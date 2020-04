Corona: Lockerung des Besuchsverbots für Pflegeheime - Scharfe Kritik an Landesregierung

In der Corona-Krise ist der Landrat des Odenwaldkreises nicht mit der Lockerung des Besuchsverbots für Pflegeheime einverstanden. Der News-Ticker.

Das Coronavirus* breitet sich in der Region um Offenbach , Hanau und Darmstadt aus

, und aus Im Kreis Offenbach gibt es zwei weitere Todesfälle

gibt es zwei weitere Der Landrat des Odenwaldkreises kritisiert die hessische Landesregierung scharf

+++ 20.17 Uhr: Frank Matiaske (SPD), Landrat des Odenwaldkreises, hat die von der Landesregierung beschlossene Lockerung des Besuchsverbots für Pflegeheime scharf kritisiert „Es kann nicht sein, dass die hessische Regierung ignoriert, dass Pflegeeinrichtungen massiv von dem Virus betroffen sind. Die darin wohnenden alten und kranken Menschen werden damit unabwägbaren Gefahren ausgesetzt“, so Matiaske. Er kündigte eine eigene Regelung für den Odenwaldkreis an.

Corona in Offenbach, Hanau, Darmstadt: Landrat kritisiert Hessens Landesregierung

Die Landesregierung hatte angekündigt, ab dem 4. Mai unter bestimmten Bedingungen Besuche in Pflegeheimen wieder zuzulassen. „Es ist nicht hinnehmbar, Pflegeheime wieder für Besuche zu öffnen. Auch wenn die Zahl und Dauer der Besuche beschränkt werden sollen, wird das Infektionsrisiko erhöht“, so Matiaske. Jeder, der zusätzlich zu den Bewohnern und dem Personal in die Einrichtungen gelassen werde, sei ein potentieller Überträger des Coronavirus. „Deswegen werde ich Besuche in Pflegeheimen im Odenwaldkreis über eine Allgemeinverfügung weiterhin unterbinden.“ Diese Verfügung soll ab dem 4. Mai gelten.

Im Odenwaldkreis haben von den 48 im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorbenen Menschen 33 in Pflegeheimen gelebt. Derzeit stehen noch fünf Häuser ganz oder teilweise unter Quarantäne.

Corona im Main-Kinzig-Kreis: Zahl der Infizierten steigt weiter

+++ 18.23 Uhr: Am Dienstag (28.04.2020) hat sich die Gesamtzahl der laborbestätigten Coronavirus-Fälle nach Auskunft des Gesundheitsamtes im Main-Kinzig-Kreis um 19 auf 591 erhöht. Von den neuinfizierten Personen wohnen 14 in Hanau, davon acht im Altenheim St. Elisabeth. Konkret betroffen sind hier sieben Bewohner und eine Pflegekraft, die bisher allerdings noch keine auffälligen Symptome zeigen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in dem Altenheim somit insgesamt zwölf Bewohner und zwei Beschäftigte positiv getestet.

Die weiteren aktuellen Corona-Fälle kommen aus Bruchköbel (2), Gelnhausen, Langenselbold und Bad Orb. Darüber hinaus wurden drei weitere Personen als genesen eingestuft. Zieht man von der aktuellen Gesamtzahl der 591 bestätigten Fälle die mittlerweile 153 Genesenen sowie die 28 Sterbefälle ab, so sind aktuell 410 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Stationär behandelt werden derzeit 52 Bürgerinnen und Bürger aus dem Main-Kinzig-Kreis.

Zwei neue Corona-Todesfälle im Kreis Offenbach

+++ 17.11 Uhr: Der Kreis Offenbach hat am Dienstag (28.04.2020) zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion vermeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Kreis stieg damit auf 23. Einen der beiden neuen Todesfälle hatte das Hessische Sozialministerium bereits am Dienstagmittag mitgeteilt.

Die Zahl der Infizierten stieg um sieben an, insgesamt wurden bislang 440 Personen im Kreis Offenbach positiv auf das Coronavirus getestet. 251 der Infizierten gelten bereits als genesen, ein Plus von einer Person im Vergleich zum Vortag. Derzeit werden in den beiden Krankenhäusern im Kreis 19 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt.

Weitere Corona-Todesfälle in der Region

+++ 14.53 Uhr: Im Kreis Offenbach hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Das geht aus den aktuellen Fallzahlen des Hessischen Sozialministeriums (Stand: 28.04.2020, 14 Uhr) hervor. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis stieg damit von 21 auf 22. Den 21. Corona-Toten, der in der Statistik des Ministeriums noch fehlte, hatte der Kreis am Montag (27.04.2020) bereits vermeldet.

Auch in Darmstadt gab es einen weiteren Corona- Todesfall, wodurch sich die Zahl der Verstorbenen auf zehn Erhöhte. Den 47. Verstorbenen aus dem Odenwaldkreis, der in der Statistik des Ministeriums neu auftaucht, hatte der Kreis bereits am Montag bekannt gegeben.

Kreis Darmstadt-Dieburg 361 Infizierte (+7), 13 Todesfälle (+/-0)

Main-Kinzig-Kreis 580 Infizierte (+4), 28 Todesfälle (+/-0)

Odenwaldkreis 336 Infizierte (+12), 47 Todesfälle (+1)

Kreis Offenbach 440 Infizierte (+7), 22 Todesfälle (+2)

Stadt Darmstadt 190 Infizierte (+4), 10 Todesfälle (+1)

Stadt Offenbach 88 Infizierte (+4), 6 Todesfälle (+/- 0)

Corona in der Region: Aktuelle Zahlen aus dem Odenwaldkreis

+++ 13.03 Uhr: Im Odenwaldkreis hat es acht neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben (Stand: 28.04.2020, Mittag). Die Zahl der positiv Getesteten stieg damit auf 331. Gestiegen ist aber auch die Zahl der Genesenen: Es sind nunmehr 173, zwölf mehr als am Vortag, teilt der Kreis mit. Neue Todesfälle im Odenwaldkreis gab es nicht.

Von den 331 positiv auf Corona getesteten Personen im Odenwaldkreis sind 47 verstorben. Derzeit werden 31 Menschen aus dem Kreis wegen einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern behandelt, 17 davon im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis (GZO), 14 in anderen Kliniken. Von den 17 Patienten im GZO liegen sieben auf der Intensivstation.

Nur eine neue Coronavirus-Infektion in Offenbach

+++ 12.48 Uhr: Die Stadt Offenbach hatte am Dienstag (28.04.2020) einen neuen Corona-Fall zu vermelden. Die Zahl der positiv auf das Virus Sars-Cov-2 getesteten Personen in Offenbach stieg damit auf 86. Die Zahl der Corona-Todesfälle liegt weiterhin bei sechs.

Aktuell werden 14 Menschen aus Offenbach wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer Klinik behandelt. Drei von ihnen - alle im Alter zwischen 54 und 60 Jahren und mit Vorerkrankungen - befinden sich laut Stadt in einem kritischen Zustand. 41 Menschen aus Offenbach sind inzwischen wieder genesen.

Corona-Schleuse in Gelnhausen ausgebrannt

+++ 9.10 Uhr: In der Nacht zum Dienstag (28.04.2020) ist im Krankenhaus Gelnhausen die Corona-Schleuse ausgebrannt. Das meldet das Onlinemagazin „Vorsprung MKK“ und beruft sich auf Angaben der Polizei. Demnach konnte das Feuer in der Corona-Schleuse vom Klinikperson gelöscht werden, bevor die Feuerwehr eintraf. Als Auslöser wird ein defekter Heizlüfter vermutet, das Übergreifen der Flammen auf ein direkt angrenzendes Corora-Zelt konnte verhindert werden. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 5000 Euros, Tische und Stühle wurden zerstört. Gelnhausen ist die Kreisstadt des Main-Kinzig-Kreises, zu dem auch Hanau gehört.

+++ Update vom Dienstag, 28.04.2020, 07.35 Uhr: Die Stadt Hanau gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass ab sofort ein ärztliches Attest notwendig für die Befreiung von der Maskenpflicht sei. Habe man vorher einen unbürokratischen Weg beim Ausstellen einer Bescheinigung für die Befreiung von der Maskenpflicht beschritten, sie dies nun aufgrund der veränderten Rechtslage im Zuge der Maskenpflicht nicht mehr möglich, heißt es weiter. Notwendig ist jetzt ein ärztliches Attest, aus dem hervorgeht, dass aus gesundheitlichen Gründen auf die Maske verzichtet werden muss. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Masken tragen können.

