Corona in Hessen: Sieben neue Todesfälle allein in Frankfurt – Ministerium meldet aktuelle Zahlen

In Hessen bleibt die Zahl der neuen Corona-Fälle auf einem sehr hohen Level. Ein Frankfurter Virologe kritisiert die Strategie der Bundesregierung.

Immer mehr Covid-19*-Patienten werden in hessischen Kliniken behandelt.

Der Virologe Martin Stürmer hält aufgrund der hohen Infektionszahlen strengere Einschränkungen privater Treffen für notwendig.

In Hessen wird es aber zunächst keine Änderungen bei den Corona-Maßnahmen geben - Alle weiteren Informationen finden sie in unserem bisherigen Ticker zu Corona in Hessen.

+++ 15.20 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen für alle Kreise und Städte bekannt gegeben. Landesweit kamen seit gestern (16.11.2020) 1.024 neue Corona-Fälle dazu, 32 weitere Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Allein in Frankfurt gab es sieben weitere Todesfälle. Auch in Kreis und Stadt Offenbach gibt es wieder Tote zu beklagen. Die 7-Tage-Inzidenz in der Mainmetropole Frankfurt liegt immer noch weit über 200..

Kreis Bergstraße: Neuinfektionen 56, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 64,4

Neuinfektionen 56, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 64,4 Kreis Darmstadt-Dieburg: Neuinfektionen 22, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 145,6

Neuinfektionen 22, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 145,6 Kreis Fulda: Neuinfektionen 47, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 122,4

Neuinfektionen 47, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 122,4 Kreis Gießen: Neuinfektionen 52, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 158,5

Neuinfektionen 52, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 158,5 Kreis Groß-Gerau: Neuinfektionen 95, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 186,2

Neuinfektionen 95, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 186,2 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Neuinfektionen 3, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 85,4

Neuinfektionen 3, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 85,4 Hochtaunuskreis: Neuinfektionen 16, Neue Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 181,3

Neuinfektionen 16, Neue Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 181,3 Kreis Kassel: Neuinfektionen 11, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 108,6

Neuinfektionen 11, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 108,6 Lahn-Dill-Kreis: Neuinfektionen 10, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 97,5

Neuinfektionen 10, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 97,5 Kreis Limburg-Weilburg: Neuinfektionen 27, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 130,7

Neuinfektionen 27, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 130,7 Main-Kinzig-Kreis: Neuinfektionen 192, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 223,2

Neuinfektionen 192, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 223,2 Main-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 121

Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 121 Kreis Marburg-Biedenkopf: Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 155

Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 155 Odenwaldkreis: Neuinfektionen 2, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 133,5

Neuinfektionen 2, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 133,5 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 125, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 267,4

Neuinfektionen 125, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 267,4 Rheingau-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 21, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 174,6

Neuinfektionen 21, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 174,6 Schwalm-Eder-Kreis: Neuinfektionen 9, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 109,1

Neuinfektionen 9, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 109,1 Vogelsbergkreis: Neuinfektionen 10, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 71

Neuinfektionen 10, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 71 Kreis Waldeck-Frankenberg: Neuinfektionen 10, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 106,8

Neuinfektionen 10, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 106,8 Werra-Meißner-Kreis: Neuinfektionen 3, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 49,8

Neuinfektionen 3, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 49,8 Wetteraukreis: Neuinfektionen 43, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 140,2

Neuinfektionen 43, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 140,2 Stadt Darmstadt: Neuinfektionen 24, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 135,1

Neuinfektionen 24, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 135,1 Stadt Frankfurt: Neuinfektionen 99, Neue Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 244,5

Neuinfektionen 99, Neue Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 244,5 Stadt Kassel: Neuinfektionen 18, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 121,9

Neuinfektionen 18, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 121,9 Stadt Offenbach: Neuinfektionen 54, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 321,6

Neuinfektionen 54, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 321,6 Stadt Wiesbaden: Neuinfektionen 74, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 179,5

Corona in Hessen: Frankfurter Virologe kritisiert die Strategie der Bundesregierung

+++ 12.46 Uhr: Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer hat die Bundesregierung für ihren Entschluss, erst in der kommenden Woche über neue Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu entscheiden, scharf kritisiert. „Die Zeit der Freiwilligkeit und Appelle ist abgelaufen“, sagte Stürmer. Der Laborleiter und Dozent am Institut für medizinische Virologie der Uni Frankfurt hätte sich gewünscht, dass die Bundesregierung bereits bei ihrem Treffen am Montag (16.11.2020) strengere Maßnahmen getroffen hätte, „um private Kontakte zu beschränken“.

Jede weitere Woche ohne härtere Maßnahmen würde sich auf die Belegung der Intensivbetten auswirken, sagt Stürmer. Der Virologie vermutet, dass die Bundesregierung mit ihrem Entschluss versuche, „um härtere Beschränkungen herumzukommen“. Auch in Hessen wird es vorerst keine Verschärfungen der Corona-Maßnahmen geben.

+ Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer fordert schärfere Maßnahmen zu Eindämmung der Corona-Pandemie. © Stürmer/privat/dpa

Neue Corona-Zahlen des RKI – Vorerst keine neuen Maßnahmen in Hessen

Update vom Dienstag, 17.11.2020, 6.43 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen zum Coronavirus veröffentlicht. In Hessen wurden 1.024 Neuinfektionen vermeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle liegt damit bei 66.503. Es wurden zudem 32 weitere Todesfälle von an Covid-19 Erkrankten registriert. Damit sind in Hessen seit Beginn der Pandemie 905 Infizierte gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz für ganz Hessen liegt bei 163,42 und ist somit im Vergleich zu Montag zurückgegangen.

Corona-Hotspot in Hessen bleibt weiterhin die Stadt Offenbach mit einer sinkenden Inzidenz von 322,4 und 54 Neuinfektionen, gefolgt vom Kreis Offenbach mit einem derzeit steigenden Inzidenzwert von 267,6 und 125 neuen Fällen. In Frankfurt wurden in den letzten sieben Tagen 244,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner bestätigt, ein sinkender Wert. Das RKI meldet heute 99 neue Corona-Fälle in der größten Stadt Hessens. Insgesamt lässt sich in den meisten kreisfreien Städten und Landkreisen in Hessen ein Rückgang des Inzidenzwerts erkennen.

+ In Hessen werden vorerst keine neuen Corona-Maßnahmen umgesetzt. Ein Frankfurter Virologe kritisiert diesen Entschluss der Regierung. Die Maskenpflicht in Frankfurt gilt aber natürlich nach wie vor. © Arne Dedert/dpa

Corona in Hessen: Vorerst keine Veränderungen der Corona-Maßnahmen

+++ 19:51 Uhr: In Hessen wird es zunächst keine Änderungen bei den Corona-Maßnahmen geben. Die hessische Landesregierung will die Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie vorerst in der aktuellen Form beibehalten. Nach der Video-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und anderen Länderchefs sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag: „Wir haben gemeinsam die Feststellung getroffen, dass die Dynamik des Anstiegs gebrochen ist, aber die Zahlen steigen immer noch.“Deswegen sei man zu der Überzeugung gekommen, dass man die Infektionszahlen weiter beobachten müsse, um Entscheidungen über neue Corona-Maßnahmen zu treffen. Dies solle am nächsten Mittwoch (25. November) geschehen.

Das Gespräch zwischen der Kanzlerin und den Länderchefs am Montag hatte nach den Worten von Bouffier eine „engagiert-kollegiale“ Atmosphäre. Es gebe die gemeinsame Grundüberzeugung, „dass es uns gelingen muss, weiter die Kontakte zu reduzieren“, betonte Bouffier. Nun gehe es um die Frage, mit welchen Maßnahmen und in welchem Ausmaß. „Es spricht im Moment nicht allzu viel dafür, dass wir zu Öffnungen oder gar größeren Öffnungen Anfang Dezember kommen“, sagte er. Bei den Beschlüssen am Mittwoch kommender Woche erwarte er „keine grundsätzliche Kurskorrektur“.

+ Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Nach der Konferenz mit Angela Merkel äußerte er sich zur Lage in Hessen. © Boris Roessler/dpa

Corona in Hessen: Wirtschaft braucht verlässliche Perspektive

+++ 15.49 Uhr: Eberhard Flammer, Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages (HIHK), ist der Meinung, dass die Wirtschaft in Hessen nach dem Corona-Lockdown eine verlässliche Perspektive benötige. „Viele Betriebe, die von Schließungen betroffen sind, bangen um die nächsten Wochen. Der November wurde als Wellenbrecher für das Infektionsgeschehen verkauft. Sollten die Schließungen länger andauern, drohen sie stattdessen die Einkommensgrundlage vieler Menschen zu brechen“, sagt er.

Corona-Krise: Gesundheitsschutz ist auch Wirtschaftsschutz

Ein nicht kontrollierbares Infektionsgeschehen sorge für noch größere Verunsicherung, die die Wirtschaft in ihrer Breite treffe. Deshalb sei Gesundheitsschutz auch Wirtschaftsschutz. Trotzdem dürfe der politische Fokus nicht allein auf dem Umgang mit der aktuellen Corona-Situation liegen, wie Flammer mit Blick auf die Bund-Länder-Konferenz am heutigen Montag (16.11.2020) betont. „Hessen benötigt dringend schlüssige Konzepte für die kommenden Monate.“ Einen Start-Stopp-Modus, also das Schlittern von einem Lockdown in den nächsten, solle unbedingt vermieden werden.

Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen & Ministerpräsidenten beraten heute über die derzeitige Lage in der #Corona-Pandemie und die getroffenen Maßnahmen. Im Anschluss (ca. 18 Uhr) wird MP #Bouffier über die Beratungen informieren. pic.twitter.com/yWl7DHqwcD — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) November 16, 2020

„Die Corona-Maßnahmen müssen über die kommenden Winter-Monate durchhaltbar sein. Für Bürger, Betriebe, Beschäftigung und die Steuerbasis“, so Flammer. Der Staat könne nicht endlos so weitermachen und ein Rettungspaket nach dem anderen auflegen, da die Steuermittel endlich seien.

