Aktuelle Corona-Zahlen für Hessen – Gericht fällt Entscheidung über Friseur-Öffnung

Die Corona-Pandemie hält Hessen weiter in Atem. Der Verwaltungsgerichtshof hat die Klage eines Friseurs im Lockdown abgeschmettert – die Läden bleiben zu.

In Hessen sind die Corona * -Impfungen angelaufen – die Anmeldungen für Termine lassen deutlich nach.

sind die * angelaufen – die Anmeldungen für Termine lassen deutlich nach. Der Landkreis Fulda meldet weiterhin eine sehr hohe 7-Tage-Inzidenz, der Kreis Marburg-Biedenkopf eine relativ niedrige.

meldet weiterhin eine sehr hohe 7-Tage-Inzidenz, der Kreis Marburg-Biedenkopf eine relativ niedrige. Klage abgewiesen: Die Friseure in Hessen bleiben im Corona-Lockdown weiter geschlossen.

+++ 12.15 Uhr: Die Friseursalons in Hessen bleiben geschlossen. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel hat einen entsprechenden Eilantrag eines Friseurs aus Seeheim-Jugenheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) am Donnerstag (04.02.2021) abgelehnt. Der Friseur hatte gegen die bestehende Corona-Verordnung des Landes Hessen geklagt, weil sie zu unkonkret formuliert und nicht verhältnismäßig sei. Die Regelung zur Schließung der Betriebe in der Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte in der Corona-Pandemie werde aber nicht außer Vollzug gesetzt, teilte der VGH am Freitag (05.02.2021) mit. Die angegriffene Regelung sei nicht rechtswidrig und die Schließung zur Eindämmung der Pandemie sinnvoll. Darunter fällt auch weiterhin das Angebot eines mobilen Friseur-Service. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Körpernahe Dienstleistungen des Friseurhandwerks gingen typischerweise mit einer längeren Behandlungsdauer und somit auch mit einer Verweildauer im Ladenlokal einher, begründete das Gericht. Die Inhaber der Salons könnten Wirtschaftshilfen beantragen, um die finanziellen Folgen der Schließung zu mildern.

Corona in Hessen: Den Friseuren steht das Wasser bis zum Hals

Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn die Dezemberhilfe ist auf die Unternehmen beschränkt, die schon Anfang Dezember schließen mussten. Die Friseursalons sind allerdings erst seit dem 16. Dezember dicht. Carsten Ciemer, Obermeister der Friseur-Innung im hessischen Schwalm-Eder-Kreis mahnt deshalb eindringlich vor den schweren Folgen der andauernden Schließung durch den Corona-Lockdown. Die Situation sei unhaltbar, sagt er, die ersten Friseure in Hessen geben bereits auf*. Die ersten beiden Geschäftsaufgaben wegen der Corona-Krise habe allein Ciemer bereits auf dem Tisch liegen. Und: Wenn den Friseuren nicht schleunigst geholfen werde, dann werde es nach Corona 30 bis 40 Prozent der Salons nicht mehr geben.

+ Im Corona-Lockdown bleiben die Friseure in Hessen weiter geschlossen. (Symbolbild) © Joerg Halisch/imago-images

+++ 11.02 Uhr: In einer Kita in Frankfurt wurde die Corona-Variante B.1.1.7 nachgewiesen. Die Einrichtung ist vorübergehend geschlossen. Die Testungen von zwölf Kindern und zehn Mitarbeitenden ergaben einen positiven Befund bei einem Kind und zwei positive Befunde bei Mitarbeitenden.

Corona-Zahlen für Hessen: Ein Kreis besonders stark betroffen

Update vom Freitag, 05.02.2021, 6.29 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen zur Corona-Pandemie in Hessen veröffentlicht. Demnach wurden seit dem Vortag (04.02.2021) 888 neue Corona-Infektionen registriert, 64 weitere Menschen sind an oder mit dem Coronavirus verstorben. Die Inzidenz in Hessen liegt am Freitag bei 84,0.

