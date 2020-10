Das sind die schlimmsten Corona-Hotspots in Deutschland

Die Corona-Pandemie zieht immer größere Kreise. Auch Hessen ist mit drei Städten im traurigen Ranking der schlimmsten Corona-Hotspots in Deutschland vertreten.

Frankfurt – Mit 16.774 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gab es am Donnerstag (29.10.2020) ein neues Allzeithoch in Deutschland. Immer mehr Regionen haben die 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten und gelten jetzt als Risikogebiet. Betrachtet man die größten Hotspots in Deutschland, dann ist besonders Bayern betroffen. Dort finden sich die Landkreise mit den höchsten Inzidenzen.

+ Frankfurt zählt aktuell zu den Corona-Hotspots in Deutschland. Polizisten kontrollieren dort auf der Einkaufsstraße Zeil die Einhaltung der Maskenpflicht. © Andreas Arnold/dpa

Auch Städte in Hessen unter den deutschen Corona-Hotspots

Nordrhein-Westfalen ist ebenfalls weitflächig dunkelrot gefärbt. Doch auch in Hessen tauchen drei Städte mit besonders Inzidenzen unter den Corona-Hotspots auf: Frankfurt, Offenbach und Marburg. Südhessen und das gesamte Rhein-Main-Gebiet weisen flächendeckend Inzidenzen über 100 auf.

Unsere interaktive Karte zeigt, wo die Corona-Hotspots in Deutschland zu finden sind. Basis sind die 7-Tages-Inzidenzen in den Städten und Landkreisen.

