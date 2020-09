Lage in Hessen: Uniklinik muss wegen Corona Station schließen

Die Station einer Uniklinik muss wegen Corona schließen. Vor allem in einem Landkreis steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder schneller. Der News-Ticker.

Das Coronavirus ist in Hessen noch lange nicht besiegt, das RKI zählt insgesamt mehr als 16.000 Infektionen mit Sars-Cov-2.

ist in noch lange nicht besiegt, das RKI zählt insgesamt mehr als 16.000 Infektionen mit Im Kreis Darmstadt-Dieburg überstieg die Zahl der Corona-Fälle zuletzt einen kritischen Schwellenwert.

überstieg die Zahl der zuletzt einen kritischen Schwellenwert. Im Landkreis Groß-Gerau steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen rasant

Update vom Freitag, 11.09.2020, 8:37 Uhr: In den letzten 24 Stunden ist in Hessen die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, um 103 gestiegen, dies meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag. Am meisten Sorge bereitet diesbezüglich der Kreis Groß-Gerau. Dort meldet das RKI die meisten Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt dort bei 25,5.

Die Inzidenz zum Vergleich:

Stadt/Landkreis Inzidenz Kreis Groß-Gerau 25,5 Stadt Frankfurt 19,8 Stadt Wiesbaden 17,6

Mit dem Wetter für die kommende Nacht und den morgigen Freitag wünschen wir Ihnen einen schönen Feierabend. Achten Sie morgen Früh auf gegebenenfalls örtlich auftretende Nebelfelder. /V pic.twitter.com/KOlnGjs6Sf — DWD (@DWD_presse) September 10, 2020

+++ 16:45 Uhr: Das Universitätsklinikum Gießen-Marburg schließt nach mehreren Corona-Fällen eine Station. Das soll in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entschieden worden sein. Bis gestern soll es insgesamt sechs bestätigte Infizierte gegeben haben, zwei Mitarbeiter und vier Patienten. Die Kette der Infektionen soll sich auf eine Patientin zurückführen lassen, die keine Symptome zeigte. Die Station soll geschlossen bleiben, bis alle Kontaktpersonen ermittelt wurden.

Corona in Hessen: Aktuelle Zahlen – Mehrere Kreise über Schwellenwert

+++ 14.30 Uhr: Das Hessische Sozialministerium hat die neuen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Insgesamt 16.500 Menschen haben sich in Hessen seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert, das sind 125 mehr als am Mittwoch (09.09.2020). Auch die Zahl der Todesfälle ist angestiegen. Demnach starb eine Person im Kreis Darmstadt-Dieburg an dem Virus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in den meisten Landkreisen und Städten weiterhin unter dem Wert der zweiten Warnstufe. Im Kreis Groß-Gerau sind 20 neue Fälle hinzugekommen und die Inzidenz somit auf 23,5 gestiegen. Auch in Frankfurt überspringt die 7-Tage-Inzidenz wieder den Schwellenwert auf 20,7. die Stadt Offenbach kommt der zweiten Warnstufe mit einem Wert von 19,1 wieder näher. Weiter darüber liegt der Main-Taunus-Kreis (20,9).

Kreis Bergstraße: Infizierte 55 (+2), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 4,8

Infizierte 55 (+2), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 4,8 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 648 (+1), Todesfälle 21 (+1), 7-Tage-Inzidenz 9,1

Infizierte 648 (+1), Todesfälle 21 (+1), 7-Tage-Inzidenz 9,1 Kreis Fulda: Infizierte 542 (+2), Todesfälle 14, 7-Tage-Inzidenz 10,8

Infizierte 542 (+2), Todesfälle 14, 7-Tage-Inzidenz 10,8 Kreis Gießen: Infizierte 412 (+12), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 14,0

Infizierte 412 (+12), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 14,0 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 904 (+20), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 23,5

Infizierte 904 (+20), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 23,5 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 349, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 0,8

Infizierte 349, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 0,8 Hochtaunuskreis: Infizierte 407 (+5), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 9,7

Infizierte 407 (+5), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 9,7 Kreis Kassel: Infizierte 530 (+2), Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 5,9

Infizierte 530 (+2), Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 5,9 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 460 (+2), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 5,1

Infizierte 460 (+2), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 5,1 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 418 (+3), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 8,7

