Corona in Hessen: Die Lage verschärft sich ‒ Fünf Kreise erreichen nächste Warnstufe - Lockdown im Gespräch

Die Corona-Lage in Hessen verschärft sich - fünf Landkreise erreichen die nächste Warnstufe. Ministerpräsident Bouffier bringt einen möglichen „Lockdown“ ins Gespräch.

+++ 16.00 Uhr: Die Corona-Zahlen in Hessen steigen weiter stetig an. Am Mittwoch (21.10.2020) meldet das Hessische Sozialministerium insgesamt 27.307 bestätigte Corona-Infektionen im Land. Das sind 749 mehr als noch am Dienstag. Außerdem sterben derzeit wieder mehr Menschen an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung. Am Dienstag meldete das RKI mit 8 Todesfällen einen Höchstwert, der seit Mai nicht mehr erreicht wurde. In den folgenden 24 Stunden sind in Hessen 6 weitere Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Die meisten neuen Corona-Fälle gab es mit 99 bestätigten Infektionen in der Stadt Frankfurt. Fünf Kreise haben am Mittwoch einen Schwellenwert überschritten und die jeweils nächste Warnstufe des Hessischen Eskalationskonzeptes erreicht: Kreis Bergstraße (Warnstufe 5), Kreis Gießen (Warnstufe 4), Kreis Hersfeld-Rotenburg (Warnstufe 2), Kreis Kassel (Warnstufe 3), Main-Taunus-Kreis (Warnstufe 5).

Kreis Bergstraße: Infizierte 966 (+45), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 83,2

Infizierte 966 (+45), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 83,2 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 1.018 (+38), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 61,1

Infizierte 1.018 (+38), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 61,1 Kreis Fulda: Infizierte 736 (+12), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 30,9

Infizierte 736 (+12), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 30,9 Kreis Gießen: Infizierte 769 (+38), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 66,1

Infizierte 769 (+38), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 66,1 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 1.668 (+78), Todesfälle 21 (+1), 7-Tage-Inzidenz 99,6

Infizierte 1.668 (+78), Todesfälle 21 (+1), 7-Tage-Inzidenz 99,6 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 418 (+11), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 23,2

Infizierte 418 (+11), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 23,2 Hochtaunuskreis: Infizierte 826 (+41), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 74,6

Infizierte 826 (+41), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 74,6 Kreis Kassel: Infizierte 710 (+31), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 36,8

Infizierte 710 (+31), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 36,8 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 768 (+10), Todesfälle 24, 7-Tage-Inzidenz 45,0

Infizierte 768 (+10), Todesfälle 24, 7-Tage-Inzidenz 45,0 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 619 (+18), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 41,2

Infizierte 619 (+18), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 41,2 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1.869 (+55), Todesfälle 55, 7-Tage-Inzidenz 65,3

Infizierte 1.869 (+55), Todesfälle 55, 7-Tage-Inzidenz 65,3 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 1.120 (+31), Todesfälle 20 (+1), 7-Tage-Inzidenz 78,7

Infizierte 1.120 (+31), Todesfälle 20 (+1), 7-Tage-Inzidenz 78,7 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 792 (+2), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 66,5

Infizierte 792 (+2), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 66,5 Odenwaldkreis: Infizierte 554 (+6), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 38,3

Infizierte 554 (+6), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 38,3 Kreis Offenbach: Infizierte 1.821 (+51), Todesfälle 47 (+1), 7-Tage-Inzidenz 73,9

Infizierte 1.821 (+51), Todesfälle 47 (+1), 7-Tage-Inzidenz 73,9 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 708, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 49,7

Infizierte 708, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 49,7 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 800 (+15), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 38,4

Infizierte 800 (+15), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 38,4 Vogelsbergkreis: Infizierte 234 (+7), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 34,1

Infizierte 234 (+7), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 34,1 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 341 (+14), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 32,0

Infizierte 341 (+14), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 32,0 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 354 (+27), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 14,9

Infizierte 354 (+27), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 14,9 Wetteraukreis: Infizierte 875 (+23), Todesfälle 15 (+1), 7-Tage-Inzidenz 40,5