Corona-Pandemie: Kreis Offenbach und Main-Kinzig - Mehr Infizierte

+++ 17.20 Uhr: Der Kreis Offenbach und den Main-Kinzig-Kreis haben die aktuellen Fallzahlen der Corona-Infektionen mit Stand 16.30 Uhr veröffentlicht. Die Zahl der Infizierten hat sich im Main-Kinzig-Kreis demnach auf 572 erhöht. Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Offenbach liegt bei 433 und entspricht der Zahl von 14 Uhr. Ein weiterer Todesfall wurde registriert, womit die Zahl der Verstorbenen im Kreis Offenbach auf 21 steigt.

Die Quarantäne in einem Pflegeheim im Main-Kinzig-Kreis konnte derweil aufgehoben werden. Über das Heim in Bad Soden-Salmünster war am Karfreitag (10.04.2020) eine Quarantäne verhängt worden, da ein Corona-Ausbruch registriert worden war. Sechs Bewohner des Heims sind an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben, zehn Mitarbeiter befinden sich noch in häuslicher Quarantäne. In der vergangenen Woche war bei Test im Heim keine Infektion mit dem Coronavirus mehr nachweisbar.

Corona-Zahlen aus der Region - Infizierten-Zahl steigt

+++ 14.49 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat die aktuellen Zahlen zu Corona-Infektionen in den Kreisen und Städten der Region bekannt gegeben. Diese sehen mit Stand von Montag (27.04.2020) um 14 Uhr wie folgt aus:

Landkreis Darmstadt-Dieburg 354 Erkrankte, 13 Todesfälle

354 Erkrankte, 13 Todesfälle Main-Kinzig-Kreis 576 Erkrankte, 28 Todesfälle

576 Erkrankte, 28 Todesfälle Odenwald-Kreis 324 Erkrankte, 46 Todesfälle

324 Erkrankte, 46 Todesfälle Kreis Offenbach 433 Erkrankte, 20 Todesfälle

433 Erkrankte, 20 Todesfälle Stadt Darmstadt 186 Erkrankte, 9 Todesfälle

186 Erkrankte, 9 Todesfälle Stadt Offenbach 84 Erkrankte, 6 Todesfälle

Die sogenannte Inzidenz, also die Verbreitung von Fällen auf 100.000 Einwohner, lag im Odenwaldkreis nach wie vor mit 64 in den letzten sieben Tagen am höchsten. Der Odenwaldkreis selbst gibt die Zahl der Infizierten mit 323 Menschen an, die Zahl der Toten mit 47. Nach Informationen des Kreises ist ein Todesfall über das Wochenende hinzugekommen, der Verstorbene sei in seinen Sechzigern gewesen und zuhause, nicht in einem Pflegeheim, gestorben.

Neue Corona-Fälle in Offenbach

Update vom Montag, 27.04.2020, 11.11 Uhr: Die Stadt Offenbach meldet am Montagmorgen (27.04.2020) acht neue Corona-Infektionen. Diese seien seit Freitag, 24. April, nachgewiesen worden – damit steigt die Anzahl der bestätigten Fälle in der Stadt Offenbach insgesamt auf 83. Eigentlich war geplant, die Information bereits am Sonntag zu veröffentlichen, jedoch sei es wegen eines technischen Fehlers zur Verzögerung bis zum Montagmorgen gekommen.

Aktuell werden laut der Stadt Offenbach 14 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich drei Personen im Alter zwischen 54 und 60 Jahren mit Vorerkrankungen in einem kritischen Zustand. 28 positiv getestete Personen befinden sich demnach in häuslicher Quarantäne. 91 weitere Personen befänden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne, weil sie Kontakt zu einem positiv Getesteten gehabt hätten. heißt es im Schreiben. 35 Menschen seien inzwischen wieder genesen. In Offenbach gab es bisher sechs Todesfälle. Bei den Verstorbenen handelt es sich der Stadtverwaltung zufolge um Personen im Alter von 77 bis 102 Jahren.

Corona-Krise in Offenbach: Maskenpflicht auch auf Wochenmärkten

Zudem mahnt der Oberbürgermeister Felix Schwenke auf die Einhaltung der Maskenpflicht im Kampf gegen die Corona-Krise. Dies gelte auf für die derzeit besonders beliebten Wochenmärkte: Neben dem Wochenmarkt auf dem Wilhelmsplatz in Offenbach sollten Menschen auch auf dem Märktchen im Nordend ein Mund-Nasen-Schutz tragen. Schwenke appellierte an die Bevölkerung: „Freiheit bedeutet immer auch Verantwortung. Freiheit endet da, wo sie die Freiheit des anderen einschränkt. [...] Deswegen ist es nach den zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnissen wichtig, dass alle Besucher und Kunden Mund und Nase bedecken.“

Trotz Corona: Viel los an Badesee bei Darmstadt

+++ 20.42 Uhr: Am Sonntag war am Badesee - Grube Prinz von Hessen trotz Corona-Krise viel los. Bei 26 Grad nutzten etliche das gute Wetter, um sich eine Abkühlung zu gönnen oder am Ufer zu sitzen und zu entspannen. Am Straßenrand hatte sich eine lange Kette parkender Autos gebildet.

Wie viele Besucher zum Badesee zwischen Darmstadt und Messel kam, blieb zunächst unklar. Zuletzt waren die Hessen gebeten gewesen, beliebte Ausflugsziele aus Sicherheitsgründen vorerst zu meiden. Einige, wie der Edersee in Nordhessen, waren sogar ganz abgeriegelt worden.

+++ 18.05 Uhr: Auch der Kreis Offenbach hat genaue Daten veröffentlicht (26.04.2020). Demnach sind 432 Personen kreisweit als mit Corona infiziert registriert. Laut Kreis Offenbach sind das zehn Personen mehr als am Tag zuvor. „Akut sind 175 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Dies sind sechs Personen weniger als am Freitag. In den Krankenhäusern werden 18 am Coronavirus Erkrankte behandelt. Insgesamt gelten 237 Personen als geheilt“, schrieb der Kreis in einer Pressemitteilung.

Corona: Die aktuellen Zahlen des Odenwaldkreises

+++ 12.43 Uhr: Der Odenwaldkreis hat aktuelle Corona-Zahlen vom 26.04.2020 veröffentlicht. Laut Kreis wurden 323 Menschen (Stand 26.04.2020) positiv auf das Coronavirus getestet. Das seien sieben mehr Fälle als am Vortag. Mittlerweile sind 158 Personen genesen. Insgesamt sind 46 Personen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Hinzu kamen zwei neue Todesfälle.

„Die Verstorbenen gehörten zur Altersgruppe der 60- bis 69-, beziehungsweise der 80- bis 89-Jährigen und haben in Pflegeheimen gelebt. Somit steigt die Zahl der verstorbenen Pflegeheimbewohner auf 32“, verkündete der Odenwaldkreis. Fünf Pflegeheime stehen wegen Corona ganz oder teilweise unter Quarantäne.

Coronavirus: Aktuelle Zahlen in Stadt und Landkreis Offenbach, Stadt Darmstadt

+++ 11.02 Uhr: Laut Robert-Koch-Institut gibt es in der Stadt Offenbach aktuell 78 registrierte Corona-Fälle. Insgesamt sechs Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Darmstadt meldet aktuell 186 Corona-Infizierte und neun Tote. Im Landkreis Offenbach sind aktuell 432 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 20 Menschen sind dort im Zusammenhang mit Corona gestorben. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind 348 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 12 Menschen sind den Folgen gestorben. Der Main-Kinzig-Kreis meldet 583 offizielle Corona-Infizierte und 28 Menschen, die im Zusammenhang mit der Infektion gestorben sind. Im Odenwald Landkreis sind 320 Menschen infiziert, 44 im Zusammenhang mit der Infektion gestorben.

Corona-Pandemie: Ministerium korrigiert Fallzahlen

+++ 17.48 Uhr: In einer früheren Version des News-Tickers waren fehlerhafte Fallzahlen zum Coronavirus in Hessen zu lesen. Das Sozialministerium teilte mit, dass es zu einem Übermittlungsfehler von Fallzahlen gekommen war und die heutigen Zahlen damit fehlerhaft seien. Wir haben die heutigen Infizierten-Zahlen deshalb aus unserem News-Ticker gelöscht.