Corona: Verdi fordert Maskenpause für Beschäftigte

+++ 13.21 Uhr: Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft fordert die Gewerkschaft Verdi eine Masken-Pause für Beschäftigte im Einzelhandel. Ihrer Pressemeldung ist zu entnehmen, dass es sich um eine Tragezeitbegrenzung handeln soll. Das bedeutet: Die Beschäftigten gehen zwei Stunden einer Tätigkeit nach, bei der eine Maske getragen werden muss, zum Beispiel an der Kasse oder im Verkauf. Im Anschluss folgt eine 30-minütige „Erholungsphase“, also eine Tätigkeit, die das Tragen einer Maske nicht erfordert.

Weiter heißt es: „Zusätzlich zu den Pausen laut Arbeitszeitgesetz oder betrieblichen Vereinbarungen und der Vorgabe der BGHW (Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik) fordert der ver.di-Landesfachbereich Handel Hessen, dass die Arbeitnehmer im Handel nach einer Tätigkeit von höchstens 90 Minuten, bei der sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, eine bezahlte Arbeitsunterbrechung zum Luftholen ohne Mund-Nasen-Schutz von 10 Minuten erhalten.“

+ Die Gewerkschaft ver.di fordert eine Masken-Pause für Beschäftigte im Einzelhandel. © Arne Dedert/dpa

Diese bezahlte Masken-Pause sei, zusätzlich zu den gesetzlich und betrieblich vorgesehen Pause, dringend nötig, damit die Beschäftigten das bevorstehende Weihnachtsgeschäft unter Corona-Bedingungen leichter fällt, ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen.

Neuer Corona-Schnelltest aus Hessen: Er ist „weltweit einzigartig“

+++ 10.30 Uhr: Die Gießener Firma ScheBo Biotech hat einen neuartigen Antigen-Test* entwickelt, der eine Infektion mit dem Coronavirus innerhalb von 15 Minuten nachweist und damit die Labore entlastet. Das berichtet giessener-allgemeine.de. Im Gegensatz zum derzeit üblichen PCR-Test sucht der Antigen-Test nicht nach Erbgut des Corona-Erregers, sondern nach einer Proteinhülle des Coronavirus.

Anders als die meisten Antigen-Tests stellt der neue Test aus Gießen eine Corona-Infektion nicht mittels Abstrich aus der Nase fest, sondern untersucht das Blut der Patienten. „Weltweit einzigartig“ ist der Test nach Angaben von Vorstand René Kröger wegen seiner Fluoreszenz-Technik, erklärt Kröger. Damit können kleinste Spuren des Virus sichtbar gemacht werden. Die Tests werden seit Oktober in Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen oder Rehazentren sowie Arztpraxen eingesetzt. Zu kaufen gibt es den Test für Privatpersonen nicht.

+ Ein Unternehmen aus Gießen hat einen neuen Antigen-Test entwickelt, der eine Corona-Infektion im Blut nachweist. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ministerpräsidenten beraten über Corona-Maßnahmen – Bouffier informiert Hessen

+++ 08.34 Uhr: Die Ministerpräsidenten der Länder beraten am heutigen Montag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über den seit zwei Wochen geltenden Corona-Teil-Lockdown. Im Anschluss an die Videokonferenz will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in der Staatskanzlei Wiesbaden gegen 18 Uhr über die Ergebnisse berichten.

Bei dem Treffen sind keine Lockerungen zu erwarten – im Gegenteil könnten die Kontaktbeschränkungen noch verschärft werden. In einem Papier der Bundesregierung, das der ARD vorliegt, heißt es, Kinder und Jugendliche seien dazu anzuhalten, sich nur noch mit einem festen Freund in der Freizeit zu treffen. Auch bei Erwachsenen sollen private Zusammenkünfte mit Freunden nur noch auf einen festen weiteren Haushalt beschränkt werden.

Corona in Hessen: Inzidenz-Wert in Offenbach steigt stark an

Update vom Montag, 16.11.2020, 6.55 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen zum Coronavirus veröffentlicht. Demnach wurden in Hessen im Vergleich zum Vortag 1.086 Neuinfektionen registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen beträgt 65.479. Neun Todesfälle wurden bestätigt, vier davon in Frankfurt. Damit sind 873 an Covid-19 Erkrankte in Hessen gestorben. Rund 1.000 weitere Personen gelten als genesen (insgesamt 39.500). Die 7-Tage-Inzidenz für das ganze Bundesland liegt bei 174,03.

In Offenbach war die Inzidenz am Sonntag noch auf unter 300 gesunken, nun ist der Wert erneut stark angestiegen. Für die Stadt werden 90 Neuinfektionen (insgesamt 2.274) und somit eine 7-Tage-Inzidenz von 342,3 vermeldet. Offenbach bleibt der Corona-Hotspot von Hessen. In Wiesbaden (215,5) stieg der Wert erneut, auch in Darmstadt (137,6) und im Kreis Offenbach (253,5). In Frankfurt (254,5) blieb er unverändert.

Corona in Hessen: Lage kaum verbessert

+++ 15.30 Uhr: Noch immer scheint vor allem im Süden von Hessen kaum eine Verbesserung der Corona-Lage in Sicht. Das zeigen auch die aktuellen Fallzahlen des Sozialministeriums (Stand 15.11.2020, 00.00 Uhr). So wurden innerhalb von 24 Stunden in Hessen 1.913 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Zehn weitere Personen starben in Zusammenhang mit dem Virus.