Infizierte 418 (+3), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 8,7 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1203 (+4), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 8,1

Infizierte 1203 (+4), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 8,1 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 641 (+4), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 20,9

Infizierte 641 (+4), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 20,9 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 337 (+3), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 11,0

Infizierte 337 (+3), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 11,0 Odenwaldkreis: Infizierte 468, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 2,1

Infizierte 468, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 2,1 Kreis Offenbach: Infizierte 1101 (+5), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 11,8

Infizierte 1101 (+5), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 11,8 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 449 (+2), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 6,9

Infizierte 449 (+2), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 6,9 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 646, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 0,6

Infizierte 646, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 0,6 Vogelsbergkreis: Infizierte 169, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 2,8

Infizierte 169, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 2,8 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 236, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 3,8

Infizierte 236, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 3,8 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 249, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 3,0

Infizierte 249, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 3,0 Wetteraukreis: Infizierte 541 (+3), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 6,8

Infizierte 541 (+3), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 6,8 Stadt Darmstadt: Infizierte 377 (+4), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 9,4

Infizierte 377 (+4), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 9,4 Stadt Frankfurt: Infizierte 2.889 (+32), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 20,7

Infizierte 2.889 (+32), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 20,7 Stadt Kassel: Infizierte 539 (+3), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 7,4

Infizierte 539 (+3), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 7,4 Stadt Offenbach: Infizierte 499 (+3), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 19,1

Infizierte 499 (+3), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 19,1 Stadt Wiesbaden: Infizierte 929 (+13), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 117,9

+++ 11.49 Uhr: Der Kreis Fulda hat Details zu dem Todesfall veröffentlicht, den das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch (09.09.2020) gemeldet hatte. Demnach verstarb die 85 Jahre alte Frau, die am Coronavirus erkrankt war, zuhause. Sie war nicht im Krankenhaus behandelt worden. Im Kreis Fulda ist es der 14. Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19.

+++ 11.41 Uhr: Der Kreis Gießen hat derzeit so viele aktive Corona-Fälle wie zuletzt im Mai, berichtet giessener-allgemein.de*. 50 sind es insgesamt, von Mittwoch auf Donnerstag (10.09.2020) kamen laut Sozialministerium 12 Neuinfektionen hinzu, die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 14,1. Jüngst wurde außerdem bekannt, dass sich zwei Schüler der Liebigschule in Gießen mit dem Coronavirus infiziert haben. Mitschüler und Lehrer mussten in Quarantäne. Die Schule geht davon aus, dass es keine weiteren Infektionen gibt.

Update vom Donnerstag, 10.09.2020, 6.53 Uhr: Laut den aktuellen Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag (10.09.2020, 0 Uhr) ist in Hessen ein weiterer Mensch an Covid-19 gestorben. Damit liegt die Zahl der Corona-Toten im Bundesland bei 537. Insgesamt kamen im Vergleich zum Vortag 125 Corona-Neuinfektionen hinzu. Die Gesamtzahl der Infektionen in Hessen liegt damit bei 16.500.

Im Durchschnitt sind die 7-Tage-Inzidenzen in den Städten und Landkreisen niedrig. Der Kreis Groß-Gerau liegt mit einem Wert von 23,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen aber über dem in Hessen definierten kritischen Wert von 20. Damit liegt der Kreis ebenso wie die Stadt Frankfurt (21,0) und der Main-Taunus-Kreis (21,0) in Warnstufe 2 des hessischen Eskalationskonzepts.

Zahl der Corona-Infektionen in Hessen steigt spürbar an

+++ 15.01 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Hessen erneut spürbar angestiegen. Das Wiesbadener Sozialministerium registrierte (Stand: 14.00 Uhr) eine Zunahme zum Vortag um 97 Fälle. In Hessen gibt es damit mittlerweile 16.375 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 stieg um eine Person auf 536 gestiegen. Den Ausführungen zufolge starb in Infizierter aus dem Kreis Fulda.

Sorgenkind bleibt der Main-Taunus-Kreis, der die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen zählte. Diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz lag laut Ministerium am Mittwoch bei 20,5. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen. Die Stadt Frankfurt rutschte von dieser Warnstufe herunter. Dort liegt 7-Tage-Inzidenz mit 18,7 ähnlich hoch wie im Kreis Groß-Gerau (18,5) und in der Stadt Offenbach (18,4).

