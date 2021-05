Corona-Lage in Hessen: Wetteraukreis darf in Lockerungsstufe 2 – aktuelle Fallzahlen

Pandemie

Die Corona-Situation in Hessen scheint sich vielerorts zu entspannen. Der Wetteraukreis darf sogar in Lockerungsstufe 2, viele Kreise folgen in die erste Stufe.

Die Corona*-Lage in Hessen beruhigt sich immer mehr.

Viele Kreise und Städte in Hessen* haben einen Inzidenzwert unter 100.

Das hessische Sozialministerium hat aktuelle Fallzahlen zum Coronavirus veröffentlicht.

Frankfurt - Die Corona-Lage in Hessen verspricht positive Aussichten. Das hat auch mit den Impfungen zu tun. Doch im Bereich des Impfens, insbesondere in den Hausarztpraxen, ist der Ansturm riesig – und laut einigen Medizinern kaum zu bewältigen. Manche Hausärzte haben schlichtweg Angst vor dem Ende der Priorisierung. Weil der Impfansturm in Hausarztpraxen so groß ist, überlegen einige Ärzte sogar, mit dem Impfen aufzuhören.

Dabei gelten Impfungen durch Hausärzte als ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg aus der Pandemie. In Teilen von Nordrhein-Westfalen haben Ärzte offenbar schon über einen Ausstieg nachgedacht. Für viele Praxen stehe das Wohl der Mitarbeiter im Vordergrund. Und diese sind mancherorts überfordert, wenn ständig das Telefon klingelt und Patienten eine Impfung verlangen. Das „normale“ Tagesgeschäft müsse trotzdem weitergehen und sei mit den Impfmaßnahmen an manchen Tagen einfach nicht zu vereinbaren. Dennoch gebe es einfach für Geimpfte noch mehr Lockerungen.

Corona in Hessen: Wetteraukreis stehen nächste Öffnungsschritte schon Freitag bevor

Die aktuelle Corona-Lage in Hessen zeigt, dass in den Kreisen wie auch in den Städten die Inzidenzen weiter sinken. Zwischendurch gibt es Ausnahmen, wenn mal wieder die Inzidenz steigt – aber wenn dann nur wenig, und nicht ausufernd. Als erster hessischer Kreis erreicht der Wetteraukreis am Freitag (21.05.2021) die zweite Lockerungsstufe. Cafés- und Restaurants dürfen dann sogar wieder im Innenraum Speisen und Getränke anbieten. Schüler profitieren auch von der Stufe 2, weil sie alle wieder in die Klassenräume zurück dürfen.

Viele andere Kreise und Städte in Hessen befinden sich in der ersten Corona-Lockerungsstufe. Darunter sind Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, der Hochtaunuskreis, Marburg-Biedenkopf, der Rheingau-Taunus-Kreis sowie der Vogelsbergkreis. Dort ist unter anderem die Außengastronomie wieder geöffnet – mit einem tagesaktuellem Corona-Test und strengen Abstands- und Hygieneregeln. Außerdem dürfen Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen und Campingplätze unter Auflagen öffnen. Betriebe mit Gemeinschaftseinrichtungen, wie beispielsweise Frühstücksräume dürfen maximal 60 Prozent ausgelastet sein und es wird überall regelmäßig getestet.

Corona in Hessen: Landkreis Waldeck-Frankenberg hat mit 124,7 die höchste Inzidenz

Das hessische Sozialministerium meldet für Donnerstag, 20.05.2021, die aktuellen Corona-Fallzahlen für Hessen. Das Ministerium vermeldet insgesamt 1046 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden in Hessen. 14 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind dazugekommen. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag (19.05.2021) von 81,6 auf 75,2 gesunken.

Neben dem niedrigsten Inzidenzwert im Wetteraukreis (31,5) nach Angaben des Sozialministeriums haben die Landkreise Darmstadt-Dieburg und Hochtaunuskreis jeweils eine Inzidenz von 47,7. Auch im Landkreis Bergstraße sieht es nach wie vor positiv aus - dort liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 56,6. Die höchsten Werte kreisen immer noch in der Stadt Kassel (118,7) und im Landkreis Fulda (102,6). Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg mit 124,7, schon am Vortag (19.05.2021) lag er bei 119,6. (Cora Zinn)

Kreis Bergstraße : 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 56,6.

: 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 56,6. Kreis Darmstadt-Dieburg : 45 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 47,7.

: 45 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 47,7. Kreis Fulda : 43 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 102,6.

: 43 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 102,6. Kreis Gießen : 0* Neuinfektion, 0* neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 51,4.

: 0* Neuinfektion, 0* neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 51,4. Kreis Groß-Gerau : 65 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 79,4.

: 65 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 79,4. Kreis Hersfeld-Rotenburg : 21 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 87,8.

: 21 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 87,8. Hochtaunuskreis : 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 47,7.

: 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 47,7. Kreis Kassel : 24 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 75,2.

: 24 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 75,2. Lahn-Dill-Kreis : 37 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 76,2.

: 37 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 76,2. Kreis Limburg-Weilburg : 16 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 82,0.

: 16 Neuinfektionen, 2 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 82,0. Main-Kinzig-Kreis: 81 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 74,9.

81 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 74,9. Main-Taunus-Kreis : 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 61,2.

: 25 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 61,2. Kreis Marburg-Biedenkopf : 56 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 69,6.

: 56 Neuinfektionen, 3 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 69,6. Odenwaldkreis : 15 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 60,0.

: 15 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 60,0. Kreis Offenbach : 55 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 75,0.

: 55 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 75,0. Rheingau-Taunus-Kreis : 25 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 71,6.

: 25 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 71,6. Schwalm-Eder-Kreis : 43 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 87,9.

: 43 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 87,9. Vogelsbergkreis : 22 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 85,2.

: 22 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 85,2. Kreis Waldeck-Frankenberg : 62 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 124,7.

: 62 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 124,7. Werra-Meißner-Kreis : 36 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 73,5.

: 36 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 73,5. Wetteraukreis : 42 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 31,5.

: 42 Neuinfektion, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 31,5. Stadt Darmstadt : 24 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 63,2.

: 24 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 63,2. Stadt Frankfurt : 89 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 86,1.

: 89 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 86,1. Stadt Kassel : 37 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 118,7.

: 37 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 118,7. Stadt Offenbach : 44 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 89,8.

: 44 Neuinfektionen, 1 neuer Todesfall, 7-Tage-Inzidenz bei 89,8. Stadt Wiesbaden : 89 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 105,9.

: 89 Neuinfektionen, 0 neue Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 105,9. Gesamt: 1046 Neuinfektionen, 14 Todesfälle, 7-Tage-Inzidenz bei 75,2.

Quelle: Hessisches Sozialministerium | Stand: 20.05.2021, 0 Uhr | Hinweise: Immer wieder kommt es aufgrund von Meldeverzögerungen dazu, dass das Sozialministerium andere Zahlen veröffentlicht als die Kreise und Städte. Aktueller sind grundsätzlich die Daten der Gesundheitsämter vor Ort. Negative Fallzahlen können auf falsch positive Corona-Schnelltests zurückgehen. * aufgrund technischer Schwierigkeiten konnte das Gesundheitsamt Gießen keine Daten übermitteln.

