Diese Corona-Regeln gelten in Hessen ab 1. Dezember - Lockerungen an Weihnachten und Silvester

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) lässt nicht locker, die Hessen im Kampf gegen das Coronavirus auf die strengen Schutzmaßnahmen einzuschwören. Weihnachten und Silvester sind aber Lockerungen in Sicht.

Wiesbaden - In Hessen gelten wegen der anhaltend hohen Corona-Zahlen von Dienstag, 1. Dezember, an erneut strengere Regeln zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus, die in unserer Corona-Übersicht* aufgelistet sind. Die Verlängerung des Teil-Lockdowns ist zunächst bis zum 20. Dezember angesetzt.

Für die Weihnachtsfeiertage und Silvester hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) aber bereits in Aussicht gestellt, dass sich Familien und Freunde wieder in einem etwas größeren Kreis treffen können. *Fuldaer Zeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.