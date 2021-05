Corona in Hessen: 685 Neuinfektionen - noch elf Kreise über 100

Pandemie

Die Corona-Lage in Hessen entspannt sich weiter. Für zahlreiche kreisfreie Städte und Kreise sind Lockerungen in Aussicht.

Die Corona*-Lage in Hessen entspannt sich weiter.

15 Kreise und eine Stadt in Hessen* haben eine Inzidenz niedriger als 100.

Das RKI hat aktuelle Fallzahlen für Hessen veröffentlicht.

Update vom Sonntag, 16.05.2021, 6.00 Uhr: Die Corona-Lage in Hessen entspannt sich von Tag zu Tag. Laut aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts weist das Bundesland am Sonntag eine 7-Tage-Inzidenz von 93,0 auf. Dem RKI wurden insgesamt 685 Neuinfektionen in Hessen gemeldet.

Der Inzidenzwert sinkt somit täglich. Noch am Mittwoch (12.05.2021) hatte das RKI von 117,1 als Wert für Hessen gesprochen. Bereits am Donnerstag lag dieser bei 114,2 und am Freitag bei 109,0. Am gestrigen Samstag erreichte die Inzidenz schließlich einen Wert unter 100: 99,7.

Corona in Hessen: 685 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt weiter stark

Dennoch starben laut den aktuellen RKI-Daten erneut Menschen im Zusammenhang von Corona-Infektionen: Zehn neue Todesfälle gehen aus der Statistik hervor.

In den einzelnen Kreisen in Hessen gestaltet sich das Infektionsgeschehen sehr unterschiedlich: Die höchsten Inzidenzen weisen insbesondere zwei Kreise auf: die Stadt Kassel mit 142,5 und der Landkreis Fulda mit 140,3. Die niedrigste Inzidenz Hessens hat der Wetteraukreis mit einem Wert von 45,7.

+ Das RKI hat 8500 Corona-Neuinfektionen in Deutschland vermeldet. Davon stammen 685 Fälle aus Hessen. (Screenshot) © Robert Koch-Institut

Insgesamt liegen mittlerweile 15 von 26 Kreisen unter der kritischen Inzidenzmarke von 100. Ab dem morgigen Montag (17.05.2021) tritt in Hessen ein neuer Stufenplan in Kraft, welcher Corona-Lockerungen vorsieht. Alle Kreise, die stabil unter einer Inzidenz von 100 liegen, können somit mit gelockerten Maßnahmen rechnen.

Update vom Samstag, 15.05.2021, 15.00 Uhr: Die Corona-Lage in Hessen scheint sich weiter zu beruhigen. Wie die neuesten Zahlen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zeigen, ist die 7-Tage-Inzidenz für das gesamte Bundesland gesunken. Betrug sie am Freitag (14.05.2021) noch 109,0, liegt sie am Samstag (15.05.2021) bei 99,7. Es wurden innerhalb von 24 Stunden 536 neue Covid-19-Infektionen registriert. Die meisten Neuinfektionen verzeichnete die Stadt Frankfurt: 112 Menschen haben sich dort nachweislich seit dem Vortag angesteckt. Die dortige Inzidenz liegt bei 112,5 (Vortag: 116,5).

In fast allen Städten und Regionen in Hessen sind die 7-Tage-Inzidenzen gesunken. Lediglich der Kreis Hersfeld-Rotenburg verzeichnete einen Anstieg von 153,2 auf 160,7, der Werra-Meißner-Kreis von 94,4 auf 101,4. Die niedrigsten Inzidenzen mit Werten weit unter 100 weisen die Stadt Darmstadt (51,3/Vortag: 60,7) und der Wetteraukreis (52,2/Vortag: 58,1) auf.

12 neue Todesfälle meldete das Ministerium und damit doppelt so viele wie am Freitag (14.05.2021). Diese verteilen sich auf den Kreis Bergstraße (1), den Kreis Groß-Gerau (1), den Kreis Kassel (1), den Lahn-Dill-Kreis (2), den Kreis Limburg-Weilburg (1), den Kreis Marburg-Biedenkopf (2), den Odenwaldkreis (1), den Kreis Offenbach (1), die Stadt Frankfurt (1) sowie die Stadt Offenbach (1).

