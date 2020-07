Corona Heuchelheim: „Signifikanter Anstieg“ von Fällen - Bürgermeister wendet sich an Bevölkerung

Heuchelheim und Kinzenbach melden einen deutlichen Anstieg der Zahl von Corona-Infizierten in der Gemeinde. Der Bürgermeister reagiert.

Heuchelheim - In Heuchelheim und Kinzenbach wurde ein „signifikanter Anstieg der Corona-Infizierten“ verzeichnet. Das führt dazu, dass sich nun Bürgermeister Lars Buarkhard Steinz an die Bevölkerung wendet. „Die infizierten Personen befinden sich in Quarantäne und wir wollen hoffen, dass die Infektionsketten innerhalb unserer kommunalen Gemeinschaft nicht weiterlaufen“, schreibt er in einem offenen Brief.

Der „signifikante“ Anstieg der Infizierten-Zahlen in Heuchelheim und Kinzenbach sei in den vergangenen 48 Stunden registriert worden. Wie hoch die Zahlen tatsächlich liegen, das ist aktuell noch nicht bekannt. Auch die Hintergründe sind unklar. Nach Informationen dieser Zeitung wurden die Infektionen in privaten Haushalten gemeldet, eine Institution soll nicht betroffens ein.

Dennoch bittet der Bürgermeister die Bevölkerung in Heuchelheim und Kinzenbach: „Leben Sie Ihr Leben wie gewohnt weiter, gehen Sie einkaufen und tun Sie das, was Sie wollen, aber bitte unter Beachtung der besonderen Regeln, die in dieser nicht leichten Zeit gelten.“