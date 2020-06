Mund-zu-Mund-Beatmung trotz Corona? So leisten Sie erste Hilfe richtig

In der Corona-Krise gelten strenge Abstands-Regeln. Doch im Notfall benötigen Menschen schnelle Erste Hilfe. Wie sie in der Corona-Krise richtig helfen.

In der Corona-Krise sollten Menschen Abstand zueinander halten, um Infektionen zu vermeiden

sollten Menschen Abstand zueinander halten, um Infektionen zu vermeiden Muss erste Hilfe geleistet werden, steht dennoch der Selbstschutz im Vordergrund

geleistet werden, steht dennoch der Selbstschutz im Vordergrund Bei einer Herz-Rhythmus-Massage sollte unabhängig von der Corona-Krise auf eine Beatmung verzichtet werden.

Kassel - Abstand halten gehört zu einer der Grundregeln in Corona-Zeiten. Doch wie ist das in Notfällen, wenn man erste Hilfe leisten muss? Was tun, wenn eine Mund-zu-Mund-Beatmung nötig ist, man sich aber nicht zu nahe kommen will?

Darüber haben wir mit Stephan Moritz gesprochen, er leitet den Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes in Kassel.

Wie verhält man sich als Laie, wenn jemand reanimiert werden muss in Corona-Zeiten?

Erst mal muss festgestellt werden, ob der Patient noch atmet, erklärt Moritz. Dabei stehe der Selbstschutz in Corona-Zeiten im Vordergrund. Liegt jemand am Boden, sollte der Laie über Ansprechen feststellen, ob derjenige bewusstlos ist, anstatt sich dicht über ihn zu beugen. Ob jemand noch atmet, lässt sich aus etwas Entfernung daran erkennen, ob sich der Brustkorb hebt und senkt. Zur Ersten Hilfe gehört es auch, über den Notruf 112 Hilfe zu holen.

Erste Hilfe in Corona-Zeiten: Beatmung nicht empfohlen

Was ist bei der ersten Hilfe mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung?

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand muss der Patient reanimiert werden – das können auch Laien mit einer Herzdruckmassage und der Mund-zu-Mund-Beatmung. Unabhängig vonCorona empfiehlt die Deutsche Herzstiftung aber schon länger, auf die Beatmung bei einer Herzdruckmassage zu verzichten. „Die Lehrmeinung des DRK ist offiziell noch zu beatmen, seit Corona ist das aber ausgesetzt“, sagt Stephan Moritz.

Warum wird empfohlen, als Laie auf die Beatmung zu verzichten?

Das Drücken, also die Herzdruckmassage, sei wichtiger, um den Kreislauf am Zirkulieren zu halten oder wieder in Gang zu bringen, erklärt Stephan Moritz. Ziel der Beatmung ist, wieder Sauerstoff in den Kreislauf zu bringen. Doch man geht davon aus, dass dabei die Herzmassage zu lange unterbrochen wird und deshalb die Chancen auf eine Wiederbelebung sinken. Selbst bei Sanitätern ist während der Massage ein Wechsel der Mitarbeiter ungünstig, weil der aufgebaute Druck dann schnell weg sei.

Erste Hilfe in Corona-Zeiten: Tuch über Mund und Nase

Was kann ich bei der Ersten Hilfe nun also tun?

„Es ist eine Risikoabwägung“, sagt Moritz. Gerade Corona-Risikogruppen sollten sich eher darum kümmern, Hilfe zu organisieren. Ansonsten sollten Laien immer so viel Abstand halten, wie nach eigenem Ermessen nötig ist. Hat der Patient einen Herz-Kreislauf-Stillstand, sollten Ersthelfer ohne Beatmung reanimieren, also eine Herzdruckmassage machen – so lange, bis der Rettungsdienst übernimmt.

„Man komprimiert bei der Herzdruckmassage den Brustkorb und die Lunge, dabei weicht auch Luft aus dem Mund“, erklärt Moritz. Deshalb sollte der Laie dem Patienten wenn möglich ein Tuch über Mund und Nase legen, um sich selbst vor einer möglichen Ansteckung zu schützen.

Ist ein zweiter Helfer vor Ort und bekannt, wo sich der nächste Defibrillator befindet, kann einer diesen holen, während der andere ununterbrochen weiter reanimiert. Nach der Reanimation wird in den geänderten Leitlinien des European Resuscitation Council (ERC) empfohlen, Hände zu waschen und zu desinfizieren.

Erste Hilfe in Corona-Zeiten: Ersthelfer müssen Kontaktdaten hinterlassen

Laut DRK sollten Ersthelfer den Einsatzkräften ihre Kontaktdaten hinterlassen, für den Fall, dass der Patient mit Corona infiziert war.

Wie gehen Sanitäter des Rettungsdienstes damit um?

Für die Beatmung nutzen Rettungssanitäter bestimmte Beatmungsmasken, erklärt Moritz. In Coronazeiten tragen auch die Profis bei einer Reanimation Masken mit der Sicherheitsstufe FFP2 aufwärts.



