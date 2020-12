Corona-Regeln und Ausgangssperren in Hessen: Muss ich an Silvester um 21 Uhr zu Hause sein?

Wegen der Corona-Pandemie gibt es in Hessen Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren. Wann man an Silvester zu Hause sein muss.

Aufgrund des Coronavirus* gelten in Hessen an Silvester strenge Regeln.

In Regionen mit einer Inzidenz von über 200 gibt es Ausgangssperren.

Doch was bedeuet das für das Feiern an Silvester?

Wiesbaden - Steigende 7-Tage-Inzidenzen, immer mehr Neuinfektionen und viele Todesfälle. Das Coronavirus wütet in Hessen. Deshalb hat sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nach Absprache mit den anderen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu entschlossen, die Menschen erneut in einen harten Lockdown zu schicken. Geschäfte bleiben geschlossen, es gibt strenge Kontaktbeschränkungen und in Regionen, die eine 7-Tage-Inzidenz von über 200 aufweisen, gilt eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Silvester im Corona-Jahr 2020: Hessens Ministerpräsident Bouffier verkündet Regeln

An den Weihnachtsfeiertagen tritt eine Sonderregelung Kraft, sodass sich Familienmitglieder aus mehreren Haushalten treffen können. Die Ausgangssperren in den Hotspot-Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 werden an Weihnachten etwas gelockert. Sie gelten an Heiligabend erst ab 24 Uhr, an den beiden folgenden Weihnachtsfeiertagen jeweils ab 22 Uhr. Doch wie sieht es mit Silvester aus? Darf ich mich mit Bekannten und Verwandten treffen und das neue Jahr begrüßen, oder muss ich die Silvesternacht alleine zu Hause verbringen? Diese Frage stellen sich freilich derzeit viele Leute in Hessen. Ministerpräsident Volker Bouffier hat nun die Corona-Regeln für Silvester verkündet.

Corona-Ausgangssperre in einigen Regionen in Hessen: Das gilt an Silvester

„An Silvester bleibt es bei den Einschränkungen“, berichtete Bouffier im Rahmen einer Pressekonferenz in der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden. Sonderregelung wie an Weihnachten wird es also nicht geben. Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

In Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 bleibt die Ausgangssperre aufrechterhalten. In der Zeit nach 21 Uhr gilt dann auch für Silvester: Der öffentliche Bereich darf nicht mehr betreten werden. Einen Silvesterbesuch bei Freunden sollte man so planen, dass man vor Beginn der Ausgangssperre wieder zu Hause ist oder alternativ dort übernachtet. Eine Ausnahme von den Ausgangssperren* kann, je nach Verfügung des Kreises oder der Stadt, bei Ehepartnern oder Lebenspartnerschaften sowie bei direkten Verwandten (beispielsweise Eltern und Kindern) gelten. Man darf also noch mit anderen auf das neue Jahr um 00.00 Uhr anstoßen, hier gelten aber die Kontaktbeschränkungen für Hessen. Außerdem ist zu beachten, ob ein Kreis oder eine Stadt noch zusätzliche Corona-Regeln aufstellt, die das gemeinsame Feiern und Übernachten verbieten.

Corona-Krise in Hessen: Verkauf von Pyrotechnik für Silvester ist verboten

Der Verkauf von Pyrotechnik für die Silvesternacht ist in diesem Jahr in Hessen nicht erlaubt. Allerdings gibt es kein generelles Böllerverbot. Feuerwerk ist aber auf „publikumsträchtigen Plätzen“ untersagt. Einige Landkreise in Hessen haben bereits auf diese Regelungen wegen der Corona-Krise reagiert. So hat beispielsweise der Kreis Groß-Gerau mittlerweile entschieden, das Zünden von Feuerwerkskörpern im gesamten öffentlichen Raum zu untersagen. Auch der Landkreis Offenbach hat ein Feuerwerksverbot erlassen. Bei Verstößen gegen die Feuerwerksregeln und beim nicht Einhalten der Ausgangsperren drohen Bußgelder.

„Vom Zünden von Silvesterfeuerwerk wird generell dringend abgeraten, auch vor dem Hintergrund der hohen Verletzungsgefahr und der bereits enormen Belastung des Gesundheitssystems“, heißt es auf der Internetseite des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration.

Gottesdienste dürfen an Silvester und Neujahr in Hessen abgehalten werden, erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier. Dabei gelten aber die Abstandsregeln und es herrscht Maskenpflicht. Außerdem müssen die Kontaktdaten der Gottesdienstbesuch erfasst werden, wie das Land Hessen auf seiner Homepage mitteilt. Während der Messen darf nicht gesungen werden. Obergrenzen für Gottesdienstbesucher gibt es nicht.

Trotz Corona: Ministerpräsident von Hessen möchte mit Zuversicht ins neue Jahr starten

„Ich weiß, dass die Corona-Regeln an Silvester für viele Menschen eine Zumutung ist“, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier am vergangenen Mittwoch (16.12.2020). Es werde auch wieder mögliche sein an Silvester rauschende Party zu feiern. „Ich hoffe, dass dies im nächsten Jahr möglich ist. In diesem Jahr ist es nicht möglich“, so Bouffier weiter. Man solle trotz der schmerzlichen Corona-Regeln das neue Jahr mit Zuversicht angehen. (Tobias Ketter) *fnp.de und op-online.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

