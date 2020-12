Corona in Hessen: Neue Zahlen des RKI – Inzidenz in einer Stadt schnellt in die Höhe

Das Coronavirus grassiert weiterhin in Hessen. Vor allem die südlichen Regionen weisen hohe Inzidenzen auf. Die Auszahlung der Corona-Hilfen verzögert sich. Der News-Ticker.

Die Corona-Pandemie wütet weiterhin in Hessen .

wütet weiterhin in . Im Süden von Hessen steigen die 7-Tage-Inzidenz-Werte massiv an.

steigen die 7-Tage-Inzidenz-Werte massiv an. In Pfungstadt stellt das Gesundheitsamt eine Geflüchtetenunterkunft unter Quarantäne.

Update vom Sonntag, 06.12.2020, 09.20 Uhr: Trotz Teil-Lockdown steigen die 7-Tage-Inzidenzen in einigen Regionen in Hessen weiter an. Wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag (06.12.2020, 0 Uhr) hervorgeht, schnellte vor allem die Inzidenz der Stadt Offenbach in die Höhe. Betrug sie am Samstag (05.12.2020) noch 273,3, weist sie heute einen Wert von 307,8 auf. Laut RKI haben sich seit dem Vortag weitere 91 Menschen mit dem Coronavirus in der Stadt Offenbach infiziert.

Aber auch im Mainz-Kinzig-Kreis ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in den letzten sieben Tagen von 202,6 auf 208,8 gestiegen. Ebenfalls hohe Inzidenzen verzeichnen der Kreis Offenbach (196,2), der Landkreis Groß-Gerau (192,2) sowie der Kreis Limburg-Weilburg (174,5). Insgesamt wurden in Hessen seit Samstag 1.519 Menschen positiv auf Covid-19 getestet, sodass die Zahl der bisher Erkrankten seit Beginn der Pandemie auf 95.954 steigt.

+ In Hessen ist die Stadt Offenbach trotz Lockdown am stärksten von Corona betroffen. © Arne Dedert/dpa

Corona in Hessen: Geflüchtetenunterkunft unter Quarantäne

+++ 20.03 Uhr: Die angekündigten Corona-Hilfen der Bundesregierung verzögern sich. Die Verspätung der Zahlungen liegt an einem noch nicht fertiggestelltem Software-Tool, wie die Hessenschau berichtet. Die Antragsbearbeitung soll im Dezember beginnen, die Auszahlungen der Überbrückungshilfen aber erst im Januar 2021 erfolgen.

In Pfungstadt wurden indessen am Samstag (05.12.2020) acht Bewohner einer Geflüchtetenunterkunft positiv auf das Coronavirus getestet. Als Reaktion entschied das Gesundheitsamt für Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg die gesamte Unterkunft bis auf Weiteres unter Quarantäne zu stellen. Davon betroffen sind etwa 80 Personen.

Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) betonte, dass man die Situation in Pfungstadt ernst nehme und das Möglichste tun werde, um ein Übertragungsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren. „Die Entscheidung, die gesamte Einrichtung zu quarantänisieren, ist zwar für alle Beteiligten schmerzlich und mit großen Einschränkungen verbunden, aber absolut richtig“, so Schellhaas.

+ Die Infektionen mit dem Coronavirus bleiben in Hessen weiterhin hoch (Symbolbild) © Daniel Schäfer/dpa

Corona in Hessen: Neue Zahlen vom Ministerium – der Lockdown schlägt an

+++ 16.33 Uhr: Das Ministerium für Soziales und Integration in Hessen melden die neuen Fallzahlen. Demnach scheint der Lockdown allmählich Wirkung zu zeigen: In vielen Städten und Landkreisen ist die Zahl der Neuinfektionen und damit auch die 7-Tage-Inzidenz gesunken. Einige Regionen verzeichneten jedoch einen erneuten Anstieg an Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

