Kommen in Hessen Corona-Lockerungen? Volker Bouffier äußert sich live

Gastronomen und Einzelhändler blicken gebannt nach Wiesbaden. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) äußert sich live zu möglichen Corona-Lockerungen.

Aufgrund der Coronavirus -Pandemie sind in Hessen weiterhin Geschäfte, Restaurants und andere Einrichtungen geschlossen.

sind in weiterhin Geschäfte, Restaurants und andere Einrichtungen geschlossen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will den Bürgern im Bundesland eine Perspektive für den Umgang mit Corona in den kommenden Wochen geben.

will den Bürgern im Bundesland eine Perspektive für den Umgang mit in den kommenden Wochen geben. Dazu stellt er am Donnerstag (25.02.201) in einer Pressekonferenz einen Vier-Stufen-Plan vor.

Update vom Donnerstag, den 25.02.2021, 11.24 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wähnt hinsichtlich seines Vier-Stufen-Plans die Bevölkerung in seinem Rücken. Mit diesem Plan sollen in Hessen schrittweise die Corona-Maßnahmen gelockert werden, womit besonders auch Händler und Gastronomen entlastet werden sollen. „Die Leute haben die Schnauze voll“, sagte Bouffier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zufolge bei einer digitalen Kommunalwahlkampf-Veranstaltung der CDU in Fulda am Mittwoch (24.02.2021). Zwar stellten die Mutanten des Virus weiterhin ein schwer zu kalkulierendes Risiko dar. Allerdings würden „Existenzen und die Staatsfinanzen“ vernichtet werden, lockere man die Maßnahmen nicht bald.

Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Hessen: Bouffier kündigt Plan an

Volker Bouffier will die Außengastronomie in Hessen ab dem 1. April wieder öffnen*, das kündigte er bei einer Wahlkampfveranstaltung an. Der Einzelhandel solle außerdem am 4. März wieder Kunden empfangen dürfen. In Frankfurt* begrüßt Madjid Djamegari Chef der Initiative Gastronomie Frankfurt, den Vorstoß. Gleichzeitig mahnte er an, dass manche Restaurants nur kleine Außenflächen hätten. Er hoffe daher auf einen „genaueren Fahrplan“.

Gegenüber unserer Zeitung äußerte sich auch der Vorsitzende der Frankfurter Gewerbevereine, Ernst Schwarz. Er spricht von einer „Chance, die wir nutzen sollten“. Unter anderem mit dem Konzept „Click & Meet“ möchte Bouffier flächendeckend ermöglichen, dass Kunden einzelne Termine mit dem Verkäufer im Laden ausmachen können.

+ Hinter Schloss und Kette: Wie hier in Frankfurt ist Außengastronomie in Hessen derzeit noch nicht erlaubt © Arne Dedert/dpa

Corona in Hessen: 7-Tage-Inzidenz stagniert – auch in Frankfurt

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Hessen derzeit bei 61,6, zuletzt war sie nicht mehr gefallen. Mit 97,2 weist der Landkreis Groß-Gerau die höchste Ansteckungsrate mit Corona im Bundesland auf. In Frankfurt beträgt die Inzidenz am Donnerstag (25.02.2021) bei 61,2. Der Datenauswertung von „Zeit Online“ zufolge, die auf den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) basiert, erreichte der Wert am 18.02. mit 50,0 das bisherige Minimum für das Jahr 2021. (Matthis Pechtold)

Corona in Hessen: Bouffiers Stufenplan – Was alles öffnen soll

Erstmeldung vom Mittwoch, den 24.02.2021, 18.01 Uhr: Wiesbaden – Die Corona-Pandemie beherrscht nach wie vor den Alltag der meisten Menschen in Hessen. Alltägliches Leben findet kaum statt – Restaurants, Geschäfte, Fitnessstudios sind geschlossen. Doch wie soll es weitergehen? Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat erste Schritte angekündigt.

Demnach sollen die strikten Corona-Regelungen in Hessen in einem Vier-Stufen-Plan gelockert werden. Volker Bouffier kündigte als erste Schritte wieder mehr Kontakte für eine größere Zahl von Menschen und eine vorsichtige Öffnung der Geschäfte im Einzelhandel an. Ein Sprecher der Christdemokraten bestätigte entsprechende Medienberichte. Details zu dem „Perspektivplan für eine verantwortungsvolle Öffnung“ der Landesregierung will der Regierungschef gemeinsam mit Tarek Al-Wazir (Grüne) an diesem Donnerstag (12.30 Uhr) in Wiesbaden vorstellen. Wir berichten über die Ergebnisse live.

