Mega-Andrang im Opel-Zoo nach Corona-Lockerung: Zoo Frankfurt steht in den Startlöchern

Der Zoo Frankfurt hat nach den Corona-Lockerungen einen Öffnungstermin bekannt gegeben. Schon am Montag erlebt der Opel-Zoo im Taunus einen riesigen Ansturm.

+++ 14.45 Uhr: Nun zieht auch der Zoo Frankfurt nach. Nach den Corona-Lockerungen, die seit Montag (08.03.2021) gelten, sind die letzten Hürden vor der Wiedereröffnung offenbar genommen. Unter strengen Hygienemaßnahmen und mit Online-Terminbuchungen öffnet der Zoo am kommenden Mittwoch (15.03.2021) für die ersten Besucher seine Tore, wie die Stadt Frankfurt am Montag mitteilte. Zunächst können jeweils 400 Menschen aufgeteilt auf zwei Zeitfenster pro Tag die Tiere besuchen.

Corona-Lockerungen: Zoo Frankfurt öffnet

„Der Ausflug in den Zoo ist wie ein kleiner inspirierender Urlaub“, so Ina Hartwig, Dezernentin für Kultur und Wissenschaft. „Es gibt so vieles zu entdecken und so viel Wissenswertes zu erfahren. Gerade mit Blick auf die Osterferien ist es gut, dass diese Möglichkeit nun wieder gegeben ist.“ Auf dem Zoogelände gelten Abstandsregeln und eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Bereits am Montag strömten Hunderte Besucher in den Opel-Zoo in Kronberg (siehe Update von 13.00 Uhr) .

Opel-Zoo hat wieder geöffnet: Mega-Ansturm nach Corona-Lockerungen

Update von Montag, 08.03.2021, 13.00 Uhr: Am ersten Öffnungstag nach dem Lockdown ist der Andrang auf den Opel-Zoo im Taunus riesig gewesen. „Wir sind für den Rest des Tages ausverkauft“, teilte eine Sprecherin des Zoos am Montag (08.03.2021) mit. „Auch am kommenden Wochenende gibt es nur noch vereinzelt Karten für die 9-Uhr-Slots.“

Bereits am Morgen bildeten sich am ersten Öffnungstag nach dem harten Corona-Lockdown lange Schlangen vor der Kasse des Opel-Zoos. „Wir haben die Anzahl der Tickets auf 500 beschränkt, weil sie ja auch alle an der Kasse vorbei müssen, das ist so ein bisschen das Nadelöhr“, sagte die Sprecherin. Man wolle den Menschen ein sicheres Ausflugsziel bieten. Über den Tag verteilt bietet der Zoo in Kronberg drei Slots an, die über ein Online-Ticketsystem gebucht werden können. „Alle sind superglücklich, dass sie wieder in den Zoo dürfen“, teilte die Sprecherin gegenüber der dpa mit. „Und durch die wenigen Menschen auf dem Gelände ist es im Zoo wirklich sehr entspannt.“

+ Familien stehen vor der Wiedereröffnung des Opel-Zoos im Taunus vor dem Eingang Schlange. © Arne Dedert/dpa

Nach den Lockerungen der Corona-Regeln dürfen Kultur- und Freizeiteinrichtungen bei einer hessenweiten Inzidenz unter 100 wieder öffnen, wenn auch unter strengen Auflagen. Auch im Zoo Frankfurt ist die Nachfrage riesig. Allerdings können dort noch keine Tickets gebucht werden. Zwar sei ein Online-Ticketsystem schon vorhanden, die Kontaktverfolgung laufe aber noch nicht reibungslos, wie der Zoo Frankfurt mitteilte (siehe Erstmeldung). Ob und wann der Palmengarten in Frankfurt wieder öffnet, ist weiterhin noch unklar.

Zoo Frankfurt, Palmengarten, Opel-Zoo: Wer wann wieder öffnet

Erstmeldung von Sonntag, 07.03.2021, 14.45 Uhr: Frankfurt/Kronberg – Lange durfte sich wegen der Corona-Krise niemand an einem Besuch beliebter Ausflugsziele erfreuen. Zumindest in dieser Hinsicht gibt es für Eltern und Kinder gute Nachrichten: Einige Zoos, Parks und Tiergärten in der Region um Frankfurt öffnen bald wieder – und das bei schönstem Frühlingswetter.

+ Familien haben Grund zur Freude: der Opel-Zoo öffnet seine Pforten wieder. © Silas Stein/dpa

Der Opel-Zoo Kronberg öffnet seine Pforten bereits am Montag (08.03.2021). Der Besuch der Tiere kann dann mit einer Online-Terminreservierung ermöglicht werden. Dafür hat der Opel-Zoo vorgeschriebene Zeitfenster, wie auf der Website mitgeteilt wird. Die Zeitfenster sind täglich von 9 bis 11.30 Uhr, von 12 bis 14.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr. Der Opel-Zoo weist explizit darauf hin, dass die Reservierung eines Besuchs ausschließlich online erfolgen kann.

Opel-Zoo (Kronberg) Öffnung: 08.03.2021 Tierpark Hanau Öffnung: 10.03.2021 Zoo Frankfurt Öffnung: Kein finales Datum Palmengarten Frankfurt Öffnung: Voraussichtlich Mitte März

Corona-Regeln im Zoo Frankfurt: Besucher müssen sich noch gedulden

Anders sieht die Lage im Zoo Frankfurt aus. „Aufgrund der aktuellen Lage bleibt der Zoo Frankfurt leider bis auf Weiteres geschlossen“, informiert die Website des Zoos. Wie die „Hessenschau“ berichtet, plant der Zoo Frankfurt die baldige Wiedereröffnung. Das Online-Ticketsystem sei bereits vorhanden, jedoch funktioniere die Kontaktverfolgung noch nicht reibungslos. Aber auch hier ist die Nachfrage groß. „Unsere Hotline explodiert gerade“, sagte die Kommunikationschefin des Zoo Frankfurt, Christine Kurrle, gegenüber fr.de*.

Der Wildpark „Alte Fasanerie“ in Hanau wird ab Mittwoch (10.03.2021) seine Tore wieder für Besucher öffnen. Ähnlich wie beim Opel-Zoo werden hier zweistündige Führungen zu festen Zeitfenstern, in diesem Fall von 9 bis 11 Uhr, von 9.30 bis 11.30 Uhr, von 14 bis 16 Uhr sowie von 14.30 bis 16.30 Uhr angeboten. In diesem Fall müssen sich Besucherinnen und Besucher mit ihrem vollständigen Namen, ihrer Adresse und Rufnummer über das auf der Website ausgeschriebene Wildpark-Postfach registrieren.

+ Dieser kleine Greifstachler im Zoo Frankfurt ist eines von vielen Tieren, die sich bald wieder über Besucher freuen könnten. © Arne Dedert/dpa

Corona-Öffnung im Palmengarten Frankfurt: Datum noch unklar

Unklar ist hingegen die Lage für den Palmengarten in Frankfurt. „Wir arbeiten daran, Ihnen den Palmengarten und den Botanischen Garten unter den geltenden Auflagen schnellstmöglich wieder zugänglich zu machen. Dies wird voraussichtlich Mitte März der Fall sein“, heißt es auf der Homepage des Palmengartens. Die Wiedereröffnung soll voraussichtlich Mitte März erfolgen. Für ein konkretes Datum müssen Besucherinnen und Besucher also noch ein wenig Geduld haben. (Marvin Ziegele) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.