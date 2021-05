„Öffnungskonzept“ für Hessen: Bouffier nennt Details zu Corona-Lockerungen

Pandemie

Lockert Hessen die Corona-Maßnahmen? Am Nachmittag berät sich das Kabinett um Ministerpräsident Bouffier.

+++ 13.20 Uhr: Am späten Nachmittag will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier vor die Öffentlichkeit treten. Corona-Lockerungen für das gesamte Bundesland stehen im Raum. Nachdem die Fallzahlen stetig sinken, erscheint das sehr wahrscheinlich. Ein Sprecher der Staatskanzlei sagte bereits am Dienstag (11.05.2021): „Natürlich wird es Erleichterungen geben.“ In einigen Landkreisen fallen diese ohnhin an, da die „Notbremse“ des Bundes nicht mehr greift.

Mathias Wagner, Fraktionsvorsitzender der Grünen, betonte am Dienstag, dass die Koalition derzeit an einem „verantwortlichen, abgestuften Öffnungskonzept“ arbeite.

+ Ministerpräsident Volker Bouffier Ende April vor der Hessischen Landesvertretung in Berlin. (Archivfoto) © Michael Kappeler/dpa

Erstmeldung vom Mittwoch, 12.05.2021, 10.00 Uhr: Wiesbaden/Frankfurt – Die Corona*-Fallzahlen in Deutschland sinken. Auch in Hessen* werden in den vergangenen Tagen immer weniger Neuinfektionen vermeldet. Zahlreiche Landkreise befinden sich unter dem kritischen Inzidenzwert von 100.* In einigen Städten und Kreisen treten sogar bereits erste Lockerungen in Kraft, bedingt durch die „Notbremsen“-Regelung des Bundes.*

Um die aktuelle Pandemie-Lage in Hessen zu beurteilen, berät sich am Mittwochnachmittag das Corona-Kabinett um Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Hessenweite Lockerungen sind im Gespräch.

Corona in Hessen: Ministerpräsident Bouffier will Details nennen

Als Beispiele kursieren die Öffnung von Restaurants und Hotels. Andere Bundesländer sind in diesem Bereich Vorreiter. Im Anschluss an die Beratungen des Kabinetts wollen Ministerpräsident Bouffier und Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) vor die Öffentlichkeit treten und die Ergebnisse präsentieren. Die Pressekonferenz wird gegen 17.00 Uhr erwartet.

+ Volker Bouffier will am Mittwochnachmittag die Ergebnisse des Corona-Kabinetts präsentieren. (Archivfoto) © Revierfoto/Imago Images

Eine Corona-Lockerung in Hessen steht indes bereits fest: Der Regierungschef hat bereits verkündet, dass ab diesem Samstag (15.05.2021) die Besuchsbeschränkungen in den hessischen Alten- und Pflegeheimen deutlich gelockert werden. Unter anderem soll dann für diese Personen die Testpflicht vor dem Betreten der Heime entfallen und in den Zimmern für sie keine Maskenpflicht mehr gelten. Die Beschränkung der täglich möglichen Besuche für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen werde vollständig entfallen.

Hinweis der Redaktion: Die Pressekonferenz von Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir können Sie an dieser Stelle im Live-Ticker verfolgen. (tu mit AFP/dpa) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Michael Kappeler/dpa