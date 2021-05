Lockerungen in Frankfurt: Diese Corona-Regeln gelten ab Montag

Außengastronomie öffnet

Pünktlich zum Pfingstmontag treten im Stadtgebiet von Frankfurt Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft. Damit enden auch die Ausgangsbeschränkungen.

Frankfurt – Mit 79,5 liegt die Inzidenz in Frankfurt am Samstag (22.05.2021) den fünften Tag in Folge unter 100. Das bedeutet, dass am übernächsten Tag – also Pfingstmontag – die Regeln des Landes Hessen* die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus* der Bundesnotbremse ablösen. Für die Frankfurter bedeutet das: keine Ausgangssperren mehr zwischen 22 und 5 Uhr und eine ganze Menge mehr Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung ab dem Feiertag.

So darf bei einer Inzidenz, die 5 Tage lang unter 100 gelegen hat, die Gastronomie ihre Bier- und Sommergärten, Terrassen und Außenflächen wieder öffnen. Gäste, die nicht nachweisen können, dass sie geimpft oder genesen sind, müssen einen tagesaktuellen Test von einer der offiziellen Teststation mitbringen. Die gibt es in vielen Stadtteilen inzwischen reichlich –auch an unkonventionellen Orten. Im Ausgehviertel Alt-Sachsenhausen soll etwa auch im O‘Dwyers Irish Pub täglich zwischen 16 und 22 Uhr getestet werden.

Lockerung der Kontakt-Regeln in Frankfurt: Sportstätten und Hotels trotzen Corona

In den Außenbereichen der Gastronomie gelten weiterhin Abstands- und Hygieneregeln, Sitzplatzpflicht und Kontaktdatenerfassung. Viele Bars und Restaurants nutzen dazu etwa die Smartphone-App „Luca“. Außerhalb der Gastronomiestätten gilt das Alkoholverbot allerdings weiter. Auch Hotels dürfen unter Auflagen mit einer maximalen Auslastung von 60 Prozent wieder öffnen.

Die Kontaktregeln der Lockerungsstufe 1, die ab Montag für Frankfurt* in Kraft tritt, legen fest, dass sich zwei Hausstände treffen dürfen. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren, Geimpfte, deren Zweitimpfung 14 Tage zurückliegt und Genesene zählen bei den Kontaktregeln nicht dazu. In den Schulen gibt es ab Dienstag für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 sowie die Abschlussklassen Präsenzunterricht. Schüler der Klasse 7-11 sind im Wechselunterricht.

Auch Sportstätten, mit Ausnahme von Schwimmbädern, dürfen ab Pfingstmontag mit Termin und Test wieder Zutritt gewähren, wenn sie die Kontakt- und Hygieneregeln beachten. Der gesamte Einzelhandel darf nach den neuen Corona-Regeln nach dem Prinzip „Click and Meet“ wieder Kunden in die Geschäfte lassen – ein tagesaktueller Test wird hier weiterhin empfohlen.

Corona-Regeln in der Kultur: In Frankfurt gelten Lockerungen, Termin- und Maskenpflicht

Im Bereich der Kultur bedeuten die Lockerungen, dass Freizeit- und Kultureinrichtungen unter freiem Himmel wieder öffnen dürfen. Für den Besuch ist vorab allerdings ein Termin zu vereinbaren. In Innenräumen von Museen, Galerien und Freizeiteinrichtungen wie etwa dem Frankfurter Zoo* gilt ebenfalls Termin- und Maskenpflicht. Ein tagesaktueller Coronatest wird empfohlen. Auch Clubs und Diskotheken mit Außenbereichen dürfen in Frankfurt ab Montag im Biergarten-Format wieder öffnen.

Veranstaltungen unter freiem Himmel dürfen nach Corona-Regeln des Landes unter Auflagen mit bis zu 100 (ungeimpften) Personen wieder stattfinden, Ausnahmen darf das Gesundheitsamt genehmigen, wenn es die Einhaltung der Regeln sicherstellen kann. Veranstaltungen in Innenbereichen sind noch weitestgehend nicht erlaubt. In allen öffentlich zugänglichen Gebäuden, auf Fußgängerzonen wie der Frankfurter Zeil*, im ÖPNV und immer, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können, gilt auch unter freiem Himmel die Maskenpflicht in Frankfurt.

Das sind die wichtigsten Lockerungen der Corona-Regeln in Frankfurt ab Montag (24.05.2021):

Kontaktregeln : zwei Haushalte, plus Genesene bzw. Geimpfte

: zwei Haushalte, plus Genesene bzw. Geimpfte Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr sind aufgehoben

zwischen 22 und 5 Uhr sind aufgehoben Außengastronomie öffnet unter Hygiene- und Abstandsregeln, Test- und Maskenpflicht (außer an den Tischen), Kontaktregeln gelten

öffnet unter Hygiene- und Abstandsregeln, Test- und Maskenpflicht (außer an den Tischen), Kontaktregeln gelten Freizeit- und Kultureinrichtungen : Unter freiem Himmel mit Termin geöffnet, für Innenräume von Museen, Galerien, etc. gilt Testempfehlung

: Unter freiem Himmel mit Termin geöffnet, für Innenräume von Museen, Galerien, etc. gilt Testempfehlung Hotels : öffnen unter Auflagen mit maximal 60 Prozent Auslastung

: öffnen unter Auflagen mit maximal 60 Prozent Auslastung Sportstätten : Alle Einrichtungen außer Schwimmbädern dürfen unter Auflagen (Termin, Hygieneregeln, Test) wieder öffnen

: Alle Einrichtungen außer Schwimmbädern dürfen unter Auflagen (Termin, Hygieneregeln, Test) wieder öffnen Schulen und Kitas : Klassen 1 bis 6 und Abschlussklassen haben Präsenzunterricht, Klassen 7 bis 11 Wechselunterricht, Kitas nach Pandemiebedingungen im Regelbetrieb

: Klassen 1 bis 6 und Abschlussklassen haben Präsenzunterricht, Klassen 7 bis 11 Wechselunterricht, Kitas nach Pandemiebedingungen im Regelbetrieb Veranstaltungen : unter freiem Himmel bis 100 (ungeimpfte) Personen erlaubt, in geschlossenen Räumen nur in Ausnahmen

: unter freiem Himmel bis 100 (ungeimpfte) Personen erlaubt, in geschlossenen Räumen nur in Ausnahmen ÖPNV: Maskenpflicht (es genügen wieder OP-Masken)

Corona-Lockerungen der Stufe 2 in Reichweite: Welche Regeln für Frankfurt bald gelten könnten

Wenn die Corona-Inzidenz in Frankfurt wie in den letzten Tagen weiter sinkt, gibt es für weitere Lockerungen für die Frankfurter zwei Möglichkeiten: Entweder der 7-Tages-Richtwert bleibt 14 Tage konstant unter 100 oder sinkt 5 Tage in Folge noch weiter unter 50. Dann dürfen Restaurants etwa auch unter Auflagen ihre Innengastronomie wieder öffnen. Auch Diskotheken und Clubs dürfen im Barmodus dann wieder Gäste bewirten und Kinos und Theater für maximal 100 Personen ihre Innenräume öffnen. (Sandra Kathe) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