Infizierte 875 (+23), Todesfälle 15 (+1), 7-Tage-Inzidenz 40,5 Stadt Darmstadt: Infizierte 657 (+18), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 68,2

Infizierte 657 (+18), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 68,2 Stadt Frankfurt: Infizierte 5.352 (+99), Todesfälle 81, 7-Tage-Inzidenz 124,3

Infizierte 5.352 (+99), Todesfälle 81, 7-Tage-Inzidenz 124,3 Stadt Kassel: Infizierte 905 (+18), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 108,0

Infizierte 905 (+18), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 108,0 Stadt Offenbach: Infizierte 934 (+32), Todesfälle 13 (+1) , 7-Tage-Inzidenz 128,6

Infizierte 934 (+32), Todesfälle 13 (+1) , 7-Tage-Inzidenz 128,6 Stadt Wiesbaden: Infizierte 1.489 (+39), Todesfälle 28 (+1), 7-Tage-Inzidenz 82,2

Die Corona-Lage in Hessen spitzt sich weiter zu: Politiker und Virologen appellieren, sich an die Regeln zu halten.

Corona in Hessen: Volker Bouffier äußert sich zu möglichem Lockdown

Update vom Mittwoch, 21.10.2020, 11.50 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat einen möglichen „Corona-Lockdown“ in Hessen ins Gespräch gebracht. Ähnlich wie im Berchtesgadener Land in Bayern könnten weitreichende Ausgangsbeschränkungen möglich sein, sagte Bouffier gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bouffier bezeichnete die Corona-Lage als „äußerst dynamisch“, weshalb Maßnahmen weiterhin auf lokaler und nicht auf Bundesebene beschlossen werden sollen.

Im Berchtesgadener Land war am Dienstag ein strenger Lockdown in Kraft getreten. Dort dürfen Menschen ihre Wohnung nur noch mit „triftigem Grund“ verlassen, beispielsweise um ihren Arbeitsplatz, Geschäfte oder Ärzte aufzusuchen. Die Beschränkungen sollen zwei Wochen lang gelten und traten in Kraft, nachdem in dem Kreis eine Corona-Inzidenz von 262,4 erreicht hatte. Im am stärksten betroffenen Kreis in Hessen, der Stadt Offenbach, liegt der Wert am Mittwoch (21.10.2020) bei 129,0.

Hessen bundesweit an dritter Stelle bei Corona-Infektionen

Update vom Mittwoch, 21.10.2020, 6.37 Uhr: In Hessen steigen die Inzidenzen in vielen Landkreisen weiter. Das zeigen die in der Nacht zum Mittwoch veröffentlichen Zahlen des Robert Koch-Instituts zu den Corona-Infektionen in Hessen. Weiterhin am stärksten betroffen sind Frankfurt, die Stadt Offenbach und die Stadt Kassel. In Frankfurt stieg die Inzidenz demnach von 121,8 auf 124,4 und in Offenbach von 127,1 auf 129,0. In Kassel stagniert der Wert nahezu bei 107,8 - am Vortag lag er bei 108,0.

Hessen deutschlandweit bei Corona an dritter Stelle

Einen starken Anstieg bei der Inzidenz gab es im Landkreis Gießen. Dort hatte der Wert am Vortag noch bei 47,7 gelegen, am Mittwoch lag der Wert bei 66,1. Der Kreis Groß-Gerau liegt mit einem Wert von 99,7 nur noch sehr knapp unter einer Marke von 100 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg stieg die Inzidenz stark an. Nach Angaben von Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) ist das nicht nur durch die fehlende Übermittlung von Infektionsdaten am Montag und Dienstag begründet, sondern „ein Trend, der sich fortsetzt“. So stieg die Inzidenz in LaDaDi von einem Wert von 30 am Freitag auf 61,1 am Mittwoch. Der Kreis hat daher eine Corona-Allgemeinverfügung erlassen.

Auf das gesamte Bundesland Hessen gerechnet liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch bei 69,89 (Vortag 64,5). Damit hat Hessen das Saarland überholt und liegt deutschlandweit auf dem dritten Platz nach Berlin (92,63) und Bremen (82,65). Nordrhein-Westfalen liegt kurz hinter Hessen mit einem Wert von 67,01. In Hessen an einer Corona-Infektion verstorben sind seit dem Vortag sechs Menschen.