Der am stärksten vom Coronavirus betroffene Kreis in Hessen ist weiterhin der Landkreis Fulda. Dort liegt die Inzidenz bei 160,4. Es folgt der Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einem Wert von 138,3. In beiden Kreisen ist die Inzidenz aber dem Trend folgend rückläufig. Den niedrigsten Wert bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet das RKI für den Kreis Marburg-Biedenkopf. Dort liegt die Inzidenz mit einem Wert von 49,0 nun unter dem Wert von 50, ab dem Infektionsketten wieder nachverfolgt werden können sollen. Der Hochtaunuskreis (50,2), der Rheingau-Taunus-Kreis (55,0) und der Main-Taunus-Kreis (56,2) nähern sich dem Wert von 50 an.

Corona in Hessen: Impftermine schon lange im Voraus ausgebucht

+++ 20.57 Uhr: Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen in Hessen hat nach Angaben des Innenministeriums deutlich nachgelassen. Während am Mittwoch (03.02.2021) stündlich noch über 10.000 Termine vereinbart wurden, sank die Zahl am Donnerstag (04.02.2021) auf nur noch rund 4.000 pro Stunde. Seit Beginn der zweiten Impfterminvergabe in Hessen wurden bis Donnerstagabend insgesamt 134.500 Anmeldungen gezählt, wie das Innenministerium mitteilte. Zur ersten Priorisierungsgruppe gehören in Hessen etwa 300.000 Menschen.

Nachdem die Impfterminvergabe gestern wieder freigeschaltet wurde, hätten am zweiten Tag laut Ministerium die meisten Menschen Termine über die Hotline gebucht. Dadurch hätten sich die Wartezeiten im Online-Anmeldeportal erheblich verringert. „Nach den bislang zugesagten Impfstofflieferungen sind aktuell die Termine bis zur letzten Märzwoche weitestgehend belegt“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. „Es werden aber weiterhin Termine vergeben, und zwar so lange, bis alle Menschen, die aktuell impfberechtigt sind und einen Termin vereinbaren wollen, diesen auch bekommen haben.“ Ab Freitagmorgen (05.02.2021) können sich Paare auch gemeinsam anmelden, das ist bisher technisch nicht möglich gewesen.

+ Die Anmeldungen für Corona-Impfungen sind in Hessen deutlich zurückgegangen (Symbolbild). © Jacob King/dpa

Corona in Hessen: Eine Region ganz ohne Neuinfektionen – Erster Kreis unter Inzidenz von 50

+++ 15.00 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für alle Kreise und Städte gemeldet. Landesweit gab es in den vergangenen 24 Stunden 1.177 Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Stand 04.02.2021, 0 Uhr). Damit erhöht sich die Gesamtzahl der in Hessen Infizierten auf 174.489. Seit Mittwoch gab es 61 neue Todesfälle zu beklagen. Insgesamt sind in Hessen seit Beginn der Pandemie 5.050 Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Die meisten neuen Corona-Todesfälle wurden im Landkreis Gießen (10) gemeldet. In ganz Hessen weist aktuell der Kreis Fulda die höchste 7-Tage-Inzidenz aus (167,3). Doch es gibt auch positive Nachrichten: Im Schwalm-Eder-Kreis sind seit gestern keine Neuinfektionen und Todesfälle hinzugekommen.

