Corona-Warnstufe Rot im Landkreis Fulda: Inzidenz steigt auf 50,2 - Besuchsverbot im Klinikum

Asylbewerber-Familie infiziert

+ © Volker Nies Der Landkreis Fulda hat Warnstufe Rot erreicht. © Volker Nies

Warnstufe Rot im Landkreis Fulda: Die 7-Tage-Inzidenz steigt nach Angabe des RKI am Freitag auf 50,2. Im Klinikum gilt ab Freitag wieder ein Besuchsverbot. Unter den neuen Corona-Fällen ist auch eine Familie, die in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Wüstensachsen lebt.