: 46 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 70,0 Landkreis Gießen : 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 49,5

: 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 49,5 Landkreis Groß-Gerau: 40 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz bei 72,4

40 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz bei 72,4 Landkreis Hersfeld-Rotenburg: 9 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 57,2

9 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 57,2 Hochtaunuskreis : 34 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 64,1

: 34 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 64,1 Landkreis Kassel : 16 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 33,8

: 16 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 33,8 Lahn-Dill-Kreis: 75 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 117,6

75 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei Landkreis Limburg-Weilburg: 26 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 72,0

26 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 72,0 Main-Kinzig-Kreis : 66 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz bei 83,8

: 66 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz bei 83,8 Main-Taunus-Kreis: 32 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 48,2

32 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 48,2 Landkreis Marburg-Biedenkopf : 57 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 99,4

: 57 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 99,4 Odenwaldkreis : 6 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 42,4

: 6 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 42,4 Landkreis Offenbach : 39 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 56,2

: 39 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 56,2 Rheingau-Taunus-Kreis : 14 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 44,9

: 14 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 44,9 Schwalm-Eder-Kreis : 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 46,2

: 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 46,2 Vogelsbergkreis : 9 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 49,2

: 9 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 49,2 Landkreis Waldeck-Frankenberg : 7 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 51,8

: 7 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 51,8 Werra-Meißner-Kreis : 4 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 59,8

: 4 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 59,8 Wetteraukreis : 73 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz bei 55,4

: 73 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz bei 55,4 Stadt Darmstadt : 16 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 39,4

: 16 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 39,4 Stadt Frankfurt : 125 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 77,3

: 125 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 77,3 Stadt Kassel : 18 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 40,6

: 18 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 40,6 Stadt Offenbach : 38 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 94,9

: 38 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 94,9 Stadt Wiesbaden : 28 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 55,6

: 28 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 55,6 Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Negative Fallzahlen können auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen.

Astrazeneca-Impfungen für „mehrere hunderttausend Menschen“ in Hessen

Erstmeldung vom 03.03.2021, 14:55 Uhr: Wiesbaden – Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca soll dazu beitragen, die Impfquote in Hessen zu erhöhen. Bereits 112.800 Dosen sind laut Angaben des hessischen Innenministeriums an die 28 Impfzentren in Hessen geliefert worden, weitere 50.400 Impfdosen sollen im Laufe der Woche folgen und an die Kreise und kreisfreien Städte verteilt werden. Insgesamt sind bereits 24.451 Dosen eingesetzt worden, um Menschen vor dem Coronavirus zu schützen. Das berichtet die „Deutsche Presse-Agentur“.

Corona in Hessen: Astrazeneca-Impfung für medizinisches Personal

Rund 12.000 Ärztinnen und Ärzte und weiteres medizinisches Personal haben demnach die Corona-Impfung von Astraeneca in Hessen bereits erhalten. Auch Personal in Grund- und Förderschulen und der Polizei soll bei Sammelimpfungen das Vakzin von Astrazeneca erhalten. Nach aktueller Corona-Impfordnung darf das Mittel nur an Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren vergeben werden.

In Hessen werden bereits Impftermine für die zweite Priorisierungsgruppe vergeben. Dieser Gruppe gehören rund 1,5 Millionen Menschen an. Nach Angaben des Innenministeriums gehören sowohl zur zweiten, als auch zur dritten Gruppe „mehrere hunderttausend Menschen“, welche den Corona-Impfstoff von Astrazeneca erhalten können. Die Vorbereitungen dafür seien bereits abgeschlossen, sodass schon bald die Zahl der Impfungen stark ansteigen könnte. Wann genau es soweit ist, ist aber noch unklar. Dennoch werden auch in Hessen Lockerungen des Corona-Lockdowns vorbereitet.

Corona-Inzidenz in Hessen steigt wieder an

Derweil hat der Präsident des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Institutes (PEI), Klaus Cichutek, sich besorgt darüber gezeigt, dass dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca weiterhin mit großer Skepsis begegnet wird. „Was mir Sorgen macht ist, dass Menschen möglicherweise nicht die Chance nutzen, sich vor einer schweren, manchmal sogar tödlich verlaufenden Infektionskrankheit zu schützen“, so Cichutek gegenüber der „Rheinischen Post“. Chichutek betonte, dass der Corona-Impfstoff von Astrazeneca „hochwirksam“ sei. Er verhindere die Mehrzahl der Erkrankungen vollständig und mildere bei einer Erkrankung die Symptome, so der 65-Jährige weiter.

+ In Hessen soll vermehrt der Corona-Impfstoff von Astrazeneca zum Einsatz kommen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt ebenso wie die Inzidenz in Hessen. Während am Dienstag (02.03.2021) noch eine Inzidenz von 64,7 beim Robert Koch-Institut (RKI) errechnet wurde, liegt dieser Wert am Mittwoch (03.03.2021) bei 65,5. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen lag gegenüber dem Vortag bei 831. Dennoch stellt sich offenbar bei vielen Menschen eine Corona-Müdigkeit ein*, gemischt mit Nachlässigkeit beim Masken tragen. (Marcel Richters, Tobias Möllers mit dpa) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Boris Roessler/dpa