Kreis Bergstraße : 7 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 76,9.

: 7 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 76,9. Kreis Darmstadt-Dieburg : 3 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 53,4.

: 3 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 53,4. Kreis Fulda : 16 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 141,6.

: 16 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 141,6. Kreis Gießen : 21 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 99,4.

: 21 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 99,4. Kreis Groß-Gerau : 21 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 100,1.

: 21 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 100,1. Kreis Hersfeld-Rotenburg : 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 160,7.

: 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 160,7. Hochtaunuskreis : 13 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 73,0.

: 13 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 73,0. Kreis Kassel : 21 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 110,7.

: 21 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 110,7. Lahn-Dill-Kreis : 4 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 106,6.

: 4 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 106,6. Kreis Limburg-Weilburg : 6 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 115,8.

: 6 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 115,8. Main-Kinzig-Kreis: 47 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 110,6

47 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 110,6 Main-Taunus-Kreis : 13 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 88,0.

: 13 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 88,0. Kreis Marburg-Biedenkopf : 15 Neuinfektion, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 82,6.

: 15 Neuinfektion, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 82,6. Odenwaldkreis : 0 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 78,6.

: 0 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 78,6. Kreis Offenbach : 40 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 111,6.

: 40 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 111,6. Rheingau-Taunus-Kreis : 9 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 75,9.

: 9 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 75,9. Schwalm-Eder-Kreis : 21 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 111,3.

: 21 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 111,3. Vogelsbergkreis : 7 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 77,6.

: 7 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 77,6. Kreis Waldeck-Frankenberg : 17 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 120,8.

: 17 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 120,8. Werra-Meißner-Kreis : 19 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 101,4.

: 19 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 101,4. Wetteraukreis : 10 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 52,2.

: 10 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 52,2. Stadt Darmstadt : 2 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 51,3.

: 2 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 51,3. Stadt Frankfurt : 112 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 112,5.

: 112 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 112,5. Stadt Kassel : 24 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 139,5.

: 24 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 139,5. Stadt Offenbach : 16 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 109,8.

: 16 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 109,8. Stadt Wiesbaden : 47 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 126,4.

: 47 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 126,4. Gesamt: 536 Neuinfektionen, 12 Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 99,7.

Quelle: Hessisches Sozialministerium | Stand: 15.05.2021, 0 Uhr | Hinweise: Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Negative Fallzahlen können auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen.

Update vom Samstag, 15.05.2021, 6.00 Uhr: Das Robert Koch-Institut hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen bekannt gegeben. Demnach wurden 535 Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Daten des RKI-Dashboards hervor (Stand: 15.05.2021, 03.10 Uhr).

Der 7-Tage-Inzidenz liegt in Hessen bei 99,7. Dieser Wert fällt weiter, am Vortag lag er noch bei 109,0 und am Donnerstag (13.05.2021) bei 114,2. Zwölf neue Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, zählt das RKI zudem. Hessischer Hotspot, was die Corona-Neuinfektionen angeht, ist der Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einer Inzidenz von 160,7. Vergleichsweise hohe Werte weisen außerdem der Landkreis Fulda (141,6) und die Stadt Kassel (193,5) auf. Insgesamt liegen elf Städte und Landkreise unter einem Inzidenzwert von 100.

+ Das RKI hat 7894 Neuinfektionen in Deutschland vermeldet. Davon stammen 535 Fälle aus Hessen. (Screenshot) © Robert Koch-Institut

Bundesweit wurden in der Nacht auf Samstag insgesamt 7894 Neuinfektionen vermeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei einem Wert von 87,3.

+++ 16.30 Uhr: Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration liegt die hessenweite 7-Tage-Inzidenz inzwischen nur noch knapp über der Marke von 100. In neun Kreisen in Hessen liegt sie demnach aktuell bereits unter 100. Zuletzt ist der Werra-Meißner-Kreis (94,4/Vortag: 114,3) neu dazugekommen.

Am niedrigsten liegt die Inzidenz mit 58,1 im Wetteraukreis (Vortag: 69,4) Darmstadt (60,5/Vortag: 65,7).

