Corona-Regeln: Pressekonferenz mit Ministerpräsident Bouffier verschiebt sich – Der Live-Ticker

Die Ministerpräsidenten beraten mit Kanzlerin Merkel über die Corona-Regeln, auch für Weihnachten und Silvester. Volker Bouffier äußert sich danach in einer Pressekonferenz.

In Hessen und in weiten Teilen Deutschlands gibt es viele Corona-Neuinfektionen .

und in weiten Teilen Deutschlands gibt es viele . Die Ministerpräsidenten debattieren deshalb mit der Kanzlerin über weitere Corona-Maßnahmen .

debattieren deshalb mit der über weitere . Es soll Sonderregelungen für Weihnachten und Silvester geben.

<<<Ticker aktualisieren>>>

+++ 18:30 Uhr: Der Beginn der Pressekonferenz zu den kommenden Corona-Regeln in Hessen an Weihnachten und Silvester verzögert sich. Ministerpräsident Volker Bouffier wird erst später vor die Kameras und Mikrofone treten, eine neue Uhrzeit steht noch nicht fest. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Laut Tina Hassel, Korrespondentin des Hessischen Rundfunks in Berlin, sind die Diskussionen in den Beratungen von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten „zwischenzeitlich noch etwas hitziger“ geworden. Auch eine Unterbrechung soll es gegeben haben.

+++ 17:57 Uhr: Heute beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer über die weiteren Maßnahmen in der Corona-Pandemie. In etwa einer halben Stunde will Volker Bouffier vor die Presse treten und über die Ergebnisse der Beratungen informieren. Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker die neuesten Meldungen der Pressekonferenz für Hessen.

Erstmeldung vom 25.11.2020, 15:16 Uhr: Wiesbaden – Das Coronavirus hat Hessen und auch viele weitere Teile Deutschlands fest im Griff. Laut dem Robert-Koch-Institut gab und gibt es in Hessen bislang fast 80.000 Corona-Fälle. Allein seit Dienstag (24.11.2020) sind weitere 1.363 Neuinfektionen hinzugekommen. Auch die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 steigt in Hessen weiter an. Insgesamt sind es nun 1.111 Verstorbene und damit 40 mehr als am Vortag – so viele wie nie zuvor innerhalb von 24 Stunden. Die bundeslandweite 7-Tage-Inzidenz ist mit 161,69 immer noch beunruhigend hoch.

Corona-Krise: Bouffier spricht mit Länderchefs und Kanzlerin über neue Maßnahmen

Trotz der Corona-Maßnahmen und dem damit verbundenen Teil-Lockdown, der während eines Treffens der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgehandelt wurde und seit dem 2. November gilt, hat sich die Zahl Corona-Fälle in den meisten deutschen Regionen nicht deutlich verringert. Am Mittwoch (25.11.2020) beraten die Ministerpräsidenten der Bundesländer und die Kanzlerin ab 14 Uhr ein weiteres Mal über das zukünftige Vorgehen in der Corona-Pandemie. Nach dem Gespräch wird es gegen 18.30 Uhr eine Pressekonferenz mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geben.

+ Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier berät mit Kanzlerin Merkel und den anderen Länderchefs in einer Videoschalte über die Corona-Maßnahmen. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Teil-Lockdown für ganz Deutschland und damit auch für Hessen bis zum 20. Dezember verlängert wird. Seit Beginn dieser Einschränkungen dürfen unter anderem Restaurants ihre Speisen nur noch zum Abholen und per Lieferung anbieten. Außerdem ist Mannschaftssport im Amateurbereich verboten und es gelten strenge Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum.

Corona in Hessen: Sonderregelungen für Weihnachten und Silvester 2020

Bestimmte Corona-Maßnahmen könnten sogar nochmal verschärft werden. Das gilt unter anderem für die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen. An Weihnachten soll es vermutlich Sonderregelungen geben, sodass sich Familienmitglieder aus mehreren Hausständen treffen können. Auch Feuerwerk im kleinen Kreis an Silvester könnte erlaubt werden. Unklar ist, ob Restaurants und Hotels über die Feiertage und über den Jahreswechsel wieder öffnen dürfen.

Heute werde nicht über Öffnungsschritte nachgedacht, dafür seien die Infektionszahlen noch zu hoch. Ministerpräsident @ArminLaschet hat heute den @Landtag_NRW im Vorfeld der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin unterrichtet. pic.twitter.com/0EsBmPnqVe — Staatskanzlei NRW (@landnrw) November 25, 2020

Volker Bouffier für Hessen und die weiteren Ministerpräsidenten der Länder haben sich vor der Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel über die weiteren Kontaktbeschränkungen im Dezember zu virtuellen Vorberatungen getroffen. Man berate über Details der geplanten Regelungen, etwa die Frage, wie viele Kunden gleichzeitig in Geschäften sein dürften, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Nach Vorstellungen des Kanzleramts soll gelten, dass sich in Einzelhandelsgeschäften nicht mehr als eine Kundin oder ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält. Bislang ist es ein Kunde pro 10 Quadratmeter.

Corona in Hessen: Diskussion über Öffnung der Schulen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte mit Blick auf die Beratungen, es gehe nicht um Öffnungsschritte, die Gefahr eines Rückfalls sei zu groß. Er warb dafür, die Schulen weiter geöffnet zu lassen. „Der Küchentisch zu Hause in einer Zwei- oder Drei-Zimmerwohnung ist nicht der bessere Lernort. Der beste Lernort ist die Schule“, sagte er im Landtag. In Frankfurt drohen derweil die Schülerinnen und Schüler wegen Corona mit einem Streik*, weil sie sich in den Schulen nicht ausreichend geschützt fühlen. (Tobias Ketter) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Kay Nietfeld/dpa