Corona in Hessen: Daten-Panne beim RKI – Aktuelle Fallzahlen jetzt da

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat nach einer Verzögerung die neuen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht.

+++ 11.10 Uhr: Nach einer Verzögerung seitens des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind nun akkurate Corona-Zahlen für Hessen abrufbar. Die Werte der gemeldeten Neuinfektionen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verändern sich gegenüber der Meldung von Freitagmorgen (26.02.2021, 8.15 Uhr) nicht. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden den Gesundheitsämtern insgesamt 187.011 Infektionsfälle gemeldet, außerdem 5.801 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 61,2 und damit nur minimal niedriger als der am Donnerstag (25.02.2021) errechnete Wert von 61,6.

Der Landkreis mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz in Hessen bleibt Groß-Gerau. Dort steigt die Zahl im Vergleich zum Vortag leicht und liegt jetzt bei 98,6. Am Donnerstag meldete das RKI noch den Wert 97,2. Leicht zugenommen hat auch die wöchentliche Infektionsrate pro 100.000 Einwohner im Lahn-Dill-Kreis. Sie steigt von 87,2 auf 88,4. Im Main-Kinzig-Kreis ist sie derweil leicht gesunken und beträgt 81,1. In Frankfurt liegt die Inzidenz am Freitag bei 65,2, auch hier ist sie leicht gestiegen. In und um Kassel ist die 7-Tage-Inzidenz den Daten zufolge aktuell auf dem niedrigsten Stand in ganz Hessen: In Kassel beläuft sie sich auf 23,3, im Landkreis Kassel auf 35,1.

+ Corona-konforme Kombination: Nebst Wahlurnen werden zur Kommunalwahl in Hessen auch viele Hygieneartikel benötigt. © Günter Murr/dpa

Corona in Hessen: Sammelimpfungen geplant – Daten-Panne beim RKI

Update von Freitag, 26.02.2021, 8.15 Uhr: Am Freitag (26.02.2021) kommt es zu Verzögerungen bei der Meldung des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den aktuellen Corona-Zahlen. Am frühen Morgen meldete das RKI bereits 723 Corona-Neuinfektionen und 26 Todesfälle für Hessen. Die Zahlen für die Kreise erschienen allerdings deutlich zu hoch – offenbar eine Daten-Panne. Derzeit ist das Corona-Dashboard des Instituts wieder abgeschaltet und soll gegen 10 Uhr mit den aktualisierten Zahlen wieder veröffentlicht werden. Dann werden wir diese selbstverständlich nachliefern.

Corona in Hessen: Die aktuellen Fallzahlen

+++ 15.39 Uhr: Nach dem Robert Koch-Institut hat am Nachmittag auch das Hessische Sozialministerium (HSMI) aktuelle Zahlen zu den Corona-Infektionen in Hessen veröffentlicht. Dabei ist ein deutlicher Anstieg der Zahl der Neuinfektionen zu verzeichnen. Nach Angaben des HSMI haben sich seit dem Vortag (24.02.2021) 854 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Weitere 24 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Damit steigt die Zahl der gesamten Corona-Infektionen in Hessen auf 186.288, die Zahl der Verstorbenen auf 5.775. Am Mittwoch (24.02.2021) waren 681 Corona-Neuinfektionen in Hessen registriert worden, am Dienstag (23.02.2021) lag die Zahl bei 306. Die Neuinfektionen und Verstorbenen vom Donnerstag (25.02.2021) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kreise und Städte in Hessen.

Landkreis Bergstraße : 88 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 72,1

: 88 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 72,1 Landkreis Darmstadt-Dieburg: 62 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 68,8

62 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 68,8 Landkreis Fulda : 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz bei 60,5

: 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz bei 60,5 Landkreis Gießen : 18 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 50,2

: 18 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 50,2 Landkreis Groß-Gerau: 32 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 97,1

32 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 97,1 Landkreis Hersfeld-Rotenburg: 19 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 54,7

19 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 54,7 Hochtaunuskreis : 31 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 66,6

: 31 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 66,6 Landkreis Kassel : 12 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 35,5

: 12 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 35,5 Lahn-Dill-Kreis: 49 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz bei 87,2

