Corona in Hessen: RKI meldet Fallzahlen und Inzidenz

Pandemie

Die Corona-Zahlen in Hessen sind je nach Region sehr unterschiedlich: Während die Inzidenz der Neuinfektionen vielerorts sinkt, steigt sie an manchen Orten deutlich an.

Die Corona*-Lage in Hessen entspannt sich etwas: Die Inzidenz sinkt leicht.

Das RKI hat am Pfingstsonntag aktuelle Fallzahlen für Hessen veröffentlicht.

Vier Kreise und Städte in Hessen* haben einen Inzidenzwert über 100, die übrigen liegen zum Teil weit darunter.

Frankfurt – Das Robert Koch-Institut hat die aktuellen Corona-Fallzahlen bekannt gegeben. Demnach wurden dem RKI 175 Neuinfektionen von hessischen Gesundheitsämtern gemeldet. Bundesweit gab es insgesamt 2682 neue Corona-Infektionen.* Die Daten gehen aus einem Dashboard des Instituts hervor.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Montag (24.05.2021) in Hessen bei einem Wert von 74,1. Damit sinkt der Inzidenzwert erneut.

Corona in Hessen: RKI meldet Neuinfektionen am Pfingstmontag

Am Sonntag lag er bei 75,4. Dem RKI wurden zwei neue Todesfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen.

+ Das Robert Koch-Institut hat 2682 Neuinfektionen in Deutschland vermeldet. 175 davon stammen aus Hessen. (Screenshot) © Robert Koch-Institut/RKI

Hessischer Hotspot ist und bleibt der Kreis Waldeck-Frankenberg* mit einer leicht sinkenden Inzidenz von 139,4 – Vortag: 141,3. Am zweithöchsten ist der Inzidenzwert in der Landeshauptstadt Hessens, der Stadt Wiesbaden: 126,0. Im Wetteraukreis* ist dieser Wert hingegen mit 34,7 am geringsten, steigt aber leicht – Vortag: 34,1.

Insgesamt befinden sich drei weitere Kreise – Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis und Kreis Darmstadt-Dieburg – unter der Inzidenzmarke 50. Bezüglich der Fallzahlen am Montag (24.05.2021) hat das RKI einen Hinweis veröffentlicht: „Aufgrund des Feiertags am 24.05.2021 ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.“ Die Fallzahlen der vergangenen Tage im Überblick. (tu) *fnp.de, fr.de, wetterauer-zeitung.de und hna.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.

