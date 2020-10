Corona-Konferenz: Ministerpräsident*innen beraten über neue Maßnahmen – „Historische Dimensionen“ erwartet

In Deutschland steigen die Corona-Infektionen weiter an. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs.

Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu.

Von der Zusammenkunft der Ministerpräsident*innen erhofft sich Merkel eine Einigung auf einheitliche Maßnahmen – vor allem in Hinblick auf das Beherbergungsverbot .

. Markus Söder (CDU) fordert im Kampf gegen Corona* eine Verschärfung der Maskenpflicht.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gehen die Meinungen der Ministerpräsident*innen der verschiedenen Bundesländer in Bezug auf Maßnahmen und Kontrollen immer wieder auseinander. So auch über das so genannte Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten. Um bundesweit einheitliche Regeln festlegen und neue Strategien zur Eindämmung des Corona-Virus entwickeln zu können, treffen sich daher Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsident*innen am Mittwoch (14.10.2020) zu einer Corona-Krisenkonferenz.

Angela Merkel und die Ministerpräsident*innen treffen sich persönlich, um über neue Maßnahmen gegen Corona zu debattieren.

Konferenz über Corona: Söder hofft auf einheitliche Regelungen

Im Gegensatz zu den bisher digitalen Besprechungen sollen die Staatschefs auf Merkels Wunsch persönlich erscheinen. Ein solches „physisches Zusammentreffen“ sei in Anbetracht der kritischen Corona-Lage in Deutschland unverzichtbar. Vor allem hinsichtlich des stark umstrittenen Beherbergungsverbots erwartet Kanzleramtschef Helge Braun laut einem Bericht von „ntv.de“ eine Debatte, die „historische Dimensionen“ annehmen könnte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* (CDU) erhofft sich insbesondere eine Verschärfung der momentan geltenden Regeln von der Konferenz.

„Vielleicht gelingt uns morgen doch einmal der große Wurf”, sagte er mit Blick auf die Besprechung. Damit bezieht er sich insbesondere auf seine geforderte Erweiterung der Maskenpflicht in Deutschland. Demnach sollten Menschen etwa in Aufzügen verpflichtet sein, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Söder fordert zudem eine strengere Kontrolle von Feiern. Eine Diskussion über das Beherbergungsverbot habe für ihn weniger hohe Priorität.

Wir brauchen ein einheitliches und verständliches Corona-Regelwerk für Deutschland. Um uns herum explodieren die Zahlen. Wir müssen Corona ausbremsen, bevor wir eine echte Vollbremsung machen müssen: mehr Maske, weniger Feiern, weniger Alkohol. Wir wollen keinen zweiten Lockdown. pic.twitter.com/zgy9tC7Z2j — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 13, 2020

Konferenz über Corona: Gerald Haug fordert eine Aufhebung des Beherbergungsverbots

Er betonte jedoch, dass einheitliche Regelungen in Deutschland entscheidend seien, um Infektionen in Hotspots möglichst gering zu halten und er sei daher offen für neue Vorschläge bezüglich des Beherbergungsverbots. „Wir müssen diese Woche die Weichen stellen, um nicht die Kontrolle zu verlieren“, betonte er hinsichtlich der bevorstehenden Corona-Krisenkonferenz. Auch der Präsident der Wissenschaftler-Vereinigung Leopoldina, Gerald Haug, forderte klare, einheitliche Regelungen, „um uns verantwortlich durch den Herbst und Winter zu bringen“. Das Beherbergungsverbot sollte ihm zufolge überdacht und nach den Herbstferien wieder aufgehoben werden. *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks. (tt)