Unterdes vermeldet der Kreis Offenbach die von ihm erhobenen Fallzahlen. 436 Personen sind kreisweit als infiziert registriert. Dies sind 14 Personen mehr als am Freitag (25.04.2020). In dieser Zahl sind sowohl die wieder Genesenen als auch die inzwischen 20 Verstorbenen mitgezählt. Akut mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert sind derzeit 191 Menschen.

Coronavirus: Lage beruhigt sich im Odenwaldkreis

+++ 12.57 Uhr: Nachdem die Zahl der Corona-Fälle im Odenwaldkreis zuletzt stark gestiegen war, spricht der Kreis nun davon, dass sich die Lage „etwas beruhigt“ habe. Am gestrigen Freitag (24.04.2020) und am heutigen Samstag (25.04.2020) wurden insgesamt sieben weitere Menschen aus dem Odenwaldkreis positiv auf das Coronavirus getestet. Außerdem gab es einen weiteren Todesfall zu verzeichnen.

Insgesamt gibt es 316 bestätigte Corona-Fälle im Odenwaldkreis. Von ihnen sind 156 genesen und 44 tot. Der nun Verstorbene gehörte zur Altersgruppe der 80- bis 89-Jährigen und hat in einem Pflegeheim gelebt. Wie alle verstorbenen Corona-Kranken litt er an einer Vorerkrankung. Die Zahl der Verstorbenen aus Pflegeheimen im Odenwaldkreis ist mit dem jüngsten Fall auf 30 gestiegen.

Coronavirus: Kreis Offenbach bereitet Schulen auf Corona-Betrieb vor

+++ 09.52 Uhr: Rund 3900 Schüler erwartet der Kreis Offenbach ab Montag (27.04.2020) zurück in den Schulen. Neben den Regeln, die das Land Hessen für den Corona-Betrieb eingeführt hat, hat der Kreis auch eigene Vorbereitungen getroffen, wie es in einer Mitteilung hieß. Zu den Maßnahmen an den 86 Schulen zählen demnach:

Auseinander gerückte Tische in den Räumen und markierte Laufwege auf Fluren

Geteilte Schulklassen und teils geänderte Stundenpläne

Hygiene-Hinweise an Waschbecken, täglich nachgefüllte Seifen- und Handtuchspender

Täglich desinfizierte Handläufe und Türklinken

Schutzausrüstung für Hausmeister und Schulsekretariat, Plexiglasscheiben an Tresen

Halbierte Sitzplatzkapazitäten im Busverkehr zu Schulen

Der Kreis Offenbach hat sich vorerst gegen eine Maskenpflicht an den Schulen entschieden. Es gilt aber eine ausdrückliche Maskenempfehlung. Auch sonst sind die Schüler angehalten, sämtliche üblichen Corona-Regeln zu beachten.

Corona im Kreis Offenbach: Zwölf weitere Covid-19-Patieten genesen

Update vom Samstag, 25.04.2020, 09.38 Uhr: Zwölf weitere Corona-Patienten aus dem Kreis Offenbach gelten wieder als geheilt. Das teilte der Kreis am späten Freitagabend (24.04.2020) mit. Demnach haben 221 an Covid-19-Erkrankte das Virus überstanden.

Das ist mehr als die Hälfte derer, die imKreis Offenbach insgesamt als infiziert registriert sind. Ihre Zahl stieg im Vergleich zum Vortrag leicht um acht Infizierte an, auf nun 422. Darin sind die 181 akuten Corona-Fälle, die 221 Genesenen und die 20 Verstorbenen mitgezählt.

Corona-Krise: Hanaus Oberbürgermeister wettert gegen das Kultusministerium

+++18.42 Uhr: "Es ist eine sehr schmerzliche Entscheidung, aber die einzige, die in dieser Zeit möglich ist", kündigt Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky am Freitagnachmittag an, dass das 60. Hanauer Bürgerfest abgesagt ist. "Aber eine Festmeile, die an guten Tagen Ziel für mehrere zehntausend Menschen und damit großes Gedränge ist, und eine Corona-Pandemie, die wir nicht im Griff haben – dieses Risiko dürfen wir nicht eingehen."

In der Abwägung aller Argumente habe sich der Krisenstab dafür entschieden, dass Gesundheitsschutz und Fürsorgepflicht sowie Planungssicherheit und Reduzierung der finanziellen Risiken für alle Beteiligten keinen anderen Weg zulassen als auch dieses traditionsreiche Fest am Hanauer Mainufer in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen.

Corona in Hanau: Stadt sagt das Bürgerfest ab

"Es wäre wirklich ein symbolträchtiges Signal gewesen, wenn wir dieses Fest von Hanauern für Hanauer, das seine Wurzeln im erfolgreichen Wiederaufbau unserer Stadt hat, hätten durchführen können", macht der OB sein Bedauern deutlich und ergänzt, dass ihm die Bedeutung dieser Entscheidung sehr wohl bewusst ist. Das Bürgerfest, das an den Wiederaufbau der Stadt nach dem Krieg erinnert, hätte mit zehntausenden Besuchern am ersten September-Wochenende am Mainufer stattfinden sollen.

Corona-Pandemie: Grundschulen bleiben zu

+++ 17.10 Uhr: Der Umgang des Kultusministeriums mit dem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtes, dass Viertklässler von der Schulpflicht befreit werden, sorgt in Hanau für großen Unmut. Nach Angaben der Stadt gab es erst vier Stunden nach dem Urteil ein offizielles Schreiben an die Schulträger.

Corona: Eklat um Kultusministerium – Grundschulen in Hanau weiterhin zu

„Unvorstellbar, dass es bis jetzt gedauert hat und wir nun lediglich einen für Familien unverständlichen Satz geliefert bekommen“, wurde Oberbürgermeister Claus Kaminsky in einer Mitteilung der Stadt Hanau zitiert. Die Konsequenz der Hängepartie: Alle Grundschulen in Hanau bleiben in der Corona-Krise vorerst bis zum 4. Mai geschlossen.

Laut Kaminsky sei es besonders absurd, dass der Antrag der Klägerin, einer Schülerin aus Frankfurt, bereits am Montag (20.04.2020) eingegangen sei. „Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Ministerium hat vier Tage Zeit, um sich darauf vorzubereiten, dass es in diesem Verfahren vielleicht den Kürzeren ziehen wird und agiert nun, als habe ihn diese Entscheidung des Gerichts kalt erwischt“, so Kaminsky.

+++ 16.35 Uhr: Im Main-Kinzig-Kreis ist die Zahl der Corona-Infizierten erneut gestiegen. Dies geht aus den Zahlen des zuständigen Gesundheitsamts hervor. Demnach infizierten sich bis zum Freitag (24.04.2020) 555 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Das waren 21 Fälle mehr als noch am Tag davor.

Corona-Krise: Offizielle Zahlen des Sozialministerium weichen ab

+++ 16.04 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat die aktuellen Corona-Fallzahlen herausgegeben. Hessenweit infizierten sich demnach bis zum Freitag (24.04.2020) 7796 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2, das waren 157 mehr als noch am Vortag. Die Zahl der Covid-19-Toten stieg um 13 auf 301.

Die offiziellen Zahlen für die Region auf einen Blick:

Kreis Darmstadt-Dieburg – Infizierte 349 (+4), Todesfälle 13 (+2)

Main-Kinzig-Kreis – Infizierte 540 (+3), Todesfälle 28 (+2)

Odenwaldkreis – Infizierte 314 (+10), Todesfälle 42 (+/-0)

Kreis Offenbach – Infizierte 422 (+8), Todesfälle 20 (+/-0)

Stadt Darmstadt – Infizierte 182 (+3), Todesfälle 7 (+/-0)

Stadt Offenbach – Infizierte 74 (+/-0), Todesfälle 5 (+/-0)

Die Zahlen des Ministeriums können von den gemeldeten Fallzahlen der einzelnen Landkreise abweichen. Das liegt daran, dass die Fälle dann noch nicht über den offiziellen Meldeweg an das Sozialministerium übermittelt wurden. Abweichungen gibt es zum Beispiel im Odenwaldkreis.

Corona im Odenwald: Weiterer Todesfall gemeldet

+++ 12.45 Uhr: Der Odenwaldkreis meldet einen weiteren Todefall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. „Der Verstorbene gehörte zur Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen und hat in einem Pflegeheim gewohnt“, hieß es in einer Meldung. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten in dem Kreis auf insgesamt 43.