Landkreis Bergstraße : 134 Neuinfektionen, 5 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 117,6

: 134 Neuinfektionen, 5 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 117,6 Landkreis Darmstadt-Dieburg: 35 Neuinfektion, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 78,2

35 Neuinfektion, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 78,2 Landkreis Fulda : 91 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 167,3

: 91 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 167,3 Landkreis Gießen : 62 Neuinfektionen, 10 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 86,4

: 62 Neuinfektionen, 10 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 86,4 Landkreis Groß-Gerau: 37 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 92,4

37 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 92,4 Landkreis Hersfeld-Rotenburg: 44 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 143,4

44 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 143,4 Hochtaunuskreis : 23 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 44,3

: 23 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 44,3 Landkreis Kassel : 23 Neuinfektionen, 5 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 63,4

: 23 Neuinfektionen, 5 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 63,4 Lahn-Dill-Kreis: 67 Neuinfektion, 4 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 141,7

67 Neuinfektion, 4 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 141,7 Landkreis Limburg-Weilburg: 30 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 91,8

30 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 91,8 Main-Kinzig-Kreis : 89 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 95,9

: 89 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 95,9 Main-Taunus-Kreis: 30 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 57

30 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 57 Landkreis Marburg-Biedenkopf : 44 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 56

: 44 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 56 Odenwaldkreis : 12 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 116,9

: 12 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 116,9 Landkreis Offenbach : 53 Neuinfektionen, 4 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 96,4

: 53 Neuinfektionen, 4 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 96,4 Rheingau-Taunus-Kreis : 36 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 60,9

: 36 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 60,9 Schwalm-Eder-Kreis : 0 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 72,9

: 0 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 72,9 Vogelsbergkreis : 23 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 73,8

: 23 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 73,8 Landkreis Waldeck-Frankenberg : 22 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 72,9

: 22 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 72,9 Werra-Meißner-Kreis : 33 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 135,5

: 33 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 135,5 Wetteraukreis : 97 Neuinfektionen, 5 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 82,2

: 97 Neuinfektionen, 5 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 82,2 Stadt Darmstadt : 18 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 66,3

: 18 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 66,3 Stadt Frankfurt : 101 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 71,5

: 101 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 71,5 Stadt Kassel : 22 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 59,5

: 22 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 59,5 Stadt Offenbach : 14 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 72

: 14 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 72 Stadt Wiesbaden : 37 Neuinfektionen, 4 neue Todesfäll3, 7-Tage-Inzidenz bei 86,9

: 37 Neuinfektionen, 4 neue Todesfäll3, 7-Tage-Inzidenz bei 86,9 Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Eine negative Zahl an Neuinfektionen kann auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen.

„Verzweiflung der Händler“ in Hessen im Corona-Lockdown

+++ 10.55 Uhr: Hessens Wirtschaft fordert die schrittweise Öffnung der im Corona-Lockdown geschlossenen Betriebe ab Mitte Februar. Die Betriebe brauchten Perspektiven. „Wir können nicht warten, bis das Infektionsgeschehen nahe Null ist“, sagte Eberhard Flammer, Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertags (HIHK), am Donnerstag (04.02.2021). „Dann existieren viele Unternehmen nicht mehr“. Das Aufschieben erster Öffnungen sei keine Lösung. Die Verzweiflung der betroffenen Händler wachse mit jedem Tag.

Der HIHK, der Handelsverband Hessen und der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) forderten in einer gemeinsamen Erklärung eine Öffnung nach einheitlichen Vorgaben. Die hessische Wirtschaft unterstütze das Ziel, das Infektionsgeschehen so weit wie möglich zu reduzieren. Die wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Maßnahmen dürften dabei aber nicht übersehen werden. Nach Einschätzung der Verbände könnte das Infektionsrisiko mit Schnelltests, medizinischen Masken und der Erfassung von Kontaktdaten gesenkt werden.

+ Ohne Perspektiven für geschlossene Betriebe gingen in wenigen Wochen Tausende hessische Firmen und Arbeitsplätze verloren, warnt der Hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK). © Arne Dedert/dpa

Aktuelle Corona-Zahlen für Hessen: Kreis unterschreitet Inzidenz von 50

Update vom Donnerstag, 04.02.2021, 06.37 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen zur Corona-Pandemie in Hessen veröffentlicht. Demnach wurden seit dem Vortag (03.02.2021) 1177 neue Corona-Infektionen registriert, 61 weitere Menschen sind an oder mit dem Coronavirus verstorben. Die Inzidenz in Hessen liegt am Donnerstag bei 86,3.

