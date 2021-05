Corona: Hitziger Streit um Statistik zu Intensivbetten in Deutschland

Thesen von Matthias Schrappe im Check

+ © Sebastian Kahnert/dpa Die DIVI hat die aktuelle Belegung der Intensivbetten in Hessen veröffentlicht. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

In der Corona-Pandemie wird viel über die Belegung der Betten auf Intensivstationen gesprochen. Doch es wird Kritik laut, wie aussagekräftig die veröffentlichten Zahlen dazu sind.

Fulda - Die Zahl der freien und belegten Intensivbetten nimmt in der Corona*-Pandemie eine entscheidende Rolle ein. Darüber, wie wahrscheinlich in Deutschland - und auch in Hessen* - eine Überlastung der Intensivstationen ist und ob es mit den von den Krankenhäusern gemeldeten Zahlen korrekt zugeht, gibt es aktuell eine rege Diskussion – online unter „#Divigate“.

Denn bei den Werten aus den Divi-Statistiken gibt es kurzfristige Schwankungen – zum Beispiel über das Wochenende –, aber im Laufe der Zeit sind dort zunehmend Betten aus der Gesamtsumme der verfügbaren Intensivbetten verschwunden.* Unter anderem das hinterfragen derzeit Autoren eines umstrittenen Thesenpapiers um den Mediziner und Gesundheitsökonom Matthias Schrappe. Dieser war von 2005 bis 2011 Mitglied im von der Bundesregierung einberufenen Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA