Neue Fallzahlen für Hessen: Weiterhin zahlreiche Neuinfektionen und hohe Inzidenzen

Die Corona-Lage in Hessen bleibt ernst und die Werte zur 7-Tage-Inzidenz liegen weiter viel zu hoch. Der News-Ticker.

Trotz weiterer Neuinfektionen sind die 7-Tage-Inzidenzen in mehreren hessischen Städten und Landkreisen sind leicht rückläufig.

Städten und Landkreisen sind leicht rückläufig. In einem Seniorenzentrum bei Gießen kam es zu einem massiven Ausbruch des Coronavirus .

bei kam es zu einem massiven Ausbruch des . Ab Dezember gelten in Hessen noch strengere Corona-Regeln.

+++ 14.17 Uhr: Das hessische Ministerium für Soziales und Integration hat die neuen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Im Vergleich zum Vortrag haben sich demnach 1.594 weitere Menschen mit dem Coronavirus in Hessen infiziert. Damit steigt die Zahl der bisherigen Fälle auf 84.845. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie steigt auf 1.232.

Die höchsten 7-Tage-Inzidenzen weisen der Kreis Groß-Gerau sowie der Kreis Offenbach auf. In Offenbach haben sich seit gestern (27.11.2020) weitere 119 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Auch in Frankfurt haben sich trotz der verschärften Maßnahmen erneut 227 Menschen infiziert. Dennoch ist die Inzidenz leicht gesunken.

Kreis Bergstraße: Neuinfektionen 68, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 102,8

Neuinfektionen 68, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 102,8 Kreis Darmstadt-Dieburg: Neuinfektionen 61, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 136,9

Neuinfektionen 61, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 136,9 Kreis Fulda: Neuinfektionen 62, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 120,2

Neuinfektionen 62, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 120,2 Kreis Gießen: Neuinfektionen 68, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 178,4

Neuinfektionen 68, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 178,4 Kreis Groß-Gerau: Neuinfektionen 97, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 203,2

Neuinfektionen 97, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 203,2 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Neuinfektionen 19, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 92,8

Neuinfektionen 19, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 92,8 Hochtaunuskreis: Neuinfektionen 46, Neue Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 121,5

Neuinfektionen 46, Neue Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 121,5 Kreis Kassel: Neuinfektionen 49, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 111,5

Neuinfektionen 49, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 111,5 Lahn-Dill-Kreis: Neuinfektionen 63, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 167,7

Neuinfektionen 63, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 167,7 Kreis Limburg-Weilburg: Neuinfektionen 47, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 162,6

Neuinfektionen 47, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 162,6 Main-Kinzig-Kreis: Neuinfektionen 71, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 180,2

Neuinfektionen 71, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 180,2 Main-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 53, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 136,9

Neuinfektionen 53, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 136,9 Kreis Marburg-Biedenkopf: Neuinfektionen 72, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 135,9

Neuinfektionen 72, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 135,9 Odenwaldkreis: Neuinfektionen 40, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 136,6

Neuinfektionen 40, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 136,6 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 119, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 197,8

Neuinfektionen 119, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 197,8 Rheingau-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 48, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 158,6

Neuinfektionen 48, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 158,6 Schwalm-Eder-Kreis: Neuinfektionen 39, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 144,7

Neuinfektionen 39, Neue Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 144,7 Vogelsbergkreis: Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 96,6

Neuinfektionen 23, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 96,6 Kreis Waldeck-Frankenberg: Neuinfektionen 8, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 78

Neuinfektionen 8, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 78 Werra-Meißner-Kreis: Neuinfektionen 15, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 134,5

Neuinfektionen 15, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 134,5 Wetteraukreis: Neuinfektionen 107, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 135,3

Neuinfektionen 107, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 135,3 Stadt Darmstadt: Neuinfektionen 21, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 137

Neuinfektionen 21, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 137 Stadt Frankfurt: Neuinfektionen 227, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 193

Neuinfektionen 227, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 193 Stadt Kassel: Neuinfektionen 42, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 123,4

Neuinfektionen 42, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 123,4 Stadt Offenbach: Neuinfektionen 57, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 255

Neuinfektionen 57, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 255 Stadt Wiesbaden: Neuinfektionen 72, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 117,7

Neuinfektionen 72, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 117,7 Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des Sozialministeriums.

Corona: Hessen beschreitet Sonderweg: Regierungssprecher Seibert findet deutliche Worte

Update vom Samstag, 28.11.2020, 07.50 Uhr: Hessen hat ebenso wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Berlin angekündigt, Hotelübernachtungen in Zeiten von Corona bei Familienbesuchen über Weihnachten zulassen zu wollen. Das stößt aus Skepsis beim Bund.

„Es ist nicht Teil des Beschlusses von Bund und Ländern, solche Übernachtungen zu ermöglichen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Die Bürger blieben weiterhin aufgerufen, touristische Reisen zu vermeiden. „Da familiär bedingte Reisen von touristischen Reisen schwer abzugrenzen sind, haben sich Bund und Länder nicht darauf geeinigt, eine solche Ausnahme bei der Nutzung von Hotels in den Beschluss aufzunehmen.“

Ministerium meldet aktuelle Fallzahlen – keine neuen Todesfälle in Frankfurt

+++ 15.24 Uhr: Das Sozialministerium hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für alle Städte und Kreise in Hessen gemeldet. Landesweit haben sich seit gestern 1.924 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit gibt es insgesamt 83.251 Corona-Fälle in Hessen (Stand 27.11.2020, 0 Uhr). 36 Menschen starben seit gestern an oder mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle in Hessen auf 1.199.