Der am stärksten vom Coronavirus betroffene Kreis in Hessen ist weiterhin der Landkreis Fulda. Dort liegt die Inzidenz bei 167,2. Es folgt der Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einem Wert von 143,3. Den niedrigsten Wert bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet das RKI für den Hochtaunuskreis. Dort liegt die Inzidenz mit einem Wert von 44,3 nun unter dem Wert von 50, ab dem Infektionsketten wieder nachverfolgt werden können sollen. Der Kreis Marburg-Biedenkopf (55,9) und der Main-Taunus-Kreis (57,0) nähern sich dem Wert von 50 an.

Corona in Hessen: Landkreis hebt Ausgangssperre auf

+++ 21.56 Uhr: Im Landkreis Fulda wird am Freitag (05.02.2021) die Corona-Ausgangsbeschränkung wieder aufgehoben. Dies ist möglich, da die 7-Tage-Inzidenz im Kreis in den vergangenen fünf Tagen unter dem Wert 200 lag. Damit falle man nicht mehr unter die höchste Stufe des Eskalationskonzeptes des Landes Hessen, teilte der Kreis am Mittwoch (03.02.2021) mit. Erst am vergangenen Samstag hatte die Inzidenz zum ersten mal nach knapp sieben Wochen mit 186,9 die kritische Marke von 200 unterschritten.

Corona in Hessen: Unklare Zuständigkeiten über Bundeswehreinsatz in Alten- und Pflegeheimen

+++ 18.35 Uhr: Auch in Hessen gehören Alten- und Pflegeheime zu den Orten, an denen sich das Coronavirus teilweise stark verbreitet. So sind seit Beginn der Pandemie in den hessischen Altenheimen bereits 2.778 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben. Fast genauso viele sind derzeit positiv auf das Coronavirus getestet. Um das Risiko von Besucherinnen und Besuchern in Alten- und Pflegeheimen zu verringern, sollen seit Mitte Dezember sowohl Mitarbeiter als auch Besucher regelmäßig auf Corona getestet werden. Die Bundesregierung sagte dazu die Unterstützung von 10.000 Soldaten bundesweit zu.

Doch in Hessen sind nach Informationen von „hessenschau.de“ derzeit lediglich etwa 65 der über 700 benötigten Soldaten im Einsatz. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) machte dafür in seiner Regierungserklärung am Dienstag (02.02.2021) die Betreiber der Einrichtungen verantwortlich und forderte sie auf, die Hilfe durch die Bundeswehr anzunehmen. Isabell Halletz, Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Pflege sagte der „hessenschau“ hingegen: „Wir hatten bereits im Sommer um Unterstützung durch die Bundeswehr gebeten, sind damals aber abgeblitzt.“ Sie kritisiert, dass die bürokratischen Hürden für den Einsatz der Bundeswehr in Alten- und Pflegeheimen zu hoch sei.

+ Derzeit ist unklar, warum in Hessen bislang noch kaum Bundeswehrsoldaten in Heimen eingesetzt sind (Symbolbild). © Jonas Güttler/dpa

Corona in Hessen: Aktuelle Zahlen – Ein Landkreis stark betroffen

+++ 15.18 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für alle Kreise und Städte gemeldet. Landesweit gab es in den vergangenen 24 Stunden 945 Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Stand 03.02.2021, 0 Uhr). Damit erhöht sich die Gesamtzahl der in Hessen Infizierten auf 173.312. Seit Dienstag gab es 63 neue Todesfälle zu beklagen. Insgesamt sind in Hessen seit Beginn der Pandemie 4.989 Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Die meisten neuen Corona-Todesfälle wurden im Landkreis Darmstadt-Dieburg (10) und in Frankfurt (7) gemeldet. In ganz Hessen weist aktuell der Kreis Fulda die höchste 7-Tage-Inzidenz aus (159,2). Doch es gibt auch positive Nachrichten: Die Kreise Marburg-Biedenkopf (53,1), Hochtaunuskreis (51,9) und der Rheingau-Taunus-Kreis (53,4) liegen inzwischen ganz nah an einer Inzidenz von 50 – dem Wert, den Bund und Länder als Zielmarke für etwaige Lockerungen genannt haben.