In den Kreisen, deren Inzidenz fünf Tage lang konstant unter 100 liegt, werden ab nächstem Montag (17.05.2021) Lockerungen möglich, etwa auch eine erste Öffnungsstufe der Außengastronomie. Neben Darmstadt und dem Wetteraukreis dürfte das im Rheingau-Taunus-Kreis (87,6/Vortag: 93) dem Hochtaunuskreis (80,2/Vortag: 81,5), dem Vogelsbergkreis (84,2/Vortag: 86,1) und dem Kreis Darmstadt-Dieburg (64,5/Vortag: 72,5) möglich sein. Auch in Marburg-Biedenkopf (94,7/Vortag: 91,1) liegt die Inzidenz seit einigen Tagen unter 100.

In Frankfurt liegt die Inzidenz mit 116,5 nur noch knapp über dem hessischen Durchschnitt (Vortag: 126,9). Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat aktuell eine Inzidenz von 126 (Vortag: 128,2).

Inzidenz sinkt ‒ Zahl der freien Intensivbetten in Hessen auch

+++ 12.14 Uhr: Die Corona-Lage in Hessen lässt hoffen. Wieder ist die hessenweite Inzidenz gegenüber der vom Vortag gesunken. Doch nicht an allen Fronten entspannt sich die Lage. Das zeigt das Register der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Denn Intensivbetten sind in Hessen weiter Mangelware.

Von den 1.923 aktuell betreibbaren Intensivbetten in Hessen sind nur 237 frei (Stand: 14.05.2021 11.19 Uhr). Durchschnittlich sind in der Corona-Pandemie damit in Hessen nur 2,5 Betten pro Standort überhaupt noch frei. Damit belegt das Land deutschlandweit einen besorgniserregenden Spitzenplatz. Nur in Bayern, NRW, Bremen und Sachsen-Anhalt sind im Durchschnitt noch weniger Betten verfügbar.

+ Corona-News: Die Lage der Intensivbetten in Hessen ist noch immer ernst. (Symbolbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa

Corona in Hessen: Die aktuellen Fallzahlen – Immer mehr Kreise unter kritischer Inzidenz

Update vom Freitag, 14.05.2021, 6.33 Uhr: In Hessen haben sich weitere 1.015 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag (14.05.2021, Stand 3.11 Uhr) hervor. Die Zahl der Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner (Inzidenz) geht weiter zurück und lag landesweit bei 109,0 nach 114,2 am Vortag.

Das RKI meldete sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, seit Beginn der Pandemie starben insgesamt 7106 Menschen an den Folgen des Virus. Hessenweit wurden mittlerweile insgesamt 277.815 Corona-Infektionen registriert. Die höchste Inzidenz weist der Landkreis Fulda mit 163,6 (Vortag: 168,5) auf, danach folgt die Stadt Kassel mit 154,8 (Vortag: 155,8). In der Stadt Offenbach ist die Inzidenz in den vergangenen Tagen rapide gesunken und liegt laut RKI am Freitag noch bei 129,7.

Corona-Neuinfektionen in Hessen: Aktuelle Fallzahlen

Den niedrigsten Wert weist der Wetteraukreis mit 58,1 (Vortag: 69,4) auf. Unter dem Wert von 100 liegen auch die Stadt Darmstadt (60,7), der Landkreis Darmstadt-Dieburg (64,5), der Hochtaunuskreis (80,2), der Vogelsbergkreis (84,2), der Rheingau-Taunus-Kreis (87,6), der Landkreis Bergstraße (88,0), der Werra-Meißner-Kreis (94,4) und der Landkreis Marburg-Biedenkopf (94,7).

Corona in Hessen: Aktuelle Fallzahlen – Lockerungen in einigen Kreisen

+++ 14.55 Uhr: Das hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) hat die aktuellen Fallzahlen bekannt gegeben. Demnach haben sich in Hessen innerhalb eines Tages 1439 Personen infiziert, 16 Personen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die durchschnittliche Inzidenz bleibt ihrem Abwärtstrend treu und sinkt von 117,1 auf 114,2. Vor einer Woche (06.05.2021) lag die Inzidenz in Hessen noch bei 133,3.