+ Sorge im Süden von Hessen: Die Corona-Zahlen steigen weiter (Symbolbild). © Arne Dedert/dpa

Corona in Hessen: Die aktuellen Fallzahlen des Sozialministeriums

Die meisten Corona-Neuinfektionen gibt es im Kreis Offenbach. 363 Neuinfektionen wurden für den Kreis gemeldet. Auch in der Stadt Frankfurt kamen binnen 24 Stunden 231 Infektionen mit dem Coronavirus hinzu. Die höchste 7-Tage-Inzidenz liegt noch immer in der Stadt Offenbach vor. 295,6 Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich innerhalb der letzten sieben Tage infiziert.

Kreis Bergstraße: Neuinfektionen 55, 7-Tage-Inzidenz 91

Neuinfektionen 55, 7-Tage-Inzidenz 91 Kreis Darmstadt-Dieburg: Neuinfektionen 0, 7-Tage-Inzidenz 122,8

Neuinfektionen 0, 7-Tage-Inzidenz 122,8 Kreis Fulda: Neuinfektionen 33, 7-Tage-Inzidenz 111,2

Neuinfektionen 33, 7-Tage-Inzidenz 111,2 Kreis Gießen: Neuinfektionen 77, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 209,5

Neuinfektionen 77, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 209,5 Kreis Groß-Gerau: Neuinfektionen 79, 7-Tage-Inzidenz 219,5

Neuinfektionen 79, 7-Tage-Inzidenz 219,5 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Neuinfektionen 10, 7-Tage-Inzidenz 105,3

Neuinfektionen 10, 7-Tage-Inzidenz 105,3 Hochtaunuskreis: Neuinfektionen 70, 7-Tage-Inzidenz 199,5

Neuinfektionen 70, 7-Tage-Inzidenz 199,5 Kreis Kassel: Neuinfektionen 39, 7-Tage-Inzidenz 115,3

Neuinfektionen 39, 7-Tage-Inzidenz 115,3 Lahn-Dill-Kreis: Neuinfektionen 13, 7-Tage-Inzidenz 83,7

Neuinfektionen 13, 7-Tage-Inzidenz 83,7 Kreis Limburg-Weilburg: Neuinfektionen 48, 7-Tage-Inzidenz 145,8

Neuinfektionen 48, 7-Tage-Inzidenz 145,8 Main-Kinzig-Kreis: Neuinfektionen 149, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 219,4

Neuinfektionen 149, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 219,4 Main-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 112, 7-Tage-Inzidenz 182,6

Neuinfektionen 112, 7-Tage-Inzidenz 182,6 Kreis Marburg-Biedenkopf: Neuinfektionen 54, 7-Tage-Inzidenz 139,9

Neuinfektionen 54, 7-Tage-Inzidenz 139,9 Odenwaldkreis: Neuinfektionen 41, 7-Tage-Inzidenz 151,1

Neuinfektionen 41, 7-Tage-Inzidenz 151,1 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 363, Todesfälle binnen 24 Stunden 4, 7-Tage-Inzidenz 234

Neuinfektionen 363, Todesfälle binnen 24 Stunden 4, 7-Tage-Inzidenz 234 Rheingau-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 68, 7-Tage-Inzidenz 175,2

Neuinfektionen 68, 7-Tage-Inzidenz 175,2 Schwalm-Eder-Kreis: Neuinfektionen 47, 7-Tage-Inzidenz 116,9

Neuinfektionen 47, 7-Tage-Inzidenz 116,9 Vogelsbergkreis: Neuinfektionen 7, 7-Tage-Inzidenz 70,1

Neuinfektionen 7, 7-Tage-Inzidenz 70,1 Kreis Waldeck-Frankenberg: Neuinfektionen 73, 7-Tage-Inzidenz 110

Neuinfektionen 73, 7-Tage-Inzidenz 110 Werra-Meißner-Kreis: Neuinfektionen 4, 7-Tage-Inzidenz 62,8

Neuinfektionen 4, 7-Tage-Inzidenz 62,8 Wetteraukreis: Neuinfektionen 135, 7-Tage-Inzidenz 142,8

Neuinfektionen 135, 7-Tage-Inzidenz 142,8 Stadt Darmstadt: Neuinfektionen 0, 7-Tage-Inzidenz 117,6

Neuinfektionen 0, 7-Tage-Inzidenz 117,6 Stadt Frankfurt: Neuinfektionen 231, Todesfälle binnen 24 Stunden 3, 7-Tage-Inzidenz 254,3

Neuinfektionen 231, Todesfälle binnen 24 Stunden 3, 7-Tage-Inzidenz 254,3 Stadt Kassel: Neuinfektionen 34, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 138,8

Neuinfektionen 34, Todesfälle binnen 24 Stunden 1, 7-Tage-Inzidenz 138,8 Stadt Offenbach: Neuinfektionen 54, 7-Tage-Inzidenz 295,6

Neuinfektionen 54, 7-Tage-Inzidenz 295,6 Stadt Wiesbaden: Neuinfektionen 135, 7-Tage-Inzidenz 205,7

Die Corona-Fallzahlen des Sozialministeriums können von denen der Städte und Gemeinden abweichen. Ein Grund dafür ist beispielsweise eine Verzögerung bei längeren Meldewegen.