„Zudem ist von gestern auf heute nur eine weitere Person positiv auf das Virus getestet worden“, teilte der Kreisausschuss mit. Bei 310 Menschen im Odenwald wurde bis Freitag (24.04.2020) eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen.

Außerdem wird die Quarantäne für zwei Pflegeheime im Odenwald aufgehoben. In den betroffenen Heimen traten keine weiteren Infektionen mit dem neuartigen Erreger auf.

Corona in Offenbach: Dringender Appell des Oberbürgermeisters

Update von Freitag, 24.04.2020, 10.16 Uhr: Offenbachs Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke hat vor dem Hintergrund der gelockerten Corona-Maßnahmen an die Bürger appelliert. „Das Corona-Virus ist leider intelligent - bitte zeigen Sie, dass wir Offenbacherinnen und Offenbacher intelligenter sind“, sagte er in einer Meldung der Stadt.

Es sei weiterhin wichtig Corona-Hygieneregeln in Offenbach einzuhalten und weiter auf Distanz zu bleiben. Das Tragen einer Maske reiche laut Dr. Felix Schwenke nicht aus: „Wenn die schrittweise Rückkehr in den Alltag von Dauer sein soll, müssen wir uns jetzt noch strenger als bisher an die Regelungen zum Abstand und zur Hygiene halten.“ Passe die Gesellschaft im Umgang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 nicht auf, könne es passieren, dass sich die Krankheit erneut exponentiell ausbreite.

+++ 19.48 Uhr: Rund 17.000 Einweg- und Alltagsmasken hat die Stadt Hanau in den letzten drei Wochen in den Umlauf gebracht, davon wurden allein 5.000 Einwegmasken an die Besucherinnen und Besucher des Hanauer Wochenmarktes verteilt. Nicht eingerechnet sind bei diesen Zahlen die unzähligen in privaten Haushalten entstandenen Masken. Dies teilte die Stadt Hanau in einer Pressemeldung mit.

Corona-Pandemie im Kreis Offenbach: 209 Personen gelten als geheilt

+++ 18.02 Uhr: Der Kreis Offenbach hat in einer Pressemitteilung die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht (23.04.2020, Stand: 17.30 Uhr): Im Kreis Offenbach gelten 209 Personen als geheilt von SARS-CoV-2 . Dies sind zehn Personen mehr als am Vortag. Akut sind 185 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Derzeit werden in den beiden Krankenhäusern im Kreis 17 Erkrankte versorgt. Die Gesamtzahl der Personen, bei denen das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde, nimmt weiterhin zu. 414 Personen sind kreisweit als infiziert registriert. Dies sind zwölf Personen mehr als am Vortag. In dieser Zahl sind sowohl die wieder Genesenen als auch die inzwischen 20 Verstorbenen mitgezählt.

Corona-Krise: Sozialministerium veröffentlicht Zahlen

+++ 15.21 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat die aktuellen Corona-Fallzahlen (23.04.2020, Stand 14.00) veröffentlicht.

Kreis Darmstadt-Dieburg – Infizierte 345 (+2), Todesfälle 11 (+/-0)

– Infizierte 345 (+2), Todesfälle 11 (+/-0) Main-Kinzig-Kreis – Infizierte 537 (+26), Todesfälle 26 (+3)

– Infizierte 537 (+26), Todesfälle 26 (+3) Odenwaldkreis – Infizierte 304 (+15), Todesfälle 42 (+2)

– Infizierte 304 (+15), Todesfälle 42 (+2) Kreis Offenbach – Infizierte 414 (+12), Todesfälle 20 (+2)

– Infizierte 414 (+12), Todesfälle 20 (+2) Stadt Darmstadt – Infizierte 179 (+15), Todesfälle 7 (+1)

– Infizierte 179 (+15), Todesfälle 7 (+1) Stadt Offenbach – Infizierte 74 (+3), Todesfälle 5 (+/-0)

Die Zahlen können teilweise von den gemeldeten Fallzahlen der einzelnen Landkreise abweichen. Das liegt daran, dass die Fälle dann noch nicht über den offiziellen Meldeweg an das Sozialministerium übermittelt wurden.

So kommt es Beispielsweise bei den Infiziertenzahlen der Stadt Offenbach oder des Odenwaldkreises zu einer leichten Abweichung.

Negativrekord in Offenbach: So viele Corona-Erkrankte zur gleichen Zeit wie nie zuvor

+++ 13.59 Uhr: Die Zahl der gleichzeitig an Covid-19 Erkrankten in Offenbach ist nach Angaben der Stadt seit vergangenem Wochenende so hoch wie nie zuvor. Aktuell gelten demnach 37 Offenbacher als erkrankt, drei Corona-Patienten befinden sich in kritischem Zustand. Erst am Mittwoch (22.04.2020) war der fünfte Todesfall zu verzeichnen. So viele gleichzeitig Erkrankte gab es in Offenbach noch nie.

Seit Ausbruch der Corona-Epidemie zählt die Stadt Offenbach insgesamt 75 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Im Vergleich zum Vortag ist ein Fall hinzugekommen. 124 Personen – ebenfalls ein Negativrekord für die Stadt Offenbach – befinden sich aktuell in Quarantäne.

Coronavirus: Main-Kinzig-Kreis verzeichnet mehr Regelverstöße

+++ 12.50 Uhr: Am vergangenen Montag (20.04.2020) sind in Hessen die ersten Lockerungen der Corona-Verordnungen in Kraft getreten. Dennoch machen viele Politiker darauf aufmerksam, dass die Krise damit noch nicht überwunden ist und die Menschen nicht leichtsinnig werden sollen. Das könnte die Bekämpfung der Corona-Pandemie massiv erschweren.

Landrat Thorsten Stolz aus dem Main-Kinzig-Kreis richtet einen dringenden Appell an die Bürgerinnen und Bürger. Er bittet: „Halten Sie trotz Lockerungen im Geschäftsleben und der Pflicht, in bestimmten Bereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, weiter Abstand, nehmen Sie im Alltag aufeinander Rücksicht und beachten Sie vor allem weiterhin die Kontaktbeschränkungen.“

Der Kreis verzeichne immer mehr Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen. Aus Anzeigen von Polizei und Ordnungsamt sei zu entnehmen, dass sich einige Menschen im Main-Kinzig-Kreis zu Familienfeiern, Grillpartys oder anderen Veranstaltungen verabredeten. Etwa 150 Verfahren zu Verstößen gegen die Corona-Verordnung liefen dort aktuell.

Corona-Pandemie: Odenwaldkreis meldet einen weiteren Todesfall

+++ 12.35 Uhr: Der Odenwaldkreis meldet einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit sind Stand Donnerstag (23.04.2020, mittags) 42 Covid-19-Patienten im Kreis verstorben. Der jüngst Verstorbene gehörte der Altersgruppe der 80- bis 89-Jährigen an und hat nicht in einem Pflegeheim gewohnt.

Aktuell sind 309 Menschen im Odenwaldkreis positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das sind 17 mehr als gestern. Die Zahl der Genesenen ist um fünf auf 145 Personen gestiegen.

Update von Donnerstag, 23.04.2020, 09.26 Uhr: Im Main-Kinzig-Kreis sind erneut drei Menschen an den Folgen von Corona gestorben. Das meldete das zuständige Gesundheitsamt am Mittwoch (22.04.2020). Die Personen kommen aus Hanau (2) und Schlüchtern. Damit sind im Main-Kinzig-Kreis bisher 26 Personen mit einer bestätigten Covid-19-Infektion gestorben.

Corona im Main-Kinzig-Kreis: Ein Pflegeheim in Hanau ist vom Coronavirus betroffen

Zudem wurde am Nachmittag ein Ausbruch in der Altenpflegeinrichtung „Stadtteilzentrum an der Kinzig“ in Hanau gemeldet. Hier sind bisher vier positive Corona-Fälle ermittelt. Die betroffenen Bewohner zeigen laut Mitteilung des Kreises keinerlei Symptome und es geht ihnen gut, wie die Pflegedienstleitung bestätigt.

+++ 17.00 Uhr: Der Kreis Offenbach hat aktuelle Zahlen rund um die Entwicklung derCorona-Pandemie veröffentlicht. Aktuell gelten im Kreis Offenbach 199 Personen als geheilt. Damit sind es neun Personen mehr als am Vortag. Akut infiziert sind momentan 183 Personen. Die Zahl der an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorbenen Menschen ist im Kreis Offenbach auf insgesamt 20 gestiegen.

