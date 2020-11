Corona-Regeln in Hessen: Land lockert jetzt Beschränkungen

Die Corona-Pandemie in Hessen zeigt ihre Auswirkungen immer deutlicher. Zwei strenge Regeln kippt das Land aber jetzt.

Die Corona * -Inzidenz in Hessen ist nach wie vor im ganzen Land hoch, am Freitag liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 154,02.

lockert die für den Teil-Lockdown. Alle weiteren Informationen finden sie in unserem bisherigen Ticker zu Corona in Hessen.

+++ 15.49 Uhr: Hessische Polizisten haben bis Ende Oktober rund 8000 Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen des Landes festgestellt und deshalb Bußgelder verhängt. Alleine im Monat April seien rund 5000 Ordnungswidrigkeiten gezählt worden, teilte das hessische Innenministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Bußgeldkatalog für Verstöße gegen Corona-Regeln in Hessen gilt seit dem 3. April - insgesamt leben in dem Bundesland mehr als sechs Millionen Menschen.

Auch im Mai hätten Polizeibeamte noch 1200 Verstöße registriert, seitdem gehe die Zahl der registrierten Verstöße deutlich zurück. Dies zeige, „dass die notwendig gewordenen Corona-Regeln immer routinierter von den Bürgerinnen und Bürgern gelebt werden“, erklärte das Ministerium.

Für die Polizei steht bei festgestellten Verstößen der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern im Vordergrund.

Eigentlich zuständig für die Überwachung der Corona-Maßnahmen sind jedoch die Ordnungsbehörden von Kreisen und kreisfreien Städten. Die von ihnen erfassten Bußgeldverstöße sind daher in der Polizeistatistik nicht enthalten. „Bei gemeinsamen Einsatzmaßnahmen beispielsweise mit der Stadtpolizei erfolgt die Sachbearbeitung in der Regel durch die Ordnungsämter der Kommunen“, erläuterte das Ministerium. Die Polizei greife im Zuge der Amtshilfe ein. Die Bilanz sei daher nur bedingt repräsentativ, was die Akzeptanz für die Maßnahmen der Landesregierung angehe.

Corona in Hessen: Bußgeld bei Verstoß der Regeln

„Für die Polizei steht bei festgestellten Verstößen der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern im Vordergrund“, teilte das Ministerium weiter mit. So werde erst dann mit Bußgeldern durchgegriffen, wenn ein bewusster oder wiederholter, willentlicher Verstoß festgestellt werde.

+++ 12.37 Uhr: Das Land Hessen lockert an zwei Stellen die Corona-Beschränkungen für den Teil-Lockdown. So dürfen ab sofort die aktuell geschlossenen Musik- und Kunstschulen wieder öffnen. Außerdem können Sportanlagen wieder für Amateur- und Freizeitsportler aufgemacht werden, wenn sie dort alleine oder maximal zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts trainieren. Das teilten Sportminister Peter Beuth (CDU) und Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) am Freitag (06.11.2020) in Wiesbaden mit. Hessen orientiere sich damit an der Linie anderer Bundesländer.

Wir freuen uns, dass in Hessen für den Sport ab sofort die gleichen #Corona Regeln gelten, wie in anderen Bundesländern. Das haben intensive und partnerschaftliche Gespräche mit @peterbeuth und der #hessischeLandesregierung ermöglicht. Mehr dazu: https://t.co/GLF1QaL9AM pic.twitter.com/lLpWJApqni — LSB Hessen (@lsb_hessen) November 6, 2020

„Es ist aber wichtig, dass Sportlerinnen und Sportler sich an die Regeln halten. Oberstes Ziel bleibt es, Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen“, so Beuth. Auch Individualsportarten wie Joggen, Radfahren, Wandern, Reiten, Rudern oder Segeln seien weiterhin im öffentlichen Raum möglich. „Die Hessinnen und Hessen sollen trotz Pandemie die Möglichkeit haben, sich fit zu halten und auch gemeinsam sportlich aktiv zu sein“, sagte der Sportminister.

Kunstministerin Dorn wies ebenfalls darauf hin, dass in den Musik- und Kunstschulen Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden müssten. Die neuen Regelungen zum Sport sowie den Kunst- und Musikschulen seien mit den kommunalen Spitzenverbänden besprochen worden, sodass die Einrichtungen und Sportanlagen unter den bestimmten Voraussetzungen öffnen könnten.