49 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz bei 87,2 Landkreis Limburg-Weilburg: 31 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 66,2

31 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 66,2 Main-Kinzig-Kreis : 63 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 83,3

: 63 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 83,3 Main-Taunus-Kreis: 13 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 50,7

13 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz bei 50,7 Landkreis Marburg-Biedenkopf : 33 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 74,2

: 33 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 74,2 Odenwaldkreis : 7 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 32,1

: 7 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 32,1 Landkreis Offenbach : 60 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 61,0

: 60 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 61,0 Rheingau-Taunus-Kreis : 20 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 48,6

: 20 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 48,6 Schwalm-Eder-Kreis : 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 41,2

: 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 41,2 Vogelsbergkreis : 6 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 49,2

: 6 Neuinfektion, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 49,2 Landkreis Waldeck-Frankenberg : 23 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 55,0

: 23 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 55,0 Werra-Meißner-Kreis : 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 51,8

: 17 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 51,8 Wetteraukreis : 42 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 57,6

: 42 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 57,6 Stadt Darmstadt : 32 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 62,5

: 32 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 62,5 Stadt Frankfurt : 111 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 61,1

: 111 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 61,1 Stadt Kassel : 7 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 18,8

: 7 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz bei 18,8 Stadt Offenbach : 20 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 77,3

: 20 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 77,3 Stadt Wiesbaden : 24 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 54,2

: 24 Neuinfektionen, aktuelle Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz bei 54,2 Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Negative Fallzahlen können auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen.

Sammeltermine für Corona-Impfungen in Hessen

+++ 14.23 Uhr: Lehr- und Erziehungspersonal in Hessen soll bei Sammeltermine seine Corona-Impfung erhalten. Das hat das hessische Innenministerium am Donnerstag (25.02.2021) mitgeteilt. Den Kommunen und Schulleitungen fällt dabei die Aufgabe zu, den jeweiligen Bedarf zu ermitteln, der wiederum an das jeweilige Schulamt weitergeleitet werden soll. Dieses leitet die Namen an das örtliche Impfzentrum weiter, welches dann die Sammeltermine organisiert.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) und Kultusminister Alexander Lorz (CDU) machten die Bedeutung der Corona-Impfung für Lehr- und Erziehungskräfte deutlich. Dieses arbeite mit Kindern zusammen, „die naturgemäß die Abstandsregeln nicht immer strikt befolgen oder teils auch von der Maskenpflicht befreit sind“, so die drei Minister. Sie appellierten daher, die Impfung zum Selbstschutz und zum Schutz der Kinder wahrzunehmen.

Weiterhin individuelle Corona-Impftermine in Hessen möglich

Gleichzeitig sollen für Lehrpersonal und Erziehungskräfte weiter individuelle Corona-Impftermine vereinbart werden können. Die Anmeldung dazu ist online oder telefonisch nach wie vor möglich, aber eine Anmeldung zu mehreren Terminen sollten vermieden werden.

Nach Angaben des hessischen Innenministeriums sind rund 70.000 Personen in entsprechenden Berufen zu den Sammelimpfungen berechtigt. Insgesamt umfasst die Zahl der Menschen in der zweiten Priorisierungsgruppe für die Corona-Impfung in Hessen 1,5 Millionen Menschen.

Aktuelle Corona-Fallzahlen für Hessen vom RKI

Update von Donnerstag, 25.02.2021, 7.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet für Hessen am Donnerstag insgesamt 854 Corona-Neuinfektionen. Das sind noch einmal deutlich mehr Fälle als am Vortag (681). Innerhalb der letzten 24 Stunden (Stand 25.02.2021, 0 Uhr) sind zudem 24 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 5.775. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hessenweit bei 61,6. Der Wert pendelt sich seit einigen Tagen um die 60 ein - die Zahlen fallen nicht mehr spürbar.

Die höchste 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weist weiterhin der Landkreis Groß-Gerau auf. Der Wert sinkt wieder unter 100 und liegt am Donnerstag bei 97,2. Danach folgen die Kreise Lahn-Dill (87,2) und Main-Kinzig (83,5). In Frankfurt liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 61,2. Die niedrigsten Werte weisen der Landkreis Kassel (35,5), der Odenwaldkreis (32,1) und die Stadt Kassel (18,8) auf.