So haben sich etwa im Kreis Fulda seit gestern erneut 114 Personen mit Covid-19 infiziert, sodass die Inzidenz von 128,3 auf 154,4 steigt. Auch der Mainz-Kinzig-Kreis verzeichnete zahlreiche neue Ansteckungen mit dem Virus. Seit Freitag (04.12.2020) wurden hier 177 Menschen positiv getestet, was die Inzidenz von 198,8 auf 202,3 anstiegen ließ. Der Kreis meldete zudem fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Kreis Bergstraße: Neuinfektionen 50, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 105,4

Neuinfektionen 50, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 105,4 Kreis Darmstadt-Dieburg: Neuinfektionen 106, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 135,5

Neuinfektionen 106, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 135,5 Kreis Fulda: Neuinfektionen 114, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 154,3

Neuinfektionen 114, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 154,3 Kreis Gießen: Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 118,6

Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 118,6 Kreis Groß-Gerau: Neuinfektionen 104, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 171

Neuinfektionen 104, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 171 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Neuinfektionen 41, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 124,3

Neuinfektionen 41, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 124,3 Hochtaunuskreis: Neuinfektionen 40, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 114,7

Neuinfektionen 40, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 114,7 Kreis Kassel: Neuinfektionen 42, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 126,7

Neuinfektionen 42, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 126,7 Lahn-Dill-Kreis: Neuinfektionen 68, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 94,7

Neuinfektionen 68, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 94,7 Kreis Limburg-Weilburg: Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 130,7

Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 130,7 Main-Kinzig-Kreis: Neuinfektionen 177, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 202,3

Neuinfektionen 177, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 202,3 Main-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 46, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 110,6

Neuinfektionen 46, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 110,6 Kreis Marburg-Biedenkopf: Neuinfektionen 34, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 121,7

Neuinfektionen 34, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 121,7 Odenwaldkreis: Neuinfektionen 27, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 124,2

Neuinfektionen 27, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 124,2 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 88, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 203,4

Neuinfektionen 88, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 203,4 Rheingau-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 38, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,6

Neuinfektionen 38, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,6 Schwalm-Eder-Kreis: Neuinfektionen 35, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 131,9

Neuinfektionen 35, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 131,9 Vogelsbergkreis: Neuinfektionen 15, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 92,8

Neuinfektionen 15, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 92,8 Kreis Waldeck-Frankenberg: Neuinfektionen 64, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 115,8

Neuinfektionen 64, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 115,8 Werra-Meißner-Kreis: Neuinfektionen 22, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 77,7

Neuinfektionen 22, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 77,7 Wetteraukreis: Neuinfektionen 54, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 131,5

Neuinfektionen 54, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 131,5 Stadt Darmstadt: Neuinfektionen 49, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 117,6

Neuinfektionen 49, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 117,6 Stadt Frankfurt: Neuinfektionen 233, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 154,9

Neuinfektionen 233, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 154,9 Stadt Kassel: Neuinfektionen 46, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,2

Neuinfektionen 46, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,2 Stadt Offenbach: Neuinfektionen 38, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 272,6

Neuinfektionen 38, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 272,6 Stadt Wiesbaden: Neuinfektionen 58, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 138,6

Corona in Hessen: RKI veröffentlich neue Zahlen

Update vom Samstag, 05.12.2020, 8.18 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Hessen ist nach wie vor hoch. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet, haben sich im Vergleich zum Vortrag insgesamt 1.612 weitere Menschen mit Covid-19 infiziert. 30 weitere Menschen starben aufgrund einer Corona-Infektion. Vor allem die Stadt Offenbach ist mit einer 7-Tage-Inzidenz von 273,3 stark betroffen. Dennoch ist sie leicht gesunken: Am Freitag (04.12.2020) betrug die Inzidenz hier noch 297,8.

Nach Offenbach weisen der Kreis Offenbach sowie der Main-Kinzig-Kreis die höchsten Inzidenzen auf. Im Kreis Offenbach steckten sich seit gestern erneut 88 Menschen mit dem Virus an, sodass die Inzidenz 203,5 beträgt. Für den Main-Kinzig-Kreis meldet das RKI 177 neue Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier inzwischen bei 202,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zudem verzeichnet der Kreis fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona.