Corona-Stufenplan in Hessen: Volker Bouffier kündigt Lockerungen im Einzelhandel an

An erster Stelle nannte Volker Bouffier, dass jeder sich künftig mit zwei anderen Hausständen treffen könne, statt wie bisher nur mit einem. Für die Geschäfte sei geplant, dass Kunden demnächst einen Termin für den Einkauf vereinbaren können sollen und dann einen „persönlichen Verkäufer“ in dem Geschäft bekommen. Die strengen Corona-Hygienevorschriften müssten selbstverständlich weiter befolgt werden.

Die Möglichkeit, Termine für den persönlichen Einkauf zu vereinbaren, kommt entsprechenden Forderungen des Handelsverbands Hessen entgegen. Dessen Hauptgeschäftsführer Sven Rohde hatte Umsatzverluste von 30 bis 70 Prozent im Modehandel beklagt. Große Probleme mit dem Corona-Lockdown hätten aber beispielsweise auch Spielzeuggeschäfte oder Sportartikelanbieter. Weil die Anträge auf staatliche Hilfen gerade für das stark saisonal geprägte Geschäft der Modehändler viel zu kompliziert seien, steckten immer mehr Unternehmen in der Existenzkrise.

Wenn sich die Neuerung bewähre, könne man anschließend einen Schritt weiter gehen und beispielsweise einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche einlassen. Wenn es nach ihm gehe, werde das alles in der nächsten Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 3. März beschlossen, sagte Volker Bouffier. Er sei aber „ziemlich sicher, dass wir das machen“, unabhängig von dem, was die Konferenz beschließe, fügte er hinzu. Bei gutem Verlauf könne er sich eine „Reihe von Sachen bis Ostern“ vorstellen.

Stufenplan in Hessen: Volker Bouffier will Strategie nicht von Corona-Inzidenzen abhängig machen

Derweil erklärte Volker Bouffier, die Beurteilung der Handlungsspielräume werde in Hessen künftig nicht mehr von den Inzidenzen abhängen. Es müsse zwar weiter vorsichtig in der Coronavirus-Pandemie vorgegangen werden. „Wir können aber auch nicht so weitermachen“, so Bouffier. Eine Öffnung für die Sportvereine ist nach Einschätzung des Ministerpräsidenten derzeit aber noch nicht verantwortbar.

Ein wichtiges Datum ist in Stein gemeißelt: Der allgemeine Corona-Lockdown mit dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens und all den Auswirkungen gilt in Hessen zunächst weiter bis 7. März. Die Landesregierung hat jedoch bereits sei Anfang der Woche für die Schüler der Klassen eins bis sechs eine Rückkehr in die Klassenzimmer im Wechselunterricht zugelassen. Rund 360.000 Schülern dieser Altersstufen wird diese Möglichkeit gegeben.

+ Für Schüler ist die Corona-Krise eine besondere Herausforderung. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

Corona in Hessen: Ab März dürfen Friseure wieder öffnen

Durch das Modell des Wechselunterrichts werden die Schulklassen aufgeteilt: Eine Hälfte wird in der Schule unterrichtet, die andere Hälfte lernt zu Hause. Die Gruppen können tage- oder wochenweise tauschen. Welches Modell des Wechselunterrichts konkret praktiziert wird, entscheiden die Schulen in Eigenregie. Mit diesem Vorgehen können die Kontakte reduziert und Corona-Abstände besser eingehalten werden.

Die hessische Landesregierung hatte im Dezember die Präsenzpflicht in der Schule für diese Jahrgangsstufen ausgesetzt. Ab Klasse sieben gilt in Hessen mit Ausnahme der Abschlussklassen Distanzunterricht. Neben der Lockerung für die Schulen können auch die Kitas wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Sie öffnen grundsätzlich wieder für alle Kinder, aber unter strengen Corona-Regeln. Ab dem 1. März dürfen dann auch Friseursalons in Hessen wieder öffnen. (Tim Vincent Dicke mit dpa/epd) *FNP.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.