Coronavirus in Hessen: Pandemie trifft Altenheime - Über 1000 Bewohner derzeit infiziert

+++ 12.13 Uhr: Die Corona-Fallzahlen in Hessen steigen. Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Virus. Auch in den hessischen Altenheimen gibt es wieder vermehrt Fälle. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sind derzeit rund 1030 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das sind fast 1,8 Prozent der in den Einrichtungen lebenden Menschen, wie aus Zahlen des zuständigen Regierungspräsidiums (RP) Gießen hervorgeht (Stand 11. November).

Seit Beginn der Corona-Pandemie starben 368 Heimbewohner mit oder durch das Virus. Von den Mitarbeitern sind aktuell knapp 600 mit dem Erreger infiziert, fast 700 sind in Quarantäne. Corona-Ausbrüche gibt es dem RP zufolge in 181 von 835 Einrichtungen. „Die Versorgung in den von größeren Ausbrüchen betroffenen Einrichtungen ist gewährleistet, insbesondere auch durch überdurchschnittliches Engagement der nicht erkrankten Mitarbeitenden“, teilte das RP mit. Ein größerer Corona-Ausbruch in Hessen wurde beispielsweise in einer Frankfurter Einrichtung Anfang November bekannt: Dort hatten sich mehr als 60 Bewohner und rund 30 Mitarbeiter angesteckt.

+ In Altenheimen in Hessen sind derzeit rund 1030 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert (Symbolbild). © INA FASSBENDER /AFP

Coronavirus in Hessen: Hoffnung für die Städte? – RKI veröffentlicht aktuelle Fallzahlen

+++ 8.50 Uhr: Noch scheint sich die Corona-Lage in Hessen nicht zu beruhigen. Obwohl positive Corona-Testergebnisse am Wochenende meist etwas zeitverzögert gemeldet werden – Oftmals auch erst zu Wochenbeginn – sind die Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb der letzten 24 Stunden unverändert hoch. 1.926 Menschen haben sich in Hessen mit dem Virus infiziert, meldet das Robert Koch-Institut (Stand 15.11.2020, 00.00 Uhr). Zehn weitere Personen sind in Zusammenhang mit dem Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst, gestorben.

Corona in Hessen: RKI veröffentlicht aktuelle Inzidenzen – Hoffnung für die Städte?

Die Inzidenzen wirken dagegen, zumindest an einigen Orten in Hessen, wie ein kleiner Silberstreif am Horizont, denn gerade in den großen Städten, die Stark von der zweiten Corona-Welle getroffen wurden, zeichnet sich ein leichter Abwärtstrend ab. So ist die 7-Tage-Inzidenz in Wiesbaden auf 205,8 gesunken. Und auch in Offenbach sinkt die Inzidenz wieder unter die 300. Inzwischen beträgt die Inzidenz in der Stadt 296,3. Auch in Frankfurt sinkt die Infiziertenzahl pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Die Inzidenz der Mainmetropole liegt mittlerweile bei 254,5, gestern lag sie noch bei 278,4. Und auch in Darmstadt (117,6) und Kassel (138,5) sind die Inzidenzen im Vergleich zum Vortag gesunken.

Coronavirus in Hessen: Aktuelle Fallzahlen – Vorbereitungen für Corona-Winter

+++ 15.15 Uhr: Noch immer wütet die zweite Corona-Welle in Hessen, das zeigen auch die aktuellen Fallzahlen des Sozialministeriums. 1.407 Neuinfektionen und 18 weitere Todesfälle seien in den vergangenen 24 Stunden hinzugekommen (Stand 14.11.2020, 00.00 Uhr). Zwei weitere Todesfälle hat dabei der Kreis Hersfeld-Rotenburg zu vermelden. Jeweils einen Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus müssen außerdem der Hochtaunuskreis, der Kreis Kassel, sowie der Schwalm-Eder-Kreis und der Vogelsbergkreis verzeichnen. Drei weitere Todesfälle gibt es im Wetteraukreis und im Kreis Marburg-Biedenkopf. Die mit Abstand meisten Toten wurden in Frankfurt gemeldet, sechs weitere Menschen sind in der Stadt in Zusammenhang mit Corona gestorben.

Die Corona-Fallzahlen des Sozialministeriums können sich von denen der Kreise und Städte unterscheiden. Grund können zeitliche Verzögerungen im Meldewesen sein.

Coronavirus in Hessen: Städte bereiten sich auf den Corona-Winter vor

+++ 13.05 Uhr: In Hessen sehen sich die großen Städte gut für den Winter gerüstet, um auch während der Corona-Pandemie ausreichend Schlafplätze für Obdachlose bereitzuhalten. Die Notunterkünfte müssen sich wegen der Corona-Krise auch an die Hygienevorschriften anpassen.