Corona-Pandemie in Kreis Offenbach: Todeszahl steigt auf 20 Personen

In beiden Krankenhäusern des Kreises werden nach wie vor an Covid-19 erkrankte Personen versorgt und behandelt. Die Gesamtzahl der mit dem neuartigen Corona-Virus Sars-CoV-2 infizierten Personen ist wieder leicht gestiegen. Aktuell sind kreisweit 402 Infizierte gemeldet. In dieser Zahl sind sowohl die wieder genesenen Personen als auch die inzwischen 20 verstorbenen Patienten mitgezählt.

+++ 14.40 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat die aktuellen Fallzahlen (22.04.2020, Stand 14.00) veröffentlicht. Damit sind im Kreis Offenbach 18 Personen nach einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 verstorben.

Die Zahlen aus den Regionen Offenbach, Hanau und Darmstadt im Überblick:

Kreis Darmstadt-Dieburg – Infizierte 343 (+6), Todesfälle 11 (+/-0)

– Infizierte 343 (+6), Todesfälle 11 (+/-0) Main-Kinzig-Kreis – Infizierte 511 (+22), Todesfälle 24 (+3)

– Infizierte 511 (+22), Todesfälle 24 (+3) Odenwaldkreis – Infizierte 289 (+23), Todesfälle 40 (+/-0)

– Infizierte 289 (+23), Todesfälle 40 (+/-0) Kreis Offenbach – Infizierte 402 (+3), Todesfälle 18 (+/-0)

– Infizierte 402 (+3), Todesfälle 18 (+/-0) Stadt Darmstadt – Infizierte 164 (+4), Todesfälle 6 (+2)

– Infizierte 164 (+4), Todesfälle 6 (+2) Stadt Offenbach – Infizierte 71 (+1), Todesfälle 5 (+1)

Die Zahlen können teilweise von den gemeldeten Fallzahlen der einzelnen Landkreise abweichen. Das liegt daran, dass die Fälle dann noch nicht über den offiziellen Meldeweg an das Sozialministerium übermittelt wurden.

So tauchen die am Mittwochmittag (22.04.2020) gemeldeten Todesfälle im Odenwaldkreis noch nicht in der Gesamtstatistik des Ministeriums auf. Auch bei den Infiziertenzahlen kommt es zu leichten Abweichungen.

Corona in Offenbach: Zahl der Todesfälle steigt auf fünf

+++ 13.24 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Todesfälle in Offenbach steigt auf fünf. Eine 82-jährige Frau, die verschiedene Vorerkrankungen hatte, ist nun an den Folgen von Covid-19 verstorben.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in Offenbach ist seit Dienstag um zwei auf 74 gestiegen. Unter den gemeldeten Zahlen befinden sich auch zwei positive Fälle aus zwei Pflegeheimen. Einer der Betroffenen wird in einem Krankenhaus behandelt, eine Person wurde in ihrer Einrichtung isoliert. Alle Angehörigen wurden jeweils von den betroffenen Einrichtungen informiert.

Coronavirus: Der Odenwaldkreis meldet die aktuellen Zahlen

+++ 12.41 Uhr: Im Odenwaldkreis gibt es zwei weitere Corona-Todesfälle. Wie der Kreis am Mittwochmittag mitteilt, gehörten die beiden Verstorbenen zu den Altersgruppen 60 bis 69 beziehungsweise 70 bis 79 Jahren und haben nicht in einem Pflegeheim gewohnt. Die Zahl der verstorbenen Pflegeheimbewohner liegt nach wie vor bei 28.

Corona: Bislang 41 Menschen im Odenwaldkreis gestorben

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus Getesteten im Odenwaldkreis liegt nach dem aktuellen Stand (22.02.2020, mittags) bei 292. Davon sind bislang 140 Personen genesen und 41 verstorben.

Der Odenwaldkreis ist besonders schwer von der Corona-Krise betroffen. Sieben Pflegeheime im Kreis stehen zur Zeit ganz oder zumindest teilweise unter Quarantäne.

Corona-Krise im Kreis Offenbach: Hotel mit ungewöhnlichem Angebot

Update vom Mittwoch, 22.04.2020, 11.20 Uhr: Das Kempinski Hotel Frankfurt in Gravenbruch hat einen Eis Drive-In mit VIP-Feeling eröffnet. Seit Montag (20.04.2020) darf in Hessen wieder Eis verkauft werden - unter besonderen Corona-Auflagen. Im Kempinski Hotel in Gravenbruch in Neu-Isenburg geht das in einem ganz besonderen Drive-In.

Die Kunden fahren in ihrem Auto wie VIP-Gäste direkt an der Auffahrt des Hotels vor. Vor dem Hotel-Eingang unter einem Baldachin stehen Hotelangestellte mit der Eis-Bar. Eine Kugel kostet 1,50 Euro. Die Übergabe verläuft nach strengen Regeln zum Schutz vor de Coronavirus. Bezahlt wird möglichst passend in Bar in ein Körbchen. Das Eis bekommt man auf einem Tablett gereicht.

Corona im Kreis Offenbach: Spargel-Eis und vieles mehr im Drive-In des Kempinski Hotels in Gravenbruch

Das Team der hauseigenen Patisserie kreiert auch in der Corona-Krise täglich wechselnde, leckere Eissorten. Manche kennt man, andere sind eher exotisch. Erdnuss, Apfel, Heidelbeere, Spargel - was darf es sein?

Der Drive-In hat täglich von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet.

Corona in Hanau: Es gibt ausnahmen von der Maskenpflicht

+++ 18.15 Uhr: In Hanau wird es Ausnahmen bei der Maskenpflicht geben. Seit Montag (20.04.2020) ist geregelt, dass generell eine Pflicht zum Tragen von Masken in der Stadt besteht. „Asthmatiker und Menschen, die aus anderen gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, sind von der Pflicht befreit“, erklärte die Stadt Hanau. Diese gesundheitlichen Gründe müssen aber bescheinigt werden. Die Bescheinigung stellt der Bürgerservice aus. Dieser ist unter der Telefonnummer 06181/295 8135 zu erreichen. Wer dennoch seine Mitmenschen vor den eigenen Keimen schützen möchte, kann das beispielsweise mit einem Schild aus durchssichtigem Kunststoff tun.

Hanau setzt bei Maskenpflicht anfangs auf Verständnis

Auch an Arbeitsplätzen gilt die Maskenpflicht nicht. Dort hat vielmehr das Hygienekonzept des Landes Hessen vorrang. Arbeitgeber müssen auf die Einhaltung des Hygienekonzeptes achten.

Die Stadt Hanau kündigte an, in den kommenden Tagen bei der Maskenpflicht auf Aufklärung und Verständnis der Bürger zu setzen. In den folgenden Wochen sollen aber vermehrt Kontrollen der Stadtpolizei durchgeführt werden. Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminzky erklärte dazu: „Wenn es mit Einsicht nicht funktioniert, wird das Nicht-Einhalten der unabdingbaren Regel Stück für Stück schärfer bestraft.“

Neue Corona-Todesfälle im Main-Kinzig-Kreis

+++ 16.53 Uhr: Im besonders schlimm von der Corona-Pandemie betroffenen Main-Kinzig-Kreis hat es erneut zwei Todesfälle gegeben. Die Verstorbenen stammen aus Bruchköbel und Maintal, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Insgesamt sind damit im Kreis 23 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Die Zahl der Infizierten stieg derweil um 23 neue Fälle auf 501. 119 der positiv auf das Coronavirus Getesteten* aus dem Main-Kinzig-Kreis gelten mittlerweile als genesen, aktuell werden 51 Personen stationär behandelt.

Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Offenbach steigt nur minimal

Der Kreis Offenbach hat unterdessen den neuen Corona-Sterbefall bestätigt, den das Hessische Sozialministerium bereits vor einigen Stunden vermeldet hatte. Damit erhöhte sich die Zahl der Verstorbenen im Kreis auf 18.

Die Zahl der Infizierten stieg hingegen nur leicht: 399 Personen wurden im Kreis Offenbach positiv auf das Coronavirus getestet, nur zwei mehr als am Vortag. 19 der an Covid-19 erkrankten Menschen müssen derzeit in Krankenhäusern versorgt werden. 191 Personen aus dem Kreis gelten als genesen.