Die Corona-Zahlen des Sozialministeriums in Hessen

Corona in Hessen: RKI meldet wieder mehr Neuinfektionen - Vor allem ein Landkreis betroffen

+++ 13.31 Uhr: Mit 945 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist die Zahl an Menschen, die sich neu mit dem Coronavirus infiziert haben, wieder gestiegen. Vor allem der Landkreis Fulda hat mit der Pandemie zu kämpfen. Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 159,1 weiter am höchsten. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell im Hochtaunuskreis mit 51,9.

Update vom Mittwoch, 03.02.2021, 6.31 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen zur Corona-Pandemie in Hessen veröffentlicht. Demnach wurden seit dem Vortag (02.02.2021) 945 neue Corona-Infektionen registriert, 63 weitere Menschen sind an oder mit dem Coronavirus verstorben. Die Inzidenz in Hessen liegt am Mittwoch bei 87,8.

Corona in Hessen: Die Fallzahlen des RKI

Der am stärksten vom Coronavirus betroffene Kreis in Hessen ist weiterhin der Landkreis Fulda. Dort liegt die Inzidenz bei 159,1. Es folgt der Werra-Meißner-Kreis mit einem Wert von 142,1. Den niedrigsten Wert bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet das RKI für den Hochtaunuskreis. Dort liegt die Inzidenz mit einem Wert von 51,9 nur leicht unter dem Ziel von 50, ab dem Infektionsketten wieder nachverfolgt werden können sollen. Im Kreis Marburg-Biedenkopf, der diese Inzidenz am Vortag nur sehr knapp überschritten hatte, ist der Wert wieder auf 53 angestiegen. In keinem Kreis und keiner Stadt in Hessen liegt die Corona-Inzidenz damit am Mittwoch unter dem Wert von 50.

Neue Corona-Zahlen des Sozialministeriums in Hessen

+++ 16.27 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für alle Kreise und Städte gemeldet. Landesweit gab es in den vergangenen 24 Stunden 311 Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Stand 0202.2021, 0 Uhr). Damit erhöht sich die Gesamtzahl der in Hessen Infizierten auf 172.367. Seit Montag gab es 84 neue Todesfälle zu beklagen. Insgesamt starben in Hessen nun 4.926 Menschen an oder mit dem Coronavirus.

Die meisten neuen Corona-Todesfälle gab es im Landkreis Offenbach (9), immerhin vier Kreise / Städte meldeten keine weiteren Fälle. Hessenweit weist aktuell der Kreis Fulda die höchste 7-Tage-Inzidenz aus (174). Doch es gibt auch positive Nachrichten: Die Kreise Marburg-Biedenkopf (50,3), Hochtaunuskreis (55,2) und Rheingau-Taunus-Kreis (56,1) liegen inzwischen ganz nah an einer Inzidenz von 50 – das ist der Wert, den Bund und Länder als Zielmarke für Lockerungen und Öffnungen genannt haben.

Corona in Frankfurt: OB Feldmann fordert weitere Soldaten an

+++ 11.12 Uhr: Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat Soldaten angefordert, um weitere Corona-Tests in der Stadt vorzunehmen. Ein entsprechendes Dokument übergab Feldmann nach Angaben der Stadt Frankfurt am Montag (01.02.2021) an zwei Offiziere des Kreisverbindungskommandos. Die Soldatinnen und Soldaten sollen am Mitte der Woche ihren Dienst antreten und zunächst für drei Wochen in der größten Stadt in Hessen im Einsatz bleiben.