Corona-Krise in Frankfurt: B-Ebene einer U-Bahn-Station für Obdachlose geöffnet

Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Kassel rechnen trotz der Corona-Beschränkungen damit, dass die Betten reichen und niemand auf der Straße seine Isomatte ausrollen muss. Frankfurt hat bereits die B-Ebene einer U-Bahn-Station im Stadtzentrum für Obdachlose geöffnet. Dort stünden 150 Notübernachtungsplätze bereit, wie die Stadt mitteilt.

Um Corona-Ansteckungen entgegenzuwirken, sei der Platz in einer früheren unterirdischen Ladengalerie auf 1.500 Quadratmeter Fläche ausgeweitet worden. Die Schlafplätze seien mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt. Vier Luftfilter sowie CO2-Ampeln seien angeschafft worden, berichtet die Stadt Frankfurt.

+ In Hessen sind die Vorbereitungen für einen Winter mitten in Zeiten des Coronavirus in vollem Gange. Gerade für Obdachlose wird es besonders schwer (Symbolbild). © Arne Dedert/dpa

Hessen: Die Corona-Fallzahlen steigen weiter – 1.407 Neuinfektionen

Update von Samstag, 14.11.2020, 9.10 Uhr: Weiterhin steigen die Corona-Neuinfektionen in Hessen rasant an. Wie schon in den letzten Tagen haben sich innerhalb von 24 Stunden in Hessen wieder über 1000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) sind die Infektionszahlen um 1.407 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag sind in Hessen darüber hinaus die Todesfälle angestiegen. Insgesamt 18 Menschen starben innerhalb von 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst.

Betrachtet man auch die 7-Tage-Inzidenzen, dann zeigt sich schnell: Die zweite Corona-Welle ist in Hessen noch lange nicht überwunden. In Wiesbaden stieg die Inzidenz auf 214,7 Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Auch im Kreis Groß-Gerau liegt die Inzidenz, laut RKI, bei 206,6. In der Stadt Offenbach ist die Inzidenz dagegen leicht gesunken, sie liegt mit 310,2 aber immer noch erschreckend hoch. Auch in Frankfurt ist die Inzidenz etwas gesunken, liegt mit 278,4 aber noch immer auf einen sehr hohen Niveau.

+ Wieder sind die Corona-Infektionszahlen in Hessen stark angestiegen (Symbolbild). © Federico Gambarini/dpa

Corona in Hessen: Zahl der Neuinfektionen steigt weiter – Eilantrag einer Wirtin abgelehnt

+++ 14.05 Uhr: Die Gaststätten in Hessen dürfen nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes in Kassel wegen der Corona-Beschränkungen weiter nur Abhol- oder Lieferdienste anbieten. Ein Eilantrag gegen die seit 2. November für vier Wochen geltenden Bestimmungen im Rahmen des Teil-Lockdowns wurde abgelehnt, wie das Gericht am Freitag (13.11.2020) mitteilte. Eine Wirtin aus Rüsselsheim habe ihren Antrag hauptsächlich damit begründet, dass es sich um einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in ihre Grundrechte handele und die Schließung unverhältnismäßig sei. Dem folgte das Gericht nicht.

#odenwald Gericht lehnt Eilantrag gegen Gaststätten-Corona-Regelungen ab #news Hessische Gaststätten dürfen nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes in Kassel (VGH) wegen der Corona-Beschränkungen weiter nur Abhol- oder Lieferdienste anbieten. Ein Eilantrag gegen di

Die Beschränkungen seien voraussichtlich verhältnismäßig, teilte das Gericht mit. Zwar habe das Robert Koch-Institut keine signifikante Zahl von Corona-Neuinfektionen dem Umfeld von Gaststätten zuordnen können. Hieraus dürfe aber nicht geschlossen werden, dass es dort kein klares Infektionsrisiko gebe. Dagegen spreche schon die sehr hohe Zahl an Fällen, bei denen die Infektionswege nicht mehr nachvollzogen werden könnten. Die angeordnete Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens sei zumutbar.

Corona: 1.684 Neuinfektionen in Hessen

Update vom Freitag, 13.11.2020, 6.57 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Fallzahlen bekannt gegeben. In Hessen wurden demnach 1.684 Neuinfektionen im Vergleich zu Donnerstag registriert. Die Zahl der Infizierten steigt damit auf 61.055. In den vergangenen 24 Stunden sind darüber hinaus 15 weitere Personen gestorben (insgesamt 836). Die 7-Tage-Inzidenz in Offenbach ist weiterhin besonders hoch und in den vergangenen 24 Stunden noch einmal gestiegen. Sie liegt nun bei 335,4. Am Montag lag der Wert noch bei 245,6. Die zweithöchste Inzidenz hat Frankfurt (290,4) zu verzeichnen.

+++13:17 Uhr: Auch die Schulen in Hessen haben in der Corona-Pandemie zu Kämpfen. Der Präsenzunterricht soll jedoch so lange wie möglich angeboten werden, wie Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) erneut bekräftigte. Er wolle einen landesweiten Wechselunterricht zwischen Präsenz in den Klassen und Lernen von zu Hause aus verhindern, solange es gehe, sagte er am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden.