Corona in Hessen: Schnelltests sollen Schulen entlasten

+++ 20.33 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat mitgeteilt, dass sich Lehrer und Erzieher nun selbst auf das Coronavirus testen dürfen. Durch die eigenständige Benutzung des Antigen-Schnelltests sollen Schulen und Kitas entlastet werden. Spahn sagte gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Kitas und Schulen beziehungsweise ihre Träger können von Freitag an eigenständig Schnelltests beziehen und nutzen.“

Corona an Schulen in Hessen: Antigen-Test liefert schnelles Ergebnis

Bisher durfte nur medizinisch geschultes Personal die Antigen-Schnelltests machen. Die Tests an Schulen könnten dafür sorgen, dass weniger Klassen wegen des Coronavirus in Quarantäne müssen, da Antigen-Tests schnelle Ergebnisse liefern. Jedoch sind sie weniger genau, wie die Labortests.

+ Lehrer in Hessen könnten sich bald gegenseitig auf das Coronavirus testen. (Symbolbild) © Erika Eros/Panthermedia

Laut der Hessenschau untersucht das Kultusministerium Hessen derzeit in einer Studie, ob man es Lehrkräften zumuten könnte, die Corona-Abstriche selbst zu machen. Das hessische Kultusministerium sieht allerdings keinen wirklich dringenden Handlungsbedarf. „Wir sind in Hessen in Sachen Corona-Tests für Lehrkräfte schon jetzt gut aufgestellt“, so Ministeriumssprecher Philipp Bender gegenüber der Hessenschau. Seit August dieses Jahres hat das Schulpersonal die Möglichkeit, sich freiwillig alle zwei Wochen auf das Coronavirus testen zu lassen.

Corona in Hessen: 1.859 Neuinfektionen

+++ 17.45 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HSMI) hat am Freitag (04.12.2020) die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Demnach gibt es seit dem Vortag (03.12.2020) 1.859 Corona-Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie steigt damit auf über 92.825. 39 weitere Personen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle in Hessen steigt auf insgesamt 1.411. Die 7-Tage-Inzidenz für Hessen hat sich im Vergleich zu gestern kaum verändert. Sie liegt bei 146,3.

+ Die Zahl der Corona-Fälle in Hessen steigt weiter. © Herbert Neubauer/dpa

Die höchste Inzidenz hat die Stadt Offenbach vorzuweisen. Sie liegt bei 297,8 und ist seit dem Vortag etwas gesunken. Insgesamt gab es in der Stadt bisher 3.283 Corona-Fälle. Das sind 45 mehr als noch am Donnerstag. Auch die Inzidenzen im Kreis Offenbach (211,8) und im Main-Kinzig-Kreis (198,8) sind weiterhin sehr hoch. Das HSMI meldet für die Stadt Frankfurt 330 Corona-Neuinfektionen und 6 weitere Todesfälle.

Corona in Hessen: Ärztekammer sucht Unterstützung für Impfzentren

+++ 15.29 Uhr: Die Ärztekammer in Hessen ruft zusammen mit der Landesregierung dazu auf, Corona-Impfzentren in ihrer Arbeit zu unterstützen. Medizinische Fachangestellte können einen Beitrag leisten, erklärte Ärztekammerpräsident Edgar Pinkowski in einer Mitteilung vom Freitag (04.12.2020): „Aufgrund ihrer Ausbildung haben Medizinische Fachangestellte die erforderliche Qualifikation und können unter ärztlicher Aufsicht im Rahmen der Delegation impfen, die Impfungen dokumentieren und Ärztinnen und Ärzte bei der Überwachung des Impfgeschehens entlasten.“

Besonders gefragt sind demnach Fachangestellte, die derzeit nicht berufstätig oder in Teilzeit beschäftigt sind und daher Zeit für die Mitarbeit in den Corona-Impfzentren haben. Derzeit entstehen laut Landesregierung in Hessen 28 Impfzentren, die in Sporthallen oder Veranstaltungssälen untergebracht werden.