Die höchste Inzidenz in Hessen gibt es mit 169,8 (Vortag: 173,1) in Hersfeld-Rotenburg, kurz danach folgt der Landkreis Fulda mit 168,5 (Vortag: 157,7). Das sind die einzigen Kreise in Hessen, in denen die Inzidenz aktuell über 165 liegt. Diese Marke ist nach der Bundesnotbremse für Schulöffnungen wichtig. Auch in Kassel (155,8/Vortag 168,2) und der Stadt Offenbach (153,5/Vortag: 172,7) ist die Inzidenz im Hessenvergleich hoch. In der Stadt Offenbach ist die Inzidenz aber in den letzten Tagen rasant gefallen – vor einer Woche lag sie noch bei 241,8.

Corona in Hessen: Lockerungen für Kreise mit Inzidenz unter 100 ab Montag

Acht Kreise liegen nach Angaben des HMSI aktuell in Hessen unter der Marke von 100. Dabei ist die der Kreis Bergstraße neu dazugekommen, der Kreis Groß-Gerau aber wieder über 100 gestiegen. Am niedrigsten liegt die Inzidenz in Darmstadt (65,7/Vortag: 75,1) und im Wetteraukreis (69,4/Vortag: 73,3).

In den Kreisen, deren Inzidenz fünf Tage lang konstant unter 100 liegt, werden ab nächstem Montag (17.05.2021) Lockerungen möglich. Neben Darmstadt und dem Wetteraukreis dürfte das im Rheingau-Taunus-Kreis (93/Vortag: 94) dem Hochtaunuskreis (81,5/Vortag: 88,2), dem Vogelsbergkreis (86,1/Vortag: 96,6) und dem Kreis Darmstadt-Dieburg (72,5/Vortag: 77,2) möglich sein. In Marburg-Biedenkopf (97,1/Vortag: 96,7) liegt die Inzidenz zwar auch unter 100, hier ist sie jedoch kürzlich wieder angestiegen.

In Frankfurt liegt die Inzidenz mit 126,9 über dem hessischen Durchschnitt (Vortag: 129,4). Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat aktuell eine Inzidenz von 128,2 (Vortag: 140,8).

Kreis Bergstraße : 44 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 95,4

: 44 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei Kreis Darmstadt-Dieburg : 40 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 72,5 .

: 40 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Kreis Fulda : 86 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 168,5.

: 86 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 168,5. Kreis Gießen : 65 Neuinfektionen, -1 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 104,9.

: 65 Neuinfektionen, -1 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 104,9. Kreis Groß-Gerau : 105 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 114,6.

: 105 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 114,6. Kreis Hersfeld-Rotenburg : 42 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 169,8.

: 42 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 169,8. Hochtaunuskreis : 22 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 81,5 .

: 22 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Kreis Kassel : 50 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 116,6.

: 50 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 116,6. Lahn-Dill-Kreis : 81 Neuinfektionen, 1 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 122,0.

: 81 Neuinfektionen, 1 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 122,0. Kreis Limburg-Weilburg : 51 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 128,0.

: 51 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 128,0. Main-Kinzig-Kreis: 106 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 121,0.

106 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 121,0. Main-Taunus-Kreis : 46 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 104,8.

: 46 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 104,8. Kreis Marburg-Biedenkopf : 50 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 97,1 .

: 50 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Odenwaldkreis : 11 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 109,6.

: 11 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 109,6. Kreis Offenbach : 88 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 126,5.

: 88 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 126,5. Rheingau-Taunus-Kreis : 33 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 93,0 .

: 33 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Schwalm-Eder-Kreis : 46 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 134,1.

: 46 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 134,1. Vogelsbergkreis : 20 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 86,1 .

: 20 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Kreis Waldeck-Frankenberg : 54 Neuinfektionen, 4 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 124,7.

: 54 Neuinfektionen, 4 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 124,7. Werra-Meißner-Kreis : 35 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 114,3.

: 35 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 114,3. Wetteraukreis : 46 Neuinfektionen, 2 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 69,4 .

: 46 Neuinfektionen, 2 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei . Stadt Darmstadt : 23 Neuinfektionen, 1 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 65,7 .

: 23 Neuinfektionen, 1 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei . Stadt Frankfurt : 152 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 126,9.

: 152 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 126,9. Stadt Kassel : 69 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 155,8.