Weiterer Corona-Todesfall im Kreis Offenbach

+++ 14.54 Uhr: Im Kreis Offenbach hat es einen neuen Corona-Todesfall gegeben. Das geht aus den aktuellen Fallzahlen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Damit sind im Kreis Offenbach 18 Personen nach einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 verstorben.

In der Statistik noch nicht aufgeführt sind die beiden Todesfälle, die der Odenwaldkreis am Dienstagvormittag (21.04.2020) bereits eigenständig vermeldet hatte. Die Zahlen des Ministeriums (Stand: 20.04.2020, 14.00 Uhr) im Überblick:

Kreis Darmstadt-Dieburg – Infizierte 337 (+2), Todesfälle 11 (+/-0)

Main-Kinzig-Kreis – Infizierte 489 (+10), Todesfälle 21 (+3)

Odenwaldkreis – Infizierte 275 (+23), Todesfälle 37 (+1)

Kreis Offenbach – Infizierte 399 (+2), Todesfälle 18 (+1)

Stadt Darmstadt – Infizierte 160 (+1), Todesfälle 4 (+/-0)

Stadt Offenbach – Infizierte 70 (+/-0), Todesfälle 4 (+/-0)

Zwei weitere Corona-Todesfälle im Odenwaldkreis

+++ 13.28 Uhr: ImOdenwaldkreis sind zwei weitere Personen nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Das teilte der Kreis am Dienstag (21.04.2020) mit. Beide gehörten zur Altersgruppe der 80- bis 89-Jährigen und hatten in Pflegeheimen gelebt. Damit stieg die Zahl der Corona-Todesfälle im Odenwaldkreis auf 39 an. Alle 39 hatten Vorerkrankungen. Die Zahl der verstorbenen Heimbewohner stieg auf 28.

Insgesamt sind im Odenwaldkreis nun 273 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, das sind 21 mehr als am Vortag. 125 der Infizierten gelten mittlerweile als geheilt.

Keine neuen Corona-Infizierten in Offenbach

Update vom Dienstag, 21.04.2020, 12.33 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in Offenbach liegt weiterhin bei 72. Das teilte die Stadt am Dienstag (21.04.2020) mit. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vortag gleich geblieben.

Zurzeit werden zwölf Covid-19-Patienten aus Offenbach im Krankenhaus behandelt, das sind zwei weniger als noch am Montag (20.04.2020). Insgesamt gelten 33 der Infizierten als genesen, vier mehr als gestern. Die Zahl der Corona-Todesfälle liegt in Offenbach unverändert bei vier.

Corona-Krise: Kickers Offenbach verkauft jetzt OFC-Schutzmasken

+++ 19.47 Uhr: In Hanau sind sie schon Pflicht, im Rest von Hessen dringend empfohlen: Schutzmasken. Geschäftstüchtig wie eh und je haben sich die von der Corona-Krise finanziell schwer gebeutelten Offenbacher Kickers zu dieser wichtigen Schutzmaßnahme etwas ausgedacht: Im OFC-Shop gibt es Gesichtsmasken im Kickers-Offenbach-Stil zu kaufen.

Gut 18 Euro kosten zwei Masken, die nicht nur vor potenziell gefährlichem Tröpfchen-Flug schützen, sondern im Zweifelsfall auch dafür sorgen, dass Eintracht-Frankfurt-Fans auf jeden Fall den nötigen Corona-Abstand einhalten.

Coronavirus in Hanau: Freibad-Saison droht Ausfall wegen Corona

+++ 19.25 Uhr: In Hanau ist wegen der Corona-Krise die Freibad-Saison in Gefahr. „Wegen Corona muss die Freibad-Ssaison in diesem Jahr womöglich ganz ausfallen“, sagte Hanaus Bürgermeister Axel Weiss-Thiel. Außer die Pandemie verlaufe so, das „zumindest wenige Wochen Schwimmen draußen noch möglich sein werde“.

Stand jetzt bleiben das Heinrich-Fischer- und das Lindenau-Bad in Hanau bis Ende August 2020 geschlossen. Im September soll die Hallenbad- und Sauna-Saison wieder starten – allerdings nur im Heinrich-Fischer-Bad, weil im Lindenau-Bad die Sanierung wie geplant im Herbst 2020 beginnt.

Es sei eine harte Entscheidung „insbesondere für Familien“ die wegen Corona zuhause Urlaub machten müssten, so Weiss-Thiel. Aber die Einhaltung der wegen Corona aufgestellten Regeln in den Freibädern zu kontrollieren, sei zu schwierig.

Coronavirus: „Keine Entwarnung“: Krankenhäuser müssen Intensivkapazitäten ausbauen

+++ 17.51 Uhr: Wegen einer hohen Zahl von beatmeten Corona-Patienten im Raum Frankfurt-Offenbach erhöht das Land Hessen dort die Kapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten. "Dies unterstreicht, dass es keine Entwarnung gibt: Das Virus ist weiterhin vorhanden und es hat jedes Potenzial, Menschen zu infizieren und lebensbedrohlich erkranken zu lassen", sagte Sozialminister Kai Klose.

Aufgrund der hohen Zahl der beatmungspflichtigen Patienten habe das Versorgungsgebiet Frankfurt-Offenbach Stufe 2 des vierstufigen Systems erreicht.

Offenbach: Versorgungsgebiet zu 50 Prozent ausgelastet

Der Stufenplan des Landes sieht vier Stufen vor, die sich an Kriterien wie der Bettenkapazitäten für Beatmungspatienten, orientieren. Bisher befanden sich alle sechs hessischen Versorgungsgebiete in der Stufe 1. Stufe 2 gilt laut Klose unter anderem, wenn 50 Prozent der Gesamtkapazität der Kliniken belegt sind, die aufgrund ihrer Intensiv- und Beatmungsplätze als "Level-I-Häuser" gelten.

Mit dem Ausrufen der Stufe 2 müssen im Versorgungsgebiet zusätzliche Intensiv- und Beatmungskapazitäten aufgebaut werden. Außerdem werde die Verlegung von Patienten in andere Versorgungsgebiete geplant.

Hanau will Maskenpflicht wegen Corona kontrollieren

+++ 17.01 Uhr: Die Stadt Hanau möchte die eingeführte Maskenpflicht in Bussen und Straßenbahnen kontrollieren. Damit soll die Verbreitung des Coronavirus in den öffentlichen Verkehrsmitteln reduziert werden. Die Maskenpflicht für den ÖPNV gilt in Hanau ab Montag, 20. April. Gezielte Kontrollen sollen eine Woche später am 27. April beginnen.

Hanauer, die noch keine Maske besitzen, sollen diese an mehreren Verkaufsstellen in der Stadt für fünf Euro kaufen können. Bedürftige Bürger erhalten ihre Maske kostenlos.

Neue Corona-Infektionen im Main-Kinzig-Kreis

+++ 16.48 Uhr: Das Gesundheitsamt im Main-Kinzig-Kreis hat hat am Freitag elf neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit ist Gesamtzahl der bestätigten Infektionen im Kreis auf 439 gestiegen. Die neu infizierten Personen kommen laut Amt aus Hanau (4), Nidderau (2), Freigericht (2), Schlüchtern, Maintal und Niederdorfelden. Mit den 11 ehemals infizierten Menschen, die nun als genesen gelten, rechnet der Kreis aktuell mit 325 infizierten Personen. Von ihnen werden 50 im Krankenhaus behandelt. Insgesamt sind im Main-Kinzig-Kreis bisher 17 Menschen an einer Corona-Infektion gestorben.

Corona in Hessen: Neue Zahlen für Offenbach

+++ 15.54 Uhr : Laut Zahlen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration sind in der Stadt Offenbach vier Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ist eine Person mehr als noch am Vortag (16.04.2020). Das Ministerium vermeldet außerdem, dass 23 von den 62 infizierten Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Diese Zahlen entsprechen nicht den Daten der Stadt Offenbach, die 13 Personen im Krankenhaus meldete.