Corona in Hessen: Debatte um Corona-Listen in Restaurants entbrennt

+++ 11.56 Uhr: In Wiesbaden sind aktuell nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 916 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Seit dem 15. Mai 2020 sind Gaststätten und andere Gastronomiebetriebe wieder geöffnet - Allerdings unter speziellen Abstands- und Hygienevorschriften. Ein Teil dieser Maßnahmen sind die „Corona-Gästelisten“, die nun in Wiesbaden zu Beschwerden beim hessischen Datenschutzbeauftragten führen.

„Es ist der Eindruck entstanden, dass die Gastronomen mit der datenschutzgerechten Corona-Listen-Verwaltung überfordert sind“, erläuterte eine Sprecherin in Wiesbaden. Dem Datenschutzbeauftragten seien bislang jedoch keine Datenpannen bekannt. „Gäste und Gastronomen sollten an einem Strang ziehen, auch bei der Gästedatenerfassung. Ausgesucht hat sich das wirklich niemand“, erklärte Julius Wagner vom Hotel- und Gastronomieverband Dehoga Hessen.

In Hessen gab es zuletz drei Fälle, bei denen aufgefallen sei, dass die Angaben auf den „Corona-Listen“ erfunden waren. Es sei nicht hilfreich, die Corona-Regeln einfach zu missachten, wenn man mit ihnen nicht einverstanden ist, erklärte Wagner. Die Besitzer der Gaststätten und Lokale können jedoch nicht viel dagegen tun. Eine Diskussion und Überprüfung der bestehenden Schutzmaßnahmen auf Ebene der Ordnungsbehörden sei demnach nötig.

Begleitet von großem medialem Interesse fand am 08.09. unsere #DEHOGA-PK zur #Corona-Zwischenbilanz im Gastgewerbe statt. Fest steht: Die #Krise im #Gastgewerbe ist noch lange nicht vorbei.



PM sowie Auswertungen und Statistiken finden Sie hier:https://t.co/TBomTnxQup pic.twitter.com/hwzTVnrI2v — DEHOGA Bundesverband (@DEHOGA_BV) September 9, 2020

Update vom Mittwoch, 09.09.2020, 09.15 Uhr: Nach den aktuellen Corona-Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) für Hessen hat sich die Zahl der Infizierten seit Dienstag (08.09.2020) um 97 auf insgesamt 16.375 erhöht (Stand Mittwoch, 09.09.2020, 0 Uhr). Eine weitere Person ist in Hessen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben. Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 ist damit auf 536 gestiegen.

Die wichtige 7-Tage-Inzidenz, das heißt die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, liegt für ganz Hessen bei 10,5. Der Main-Taunus-Kreis hat derzeit in Hessen die höchste Inzidenz, der Wert liegt laut RKI bei 20,6. Die Städte Frankfurt (19,0) und Offenbach (18,6) liegen knapp dahinter.

Corona in Hessen: Ein neuer Krisenherd tut sich auf

+++ 19:32 Uhr: Auch in Frankfurt gibt es einen weiteren Krisenherd. Dort hat das Gesundheitsamt alle Hände voll zutun, weil ein Mann, der mit dem Coronavirus infiziert war, trotzdem in einer Bar an der Opern arbeiten gegangen ist*. Rund 400 Mitarbeiter und Gäste sind betroffen. Nachdem das Gesundheitsamt erst von einem überschaubaren Risiko ausging, ist nun die Corona-Erkrankung einer Kollegin des Bar-Angestellten bekanntgeworden, die sich bei dem Mann angesteckt haben könnte.

+++ 16.01 Uhr: In Hessen hat sich ein weiterer Corona-Krisenherd aufgetan. In einer Wohnunterkunft für Geflüchtete im Kreis Gießen gibt es eine bestätigte Infektion. Eine Frau aus der Einrichtung in Buseck-Beuern habe sich mit Sars-Cov-2 angesteckt, berichtete giessener-allgemeine.de*. Bereits am Montagabend (07.08.2020) seien alle weiteren 16 Bewohner getestet worden. Die Unterkunft steht vorübergehend unter Quarantäne.