: 69 Neuinfektionen, 0 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 155,8. Stadt Offenbach : 22 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 153,5.

: 22 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 153,5. Stadt Wiesbaden : 52 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 128,2.

: 52 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 128,2. Gesamt: 1439 Neuinfektionen, 16 Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 114,2.

Quelle: Hessisches Sozialministerium | Stand: 13.05.2021, 0 Uhr | Hinweise: Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Negative Fallzahlen können auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen.

+ Ab Montag (17.05.2021) kommen Lockerungen in Hessen. Kreise mit niedrigen Corona-Inzidenzen können dann Öffnungen beispielsweise der Außengastronomie zulassen. (Symbolbild) © Ronny Hartmann/dpa

Corona in Hessen: Inzidenz sinkt weiter - Aktuelle Zahl an Neuinfektionen

Update von Donnerstag, 13.05.2021, 7.03 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz in Hessen geht aktuell leicht zurück. Während sie gestern noch bei 117,1 lag, beträgt sie heute 114,2. Aktuell haben sich 1.438 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 16 Menschen sind mit oder an Covid-19 verstorben. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Institut (RKI) hervor.

Die höchste Inzidenz in Hessen hat der Kreis Hersfeld-Rotenburg (169,8), gefolgt vom Kreis Fulda (168,5) und den Städten Kassel (155,8) und Offenbach (153,5). In Frankfurt liegt die Inzidenz bei 126,9, während sie in Darmstadt (65,7) und dem Wetteraukreis (69,4) am niedrigsten ist.

Corona in Hessen: Volker Bouffier gibt Lockerungen bekannt

+++ 18.05 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich jüngst zu möglichen Corona-Lockerungen in Hessen geäußert. Demnach erfolgen diese nach einem Zwei-Stufen-Plan. Nach aktueller Inzidenz-Lage könnten die folgenden Kreise von diesem Plan profitieren: der Hochtaunuskreis, der Vogelsbergkreis sowie der Wetteraukreis. In allen drei Kreisen gilt die Notbremse nicht mehr.

Ebenfalls Lockerungen könnten in den kommenden Tagen in Darmstadt, im Kreis Darmstadt-Dieburg, im Kreis Marburg-Biedenkopf sowie im Hochtaunuskreis gelten.

+++ 16.00 Uhr: Das hessische Sozialministerium hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen veröffentlicht. Das Ministerium registrierte demnach binnen 24 Stunden 1586 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und elf weitere Todesfälle im Bundesland. Dieselbe Zahl an Neuinfektionen hatte bereits das RKI am Mittwochmorgen (12.05.2021) vermeldet (s. Update von 7.45 Uhr). Mit 215 neuen Ansteckungen meldete die Stadt Frankfurt auch an diesem Tag die höchste Zahl neuer Coronafälle. Je zwei Todesfälle gab es sowohl in Frankfurt als auch im Main-Kinzig-Kreis.

Die Corona-Fallzahlen für Hessen im Überblick:

Update vom Mittwoch, 12.05.2021, 7.45 Uhr: In Hessen haben sich weitere 1586 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch (12.05.2021, Stand 3.11 Uhr) hervor. Die Zahl der Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner (Inzidenz) geht weiter zurück und lag landesweit bei 117,1 nach 119,6 am Vortag.

Das RKI meldete elf weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, seit Beginn der Pandemie starben insgesamt 7084 Menschen an den Folgen des Virus. Hessenweit wurden mittlerweile insgesamt 275.361 Corona-Infektionen registriert. Die höchste Inzidenz weist der Kreis Hersfeld-Rothenburg mit 173,1 (Vortag: 183,1) auf, danach folgt die Stadt Offenbach mit 172,7 (Vortag: 197,3). Offenbach ist damit erstmals seit Wochen nicht mehr an der Spitze der hessenweit höchsten Inzidenzen.

Corona-Neuinfektionen in Hessen: Aktuelle Fallzahlen

Den niedrigsten Wert weist der Wetteraukreis mit 73,3 (Vortag: 80,4) auf. Unter dem Wert von 100 liegen auch die Stadt Darmstadt (75,1), der Landkreis Darmstadt-Dieburg (77,2), der Hochtaunuskreis (88,2), der Rheingau-Taunus-Kreis (94,0), der Vogelsbergkreis (96,6), der Landkreis Marburg-Biedenkopf (96,7) und der Kreis Groß-Gerau (98,6). Der Kreis Bergstraße rutschte am Mittwoch wieder über den Wert von 100 und hat nun eine Inzidenz von 100,6 (Vortag: 95,4).