Corona in Hessen: Ministerpräsident Bouffier legt Plan für Lockerungen vor

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will am Donnerstag ab 12.30 Uhr in einen Perspektivplan für die schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen in Hessen vorlegen. Bei dem Vier-Stufen-Plan geht es unter anderem um eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen und die Öffnung von Läden im Einzelhandel. Der allgemeine Corona-Lockdown in Hessen gilt nach aktuellem Stand noch bis zum 7. März. Am 3. März soll der nächste Corona-Gipfel von Bund und Ländern stattfinden.

+ Gewerbetreibende protestieren gegen das Ladensterben in den Innenstädten durch die Corona-Schließung. Bouffier stellt einen Plan für Lockerungen in Hessen vor. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Corona in Hessen: Inzidenz im Kreis Groß-Gerau wieder dreistellig

+++ 15:23 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für alle Städte und Kreise gemeldet. Landesweit erkrankten binnen 24 Stunden 681 Menschen neu an dem Coronavirus (Stand 24.02.2021, 0 Uhr). Damit sind oder waren in Hessen nun insgesamt 185.434 Menschen mit dem Virus infiziert. Zudem meldet das Ministerium 37 weiter Todesfälle. Insgesamt sind in Hessen nun 5.751 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit nun bei 60,2, das ist etwas niedriger als am Dienstag (60,5).

Der Kreis Groß-Gerau hat bei der Inzidenz wieder die Dreistelligkeit erreicht (104,7). Deutlich besser sieht es weiterhin in Kassel aus: Mit 20,3 hat die Stadt die niedrigste 7-Tage-Inzidenz in ganz Hessen. Die meisten Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete Frankfurt (90), auch im Main-Kinzig-Kreis gab es zahlreiche neue Fälle (72). Außerdem gab es in der Mainmetropole ebenso wie im MKK und im Wetteraukreis je fünf weitere Todesfälle.

Corona in Hessen: Bouffier kündigt Vier-Stufen-Plan zu Lockerungen an

+++ 12:56 Uhr: Hessen plant weitere Schritte zur Lockerung der Corona-Maßnahmen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte auf einer digitalen CDU-Veranstaltung einen Vier-Stufen-Plan dafür an. Dabei gehe es um mehr Kontakte für eine größere Zahl von Menschen und die Öffnung von Läden im Einzelhandel. Ein CDU-Sprecher bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Details zu dem Perspektivplan der Landesregierung will der Regierungschef dann an diesem Donnerstag (12.30 Uhr) in Wiesbaden vorstellen.

Bei der digitalen CDU-Veranstaltung in Fulda am Dienstagabend sagte Bouffier, es sei für den Einzelhandel geplant, dass Kunden künftig einen Termin für den Einkauf vereinbaren können* sollen und dann einen „persönlichen Verkäufer“ in dem Geschäft bekommen. Die strengen Hygienevorschriften müssten selbstverständlich weiter befolgt werden. Zudem sollen sich wieder zwei Haushalte in Hessen treffen dürfen.

Die Beurteilung der Corona-Handlungsspielräume werde in Hessen künftig nicht mehr von den Inzidenzen abhängen, erklärte der CDU-Landeschef. Es müsse zwar weiter vorsichtig in der Corona-Pandemie vorgegangen werden. „Wir können aber auch nicht so weitermachen.“

Corona in Hessen: RKI gibt Zahlen bekannt

Update vom Mittwoch, 24.02.2021, 6.55 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die neuen Corona-Zahlen für Hessen bekannt gegeben. Im Vergleich zum Vortag (23.02.2021) sind 681 Neuinfektionen hinzugekommen. Somit steigt die Zahl aller gemeldeten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 185.434. Die hessenweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 60,3 und damit über dem bundesweiten Wert von 59,3. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stieg um 37 auf nun 5.751.

Die höchste 7-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner weist der Landkreis Groß-Gerau auf. Dort liegt die Zahl bei 104,8. Die niedrigste Inzidenz weist die Stadt Kassel mit 20,3 auf.