Corona: 1.851 Neuinfektionen in Hessen

Update vom Freitag, 06.11.2020, 07.50 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen ist binnen 24 Stunden um 1.851 Fälle gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilt (06.11.2020, Stand 0 Uhr), gab es außerdem 19 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit sind in Hessen insgesamt 729 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Deutschlandweit ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals über 20.000 gestiegen. Das RKI registriert am Freitag 21.506 neu bestätigte Corona-Infektionen.

Die höchste 7-Tage-Inzidenz in Hessen weist am Freitag die Stadt Frankfurt auf. Der Wert liegt bei 235,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Danach folgt die Stadt Offenbach mit einer Inzidenz von 227,2. Im Kreis Marburg-Biedenkopf sank die Inzidenz ein wenig auf 212,9 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. Der Kreis führte die Negativ-Liste der hohen Inzidenzen in den letzten Tagen immer mal wieder an. Landesweit liegt die Inzidenz am Freitag bei 154,02 Neuinfektionen.

Corona in Hessen: Mehr als 1600 Neuinfektionen – Erste Krankenhäuser verschieben OPs

Erstmeldung vom 05.11.2020: Frankfurt – In Hessen sind seit Mittwoch (04.11.2020) 1.658 neue Corona-Infektionen registriert worden. Elf weitere Menschen sind an einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag (05.11.2020, Stand 0 Uhr). Damit steigt die Zahl der insgesamt Infizierten in Hessen auf 47.477, die Zahl der Verstorbenen auf 710.

Die Corona-Pandemie kommt zunehmend auch wieder in den Krankenhäusern in Hessen an.

Weiterhin hohe Corona-Inzidenzen in ganz Hessen

Die am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffene Region in Hessen ist die Stadt Offenbach. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Personen in den vergangenen sieben Tagen, am Donnerstag (05.11.2020) bei 251,8. An zweiter Stelle steht der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit einer 7-Tage-Inzidenz von 235,1, gefolgt von Frankfurt mit einem Wert von 230,2.

Der Landkreis in Hessen mit den wenigsten Corona-Neuinfektionen ist der Vogelsbergkreis. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI am Donnerstag bei 61,5. Auf das ganze Land Hessen gerechnet liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 151,92. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration bereitet derweil die Verteilung eines künftigen Corona-Impfstoffs vor.

Das #Corona-Kabinett der Landesregierung hat heute beschlossen, im Corona-Krisenstab eine Task Force einzurichten, die sich um die Planung und Steuerung der in Zukunft erfolgenden #Impfungen gegen das Corona-Virus kümmert: https://t.co/8yKzaX4tFg @StM_Klose #Covid19 pic.twitter.com/0k0yGLC41u — Hessisches Ministerium für Soziales u. Integration (@SozialHessen) November 3, 2020

Kliniken in Hessen müssen wegen Corona-Welle Operationen verschieben

Aufgrund der hohen Zahl der Infektionen macht Corona zunehmend auch den Kliniken in Hessen zu schaffen. Denn dort müssen immer mehr Intensivpatienten betreut werden. Noch seien die Kapazitäten ausreichend, erklärt der Geschäftsführende Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Professor Steffen Gamminger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei abzusehen, was auf die Krankenhäuser zukomme.

Denn dort macht sich die Corona-Welle rund zwölf bis 14 Tage später bemerkbar. Das ist die Zeit, die es von einer Infektion mit dem Coronavirus bis zur Einlieferung in eine Intensivstation gewöhnlich braucht. Inzwischen verschieben auch erste Kliniken planbare Operationen aufgrund der zunehmenden Corona-Fälle. Gamminger erklärte, ihm seien mehrere Kliniken bekannt, die versuchen, „sich dadurch etwas Luft zu verschaffen“. Allerdings gehe es dabei derzeit nur um Operationen, bei denen eine Verschiebung medizinisch vertretbar sei.

Personal in Kliniken in Hessen soll für Corona-Fälle geschont werden

Eine der Kliniken in Hessen, die begonnen hat, Operationen wegen der Corona-Pandemie zu verschieben*, ist das Sana Klinikum in Offenbach. Dort werden auch Behandlungen verschoben, um Pflegepersonal und Ärzte zu entlasten. „Dieser Schritt fällt uns nicht leicht, wir übernehmen aber damit Verantwortung für unser Versorgungsgebiet und auch für unsere Beschäftigten“, erklärte Klinik-Geschäftsführer Sascha John. (Marcel Richters mit dpa) *fnp.de und op-online.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

