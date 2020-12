Corona in Hessen: Dutzende neue Todesfälle

Die Corona-Pandemie hält Hessen weiterhin im Griff. Die Zahlen der Neuinfektionen und der Todesopfer nehmen weiterhin zu. Der News-Ticker.

Die Corona-Pandemie wütet weiterhin in Hessen .

wütet weiterhin in . Im Süden von Hessen gibt es nach wie vor die höchsten Inzidenz-Werte.

gibt es nach wie vor die höchsten Inzidenz-Werte. Die Zahl der Todesfälle durch das oder mit dem Coronavirus ist Anfang Dezember ungebrochen hoch.

+++ 15.16 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HSMI) hat in seinem täglichen Bulletin die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Demnach haben sich in Hessen 1.368 Personen seit dem Vortag mit dem Coronavirus infiziert, die Gesamtzahl der Fälle steigt somit auf 89.446. Seit Dienstag (01.12.2020) sind 40 Personen an oder mit einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, die Zahl der Todesfälle in Hessen steigt auf insgesamt 1.338. Die 7-Tage-Inzidenz für ganz Hessen liegt mit 153 weiterhin auf sehr hohem Niveau.

Die höchste Inzidenz hat Offenbach vorzuweisen. Pro 100.000 Einwohner haben sich dort in den letzten sieben Tagen 291 Personen infiziert, insgesamt gab es in der Stadt 3.155 Fälle. Die zweithöchste Inzidenz hat der Landkreis Main-Kinzig mit 210,4, danach folgt Groß-Gerau mit 196,7. Im Landkreis Groß-Gerau wurden auch die meisten Todesfälle (7) seit dem Vortag gemeldet. Frankfurt liegt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 168,8 und 219 Neuinfektionen und sieben Todesopfern nur knapp dahinter.

Corona in Hessen: Südhessen bleibt Hotspot-Region

Die Verteilung der 1.368 Neuinfektionen auf die einzelnen Kommunen im Überblick:

Kreis Bergstraße: Neuinfektionen 59, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 128

Neuinfektionen 59, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 128 Kreis Darmstadt-Dieburg: Neuinfektionen 61, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 140,9

Neuinfektionen 61, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 140,9 Kreis Fulda: Neuinfektionen 33, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 136,3

Neuinfektionen 33, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 136,3 Kreis Gießen: Neuinfektionen 25, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 143,3

Neuinfektionen 25, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 143,3 Kreis Groß-Gerau: Neuinfektionen 61, Neue Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 196,7

Neuinfektionen 61, Neue Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 196,7 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Neuinfektionen 22, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 106,9

Neuinfektionen 22, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 106,9 Hochtaunuskreis: Neuinfektionen 49, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 110,5

Neuinfektionen 49, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 110,5 Kreis Kassel: Neuinfektionen 37, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 116,6

Neuinfektionen 37, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 116,6 Lahn-Dill-Kreis: Neuinfektionen 57, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 137,7

Neuinfektionen 57, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 137,7 Kreis Limburg-Weilburg: Neuinfektionen 52, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 137,1

Neuinfektionen 52, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 137,1 Main-Kinzig-Kreis: Neuinfektionen 109, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 210,4

Neuinfektionen 109, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 210,4 Main-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 21, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 123,1

Neuinfektionen 21, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 123,1 Kreis Marburg-Biedenkopf: Neuinfektionen 96, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 152,9

Neuinfektionen 96, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 152,9 Odenwaldkreis: Neuinfektionen 26, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 149

Neuinfektionen 26, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 149 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 96, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 196,6

Neuinfektionen 96, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 196,6 Rheingau-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 21, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 150,6

Neuinfektionen 21, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 150,6 Schwalm-Eder-Kreis: Neuinfektionen 11, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 140,2

Neuinfektionen 11, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 140,2 Vogelsbergkreis: Neuinfektionen 20, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 111,7

Neuinfektionen 20, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 111,7 Kreis Waldeck-Frankenberg: Neuinfektionen 12, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 92,7

Neuinfektionen 12, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 92,7 Werra-Meißner-Kreis: Neuinfektionen 10, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 105,6

Neuinfektionen 10, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 105,6 Wetteraukreis: Neuinfektionen 80, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 138,9