Der Kreis Offenbach hat eigenen Angaben nach insgesamt 378 Corona-Patienten registriert. 166 der Erkrankten gelten inzwischen wieder als geheilt. Aktuell verbleiben 197 akute Coronavirus-Fälle, von denen 21 im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt 15 Todesfälle hat der Kreis bislang vermeldet.*

*Hinweis: An dieser Stelle hatten wir zuvor geschrieben, der Kreis Offenbach habe am Freitag (17.04.2020) zwei weitere Todesfälle vermeldet. Das war falsch. Tatsächlich waren die damit gemeinten Todesfälle schon länger bekannt. Auch befinden sich nicht, wie von uns geschrieben, 80 Corona-Patienten kreisweit in Kliniken, sondern 21. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Corona in Darmstadt: Keine neuen Todesfälle

Für die Stadt Darmstadt hat das Ministerium insgesamt 131 Corona-Infizierte erfasst, inklusive 25 Menschen im Krankenhaus. Von den Infizierten seien 95 wieder genesen, meldet die Stadt. Darmstadt zählt derzeit zwei Todesfälle. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg kommt insgesamt auf 324 Infektionen, davon 10 Todesfälle.

Stadt Offenbach meldet weiteren Corona-Toten

+++ 13.53 Uhr: Die Stadt Offenbach vermeldete am Freitag, dass inzwischen 63 Menschen in Offenbach positiv auf Covid-19 getestet wurden. Das sind vier bestätigte Fälle mehr als am Donnerstag.

Von den Erkrankten werden 13 Menschen derzeit im Krankenhaus behandelt. Unter ihnen befinden sich vier Personen mit Vorerkrankungen im Alter zwischen 54 und 78 Jahren weiterhin in einem kritischen Zustand. Währenddessen befinden sich 18 Menschen noch in häuslicher Quarantäne.

Corona in Offenbach: Bisher vier Menschen gestorben

Offenbach vermeldet unterdessen 28 Menschen, die sich von der Infektion mit dem Coronavirus wieder erholt haben. Vier Menschen seien bisher daran gestorben. Dabei handelte es sich um Personen im Alter von 77, 89 und 102 Jahren, sowie am Mittwoch einer Person mit Vorerkrankungen im Alter von 91 Jahren.

Corona-Hilfe: Konzern spendet an Darmstadt

Update vom Freitag, 17.04., 12:00 Uhr: Der Chemie- und Pharmakonzern Merck bietet Darmstadt Unterstützung in der Corona-Pandemie. Das Dax-Unternehmen spendet 50 000 Liter Desinfektionsmittel sowie 40 000 FFP2 Schutzmasken an die Stadt Darmstadt. Die Masken sollen an Krankenhäuser, Pflege-Einrichtungen und Rettungsdienste verteilt werden. Merck teilte zudem mit, dass rund 5000 der Masken an die Darmstädter Partnerstadt Brescia in Norditalien gesendet werden.

Den Konzern verbindet nicht nur eine lange Geschichte mit Darmstadt, viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohnen auch weiter dort. „Wir sind seit über 350 Jahren ein Teil von Darmstadt. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir die Stadt auch in der aktuellen COVID-19-Krise nach Kräften unterstützen", sagte Merck-Vorstand Kai Beckmann. Das Unternehmen produziert bereits seit mehreren Wochen benötigte Schutzmasken und Desinfektionsmittel her. 150 000 weitere Liter hatte Merck zudem an das Land Hessen gespendet.

Corona im Kreis Offenbach: Mehr Patienten geheilt

+++ 17.26 Uhr: Im Kreis Offenbach gelten 164 Personen als von Sars-Cov-2 geheilt. Dies sind 13 mehr als am Vortag. Das teilte der Kreis am Donnerstag (16.04.2020) mit. Aktuell sind 189 Personen im Kreis Offenbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, zwei weniger als am Mittwoch (15.04.2020). Derzeit werden in den beiden Krankenhäusern im Kreis 27 an Covid-19 erkrankte Patienten versorgt.

Die Gesamtzahl der Personen, bei denen das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde, nimmt weiterhin kontinuierlich zu. 368 Personen sind kreisweit als infiziert registriert, elf mehr als am Vortag. In dieser Zahl sind sowohl die wieder Genesenen als auch die 15 Verstorbenen mitgezählt.

ℹ️ Die Lage im #KreisOffenbach ℹ️



↗️ 11 neue Fälle seit gestern bestätigt.

↗️ 368 Infektionen insgesamt registriert, davon ...

↘️ ... 189 akut infiziert.

... 164 wieder gesund, 13 mehr als gestern



Drei neue Corona-Tote im Main-Kinzig-Kreis

+++ 17.11 Uhr:Im Main-Kinzig-Kreis hat es drei weitere Corona-Todesfälle gegeben. Das teilte das Gesundheitsamt am Donnerstag (16.04.2020) mit. Dazu meldete das Amt 27 neue Coronavirus-Infektionen. Zwei der Toten wohnten in der Pflegeeinrichtung in Bad Soden-Salmünster, die aufgrund eines Covid-19-Ausbruchs seit Karfreitag unter Quarantäne steht. Zuvor hatte es dort bereits vier Todesfälle gegeben. Der dritte Tote wohnte in Gründau.

Die Neuerkrankten kommen aus Hanau (11), Bad Orb (4), Großkrotzenburg (2), Maintal (2), Nidderau (2), Biebergemünd, Bruchköbel, Linsengericht, Rodenbach, Schlüchtern und Schöneck. Damit ist die Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle im Main-Kinzig-Kreis auf 428 gestiegen. Zieht man die 86 als genesen eingestuften Personen sowie die 17 Sterbefälle ab, sind aktuell noch 325 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Stationär behandelt werden derzeit 50 Personen.

Wegen der Corona-Krise: Heinerfest in Darmstadt muss ausfallen

+++ 15.11 Uhr: Durch das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August fällt auch das diesjährige Heinerfest in Darmstadt voraussichtlich aus. „Wir stehen alle unter Schock, es tut unglaublich weh“, sagte Sabine Welsch, Geschäftsführerin des Heimatvereins Darmstädter Heiner, am Donnerstag (16.04.2020). Das Stadtfest hätte vom 2. bis 6. Juli stattfinden sollen - wegen der Corona-Krise wird daraus nichts.

Besonders bitter: Das beliebte Darmstädter Volksfest hätte in diesem Sommer sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Daher sei die Absage besonders bedauerlich, sagte Welsch. Es sei die erste Absage in der Geschichte des Heinerfestes. Eine Verschiebung hält Welsch für unwahrscheinlich. „Sollte sich aber eine Möglichkeit ergeben, ergreifen wir diese.“ Mit jährlich rund 700.000 Besuchern gilt das Heinerfest als eins der größten Innenstadtfeste Deutschlands.

Zahl der Coronavirus-Infektionen in Offenbach stagniert

+++ 13.06 Uhr: In Offenbach ist die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen von Mittwoch auf Donnerstag (16.04.2020) nicht gestiegen. Das teilte die Stadt mit. Demnach gibt es in Offenbach weiter 59 bestätigte Corona-Fälle. Vier von ihnen sind in kritischem Zustand. 17 Patienten sind in häuslicher Quarantäne, 24 Betroffene sind genesen. In Offenbach gab es bisher drei Todesfälle.

Corona: Drei neue Todesfälle im Odenwaldkreis

+++ 12.34 Uhr: Im Odenwaldkreis sind drei weitere Menschen, die das Coronavirus hatten, gestorben. Der Kreis hat damit insgesamt 32 Todesfälle (Stand 16.04.2020, 12.30 Uhr) zu verzeichnen, 23 der Verstorbenen kommen aus Pflegeheimen. Eine der nun verstorbenen Personen war über 90 Jahre alt, die anderen beiden zwischen 80 und 89. Alle drei hatten Vorerkrankungen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Patienten ist im Odenwaldkreis von Mittwoch auf Donnerstag deutlich gestiegen, nämlich um 16 auf insgesamt 220. 96 der Erkrankten sind inzwischen genesen, 28 liegen noch in Krankenhäusern.

Corona in Hanau: Stadt führt Mundschutzpflicht ein

Update vom Donnerstag, 16.04.2020, 08.27 Uhr: Hanau geht im Kampf gegen das Coronavirus einen Schritt weiter als die restlichen Städte in Hessen und führt eine Mundschutzpflicht ein. Dazu gibt die Stadt auf ihrer Homepage Details bekannt. Die Masken-Pflicht gilt dort ab Montag (20.04.2020).

Corona: Hanau führt Mundschutzpflicht ein - Neue Details zum Kampf gegen Coronavirus

Es müsse „eine Maske überall dort getragen werden, wo man auf Mitmenschen trifft und die Abstandsregelung eventuell nicht einhalten kann (beim Einkauf, im ÖPNV etc.)“. Beim Spaziergang im Wald, beim Joggen oder zu Hause könne auf das Tragen einer Maske verzichtet werden.