Corona-Ausbruch in Kita aus Kreis Gießen

+++ 13:49 Uhr: Im Kreis Gießen muss eine Kita wegen zahlreicher positiver Corona-Tests* vorübergehend geschlossen werden. Zehn der insgesamt 25 durchgeführten Corona-Schnelltests beim Personal der betroffenen Einrichtung waren positiv, Symptome zeigen die infizierten Erzieher nach bisherigen Informationen nicht. Die Infektionen waren nach routinmäßigen Corona-Tests aufgefallen.

Die Kita „Farbenfroh“ in Pohlheim ist seit Donnerstag (03.12.2020) geschlossen, 112 Kinder und die 25 Erzieher befinden sich in Quarantäne. Bevor ein Massentest angeordnet wird, sollen zunächst die Erzieher mit positivem Ergebnis ein weiteres Mal getestet werden. Die Ergebnisse werden für Samstag erwartet.

+ Zum Schutz gegen das Coronavirus sind Masken seit Monaten Bestandteil unseres Alltags (Symbolbild). © Matthias Balk/dpa

Corona in Hessen: Aktuelle Fallzahlen – wieder zahlreiche Todesfälle

Update vom Freitag, 04.12.2020, 6.19 Uhr: Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind seit dem Vortag (03.12.2020) 1.859 Menschen in Hessen neu als Corona-Infizierte registriert worden. Zum Vergleich: Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 1.520 Neuinfektionen registriert. Daneben gab es 39 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, am Vortag waren es 34 Todesfälle.

Die Inzidenz in Hessen liegt bei 146,9, hat sich zum Vortag also nicht verändert. Die höchste Corona-Inzidenz nach Kreisen und Städten gibt es derzeit in der Stadt Offenbach. Dort liegt der Wert bei 298,6, am Vortag lag sie mit 317,0 noch deutlich höher. Den zweithöchsten Wert gibt es im Landkreis Offenbach mit einer Inzidenz von 211,9 und stieg damit leicht zum Vortag (200,9), dicht gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis mit einer Inzidenz von 199,0 und blieb damit weitestgehend unverändert (200,7).

Corona in Hessen: Zahl der Infektionen knackt beachtliche Marke

+++ 15.01 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HSMI) hat am Donnerstag (03.12.2020) die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Demnach gibt es seit dem Vortag (02.12.2020) 1.520 Corona-Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie steigt damit auf über 90.000 – insgesamt sind es 90.966.

34 weitere Personen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle in Hessen steigt auf insgesamt 1.372. Die 7-Tage-Inzidenz für Hessen ist leicht gesunken. Sie liegt bei 146,9.

+ Immer mehr Hessen werden positiv auf das Coronavirus getestet (Symbolbild). © Uwe Anspach/dpa

Corona in Hessen: Offenbach hat weiter Inzidenz über 300

Die höchste Inzidenz hat die Stadt Offenbach vorzuweisen. Sie liegt bei 316,2 und ist somit nochmals deutlich angestiegen. Insgesamt gab es in der Stadt bisher 3.238 Corona-Fälle. Das sind 83 mehr als noch am Mittwoch. Auch die Inzidenzen im Kreis Offenbach (200,9) und im Main-Kinzig-Kreis (200,4) sind weiterhin sehr hoch.

Corona in Hessen: Personalmangel auf den Intensivstationen

+++ 13.09 Uhr: Auf den Intensivstationen in Hessen herrscht Personalmangel. Gleichzeitig steigt die Zahl der Corona-Patienten, die stationär behandelt werden müssen. 400 Erkrankte liegen derzeit auf Intensivstationen, wie fr.de berichtet. Dass die Corona-Fallzahlen nicht merklich zurückgehen, ist auch eine nervliche Belastung für das Personal. Zudem ist die Personaldecke so dünn, dass Kontaktpersonen und sogar positiv Getestete im Klinikbetrieb weiterhin zum Einsatz kommen: Bei einer Blitzumfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bund Hessen gab jeder fünfte Befragte an, in der ersten oder zweiten Welle an der Arbeitsstelle als Kontaktperson ersten Grades während der Quarantänezeit zur Arbeit in der Klinik herangezogen worden zu sein. Fast 100 der 1000 Befragten gaben an, dass an ihrer Arbeitsstelle positiv auf Corona getestetes Personal weiter eingesetzt* wurde.