Corona in Hessen: Covid-Ausbruch in psychiatrischer Klinik in Frankfurt

+++ 20.10 Uhr: Die Klinik für psychische Gesundheit am Klinikum Frankfurt Höchst nimmt aktuell keine neuen Patienten auf. Das teilte das Klinikum am Dienstag (23.02.2021) mit. Demnach sei bei regelmäßig durchgeführten Covid-19-Tests Ende vergangener Woche mehrere Patienten und Mitarbeiter der psychiatrischen Stationen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Ursprung der Infektionen sei bisher noch unklar. Das Klinikum teilte des Weiteren mit, dass sich die vier infizierten Mitarbeiter in Absprache mit dem Gesundheitsamt umgehend in Quarantäne begeben haben. Die sieben infizierten Patienten seien räumlich von den nicht Betroffenen getrennt worden. Bisher sind laut Klinikum bei keinem der Infizierten Krankheitssymptome aufgetreten.

Corona-Ausbruch in der psychiatrischen Klinik in Frankfurt-Höchst

„Wir bedauern dies umso mehr, als dass wir aufgrund unseres umfangreichen Hygienekonzeptes bisher gut durch die Pandemie gekommen sind“, so Prof. Dr. med. Sibylle Roll, Chefärztin der Klinik für psychische Gesundheit. In Absprache mit dem Gesundheitsamt, umliegenden psychiatrischen Kliniken und dem hessischen Ministerium für Soziales und Integration wurde die psychiatrische Klinik Höchst für zunächst eine Woche von ihrer psychiatrischen Pflichtversorgung abgemeldet.

Welche Virusvariante vorliegt, ist noch nicht bekannt. Die Testergebnisse wurden zur weiteren Untersuchung nach Berlin geschickt. Das Ergebnis steht noch aus.

+ Die psychiatrische Klinik in Frankfurt-Höchst nimmt wegen eines Corona-Ausbruchs vorerst keine neuen Patienten auf (Symbolbild). © Federico Gambarini/dpa

Corona in Hessen: Nach zahlreichen Neuinfektionen – Kreis schließt Kita und Schule

+++ 17.55 Uhr: Zahlreiche Corona-Neuinfektionen im hessischen Freiensteinau haben dazu geführt, dass der Vogelsbergkreis die Grundschule und den Kindergarten in der Gemeinde schließt. „Wir müssen die Infektionsketten in Freiensteinau unterbrechen“, erklärte Henrik Reygers, Leiter des Gesundheitsamtes des Vogelsbergkreises. Die Maßnahme gelte von diesem Donnerstag (25. Februar) bis einschließlich kommenden Mittwoch (3. März).

Die 23 aktiven Corona-Fälle in der Gemeinde, die das Gesundheitsamt des Kreises aktuell betreut seien im Wesentlichen auf eine private Veranstaltung und eine Feier in der Faschingszeit zurückzuführen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 100 000 Einwohner - liege in der Vogelsberggemeinde mittlerweile bei 480.

Corona in Hessen: Inzidenz steigt an – viele Todesfälle im Main-Kinzig-Kreis

+++ 16:06 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für alle Kreise und Städte gemeldet. Landesweit haben sich in den vergangenen 24 Stunden 306 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert (Stand 23.02.2021, 0 Uhr). Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten in Hessen auf 184.753. Das Ministerium meldet außerdem 42 neue Todesfälle. Damit sind in Hessen nun 5.714 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz im Land liegt nun bei 60,5. Gestern lag sie mit 59,7 noch etwas niedriger.

Die meisten Corona-Neuinfektionen hatten die Kreise Darmstadt-Dieburg (33), Groß-Gerau (52), und Main-Taunus-Kreis (33) zu verzeichnen. Im Mainz-Kinzig-Kreis gab es mit 16 neuen Fällen die mit Abstand meisten Todesfälle. Die höchste 7-Tage-Inzidenz in Hessen hat nun der Kreis Groß-Gerau, wo der Wert von 81,1 auf nun 97,4 in die Höhe schnellte. Die niedrigste Inzidenz weist weiterhin die Stadt Kassel auf (24,3).