Corona in Hessen: RKI meldet landesweit 133 Neuinfektionen

Erstmeldung vom Dienstag, 08.09.2020, 15.44 Uhr: Frankfurt – Die Ausbreitung des Coronavirus in Hessen geht jüngst etwas gebremster voran als noch vor wenigen Wochen. Nach den Sommerferien war die Zahl der Neuinfektionen in vielen Landkreisen und kreisfreien Städten in die Höhe geschossen – vor allem durch Reiserückkehrer, die Sars-Cov-2 teils aus Risikogebieten mit nach Hause brachten. Besonders stark betroffene Städte wie Offenbach oder Hanau* erließen erneute Einschränkungen, die sie nun Stück für Stück wieder zurücknehmen konnten. Denn die Corona-Lage hat sich vielerorts beruhigt, wie auch das Zahlenwerk am Dienstag (08.09.2020) zeigte.

Für Hessen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI), dass innerhalb der vergangenen 24 Stunden insgesamt 133 Neuinfektionen bestätigt wurden. Verbreitet wurden die Zahlen wie gewohnt vom Hessischen Sozialministerium gegen 14 Uhr. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie landesweit 16.278 Menschen mit Corona angesteckt. 535 Hessen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankten, starben. Der vorerst letzte Todesfall kam am vergangenen Freitag (04.09.2020) hinzu.

7-Tage-Inzidenz von Corona-Neuinfektionen fast überall in Hessen niedrig

Wichtigster Faktor für die Bewertung des Infektionsgeschehens in Hessen ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner es in den zurückliegenden Tagen gab. Das Land hat in einem Eskalationskonzept festgelegt, ab welchem 7-Tage-Inzidenz-Wert Kommunen und Landkreise reagieren müssen, um lokale Corona-Ausbrüche frühzeitig einzudämmen. Der erste Schwellenwert liegt bei 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und wird derzeit nur in zwei Regionen überschritten.

7-Tage-Inzidenz* Erforderliche Maßnahmen weniger als 20 Routinebetrieb, planende Maßnahmen ab 20 Erhöhte Aufmerksamkeit, erweitertes Meldewesen ab 35 Einbindung Planungsstab Covid-19 des HMSI ab 50 Konsequentes Beschränkungskonzept ab 75 Konsequentes Beschränkungskonzept

Corona in Hessen: Frankfurt und der Main-Taunus-Kreis sind die Sorgenkinder

Lagen zuletzt noch mehrere Landkreise über dem kritischen Schwellenwert von 50, ab dem sogar der Bund Einschränkungen des öffentlichen Lebens einfordert, sanken die 7-Tage-Inzidenz-Werte in den meisten Regionen Hessens nun deutlich. Grob haben sich zwei Sorgenkinder herauskristallisiert: Die Stadt Frankfurt und der benachbarte Main-Taunus-Kreis. Dort infizierten sich zuletzt wieder so viele Menschen mit Corona, dass die 7-Tage-Inzidenz über 20 kletterte und damit die erste Warnstufe des Landes Hessens aktiv wurde.

Corona in Hessen: Sorge um Schulen und Party-Szene

Wie Frankfurt und der Main-Taunus-Kreis nun auf die erneut steigenden Corona-Zahlen reagieren, blieb zunächst offen. Frankfurt hatte erst am Montag (07.08.2020) die Maskenpflicht im Unterricht abgeschafft, weil das Gesundheitsamt Frankfurt wieder weniger Neuinfektionen aus dem Schulumfeld verbuchte*. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) bastelt derweil an neuen Maßnahmen für Bus und Bahn.

Sorge bereitet den Verantwortlichen weiterhin die Party-Szene, nicht nur wegen Müll und Lärm in den Parks*. Nun kam auch heraus, dass ein Corona-Kranker in einer Bar an der Oper arbeiten ging und dabei 400 Menschen gefährdete. Im Main-Taunus-Kreis mussten wegen Corona zuletzt mehrere Schulklassen in Quarantäne. Noch vergangene Woche gab das Kreisbüro an, keine spezifischen neuen Maßnahmen gegen Corona ergreifen zu wollen, da es keine Hotspots gebe. *fnp.de, op-online.de und giessener-allgemeine.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Jonas Güttler/dpa