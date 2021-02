Corona-PK von Bouffier: Friseure, Schulen, Kitas – Welche Maßnahmen gelten in Hessen?

Das Corona-Kabinett in Hessen berät am Donnerstag (11.02.2021) über die Fortsetzung des Lockdowns. Ministerpräsident Volker Bouffier äußert sich am Nachmittag.

Die Corona *-Pandemie hat Hessen weiterhin im Griff.

hat weiterhin im Griff. Der Lockdown in Hessen soll verlängert werden.

in soll verlängert werden. Am Donnerstag (11.02.2021) berät das Corona-Kabinett in Hessen über die Maßnahmen.

Wiesbaden - Wie geht es mit dem Lockdown in Hessen weiter? Was passiert mit dem Einzelhandel, mit Schulen und mit Kitas? Am Sonntag (14.02.2021) laufen die derzeit geltenden Regeln aus. Bereits am Mittwoch (10.02.2021) hat sich Ministerpräsident Volker Bouffier beim Bund-Länder-Gipfel über die Fortführung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beraten. Dabei haben sich die Landeschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn auf eine Fortsetzung des Lockdowns bis 07.03.2021 geeinigt.

Wie genau sich das auf Hessen auswirkt, wird am Donnerstag vom Corona-Kabinett in Hessen diskutiert. Am Nachmittag will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier die Ergebnisse im Rahmen eine Pressekonferenz verkünden. Laut Angaben des Ministeriums soll diese um 14 Uhr starten.

Corona in Hessen: Friseuere sollen wieder öffnen

Um „Tourismus“ zwischen den Bundesländern zu verhindern, sollen die Corona-Regeln in Deutschland aber einheitlich umgesetzt werden. Darauf haben sich die Landeschefs offenbar geeinigt. Folgende Regelungen sind beim Bund-Länder-Gipfel beschlossen worden und könnten in dieser Form auch in Hessen Anwendung finden:

Der Lockdown wird zunächst bis zum 7. März verlängert.

wird zunächst bis zum 7. März verlängert. Medizinisch notwendige Geschäfte wie Friseurgeschäfte dürfen ab dem 1. März wieder öffnen.

dürfen ab dem 1. März wieder öffnen. Ab sofort kann die Überbrückungshilfe 3 beantragt werden, das Geld soll innerhalb weniger Tage die Bedürftigen erreichen und muss nicht zurückgezahlt werden.

beantragt werden, das Geld soll innerhalb weniger Tage die Bedürftigen erreichen und muss nicht zurückgezahlt werden. Als neuer Zielwert wurde eine 7-Tages-Inzidenz von 35 festgelegt.

von 35 festgelegt. Ab dem 22. Februar sollen Schülerinnen und Schüler bis zur Klassenstufe 7 im Wechselunterricht die Schulen besuchen, bei allen anderen Klassen soll der Distanzunterricht erhalten bleiben. Einzige Ausnahme sind Abschlussklassen, hier soll Präsenzunterricht gelten.

Corona in Hessen: Lage durch Virus-Mutation schwer einzuschätzen

Besonders verzwickt ist die derzeitige Lage aufgrund der Virus-Mutationen. Zuletzt wurden in Hessen immer mehr Infektionen mit der britischen Variante B.1.1.7 bekannt. Man wisse zu wenig über die neue Variante, so Bouffier. Einen „Königsweg“ zwischen dem Wunsch der Öffentlichkeit nach Lockerungen und der Gewährleistung der Gesundheit gebe es bei der Bekämpfung von Corona nicht.

Auch deshalb soll der Lockdown weitgehend fortgesetzt werden. „Wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen, deswegen müssen wir die Beschränkungen fortführen“, sagte Volker Bouffier bei der Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch (10.02.2021). Als neuer Zielwert bei der Inzidenz wurde 35 festgelegt. Nach derzeitigem Stand unterschreitet kein Kreis in Hessen diesen Wert, auch in Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Darmstadt und Kassel liegt der Wert deutlich darüber.

Besonders umstritten soll beim Bund-Länder-Gipfel die Behandlung der Friseure gewesen sein. Diese sollen in Hessen ab dem 1. März bei strikter Einhaltung von Hygieneauflagen wieder öffnen dürfen, so Bouffier. Außerdem sollen Betriebe ab sofort die Überbrückungshilfe 3 beantragen können, die dann auch innerhalb weniger Tage gezahlt werden soll.

Regeln in Hessen: Das Corona-Kabinett entscheidet

Die Landesregierung in Hessen muss in der Corona-Krise nahezu täglich neue Entscheidungen mit weitreichenden Folgen treffen. Um die Wege für die Abstimmungen kurz und kompakt zu halten, wurde ein ressortübergreifender Krisenstab eingerichtet: Das Corona-Kabinett.

Teilnehmer der Runde sind Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, Sozialminister Kai Klose (beide Grüne), Innenminister Peter Beuth und Finanzminister Michael Boddenberg sowie Staatskanzleichef Axel Wintermeyer (alle CDU) und Staatssekretär Michael Bußer als Regierungssprecher. Die Runde tagt regelmäßig. Alle Mitglieder sind bei Entscheidungen stimmberechtigt.