„Wir müssen die Alten und Schwachen besser schützen“, erklärte Feldmann anlässlich der Übergabe der Anforderung an die Bundeswehr. In 30 der 46 Seniorenheime in Frankfurt wird Unterstützung für Corona-Tests benötigt. Die Stadt hat drei Soldatinnen und Soldaten pro Einrichtung angefragt, insgesamt sollen 90 Bundeswehrbedienstete zum Einsatz kommen.

Derweil hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier eine neue Regierungserklärung zur Corona-Lage im Bundesland angekündigt. Unter dem Motto „Das Ziel fest im Blick – Gemeinsam die Corona-Krise meistern“ will sich Bouffier auch zum weiteren Verlauf der Corona-Impfkampagne in Hessen äußern.

Aktuelle Corona-Fallzahlen für Hessen gemeldet

Update vom Dienstag, 02.02.2021, 6.55 Uhr: Das Robert Koch-Institut hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Dienstag (02.02.2021) für Hessen veröffentlicht. Demnach sind seit dem Vortag 311 neue Corona-Infektionen in Hessen registriert worden, weitere 84 Menschen sind an oder mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der in Hessen registrierten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 172.367, die Zahl der Verstorbenen auf 4.926.

Die Inzidenz in Hessen liegt am Dienstag (02.02.2021) bei 90,4 und damit leicht über dem Bundesdurchschnitt von 90,0. Der am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffene Kreis in Hessen ist nach wie vor der Landkreis Fulda mit einer Inzidenz von 173,9, gefolgt vom Werra-Meißner-Kreis mit einem Wert von 152,0. Die niedrigste Inzidenz in Hessen weist der Kreis Marburg-Biedenkopf auf. Dort liegt der Wert mit 50,2 nur noch leicht über dem Ziel der Bundesregierung von 50, ab dem Gesundheitsämter Infektionsketten wieder nachverfolgen sollen können, um diese so auch zu unterbrechen.

Aktuelle Corona-Zahlen des Hessischen Sozialministeriums

+++ 15.44 Uhr: Das Sozialministerium hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für die Städte und Kreise in Hessen gemeldet. Landesweit gab es in den vergangenen 24 Stunden 233 Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Stand 01.02.2021, 0 Uhr). Demnach haben sich seit dem Beginn der Pandemie in Hessen insgesamt 172.056 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Ministerium gab zudem 30 neue Todesfälle bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, in Hessen auf 4.842. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im gesamten Bundesland bei 91,9 (Vortag: 92,4).

+ Die Impfungen gegen Corona laufen in Hessen weiterhin an (Symbolbild). © Ole Spata/dpa

Corona in Hessen: Verschärfte Kontrollen am Flughafen Frankfurt – Bußgelder bis 25.000 Euro fällig

+++ 13.40 Uhr: Aufgrund der neuen Corona-Mutante B.1.1.7 werden auch am Flughafen Frankfurt die Einreisebestimmungen verschärft. Betroffen sind Flüge aus Brasilien, Großbritannien, Portugal, Südafrika und Irland. Allerdings dürfen deutsche Staatsbürger, Transitreisende und Personen mit Aufenthaltstitel weiterhin aus den betroffenen Ländern einreisen.

Hohe Bußgelder bei Beförderung von Corona-Passagieren nach Hessen

Da aber alle Flüge aus den Ländern, in denen die neue Corona-Variante aufgetreten ist, besonders kontrolliert werden müssen, ist die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt im Großeinsatz. Und für Fluggesellschaften können Bußgelder von bis 25.000 Euro fällig werden, sollten Menschen befördern, die eigentlich nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Daher hat unter anderem die Lufthansa nach Angaben der „Bild“-Zeitung am Samstag Reisende von einem Flug aus Großbritannien ausgeschlossen.