Corona in Hessen: Bald Drittimpfung von Moderna?

+++ 17.29 Uhr: Für den Corona-Impfstoff Moderna wurde eine angepasste Variante entwickelt*. Das teilte der gleichnamige US-Arzneimittelhersteller mit. Die Anpassung soll für eine bessere Bekämpfung der brasilianischen sowie südafrikanischen Variante des Coronavirus sorgen und künftig in einer dritten sogenannten „Booster-Impfung“ verabreicht werden. Das neu entwickelte Serum mit dem Namen mRNA-1273.351 soll tatsächlich zu einer erhöhten Schutzwirkung gegenüber der südafrikanischen Virusvariante führen. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie von Moderna-Mitarbeitern, deren vorläufige Fassung am 6. Mai online publiziert wurde.

Die Ergebnisse der Corona-Studie sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden. Noch ist unklar, wie lange die erhöhte Schutzwirkung anhält. Da, wie die Forscher selber anmerken, die Anzahl von Probanden in der Studie recht klein war, gilt es zunächst Folge-Studien abzuwarten. Das berichtete wetterauer-zeitung.de.

Corona in Hessen: Aktuelle Fallzahlen – Zwei Kreise erwarten Lockerungen

Erstmeldung vom Dienstag, 11.05.2021, 15.53 Uhr: Frankfurt/Wiesbaden - Die Inzidenzen sinken stetig und die Notbremse wird in den ersten Kreisen in Hessen gelockert. Das Coronavirus ist zwar noch lange nicht bekämpft, doch angesichts fortschreitender Impfungen und sinkender Fallzahlen bekommen immer mehr Menschen Freiheiten zurück. Allen voran profitieren Geimpfte und Genesene von den Lockerungen.

Am Dienstag (11.05.2021) liegen in Hessen sieben Landkreise und die Stadt Darmstadt mit ihrer Inzidenz unter 100. Im Vergleich zum Vortag hat nun auch der Kreis Marburg-Biedenkopf die Grenze unterschritten (96,3). Für die Stadt Offenbach meldet das Hessische Sozialministerium in seinem täglichen Bulletin eine Inzidenz von 197,3. Damit ist auch die letzte Region in Hessen unterhalb der 200er Marke. Die 7-Tage-Inzidenz von 197,3 ist aber weiterhin Höchstwert im Land. Die hessenweite Inzidenz ist abermals leicht von 120,9 auf 119,6 gesunken.

Corona in Hessen: 423 Neuinfektionen mit Covid-19 – Höchste Zahlen in Frankfurt

Insgesamt sind 423 Neuinfektionen und 18 weitere Todesfälle innerhalb eines Tages in Hessen registriert worden. Die meisten Ansteckungen meldet das Sozialministerium für die Stadt Frankfurt, hier haben sich innerhalb eines Tages 52 Personen mit dem Coronavirus infiziert, vier Personen sind an den Folgen ihrer Erkrankung an Covid-19 gestorben – auch das ist Höchstwert in Hessen.

Corona in Hessen: Lockerungen im Wetteraukreis – Zwei Kreise könnten folgen

Der Wetteraukreis ist derweil der erste Landkreis in Hessen, der von gelockerten Corona-Regeln profitiert. Nachdem die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 gelegen hatte, sind die Beschränkungen der Bundesnotbremse* aufgehoben worden. Auch in den Nachbarkreisen Hochtaunuskreis und Vogelsbergkreis werden am Mittwoch (12.05.2021) aller Voraussicht nach die Ausgangssperre aufgehoben und Kontaktbeschränkungen aufgeweicht.

Auch in Frankfurt kehrt der normale Alltag Stück für Stück zurück. Schulen und Kitas in Frankfurt öffnen ab Mittwoch (12.05.2021) wieder für den eingeschränkten Regelbetrieb. (Erik Scharf, Melanie Gottschalk) *fnp.de und giessener-allgemeine.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