Zudem scheuen sich Krankenhäuser, planbare Operationen wie bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr zu verschieben, denn sie fürchten wirtschaftliche Risiken. Denn anders als bei der ersten Welle hat der Bund aktuell keine sogenannte Freihaltepauschale zugesagt. Es gibt zwar Finanzhilfen, doch wie die ausfallen, lässt sich noch nicht sagen.

+ In Hessen kommt das Personal auf Intensivstationen an seine Grenzen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Corona in Hessen: Dutzende neue Todesfälle – Großer Ausbruch in Krankenhaus

+++ 09.17 Uhr: In einem Krankenhaus in der Nähe von Gießen gibt es einen Corona-Ausbruch*. Bis zum Mittwoch (02.12.2020) haben sich insgesamt 27 Personen mit dem Virus angesteckt, wie giessener-allgemeine.de berichtet. Es handelt sich um 12 Mitarbeitende des Krankenhauses und 15 Patienten. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt mussten drei Stationen der Asklepios-Klinik in Lich geschlossen werden.

Die Infektionskette lässt sich zu einer symptomatischen Mitarbeiterin zurückverfolgen. Positiv auf das Coronavirus getestete Patienten wurden isoliert. Wer sich angesteckt hat, aber zwischenzeitlich entlassen wurde, befindet sich in häuslicher Isolation. Bisher mussten rund 320 Menschen aufgrund des Corona-Ausbruchs in dem Krankenhaus in Lich nahe Gießen getestet werden.

Corona in Hessen: 34 weitere Todesfälle

Update vom Donnerstag, 03.12.2020, 06.40 Uhr: Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind seit dem Vortag (02.12.2020) 1.520 Menschen in Hessen neu als Corona-Infizierte registriert worden. Daneben gab es 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Inzidenz in Hessen liegt bei 146,99. Die höchste Corona-Inzidenz nach Kreisen und Städten gibt es derzeit in der Stadt Offenbach. Dort liegt der Wert bei 317,0. Den zweithöchsten Wert gibt es im Landkreis Offenbach mit einer Inzidenz von 200,9, dicht gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis mit einer Inzidenz von 200,7.

+ In einer Klinik in Lich bei Gießen haben sich Mitarbeitende und Patienten mit dem Coronavirus infiziert. (Symbolbild) © Jil Yngland/dpa

Corona in Hessen: Dutzende neue Todesfälle

+++ 15.16 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HSMI) hat in seinem täglichen Bulletin die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Demnach haben sich in Hessen 1.368 Personen seit dem Vortag mit dem Coronavirus infiziert, die Gesamtzahl der Fälle steigt somit auf 89.446. Seit Dienstag (01.12.2020) sind 40 Personen an oder mit einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, die Zahl der Todesfälle in Hessen steigt auf insgesamt 1.338. Die 7-Tage-Inzidenz für ganz Hessen liegt mit 153 weiterhin auf sehr hohem Niveau.

Die höchste Inzidenz hat Offenbach vorzuweisen. Pro 100.000 Einwohner haben sich dort in den letzten sieben Tagen 291 Personen infiziert, insgesamt gab es in der Stadt 3.155 Fälle. Die zweithöchste Inzidenz hat der Landkreis Main-Kinzig mit 210,4, danach folgt Groß-Gerau mit 196,7. Im Landkreis Groß-Gerau wurden auch die meisten Todesfälle (7) seit dem Vortag gemeldet. Frankfurt liegt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 168,8 und 219 Neuinfektionen und sieben Todesopfern nur knapp dahinter.

