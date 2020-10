Neue Corona-Verordnung für Hessen: Besonders eine Branche äußert scharfe Kritik

Rigorose Kontaktbeschränkungen sollen den rasanten Anstieg an Corona-Neuinfektionen in Hessen ausbremsen. Das stößt auf ein geteiltes Echo, besonders eine Branche ist sauer.

Corona in Hessen : Die Infektionszahlen steigen weiter rasant.

in : Die Infektionszahlen steigen weiter rasant. Schwarz-Grün in Wiesbaden beschließt eine neue Verordnung .

. Weitgehende Corona-Kontaktbeschränkungen sind geplant – alle bisherigen Informationen zur Corona-Lage finden Sie im vorherigen News-Ticker.

Frankfurt – Das Corona-Kabinett der schwarz-grünen Landesregierung in Hessen wird an diesem Donnerstag (29.10.2020) die neuen Vorgaben zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus* festzurren. Bei dem Treffen in Wiesbaden geht es darum, die in der Bund-Länder-Schalte beschlossenen Maßnahmen mit einer Verordnung für Hessen im Detail zu fixieren.

Es wird erwartet, dass Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Anschluss die geplanten Corona-Einschränkungen für die hessische Bevölkerung zum Gesundheitsschutz im Detail vorstellt und erklärt. Die Maßnahmen sollen vom kommenden Montag (02.11.2020) an gelten.

+ Corona in Hessen: Die schwarz-grüne Landesregierung will die rasant ansteigenden Corona-Neuinfektionen mit drastischen Kontaktbeschränkungen in den Griff bekommen. © Axel Heimken/dpa

Neue Corona-Maßnahmen in Hessen stoßen auch auf heftige Kritik

In Hessen stoßen die neuen Corona-Maßnahmen auf sehr unterschiedliche Reaktionen: Während der Deutsche Städtetag die Corona-Beschlüsse als „klares politisches Signal, das wir jetzt brauchen“ begrüßte und auch die Stiftung Patientenschutz die Beschlüsse als wichtig und überfällig bezeichnete, mahnte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm sinnvolle Gegenmaßnahmen ohne Willkür-Charakter an.

Scharfe Kritik kam vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Dieser bezeichnete die geplanten Schließungen in der Gastronomie als bitter und erklärte, viele Betriebe erwögen bereits zu klagen. Betroffene sprechen von einem „Schlag ins Gesicht“. Das Gastgewerbe habe sich seit März hochgradig professionell im Kampf gegen die Pandemie engagiert, sagte Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands in Hessen: „Daher ist das Unverständnis für die Schließung im Rahmen des zweiten Lockdowns natürlich groß.“ Auch Gastronomen aus dem Kreis Limburg-Weilburg sind sauer wegen des zweiten Lockdowns für die Branche.

Kontaktbeschränkungen sollen in Hessen Corona-Infektionen ausbremsen

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch (28.10.2020) wegen der massiv steigenden Corona-Infektionszahlen unter anderem auf deutliche Kontaktbeschränkungen für die Bevölkerung in der Öffentlichkeit und auf eine weitgehende Schließung von Freizeiteinrichtungen wie Theater, Opern oder Konzerthäuser verständigt. Auch Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden geschlossen, Schulen und Kindergärten sollen dagegen offen bleiben. Ein Überblick über die Ergebnisse:

Schulen und Kitas bleiben vorerst geöffnet, um die Eltern nicht zusätzlich zu belasten.

und bleiben vorerst geöffnet, um die Eltern nicht zusätzlich zu belasten. Eine Vielzahl an Freizeiteinrichtungen wird geschlossen.

wird geschlossen. Die Restaurants in Hessen müssen ab Montag bis vorerst Ende November wieder schließen.

in müssen ab Montag bis vorerst Ende November wieder schließen. Hotels dürfen keine Touristen mehr übernachten lassen.

dürfen keine Touristen mehr übernachten lassen. Gastronomie und Selbstständige sollen besonders unterstützt werden. Bis zu 75 Prozent des Umsatzes im Vorjahresnovember sollen ausgezahlt werden.

und sollen besonders unterstützt werden. Bis zu 75 Prozent des Umsatzes im Vorjahresnovember sollen ausgezahlt werden. Amateur- und Freizeitsport wird eingestellt, Profi-Sport findet ohne Zuschauer statt.

wird eingestellt, Profi-Sport findet ohne Zuschauer statt. „Vulnerable Gruppen“ und Risikopatienten können weiter Besuch erhalten.

und können weiter Besuch erhalten. Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus werden ab dem 2. November nicht mehr von den Kommunen selbst, sondern vom Land Hessen entschieden.

werden ab dem 2. November nicht mehr von den Kommunen selbst, sondern vom entschieden. Ob und wie Maßnahmen, die den privaten Bereich betreffen, kontrolliert werden, wird in den nächsten Tagen entschieden.