Steigende Todeszahlen - Warnstufe rot in immer mehr Regionen

Update vom Dienstag, 20.10.2020, 15.15 Uhr: Wie das Robert Koch-Institut am Dienstag (20.10.2020) mitgeteilt hat, ist die Zahl der seit dem Vortag am Coronavirus in Hessen verstorbenen Personen so hoch, wie seit Mai nicht mehr. Demnach wurden acht weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in Hessen gemeldet.

Gleichzeitig steigt in immer mehr Landkreisen in Hessen die Inzidenz über Warnschwellen des Landes Hessen. Die höchste Inzidenz gibt es nach wie vor in der Stadt Offenbach. Dort liegt der Wert laut den Zahlen des Hessischen Sozialministeriums mit 127,4 weit oberhalb der höchsten Warnstufe des Landes von 75. An zweiter Stelle folgt Frankfurt mit einem Wert von 122,0 und danach die Stadt Kassel mit 107,8. Im Vergleich zu anderen Bundesländern liegt Hessen an vierter Stelle mit einer Inzidenz von 64,5. An erster Stelle liegt Berlin (84,53), gefolgt von Bremen (76,34) und dem Saarland (66,9).

Insgesamt wurden am Dienstag (20.10.2020) in Hessen laut dem Sozialministerium im Vergleich zum Vortag 782 Neuinfektionen sowie acht Todesfälle gemeldet. Die meisten neuen Corona-Fälle gab es mit 126 in der Stadt Frankfurt.

Coronavirus-Infektionen auch in hessischer Landesregierung

Auch in der hessischen Landesregierung gibt es inzwischen Corona-Infektionen. Am Montag (19.10.2020) hatte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bekannt gegeben, dass Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) an dem Virus erkrankt ist. In der Folge wurden auch Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Sozialminister Kai Klose (beide Grüne) getestet, da sie an einer längeren Sitzung mit Dorn teilgenommen hatten und als Risikokontakte gelten. Bei den beiden Ministern wurde aber keine Coronavirus-Infektion nachgewiesen.

Die Zahl der Toten durch das Coronavirus in Hessen steigt wieder an. Auch in der Landesregierung gibt es einen Fall.

Erstmeldung vom Montag, 19.10.2020, 15.31 Uhr: Wiesbaden – Die Corona-Pandemie breitet sich wieder stärker in Hessen aus. Das zeigen die aktuellen Fallzahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Demnach sind im Bundesland am Montag (19.10.2020) 25.776 Corona-Infektionen registriert worden, 576 Menschen sind an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. Am Wochenende (17. und 18.10.2020) kamen allein 1300 Neuinfektionen hinzu.

Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner, lag bei einem Wert von 58,38 für ganz Hessen. Damit liegt Hessen bundesweit nach dem dichtbesiedelten Bundesland Bremen und dem Saarland an dritter Stelle. In ganz Deutschland spitzt sich Lage allerdings dramatisch zu, wie auch Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag (17.10.2020) in ihrem wöchentlichen Videopodacst betonte.

Sorge in Schulen in Hessen wegen Corona-Regeln

Trotz der hohen Corona-Fallzahlen beginnt am Montag wieder die Schule in Hessen. Ein Umstand, der Eltern und Lehrer in Sorge versetzt. Helfen soll vor allem: Viel lüften. Alle 20 Minuten sehen die Corona-Regeln für Schulen vor. Kritik dazu kommt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Deren Landesvorsitzende in Hessen, Birgit Koch, sorgt sich, dass jedes Stoßlüften Unruhe in die Klassen bringt und viel Schüler frieren werden. „Wir werden es dennoch machen, aber das ist nicht lustig“, erklärt Koch.

Eltern spielen in sozialen Netzwerken offen damit, die Schulpflicht zu umgehen. Die Sorge ist groß, dass sich Kinder trotz der Corona-Regeln mit dem Virus infizieren könnten. Dem widerspricht Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Er ist überzeugt, dass das Lüften gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus hilft. Und seit Beginn des Schuljahres hätten sich Schulen nicht als Hotspots erwiesen.