Corona in Hessen: Südhessen bleibt Hotspot-Region

Die Verteilung der 1.368 Neuinfektionen auf die einzelnen Kommunen im Überblick:

Aufgrund unterschiedlicher Meldewege können sich die Zahlen von Ministerium und Kreisen leicht unterscheiden. In der Regel sind die Zahlen der Kommunen aktueller.

+ Auf weitere Fälle eingestellt: Eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in einer mobilen Corona-Test-Station. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Dutzende neue Corona-Tote in Hessen

Update vom Mittwoch, 02.12.2020, 7.09 Uhr: Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind seit dem Vortag (01.12.2020) 1.368 Menschen in Hessen neu als Corona-Infizierte registriert worden. Daneben gab es 40 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Inzidenz in Hessen liegt bei 153,07. Die höchste Corona-Inzidenz nach Kreisen und Städten gibt es derzeit in der Stadt Offenbach. Dort liegt der Wert bei 291,7. Den zweithöchsten Wert gibt es im Landkreis Groß-Gerau mit einer Inzidenz von 196,9, dicht gefolgt vom Kreis Offenbach mit einer Inzidenz von 196,7.

Aktuelle Corona-Fallzahlen des Ministeriums für Hessen

Update vom Dienstag, 01.12.2020, 14.30 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HSMI) hat am Dienstag (01.12.2020) neue Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Demnach wurden seit dem Vortag (30.11.2020) 1.286 weitere Corona-Infektionen registriert, sodass insgesamt in Hessen 88.078 Corona-Fälle gezählt wurden. Todesfälle gab es 50 weitere, damit summiert sich die Zahl der Menschen, die in Hessen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind auf 1.298.

Für die einzelnen Kreise in Hessen verteilen sich die Corona-Neuinfektionen und Todesfälle wie folgt:

Kreis Bergstraße: Neuinfektionen 78, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 118,4

Neuinfektionen 78, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 118,4 Kreis Darmstadt-Dieburg: Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 134,9

Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 134,9 Kreis Fulda: Neuinfektionen 35, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 138,1

Neuinfektionen 35, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 138,1 Kreis Gießen: Neuinfektionen 106, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 160,3

Neuinfektionen 106, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 160,3 Kreis Groß-Gerau: Neuinfektionen 164, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 206,1

Neuinfektionen 164, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 206,1 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Neuinfektionen 3, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 92

Neuinfektionen 3, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 92 Hochtaunuskreis: Neuinfektionen 44, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 109,6

Neuinfektionen 44, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 109,6 Kreis Kassel: Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 117,4

Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 117,4 Lahn-Dill-Kreis: Neuinfektionen 105, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 160,2

Neuinfektionen 105, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 160,2 Kreis Limburg-Weilburg: Neuinfektionen 8, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 129,5

Neuinfektionen 8, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 129,5 Main-Kinzig-Kreis: Neuinfektionen 125, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 212,1

Neuinfektionen 125, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 212,1 Main-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 98, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 124,8

Neuinfektionen 98, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 124,8 Kreis Marburg-Biedenkopf: Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 134,2

Neuinfektionen 0, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 134,2 Odenwaldkreis: Neuinfektionen 1, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 138,7

Neuinfektionen 1, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 138,7 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 66, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 206,2

Neuinfektionen 66, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 206,2 Rheingau-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 16, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 162,9

Neuinfektionen 16, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 162,9 Schwalm-Eder-Kreis: Neuinfektionen 11, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,5

Neuinfektionen 11, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 142,5 Vogelsbergkreis: Neuinfektionen 14, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 107

Neuinfektionen 14, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 107 Kreis Waldeck-Frankenberg: Neuinfektionen 20, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 90,2

Neuinfektionen 20, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 90,2 Werra-Meißner-Kreis: Neuinfektionen 2, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 104,6

Neuinfektionen 2, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 104,6 Wetteraukreis: Neuinfektionen 47, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 130,8

Neuinfektionen 47, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 130,8 Stadt Darmstadt: Neuinfektionen 9, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 115,7

Neuinfektionen 9, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 115,7 Stadt Frankfurt: Neuinfektionen 141, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 169,6

Neuinfektionen 141, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 169,6 Stadt Kassel: Neuinfektionen 28, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 136,3

Neuinfektionen 28, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 136,3 Stadt Offenbach: Neuinfektionen 64, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 276,4

Neuinfektionen 64, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 276,4 Stadt Wiesbaden: Neuinfektionen 55, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 175,9

Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des Sozialministeriums.