Neuinfektionen 80, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 138,9 Stadt Darmstadt: Neuinfektionen 28, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 118,2

Neuinfektionen 28, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 118,2 Stadt Frankfurt: Neuinfektionen 219, Neue Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 168,8

Neuinfektionen 219, Neue Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 168,8 Stadt Kassel: Neuinfektionen 42, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 134,8

Neuinfektionen 42, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 134,8 Stadt Offenbach: Neuinfektionen 68, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 291

Neuinfektionen 68, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 291 Stadt Wiesbaden: Neuinfektionen 53, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 182,3

Aufgrund unterschiedlicher Meldewege können sich die Zahlen von Ministerium und Kreisen leicht unterscheiden. In der Regel sind die Zahlen der Kommunen aktueller.

+ Auf weitere Fälle eingestellt: Eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in einer mobilen Corona-Test-Station. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Dutzende neue Corona-Tote in Hessen

Update vom Mittwoch, 02.12.2020, 7.09 Uhr: Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind seit dem Vortag (01.12.2020) 1.368 Menschen in Hessen neu als Corona-Infizierte registriert worden. Daneben gab es 40 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Inzidenz in Hessen liegt bei 153,07. Die höchste Corona-Inzidenz nach Kreisen und Städten gibt es derzeit in der Stadt Offenbach. Dort liegt der Wert bei 291,7. Den zweithöchsten Wert gibt es im Landkreis Groß-Gerau mit einer Inzidenz von 196,9, dicht gefolgt vom Kreis Offenbach mit einer Inzidenz von 196,7.

Aktuelle Corona-Fallzahlen des Ministeriums für Hessen

Update vom Dienstag, 01.12.2020, 14.30 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HSMI) hat am Dienstag (01.12.2020) neue Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Demnach wurden seit dem Vortag (30.11.2020) 1.286 weitere Corona-Infektionen registriert, sodass insgesamt in Hessen 88.078 Corona-Fälle gezählt wurden. Todesfälle gab es 50 weitere, damit summiert sich die Zahl der Menschen, die in Hessen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind auf 1.298.

Für die einzelnen Kreise in Hessen verteilen sich die Corona-Neuinfektionen und Todesfälle wie folgt:

Kreis Bergstraße: Neuinfektionen 78, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 118,4

Neuinfektionen 78, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 118,4 Kreis Darmstadt-Dieburg: Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 134,9

Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 134,9 Kreis Fulda: Neuinfektionen 35, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 138,1

Neuinfektionen 35, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 138,1 Kreis Gießen: Neuinfektionen 106, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 160,3

Neuinfektionen 106, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 160,3 Kreis Groß-Gerau: Neuinfektionen 164, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 206,1

Neuinfektionen 164, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 206,1 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Neuinfektionen 3, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 92

Neuinfektionen 3, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 92 Hochtaunuskreis: Neuinfektionen 44, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 109,6

Neuinfektionen 44, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 109,6 Kreis Kassel: Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 117,4

Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 117,4 Lahn-Dill-Kreis: Neuinfektionen 105, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 160,2

Neuinfektionen 105, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 160,2 Kreis Limburg-Weilburg: Neuinfektionen 8, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 129,5

Neuinfektionen 8, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 129,5 Main-Kinzig-Kreis: Neuinfektionen 125, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 212,1

Neuinfektionen 125, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 212,1 Main-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 98, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 124,8

Neuinfektionen 98, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 124,8 Kreis Marburg-Biedenkopf: Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 134,2

Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 134,2 Odenwaldkreis: Neuinfektionen 1, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 138,7

Neuinfektionen 1, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 138,7 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 66, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 206,2

Neuinfektionen 66, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 206,2 Rheingau-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 16, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 162,9

Neuinfektionen 16, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 162,9 Schwalm-Eder-Kreis: Neuinfektionen 11, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,5

Neuinfektionen 11, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,5 Vogelsbergkreis: Neuinfektionen 14, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 107

Neuinfektionen 14, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 107 Kreis Waldeck-Frankenberg: Neuinfektionen 20, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 90,2

Neuinfektionen 20, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 90,2 Werra-Meißner-Kreis: Neuinfektionen 2, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 104,6

Neuinfektionen 2, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 104,6 Wetteraukreis: Neuinfektionen 47, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 130,8

Neuinfektionen 47, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 130,8 Stadt Darmstadt: Neuinfektionen 9, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 115,7

Neuinfektionen 9, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 115,7 Stadt Frankfurt: Neuinfektionen 141, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 169,6

Neuinfektionen 141, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 169,6 Stadt Kassel: Neuinfektionen 28, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 136,3

Neuinfektionen 28, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 136,3 Stadt Offenbach: Neuinfektionen 64, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 276,4

Neuinfektionen 64, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 276,4 Stadt Wiesbaden: Neuinfektionen 55, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 175,9

Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des Sozialministeriums.