Ausdrücklich weist die Stadt Hanau darauf hin, professionellen Mund-Nasen-Schutz nicht für den Privatgebrauch zu kaufen. Er solle Ärzten und Pflegekräften im Kampf gegen Corona vorbehalten bleiben. Stattdessen stellt die Stadt auf ihrer Website Anleitungen zum Basteln zur Verfügung. Wer dringend Hilfe bei der Beschaffung einer Maske benötige, solle sich an das Bürgertelefon der Stadt Hanau unter 06181/67660-2001 wenden.

Coronavirus: Hanau führt Mundschutzpflicht ein

+++ 19.52 Uhr: Nachdem sich Bund und Länder bereits auf weitere Schritte gegen Corona geeinigt haben, hat auch Claus Kaminsky, Oberbürgermeister von Hanau, verkündet, wie es weitergehen soll. Demnach solle kommende Woche ein großer Teil der Ladengeschäfte in der Innenstadt wieder öffnen. „Um diesen Schritt in eine neue Zeit mit größtmöglicher Großzügig- und Freizügigkeit zu ermöglichen, sind jedoch strenge Regeln zu Hygiene und Abstand notwendig“, erklärte Kaminsky.

Dazu zähle eine Begrenzung der Menschen im Laden und die Pflicht, einen Corona-Mundschutz* zu tagen. „Die dringende Empfehlung der Bundes- und Landesregierung, sich mit einem Mund-Nasen-Schutz verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll in der Öffentlichkeit zu verhalten, haben wir dahingehend erweitert, dass ab Montag in Hanau jeder, der ein Ladengeschäft betritt, eine solche Behelfs- oder Alltagsmaske tragen muss“, sagte der Oberbürgermeister. Außerdem solle die Mundschutzpflicht in Zeiten des Coronavirus auch im Öffentlichen Personennahverkehr gelten.

Coronavirus: Hanau meldet neuen Corona-Todesfall - Kontaktverbot verlängert

+++ 17.02 Uhr: In der Region geht das Coronavirus weiter um. Das Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises hat neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Laut Gesundheitsamt gibt es demnach 15 neue Infektionen. „Die 15 an Covid-19 Erkrankten kommen aus Bad Orb, Hanau (je 5), Maintal (je 2), Biebergemünd, Freigericht und Nidderau“, verkündete das Gesundheitsamt. Eine Person aus Hanau sei an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. Die Zahl der Corona-Fälle liegt somit bei 401 (Labor-bestätigte Fälle).

Corona im Main-Kinzig-Kreis: „Verlängerung der Kontaktverbote sind richtig“

Aktuell seien noch 301 Menschen mit Corona infiziert. „Auch die Zahlen im Main-Kinzig-Kreis machen deutlich, dass die Verlängerung der Kontaktverbote*, auf die sich die Bundeskanzlerin sowie die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geeinigt haben, richtig ist. Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht überwunden“, erklärte Landrat Thorsten Stolz in einer Stellungnahme zu den ersten durch Bund und Land veröffentlichten Informationen. Im Vergleich zu anderen Ländern sei es Deutschland bislang gut gelungen, die Corona-Pandemie zu bekämpfen und vor die ambulante und stationäre medizinische Versorgung durchgehend aufrechtzuerhalten.

Corona in Offenbach: Viele Menschen sind geheilt

+++ 17.02 Uhr: Erfreuliche Nachrichten aus dem Kreis Offenbach: 151 der 357 Menschen, die dort mit dem Coronavirus infiziert waren, gelten als geheilt. Grund zur Entwarnung ist das aber nicht.

Akut krank sind weiterhin 151 Corona-Patienten, von denen 28 im Krankenhaus liegen. 15 Menschen, die Covid-19 hatten, sind bereits gestorben.

Corona in Offenbach: Coronavirus hat Region fest im Griff

Erstmeldung vom Mittwoch, 15.04.2020, 15.35 Uhr: Offenbach/Hanau/Darmstadt – Das Coronavirus hat die Region Offenbach fest im Griff. Wie in ganz Deutschland, steigt auch im Süden und Südosten Hessens die Zahl der bestätigten Infizierten und der Todesfälle, die mit Covid-19* in Verbindung stehen sollen, kontinuierlich an. Das zeigen sowohl die Statistik des hessischen Sozialministeriums als auch die Angaben der Kommunen und Landkreise, die sich aufgrund unterschiedlicher Übermittlungswege phasenweise stark von denen des Ministeriums unterscheiden können.

Hier finden Sie die aktuellen Corona-Zahlen des Sozialministeriums in Hessen (Stand 15.04.2020, 14 Uhr). In Klammern wird jeweils der Anstieg zum Vortag angegeben.

Landkreis Darmstadt-Dieburg – Infizierte 307 (+9), Todesfälle 6 (+1) Main-Kinzig-Kreis – Infizierte 377 (+9), Todesfälle 10 (+3) Odenwaldkreis – Infizierte 204 (+4), Todesfälle 29 (+6) Landkreis Offenbach – Infizierte 357 (+12), Todesfälle 15 (+1) Stadt Darmstadt – Infizierte 119 (+1), Todesfälle 1 (+1) Stadt Offenbach – Infizierte 58 (+4), Todesfälle 2 (+/-0)

Coronavirus in Offenbach: Wenig Corona-Infektionen im Hessen-Vergleich

In den Ausführungen des Landes Hessen fehlen für Offenbach je ein bestätigter Corona-Erkrankter sowie ein Todesfall. Die Stadt Offenbach selbst hat bereits 59 vom Labor nachgewiesene Covid-19-Fälle und drei Corona-Tote vermeldet.

14 der Corona-Patienten aus Offenbach sind im Krankenhaus, vier von ihnen befinden sich wegen Vorerkrankungen seit Tagen in einem kritischen Zustand. 20 der Corona-Patienten aus Offenbach sind in häuslicher Quarantäne untergebracht. 22 der an Covid-19-Kranken – mehr als ein Drittel also – sind genesen.

Ablesen lässt sich aus den Zahlen des Ministeriums aber, dass Kontaktverbote* und strenge Hygiene-Regeln* in Offenbach zu wirken scheinen: Die Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner im Betrachtungszeitraum von sieben Tagen, ist in Offenbach mit neun Fällen eine der niedrigsten in ganz Hessen.

Coronavirus im Main-Kinzig-Kreis und im Kreis Offenbach: Hunderte Fälle, fast 30 Tote

Auch beim Main-Kinzig-Kreis hinkt die Statistik des Landes Hessen noch hinterher. Rund um Hanau sind nach Kreis-Angaben bereits 387 Corona-Fälle bestätigt. Das Ministerium führt noch zehn weniger auf. Auch fehlen drei nachgewiesene Todesfälle, die mit Covid-19 in Verbindung stehen sollen. Insgesamt 14 Menschen haben im Main-Kinzig-Kreis durch das Virus ihr Leben verloren.

Im Kreis Offenbach stimmen die Zahlen von Kreis und Land überein. 357 Corona-Infizierte* und 15 Todesfälle führt das Sozialministerium dort aktuell auf. Von Dienstag auf Mittwoch ist damit ein weiterer Corona-Toter erfasst worden, der zuvor nicht bekannt war. Dem Kreisbüro zufolge hatten sich bis Dienstag 45 Menschen wieder von ihrer Corona-Erkrankung erholt.

Coronavirus: Drama im Odenwald, Ruhe in Darmstadt

Wohl am stärksten in ganz Hessen hat das Coronavirus den Odenwaldkreis getroffen. Nirgendwo gibt es mehr Todesfälle. 29 sind es, nach übereinstimmenden Angaben von Kreis und Sozialministerium. Auch bei der Zahl der bestätigten Infizierten ist man sich einig: Die stieg im Vergleich zum Vortag um vier auf insgesamt 204 Fälle.

Die Stadt Darmstadt und der Kreis Darmstadt-Dieburg haben laut Ministerium jeweils einen neuen Corona-Toten zu beklagen. Im Kreis ist es der sechste, in der Stadt Darmstadt tatsächlich der erste Corona-Tote.

Von Alexander Gottschalk und Moritz Serif

Rubriklistenbild: © Sebastian Kahnert/dpa