Corona-Todeszahlen pro Woche im November verdoppelt

Erstmeldung vom Dienstag, 01.12.2020, 12.33 Uhr: Frankfurt – Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat Hessen weiterhin fest im Griff. Am Dienstag (01.12.2020) meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 50 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Nur am 26. November wurden für Hessen mehr Todesfälle gemeldet, nämlich 52. Schnell wird deutlich: Die Gefahr durch das Virus ist nach wie vor groß.

+ Die Zahl der Corona-Toten bleibt in Hessen unverändert hoch. Insbesondere alte Menschen sind betroffen. © Jens Büttner/dpa

Insbesondere in den Altersgruppen von 60 bis 79 und über 80 Jahren ist die Zahl der Verstorbenen in Hessen hoch. Nach den Daten des RKI gibt es in der Alterskohorte jenseits der 80 bei den mit dem Coronavirus infizierten Menschen eine sogenannte Fallsterblichkeit von 15,3 Prozent. In der Gruppe der 60- bis 79-Jährigen liegt dieser Wert bei 3,6 Prozent. Schon in der Altersgruppe darunter, bei den 35- bis 59-Jährigen liegt der Anteil der Menschen, die nach einer Infektion mit dem oder am Coronavirus versterben, bei lediglich 0,2 Prozent. Die Zahl der Toten pro Woche in Hessen insgesamt hat sich von Anfang November bis Ende November mehr als verdoppelt.

Corona-Todesfälle in Hessen Woche 95 01.-08.11.2020 111 09.-15.11.2020 163 16.-22.11.2020 213 23.-29.11.2020

Intensivstationen in Hessen wegen Corona-Fällen stark ausgelastet

Auch die Intensivstationen in Hessen sind weiterhin stark durch die Corona-Fälle belastet, wie Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zeigen. 215 Personen müssen in Hessen derzeit aufgrund einer Corona-Infektion intensiv beatmet werden. Damit sind 16,9 Prozent der Intensivbetten in Hessen mit Menschen mit Corona-Infektion belegt. Frei sind in Hessen noch 12,6 Prozent der Intensivbetten. Schon Anfang November warnten Experten vor einer Überbelastung der Intensivstationen durch die Corona-Pandemie.

Allerdings geht aus der Auslastung der Intensivbetten in Hessen nicht hervor, ob auch alle Betten von Personal versorgt werden können. Denn viele Pflegekräfte sind inzwischen selbst am Coronavirus erkrankt. Darauf wies Professor Steffen Gamminger, geschäftsführender Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft, ebenfalls bereits im November hin. Gamminger wörtlich: „Wir können uns die sachkundigen Kräfte nicht backen.“

Strengere Corona-Regeln in Hessen sollen Entlastung bringen

Derzeit zeichnet sich keine echte Entspannung der Lage ab. Nach wie vor ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen hoch. Vom 30. November auf den 1. Dezember meldete das RKI 1.282 neue Corona-Fälle in Hessen. Im Vergleich zur Vorwoche ein Rückgang von 12,13 Prozent – trotz des bundesweiten „Teil-Lockdowns“.

Allerdings herrschen seit Anfang Dezember verschärfte Corona-Regeln in Hessen, die dazu beitragen sollen, die Zahl der Neuinfektionen weiter zu senken. Damit soll auch die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus wieder sinken – zumindest bis ein Corona-Impfstoff in Hessen flächendeckend verfügbar ist. Die bisherige Entwicklung zur Pandemie ist in unserem vorherigen Ticker zu Corona in Hessen zu finden. (Marcel Richters) *fr.de und giessener-allgemeine.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Arne Dedert/dpa