Neue Corona-Maßnahmen für Hessen ab 19. Oktober

Die besonders betroffenen Städte und Kreise der Rhein-Main-Region verständigen sich auf gemeinsame #Corona-Regeln und sorgen so für bessere Orientierung: https://t.co/svItUNRMKW — Kai Klose (@StM_Klose) October 15, 2020

Außerhalb der Schulen sollen strengere Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus in Hessen helfen. Diese treten ebenfalls ab dem 19. Oktober in Kraft. Wie lange sie Gültigkeit behalten, ist unklar, da sich die Infektionslage häufig und kurzfristig verändert und auch neue Beschlüsse zwischen Bund und Ländern möglich sind.

Beherbergungsverbot : Das seit Juli bestehende Verbot soll abgeschafft werden. Damit will sich die hessische Landeregierung Entschlüssen von mehreren Bundesländern anschließen, die das Beherbergungsverbot ebenfalls abgeschafft hatten.

: Das seit Juli bestehende Verbot soll abgeschafft werden. Damit will sich die hessische Landeregierung Entschlüssen von mehreren Bundesländern anschließen, die das Beherbergungsverbot ebenfalls abgeschafft hatten. Maskenpflicht : Die Maskenpflicht soll weiterhin gelten, auch in Schulen ab der 5. Klassen. Nur zum Essen und Trinken kann die Maske abgenommen werden. In vielen Städten und Kreisen mit einer hohen Inzidenz gilt auch Maskenpflicht im Freien.

: Die Maskenpflicht soll weiterhin gelten, auch in Schulen ab der 5. Klassen. Nur zum Essen und Trinken kann die Maske abgenommen werden. In vielen Städten und Kreisen mit einer hohen Inzidenz gilt auch Maskenpflicht im Freien. Öffentliche Veranstaltungen : Mit einem entsprechenden Hygiene- und Abstandskonzept bleiben Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen erlaubt.

: Mit einem entsprechenden Hygiene- und Abstandskonzept bleiben Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen erlaubt. Private Veranstaltungen : Bei privaten Feiern und Feiern in angemieteten Räumen dürfen maximal 50 Menschen zusammenkommen. Ab einer Inzidenz von 50 muss die Zahl auf 25 reduziert werden, ab einer Inzidenz von 75 auf 10.

: Bei privaten Feiern und Feiern in angemieteten Räumen dürfen maximal 50 Menschen zusammenkommen. Ab einer Inzidenz von 50 muss die Zahl auf 25 reduziert werden, ab einer Inzidenz von 75 auf 10. Gastronomie und Friseuere : Clubs und Bars dürfen wieder öffnen, Tanzen ist allerdings nicht erlaubt. Außerdem können sich Gastronomen Ausweise zeigen lassen, um zu überprüfen, dass die Kontaktdaten korrekt ausgefüllt wurden. Gleiches gilt bei Friseurbesuchen.

: Clubs und Bars dürfen wieder öffnen, Tanzen ist allerdings nicht erlaubt. Außerdem können sich Gastronomen Ausweise zeigen lassen, um zu überprüfen, dass die Kontaktdaten korrekt ausgefüllt wurden. Gleiches gilt bei Friseurbesuchen. Alkohol und Sperrstunde : Für „Hotspots“ mit einer Inzidenz von mehr als 50 ist eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr vorgesehen. Alkohol darf in diesem Zeitraum ebenfalls nicht verkauft werden.

: Für „Hotspots“ mit einer Inzidenz von mehr als 50 ist eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr vorgesehen. Alkohol darf in diesem Zeitraum ebenfalls nicht verkauft werden. Alten- und Pflegeheime: In Kreisen und Städten mit erhöhter Inzidenz kann es zu Besuchseinschränkungen oder -verboten kommen. Die Besuchskonzepte werden von den Kreisen und Städten mit den Einrichtungen abgestimmt und können daher voneinander unterschiedlich sein.

Wie lange die jeweiligen Corona-Regeln für Hessen Bestand haben, ist allerdings unklar. Immer wieder kommt es kurzfristig zu Neuerungen und Änderungen kommen.