Corona in Hessen: Minister stellen Pläne für zweite Priorisierungsgruppe vor

Update vom Dienstag, 23.02.2021, 15.10 Uhr: Sozialminister Kai Klose (Grüne) und Innenminister Peter Beuth (CDU) haben die Pläne für die kommenden Corona-Impfungen in Hessen vorgestellt. Demnach sollen in der zweiten Priorisierungsgruppe rund 1,5 Millionen Menschen in Hessen geimpft werden. Dabei soll auch der Impfstoff von AstraZeneca für Menschen unter 65 Jahren zum Einsatz kommen. Klose betonte noch einmal, dass der Impfstoff geprüft, sicher und „hoch wirksam“ sei. Noch immer sei aber zu wenig Impfstoff vorhanden.

Sorge vor Corona-Impfstoff von AstraZeneca in Hessen

Die Sorge vor dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca versuchte Klose zu zerstreuen. Es handle sich um einen Impfstoff, der „in jedem Fall“ davor schütze, schwer an Covid-19 zu erkranken. Bisher sei keine Person, die den Impfstoff erhalten habe, so schwer erkrankt, dass sie auf eine Intensivstation eingeliefert wurde. Beuth ergänzte, dass es keine Möglichkeit gebe, Menschen unter 65 Jahren einen anderen Impfstoff zu verimpfen, da noch immer ein Mangel an Dosen herrsche.

Der Start der Corona-Impfungen für die zweite Priorisierungsgruppe soll „so zügig wie möglich“ erfolgen. Es bedarf noch einer Änderung der aktuellen Impfverordnung des Bundes, diese soll im laufe der Woch durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) freigegeben werden. Dann können Termine über die bisherigen Wege gebucht werden, so über das Portal impfterminservice.de und die Telefonnummer 116 117.

Pressekonferenz: Die neuen Corona-Impfpläne für Hessen

Erstmeldung vom Dienstag, 23.02.2021, 14:12 Uhr: Wiesbaden – Nachdem am Montagabend (22.02.2021) bei Beratungen zwischen den Landes-Gesundheitsministern und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein schnelleres Impfen von Lehr- und Erziehungspersonal beschlossen wurde, erläutern Innenminister Peter Beuth (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) die Pläne für Hessen. Auch Bürger ab 70 Jahren sollen bald ihre Corona-Impfungen erhalten.

Trotz Corona wieder Unterrich in Schulen in Hessen

Bisher wurden in Hessen nur Menschen der Priorisierungsgruppe eins geimpft. Das sind vor allem Personen über 80 Jahre und medizinisches Personal in besonders betroffenen Bereichen. Nach Angaben des Hessischen Sozialministeriums haben rund 229.000 Menschen in Hessen die erste Corona-Impfung erhalten, mehr als 109.000 auch die zweite Impfdosis. In Alten- und Pflegeheimen sind demnach rund 81 Prozent erstmalig geimpft worden.

+ In Hessen geht die Schule wieder los. Auch darum sollen Lehrkräfte früher gegen Corona geimpft werden. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Gleichzeitig mit dem Änderung der Corona-Impfpläne für Lehr- und Erziehungspersonal begann am Montag (22.02.2021) wieder der Wechselunterricht in den Schulen in Hessen*. Normalität stellt sich dabei allerdings noch lange nicht ein. Diese soll unter anderem durch die schnellere Impfung ein Stück weit erreicht werden. Auch die Friseure öffnen am 1. März wieder. Einige sind bereits ausgebucht.

Corona-Impfzentren in Hessen seit 9. Februar geöffnet

Seit dem 9. Februar sind in Hessen alle 28 Impfzentren geöffnet. Dort können sich bisher Menschen über 80 Jahre sowie medizinisches und Pflegepersonal impfen lassen. In der Gruppe zwei, für die die Impfungen in Hessen bald beginnen sollen, sind neben Menschen im Alter von 70 Jahren und mehr auch Personen mit Trisomie 21, Personen nach Organtransplantationen, Menschen mit Demenz, geistiger Behinderung und schweren psychischen Erkrankungen wie bipolarer Störung, Schizophrenie und schweren Depressionen eingeschlossen. Alle in der zweiten Priorisierungsgruppe eingeschlossenen Personen sind in der Corona-Impfverordnung des Bundes unter Paragraf drei zu finden. (Marcel Richters) *fnp.de und fuldaer-zeitung.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Günter Murr/dpa