Unterdessen steigt die Zahl der Corona-Fälle in Hessen weiter rasant an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1.697 Neuinfektionen (29.10.2020, 0 Uhr) binnen eines Tages. Damit haben sich landesweit insgesamt 37.385 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Acht Menschen sind innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus in Hessen gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 637.

Corona in Hessen: Zahl der Neuinfektionen steigt weiter rasant

Von Kommunen selbst gemeldete Zahlen können von den Zahlen des RKI abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des RKI oder des hessischen Sozialministeriums. Das Sozialministerium in Hessen hatte am Mittwoch (28.10.2020) zuletzt diese Fallzahlen für alle Kreise und Städte des Landes gemeldet:

Kreis Bergstraße: Infizierte 1.225, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 95,8

Infizierte 1.225, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 95,8 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 1.316, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 98,6

Infizierte 1.316, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 98,6 Kreis Fulda: Infizierte 1.006, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 114,8

Infizierte 1.006, Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 114,8 Kreis Gießen: Infizierte 1.099, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 122,6

Infizierte 1.099, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 122,6 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 2.078, Todesfälle 27, 7-Tage-Inzidenz 147,4

Infizierte 2.078, Todesfälle 27, 7-Tage-Inzidenz 147,4 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 484, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 50,6

Infizierte 484, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 50,6 Hochtaunuskreis: Infizierte 1.095, Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 113,4

Infizierte 1.095, Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 113,4 Kreis Kassel: Infizierte 880, Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 68,4

Infizierte 880, Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 68,4 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 1.146, Todesfälle 24, 7-Tage-Inzidenz 132,6

Infizierte 1.146, Todesfälle 24, 7-Tage-Inzidenz 132,6 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 793, Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 101,6

Infizierte 793, Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 101,6 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 2.416, Todesfälle 55, 7-Tage-Inzidenz 129,4

Infizierte 2.416, Todesfälle 55, 7-Tage-Inzidenz 129,4 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 1.456, Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 140,7

Infizierte 1.456, Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 140,7 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 1.383, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 219,5

Infizierte 1.383, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 219,5 Odenwaldkreis: Infizierte 709, Todesfälle 65, 7-Tage-Inzidenz 160,4

Infizierte 709, Todesfälle 65, 7-Tage-Inzidenz 160,4 Kreis Offenbach: Infizierte 2.309, Todesfälle 51, 7-Tage-Inzidenz 137,1

Infizierte 2.309, Todesfälle 51, 7-Tage-Inzidenz 137,1 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 979, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 111,6

Infizierte 979, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 111,6 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 892, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 51,2

Infizierte 892, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 51,2 Vogelsbergkreis: Infizierte 293, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 55,9

Infizierte 293, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 55,9 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 455, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 64,6

Infizierte 455, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 64,6 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 373, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 45,8

Infizierte 373, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 45,8 Wetteraukreis: Infizierte 1.131, Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 76,7

Infizierte 1.131, Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 76,7 Stadt Darmstadt: Infizierte 867, Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 129,5

Infizierte 867, Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 129,5 Stadt Frankfurt: Infizierte 7.067, Todesfälle 93, 7-Tage-Inzidenz 216,6

Infizierte 7.067, Todesfälle 93, 7-Tage-Inzidenz 216,6 Stadt Kassel: Infizierte 1.115, Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 104,6

Infizierte 1.115, Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 104,6 Stadt Offenbach: Infizierte 1.200, Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 203,7

Infizierte 1.200, Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 203,7 Stadt Wiesbaden: Infizierte 1.921, Todesfälle 28, 7-Tage-Inzidenz 152,2

Nach dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin lagen zuletzt in Hessen 156 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. 87 Patienten wurden demnach beatmet (Stand 29.10.2020, 7.00 Uhr). (Tobias Möllers) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

