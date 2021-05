Hessen: In diesen Städten und Kreisen kommen Corona-Lockerungen

Bald mehr Freiheiten

Die Corona-Inzidenz in Hessen sinkt weiter ab. In einigen Städten und Landkreisen könnte es bald zu Lockerungen kommen.

Die Corona*-Lage in Hessen entspannt sich weiter. In vielen Kreisen wirkt die Notbremse jedoch noch.

In Hessen* kommt es zu Lockerungen bei drei Kreisen, fünf weitere könnten folgen

Ein Kreis ist derzeit ohne Notbremse*, ab Mittwoch (12.05.21) kommen zwei dazu

+++ 18.49 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich jüngst zu möglichen Corona-Lockerungen in Hessen geäußert. Demnach erfolgen diese nach einem Zwei-Stufen-Plan. Nach aktueller Inzidenz-Lage könnten die folgenden Kreise von diesem Plan profitieren: der Hochtaunuskreis, der Vogelsbergkreis sowie der Wetteraukreis. In allen drei Kreisen gilt die Notbremse nicht mehr.

Ebenfalls Lockerungen könnten in den kommenden Tagen in Darmstadt, im Kreis Darmstadt-Dieburg, im Kreis Marburg-Biedenkopf sowie im Hochtaunuskreis gelten.

Corona in Hessen: Notbremse in drei Kreisen aufgehoben

Erstmeldung vom Mittwoch, 12.05.2021, 18.00 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Hessen ist weiter im Abwärtstrend. Während viele noch von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen betroffen sind, genießen vor allem Geimpfte und Genese weitere Freiheiten. Für eine Lockerung der Bundes-Notbremse muss die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt für fünf aufeinanderfolgende Werktage unter 100 liegen. Lockerungen gelten dann ab dem übernächsten Tag. Für drei Landkreise wird es am Mittwoch (12.05.2021) bereits zu Lockerungen kommen.

In diesen Kreisen gilt mit Ausnahme vom Wetteraukreis die Notbremse ab Mittwoch (12.05.21) nicht mehr:

Hochtaunuskreis , 7-Tage-Inzidenz bei 79,8 .

, 7-Tage-Inzidenz bei . Vogelsbergkreis , 7-Tage-Inzidenz bei 83,3 .

, 7-Tage-Inzidenz bei . Wetteraukreis , 7-Tage-Inzidenz bei 80,4 .

, 7-Tage-Inzidenz bei . Quelle: Hessisches Sozialministerium | Stand: 11.05.2021, 0 Uhr | Hinweise: Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Negative Fallzahlen können auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen.

Neben dem Hochtaunuskreis, dem Vogelsbergkreis und dem Wetteraukreis liegen am Dienstag (11.05.21) vier Landkreise und die Stadt Darmstadt mit ihrer Inzidenz unter 100. Bei stetiger 5-Tage-Inzidenz unter 100 könnte es auch bei ihnen bald zu Lockerungen kommen. Im Vergleich zum Vortag hat nun auch der Kreis Marburg-Biedenkopf die Grenze unterschritten (96,3). Die hessenweite Corona-Inzidenz ist leicht von 120,9 auf 119,6 gesunken.

+ In einigen Städten und Landkreisen in Hessen gibt es bereits Corona-Lockerungen. (Symbolfoto) © Neundorf/Kirchner-Media/Imago Images

In diesen Kreisen könnte die Notbremse bald gelöst werden:

aktuelle Inzidenz aufeinanderfolgende Werktage unter 100 Kreis Bergstraße 95,4 2 Kreis Darmstadt-Dieburg 84,6 2 Kreis Marburg-Biedenkopf 96,3 1 Rheingau-Taunus-Kreis 94,0 2 Stadt Darmstadt 88,8 2

Corona-Lockerungen: Welche Einschränkungen kommen mit der Bundes-Notbremse?

Liegt die 7-Tage-Inzidenz über 100 und bleibt an drei aufeinanderfolgenden Tagen über der 100-Marke, greifen die Bundesregelungen zur Notbremse.

Private Kontakte Ein Haushalt trifft maximal eine weitere Person (ausgenommen Kinder unter 14 Jahren) Ausgangsbeschränkung Von 22 bis 5 Uhr, Sport alleine bis 24 Uhr erlaubt Einzelhandel (erweiterter tägliche Bedarf) Begrenzte Kundenzahl je nach Größe des Geschäfts, mit Maske Übriger Einzelhandel Nur bis Inzidenz 150 Terminshopping möglich Gastronomie Nur Abholung und Lieferdienste Schulen 2x pro Woche testen bei Wechselunterricht, Bei Inzidenz über 165 Unterricht zu Hause Quelle: Hessisches Sozialministerium

Die meisten Landkreise und Städte in Hessen sind weiterhin von der Corona-Notbremse betroffen. Jedoch gibt es bei ihnen auch Abstufungen. Bei einer Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen werden die Schulen am übernächsten Tag geschlossen. Ausnahme sind Förderschulen und Abschlussklassen.

+ Frankfurt Hauptbahnhof eine Stunde vor Beginn der Ausgangsbeschränkung. Seit dem 24. April 2021 gilt bundeseinheitliche Corona-Notbremse. Für einige Kreise könnte es nun zu Lockerungen kommen. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Für die Kitas gilt ebenfalls die 165er Grenze. Wird diese drei Tage in Folge überschritten, muss die Kita schließen. Notbetreuung bleibt jedoch weiterhin erlaubt. Betroffen sind davon heute (11.05.21) die Städte Frankfurt, Offenbach, Kassel sowie die Landkreise Fulda, Gießen, Hersfeld-Rotenburg, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg und der Odenwaldkreis. (David Suárez Caspar) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Ralph Peter/imago