Es gebe keinen Grund, dass bei hohen Infektionszahlen in Offenbach auch die Kinder im Vogelsberg zu Hause bleiben müssen. „Solange es infektiologisch vertretbar ist, werde ich für jedes Kind an jedem Ort in Hessen um jeden Tag Präsenzunterricht kämpfen“, sagte Lorz. Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Moritz Promny, forderte vom Land eine Bildungs- und Betreuungsgarantie. „Familien brauchen die Sicherheit, dass ihre Kinder nicht wieder wochenlang den Schulen fernbleiben müssen und währenddessen keinen adäquaten Distanzunterricht erhalten“, sagte er. Für ältere Schülerinnen und Schüler müsse dafür schnellstmöglich das Wechselmodell aus Präsenz- und Distanzunterricht ermöglicht werden. Eine gute digitale Infrastruktur sei dafür unabdingbar.

Moritz Promny, Sprecher für Bildungspolitik @fdp_hlt, informiert sich über Probleme freier Schulen durch Corona. Mehrausgaben (z.B. zusätzliches Personal) und Mindereinnahmen (z.B. Schulgeldausfall) stellen Träger vor Herausforderungen. @RegHessen gefordert.

Corona-Krise: Wiederöffnung der Kinos mit verbesserten Abstandsregeln gefordert

Außerdem wird in dem offenen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier eine Wiederöffnung der Kinos mit verbesserten Abstandsregeln gefordert. „Die Erfahrungen zeigen, dass in bestuhlten Räumen, in denen das Publikum auf das Leinwand-Geschehen fokussiert ist, ein auf ein Meter oder einen Sitzplatz reduzierter Abstand ausreichend ist“, steht in dem Brief geschrieben.

Corona: 1.722 Neuinfektionen in Hessen

+++ 16.17 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für alle Kreise und Städte des Bundeslands gemeldet. Landesweit haben sich binnen 24 Stunden 1.722 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt gibt es damit in Hessen nun 57.466 bestätigte Covid-19-Fälle. Seit dem Vortag sind in Hessen 23 weitere Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Damit gibt es in Hessen nun insgesamt 809 Todesfälle.

Corona: Drei neue Todesfälle in Frankfurt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg und in der Stadt Frankfurt gibt es jeweils drei neue Todesfälle. Bei der 7-Tage-Inzidenz weisen weiter die Großstädte Frankfurt und Offenbach die höchsten Werte auf: Offenbach kommt auf eine Inzidenz von 310,1, die Mainmetropole Frankfurt auf 278,3.

Während in ganz Hessen die Corona-Zahlen weiter steigen, arbeitet das Personal in vielen Pflegeheimen auf Hochtouren. Im Altenzentrum Antoniusheim in Wiesbaden waren in den vergangenen Tagen sogar Angestellte im Einsatz, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

+ Immer mehr Hessen werden positiv auf das Coronavirus getestet. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Kreis Offenbach: Menschen infizieren sich wiederholt mit dem Coronavirus

+++ 13.35 Uhr: Aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen beunruhigende Nachrichten. Demnach infizieren sich im Kreis Offenbach etliche Menschen zum wiederholten Mal mit dem Coronavirus, berichtet op-online.de. „Wir stellen inzwischen auch fest, dass sich Menschen ein zweites Mal infizieren, die sogenannten reaktivierten Fälle. Generell ist zu erwarten, wie Berichte aus Spanien zeigen, dass der Virus mutiert“, sagte Landrat Oliver Quilling kürzlich.

Doch dem Gesundheitsamt im Kreis Offenbach fehle schlicht und einfach die Zeit, diese Doppelinfektionen genauer zu überprüfen und eine Statistik darüber zu erstellen. „Wir arbeiten derzeit mit Mann und Maus an der Kontaktnachverfolgung“, sagt Kreissprecherin Ursula Luh. Die Eindämmung der Corona-Pandemie stehe im Vordergrund. Nach aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI, Stand Mittwoch, 11.11.2020, 0 Uhr) für Hessen haben sich im Kreis Offenbach im Vergleich zum Vortag 158 Menschen neu mit Corona infiziert, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 220,9.

Corona in Hessen: Sozialministerium meldet aktuelle Fallzahlen

+++ 15.09 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für alle Kreise und Städte des Bundeslands gemeldet. Landesweit haben sich binnen 24 Stunden 1.701 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt gibt es damit in Hessen nun 55.744 bestätigte Covid-19-Fälle. Seit gestern sind 28 weitere Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Damit gibt es in Hessen nun insgesamt 786 Coronafälle.

Im Kreis Offenbach gibt es sieben neue Todesfälle, in den Kreisen Groß-Gerau und Marburg-Biedenkopf jeweils vier. Bei der 7-Tage-Inzidenz weisen weiter die Großstädte Frankfurt und Offenbach die höchsten Werte auf: Offenbach kommt auf eine Inzidenz von 297,8, die Mainmetropole Frankfurt auf 280,2.

Update vom Dienstag, 10.11.2020, 12.03 Uhr: Die Corona-Fallzahlen in Hessen steigen weiter an. Kliniken sind deshalb bereits in Alarmbereitschaft. Der Höchststand an Corona-Patienten in hessischen Krankenhäusern ist jedoch noch nicht erreicht. Erwartet wird er erst zum Monatswechsel. Derzeit würden 1.456 Covid-19-Patienten stationär in den Klinken des Landes behandelt, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) in einem Hintergrundgespräch am Dienstag. 308 lägen auf Intensivstationen, 1148 auf normalen Stationen.