Für den Sonntag (31.01.2021) registrierte die Bundespolizei nach eigenen Angaben weniger Passagiere aus den betroffenen Gebieten am Flughafen Frankfurt. Wann die Reisebeschränkungen aufgrund der neuen Corona-Variante wieder aufgehoben werden, ist noch unklar.

RKI meldet Corona-Infektionen in Hessen mit Verspätung

+++ 12.49 Uhr: Mit einiger Verzögerung hat das Robert Koch-Institut (RKI) auch detaillierte Zahlen zu den Corona-Infektionen in den Kreisen und Städten in Hessen veröffentlicht. Der am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffene Kreis ist demnach der Landkreis Fulda. Dort liegt die Inzidenz am Montag bei 168,5. An zweiter Stelle liegt der Werra-Meißner-Kreis mit einem Wert von 151. Die geringste Inzidenz weist derzeit der Kreis Marburg-Biedenkopf auf, dort liegt der Wert mit 51,0 nur noch leicht oberhalb des Wertes von 50, den die Bundesregierung als Ziel vorgibt, um Corona-Infektionen wieder nachzuverfolgen.

Im gesamten Bundesland Hessen liegt die Inzidenz bei 91,9. Die Zahl der Corona-Infektionen insgesamt steigt um 233. Außerdem registrierte das RKI für Hessen 30 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Mehr Corona-Impfstoff für Hessen

Erstmeldung vom Montag, 01.02.2021, 11.02 Uhr: Frankfurt – Rund 75 Millionen Corona-Impfdosen will Biontech an die EU liefern, das hat der Finanzvorstand des Mainzer Pharmaunternehmens, Sierk Poetting, am Montag (01.02.2021) mitgeteilt. Eine Million dieser neuen Impfdosen könnte auf Hessen entfallen, wenn der bisherige Verteilschlüssel beibehalten wird. Die Lieferung soll im zweiten Quartal 2021 erfolgen und den gesteigerten Bedarf an Impfdosen decken.

Bis zum 28. Januar hatte Hessen rund 240.000 Impfdosen von Biontech erhalten, davon waren nach Angaben des Landes Hessen rund 115.000 verimpft worden. Bereits zuvor hatte sich ein Mangel an Corona-Impfstoff in Hessen abgezeichnet. Das entspricht rund 96 Prozent der zur Verfügung stehenden Dosen für Erstimpfungen, da jeder Mensch zwei Impfdosen erhalten muss, um gegen das Coronavirus geschützt zu sein. Eingesetzt werden die Corona-Impfungen in den sechs regionalen Impfzentren in Hessen. Ab dem 9. Februar sollen außerdem weitere 22 Impfzentren im ganzen Bundesland öffnen.

Ärger wegen Honoraren in Corona-Impfzentren in Hessen

Ebenfalls in den Corona-Impfzentren eingesetzt werden Ärzte und Apotheker. Bei denen regt sich Unmut über die Bezahlung in den Zentren in Hessen. Eigentlich sollen die eingesetzten Mediziner 120 Euro pro Stunde erhalten. Allerdings zahlen viele Landkreise wohl deutlich weniger, wie Ärzte-Gremien mitteilen. Daher raten sie den Ärzten von einem Einsatz in den Impfzentren ab.

Die Kreise sprechen dagegen bei der Summe von 120 Euro von einer Obergrenze. Diese werde „mit Blick auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ allerdings nicht immer gezahlt, erklärte Jan Hilligardt, Geschäftsführender Direktor des Hessischen Landkreistages, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Fallzahlen des RKI zu Corona in Hessen

Am Montag (01.02.2021) wurden in Hessen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 233 neue Corona-Infektionen registriert. Außerdem wurden dem RKI 31 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Inzidenz im Bundesland liegt bei 92 und damit auf demselben Niveau wie am Vortag (31.01.2021). *fnp.de und fr.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Joerg Halisch/imago-images