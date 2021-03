Corona in Hessen: Zwei Kreise im tiefroten Bereich – Inzidenz steigt wieder

In Hessen gab es in den vergangenen 24 Stunden über 800 Neuinfektionen Mit dem Impfstoff Astrazeneca sollen die Impfungen im Land beschleunigt werden.

Im Kampf gegen das Coronavirus * stehen die Kreise und Städte in Hessen unterschiedlich gut da.

* stehen die Kreise und Städte in unterschiedlich gut da. Die Corona-Zahlen liegen in zwei Kreisen wieder im dreistelligen Bereich.

liegen in zwei Kreisen wieder im dreistelligen Bereich. Mehrere zehntausend Menschen mit Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden.

+++ Update vom 03.03.2021, 16:30 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die Corona-Fallzahlen für alle Städte und Kreise gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden gab es 831 Neuinfektionen mit dem Virus (Stand 03.03.2021, 00.00 Uhr). Insgesamt haben sich in Hessen nun 189.753 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Corona in Hessen: Aktuelle Fallzahlen im Überblick

Mundschutz ade? So weit ist es in Hessen noch lange nicht. Die Corona-Zahlen bleiben zu hoch.

Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, erhöhte sich um 34 auf nun 5877. Die 7-Tage-Inzidenz in Hessen liegt nun bei 65,5, das ist etwas höher als am Dienstag (64,7).

Die höchste Inzidenz in Hessen weist der Lahn-Dill-Kreis mit 117,6 aus. Auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist auf der Karte des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit einer Inzidenz von knapp 102 tiefrot eingefärbt – der Farbe für Regionen mit einer Inzidenz über 100.

Laut den Zahlen des Sozialministeriums liegt der Kreis noch ganz leicht unter dieser Marke und kommt auf 99,4. Die niedrigste Inzidenz weist der Landkreis Kassel mit 33,8 aus. Die meisten Corona-Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden meldete die Stadt Frankfurt (125). Die meisten neuen Todesfälle gab es im Landkreis Groß-Gerau (9), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (8).

Landkreis Bergstraße : 1 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 83,6

: 1 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 83,6 Landkreis Darmstadt-Dieburg: 35 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 61,4

35 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 61,4 Landkreis Fulda : 46 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 70,0

: 46 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 70,0 Landkreis Gießen : 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 49,5

: 0 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 49,5 Landkreis Groß-Gerau: 40 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz bei 72,4

40 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz bei 72,4 Landkreis Hersfeld-Rotenburg: 9 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 57,2

9 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 57,2 Hochtaunuskreis : 34 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 64,1

: 34 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 64,1 Landkreis Kassel : 16 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 33,8

: 16 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 33,8 Lahn-Dill-Kreis: 75 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 117,6

75 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei Landkreis Limburg-Weilburg: 26 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 72,0

26 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 72,0 Main-Kinzig-Kreis : 66 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz bei 83,8

: 66 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz bei 83,8 Main-Taunus-Kreis: 32 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 48,2

32 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 48,2 Landkreis Marburg-Biedenkopf : 57 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 99,4

: 57 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 99,4 Odenwaldkreis : 6 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 42,4

: 6 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 42,4 Landkreis Offenbach : 39 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 56,2

: 39 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 56,2 Rheingau-Taunus-Kreis : 14 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 44,9

: 14 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 44,9 Schwalm-Eder-Kreis : 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 46,2

: 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 46,2 Vogelsbergkreis : 9 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 49,2

: 9 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 49,2 Landkreis Waldeck-Frankenberg : 7 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 51,8

: 7 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 51,8 Werra-Meißner-Kreis : 4 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 59,8

: 4 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 59,8 Wetteraukreis : 73 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz bei 55,4

: 73 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz bei 55,4 Stadt Darmstadt : 16 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 39,4

: 16 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 39,4 Stadt Frankfurt : 125 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 77,3

: 125 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 77,3 Stadt Kassel : 18 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 40,6

: 18 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 40,6 Stadt Offenbach : 38 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 94,9

: 38 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 94,9 Stadt Wiesbaden : 28 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 55,6

: 28 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 55,6 Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Negative Fallzahlen können auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen.

Astrazeneca-Impfungen für „mehrere hunderttausend Menschen“ in Hessen

Erstmeldung vom 03.03.2021, 14:55 Uhr: Wiesbaden – Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca soll dazu beitragen, die Impfquote in Hessen zu erhöhen. Bereits 112.800 Dosen sind laut Angaben des hessischen Innenministeriums an die 28 Impfzentren in Hessen geliefert worden, weitere 50.400 Impfdosen sollen im Laufe der Woche folgen und an die Kreise und kreisfreien Städte verteilt werden. Insgesamt sind bereits 24.451 Dosen eingesetzt worden, um Menschen vor dem Coronavirus zu schützen. Das berichtet die „Deutsche Presse-Agentur“.

Corona in Hessen: Astrazeneca-Impfung für medizinisches Personal

Rund 12.000 Ärztinnen und Ärzte und weiteres medizinisches Personal haben demnach die Corona-Impfung von Astraeneca in Hessen bereits erhalten. Auch Personal in Grund- und Förderschulen und der Polizei soll bei Sammelimpfungen das Vakzin von Astrazeneca erhalten. Nach aktueller Corona-Impfordnung darf das Mittel nur an Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren vergeben werden.

In Hessen werden bereits Impftermine für die zweite Priorisierungsgruppe vergeben. Dieser Gruppe gehören rund 1,5 Millionen Menschen an. Nach Angaben des Innenministeriums gehören sowohl zur zweiten, als auch zur dritten Gruppe „mehrere hunderttausend Menschen“, welche den Corona-Impfstoff von Astrazeneca erhalten können. Die Vorbereitungen dafür seien bereits abgeschlossen, sodass schon bald die Zahl der Impfungen stark ansteigen könnte. Wann genau es soweit ist, ist aber noch unklar. Dennoch werden auch in Hessen Lockerungen des Corona-Lockdowns vorbereitet.

Corona-Inzidenz in Hessen steigt wieder an

Derweil hat der Präsident des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Institutes (PEI), Klaus Cichutek, sich besorgt darüber gezeigt, dass dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca weiterhin mit großer Skepsis begegnet wird. „Was mir Sorgen macht ist, dass Menschen möglicherweise nicht die Chance nutzen, sich vor einer schweren, manchmal sogar tödlich verlaufenden Infektionskrankheit zu schützen“, so Cichutek gegenüber der „Rheinischen Post“. Chichutek betonte, dass der Corona-Impfstoff von Astrazeneca „hochwirksam“ sei. Er verhindere die Mehrzahl der Erkrankungen vollständig und mildere bei einer Erkrankung die Symptome, so der 65-Jährige weiter.

In Hessen soll vermehrt der Corona-Impfstoff von Astrazeneca zum Einsatz kommen.

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt ebenso wie die Inzidenz in Hessen. Während am Dienstag (02.03.2021) noch eine Inzidenz von 64,7 beim Robert Koch-Institut (RKI) errechnet wurde, liegt dieser Wert am Mittwoch (03.03.2021) bei 65,5. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen lag gegenüber dem Vortag bei 831. Dennoch stellt sich offenbar bei vielen Menschen eine Corona-Müdigkeit ein*, gemischt mit Nachlässigkeit beim Masken tragen. (Marcel Richters, Tobias Möllers mit dpa) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