„Wir gehen davon aus, dass wir den Gipfel voraussichtlich etwa zum Monatswechsel erreichen werden“, sagte Klose. Durch Kontaktbeschränkungen, die seit etwa einer Woche gelten, scheine sich die Kurve der Neuinfektionen mit dem Coronavirus abzuflachen. Zwischen dem Rückgang der Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung und der Entspannung der Situation in den Kliniken lägen erfahrungsgemäß zwei bis drei Wochen.

Corona in Hessen: Höchststand der Covid-Fälle in Kliniken Ende November erwartet

In Hessen gibt es nach Angaben von Prof. Jürgen Graf, dem Leiter des Planungsstabes stationäre Versorgung Covid-19, 2400 Intensivbetten. 2078 davon seien aktuell betriebsbereit, der Rest könne bei Bedarf durch Umverteilung des Personals in Betrieb genommen werden. „Gegenwärtig sind wir zuversichtlich, dass wir die Kapazitäten nicht voll ausreizen müssen“, sagte Graf.

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Hessen ist zuletzt wieder angestiegen an. Binnen eines Tages kamen 1.702 neue Fälle hinzu, wie das Robert Koch-Instituts (RKI) mitteilte (Stand: 00.00 Uhr). Damit liegt die Gesamtzahl bei nun 55.744. Auch die Zahl der Todesfälle ist stark gestiegen. Mit oder an Corona sind innerhalb eines Tages 28 Menschen gestorben. Insgesamt 786 Todesfälle wurden bisher mit dem Erreger in Verbindung gebracht. Unter den kreisfreien Städten und Landkreisen in Hessen liegt die Stadt Offenbach mit einer 7-Tage-Inzidenz von 298,6 erneut an der Spitze. Danach folgt Frankfurt (280,5) und der Kreis Groß-Gerau (220,9).

+ Das Coronavirus breitet sich weiter rasant aus. Hessen erwartet den Höchststand an Corona-Patienten in hessischen Krankenhäusern erst zum Monatswechsel. © Robert Michael/dpa (Symbolbild)

Corona in Hessen: Infektionszahlen steigen weiter - Klagen gegen Maskenpflicht

Erstmeldung vom 09.11.2020: Frankfurt - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Am Sonntag wurden 882 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet (Stand 09.11.2020). Damit gibt es in Hessen nun insgesamt 54.043 bestätigte Infektionen. Zudem gab es fünf weitere Todesfälle. Insgesamt sind 758 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 164,23. 32.100 Personen (+900 zum Vortag) gelten als genesen.

Die am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffene Region in Hessen ist die Stadt Frankfurt. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Personen in den vergangenen sieben Tagen, am Montag (09.11.2020) bei 291,3. An zweiter Stelle steht die Stadt Offenbach mit einer 7-Tage-Inzidenz von 245, gefolgt vom Landkreis Marburg-Biedenkopf mit einem Wert von 224,7.

Corona in Hessen: Maskenpflicht in Frankfurt gilt weiter - Eilantrag abgelehnt

Auch zukünftig müssen Fußgänger einen Mund-Nase-Schutz in Teilen des Frankfurter Stadtgebiets tragen. Ein Eilantrag gegen die angeordnete Maskenpflicht hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt abgelehnt, wie es in einer Mitteilung von Montag (09.11.2020) heißt. Aus „übergeordneten Gründen des Gemeinwohls“ sei die Corona-Maskenpflicht weiter hinzunehmen, begründeten die Richter ihre Entscheidung.

Ein Mann, der im von der Maskenpflicht betroffenen Innenstadtbereich wohnt, hatte geklagt. Er halte die großflächige Einbeziehung der Wohngebiete für willkürlich. Aus der Erklärung der Richter heißt es, dass die Ausnahme einzelner Straßen und Flächen zu Unsicherheit und Verwirrung führen könnte. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen muss nach Angaben der Stadt Frankfurt innerhalb des Alleenrings und nördlich der Bahnlinie in Sachsenhausen eine Maske getragen werden.

Hessen: AfD-Fraktion will gegen Corona-Maskenpflicht im Landtag klagen

Nach Angaben der Deutschen-Presse-Agentur hat auch die AFD-Fraktion angekündigt, gegen die Corona-Maskenpflicht im hessischen Landtag zu klagen. „Eine Maskenpflicht am Sitzplatz im Plenarsaal des Landtags ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt, da hier hinreichende Abstände gewahrt und entsprechende Hygienemaßnahmen eingehalten werden können“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou am Montag (09.11.2020) in Wiesbaden.

Solange die Corona-Maskenpflicht aber nicht durch eine Gerichtsentscheidung gekippt sei, gelte die aktuelle Verfügung für alle Angeordneten des hessischen Landtags. Daran werde sich auch die AfD-Fraktion nach eigenen Angaben auch halten. (Von Luisa Ebbrecht mit dpa) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