Corona-Todeszahlen pro Woche im November verdoppelt

Erstmeldung vom Dienstag, 01.12.2020, 12.33 Uhr: Frankfurt – Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat Hessen weiterhin fest im Griff. Am Dienstag (01.12.2020) meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 50 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Nur am 26. November wurden für Hessen mehr Todesfälle gemeldet, nämlich 52. Schnell wird deutlich: Die Gefahr durch das Virus ist nach wie vor groß.

+ Die Zahl der Corona-Toten bleibt in Hessen unverändert hoch. Insbesondere alte Menschen sind betroffen. © Jens Büttner/dpa

Insbesondere in den Altersgruppen von 60 bis 79 und über 80 Jahren ist die Zahl der Verstorbenen in Hessen hoch. Nach den Daten des RKI gibt es in der Alterskohorte jenseits der 80 bei den mit dem Coronavirus infizierten Menschen eine sogenannte Fallsterblichkeit von 15,3 Prozent. In der Gruppe der 60- bis 79-Jährigen liegt dieser Wert bei 3,6 Prozent. Schon in der Altersgruppe darunter, bei den 35- bis 59-Jährigen liegt der Anteil der Menschen, die nach einer Infektion mit dem oder am Coronavirus versterben, bei lediglich 0,2 Prozent. Die Zahl der Toten pro Woche in Hessen insgesamt hat sich von Anfang November bis Ende November mehr als verdoppelt.

Corona-Todesfälle in Hessen Woche 95 01.-08.11.2020 111 09.-15.11.2020 163 16.-22.11.2020 213 23.-29.11.2020

Intensivstationen in Hessen wegen Corona-Fällen stark ausgelastet

Auch die Intensivstationen in Hessen sind weiterhin stark durch die Corona-Fälle belastet, wie Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zeigen. 215 Personen müssen in Hessen derzeit aufgrund einer Corona-Infektion intensiv beatmet werden. Damit sind 16,9 Prozent der Intensivbetten in Hessen mit Menschen mit Corona-Infektion belegt. Frei sind in Hessen noch 12,6 Prozent der Intensivbetten. Schon Anfang November warnten Experten vor einer Überbelastung der Intensivstationen durch die Corona-Pandemie.

Allerdings geht aus der Auslastung der Intensivbetten in Hessen nicht hervor, ob auch alle Betten von Personal versorgt werden können. Denn viele Pflegekräfte sind inzwischen selbst am Coronavirus erkrankt. Darauf wies Professor Steffen Gamminger, geschäftsführender Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft, ebenfalls bereits im November hin. Gamminger wörtlich: „Wir können uns die sachkundigen Kräfte nicht backen.“

Strengere Corona-Regeln in Hessen sollen Entlastung bringen

Derzeit zeichnet sich keine echte Entspannung der Lage ab. Nach wie vor ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen hoch. Vom 30. November auf den 1. Dezember meldete das RKI 1.282 neue Corona-Fälle in Hessen. Im Vergleich zur Vorwoche ein Rückgang von 12,13 Prozent – trotz des bundesweiten „Teil-Lockdowns“.

Allerdings herrschen seit Anfang Dezember verschärfte Corona-Regeln in Hessen, die dazu beitragen sollen, die Zahl der Neuinfektionen weiter zu senken. Damit soll auch die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus wieder sinken – zumindest bis ein Corona-Impfstoff in Hessen flächendeckend verfügbar ist. Die bisherige Entwicklung zur Pandemie ist in unserem vorherigen Ticker zu Corona in Hessen zu finden. (Marcel Richters)

Rubriklistenbild: © Sebastian Kahnert/dpa