Im Kreis Waldeck-Frankenberg gab es sechs, im Kreis Offenbach fünf neue Todesfälle. Die Stadt Frankfurt meldet 222 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, der Main-Kinzig-Kreis 164 Fälle. Erfreulich ist, dass die 7-Tage-Inzidenz überwiegend leicht gesunken ist. Höchstwerte in Hessen verzeichnet weiter die Stadt Offenbach wo die Inzidenz nun bei 273,3 liegt, Frankfurt liegt derzeit bei 212,3. Den angestrebten Höchstwert von maximal 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreicht derzeit kein Kreis in Hessen.

Update von Freitag, 27.11.2020, 07.04 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Hessen ist mit Stand vom Freitag (27.11.2020, 0 Uhr) im Vergleich zum Donnerstag (26.11.2020) wieder leicht gesunken. Ebenfalls verringert hat sich die Zahl der im Zuge einer Corona-Infektion Verstorbenen. So wurden in Hessen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb der vergangenen 24 Stunden 1.924 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet sowie 36 neue Todesfälle gemeldet.

Insgesamt ist die Zahl der Menschen in Hessen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder waren, damit auf 83.251 gestiegen. Die Zahl der an den Folgen einer Corona-Erkrankung Verstorbenen erhöhte sich auf 1.199. Die 7-Tage-Inzidenz für Hessen wird leicht rückgängig mit 157,01 angegeben.

7-Tage-Inzidenzen in vielen Städten in Hessen leicht rückläufig

Was die 7-Tage-Inzidenzen betrifft, können auch viele hessische Städte und Regionen einen rückläufigen Wert angeben. Einen leichten Rückgang der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage haben etwa Frankfurt (212,5) und Offenbach (274,0) zu vermelden – sie liegen aber weiter auf einem hohen Niveau. Einen stärkeren Rückgang um bis zu 20 Fälle weniger als am Vortag melden der Kreis Limburg-Weilburg (140,8) sowie der Kreis Offenbach (199,0). Leicht angestiegen ist die 7-Tage-Inzidenz lediglich in Darmstadt (136,4) und Wiesbaden (133,2).

+ Die Corona-Fallzahlen in Hessen sind weiterhin hoch, doch bei den 7-Tage-Inzidenzen ist ein leichter Rückgang zu beobachten (Symbolbild). © Darko Bandic/dpa

Corona in Hessen: Seniorenzentrum bittet um Unterstützung

+++ 17.15 Uhr: In einem Seniorenzentrum der „Gesellschaft für diakonische Altenhilfe“ in Linden nahe Gießen sind von den rund 100 Bewohnern und Pflegern 65 positiv auf das Coronavirus getestet worden (Stand 25.11.2020). Das berichtet die Gießener Allgemeine. 55 der positiv getesteten Personen sind laut dem Bericht Bewohner der Seniorenzentrums.

Bereits in der Woche zuvor hatten sich 29 Personen im Seniorenzentrum mit Corona infiziert. Nun brachte ein Massentest die erhöhten Infektionszahlen ans Licht. Christa Hofmann-Bremer, Leiterin des Seniorenzentrums in Linden hatte am Dienstag (24.11.2020) mit einem Video auf Facebook um Hilfe gebeten, da viele Pflege- und Versorgungskräfte aufgrund der Corona-Infektionen ausfallen. „Alleine schaffen wir das nicht“, sagte Hofmann-Bremer in dem Video.

Auch in Wettenberg bei Gießen ist es in einen Seniorenzentrum zu einem massiven Ausbruch des Coronavirus gekommen. Wie die Gießener Allgemeine berichtet, haben sich dort bis Mittwochabend (25.11.2020) 33 Bewohner und fünf Pflegekräfte mit dem Coronavirus angesteckt. Das RKI hat für Hessen am Donnerstag (26.11.2020) insgesamt 2.067 Neuinfektionen gemeldet. Mit 52 Todesfällen in den vergangenen 24 Stunden gibt es zudem eine neue Rekordzahl an Corona-Toten.

Corona in Hessen: Stadt Frankfurt meldet knapp 300 Neuinfektionen

+++ 15.25 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration meldet am Donnerstag (26.11.2020) für alle Kreise und Städte in Hessen 2.067 Neuinfektionen. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie 81.327 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Ein Rekordhoch gibt es bei den Todesfällen. So sind in den vergangenen 24 Stunden 52 Menschen an und mit Corona verstorben. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 1.163.

In der Stadt Frankfurt sind von Mittwoch (25.11.2020) auf Donnerstag 12 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben. Zudem meldet die Stadt mit 292 Neuinfektionen die meisten in ganz Hessen. Es folgen der Mainz-Kinzig-Kreis (+180) und der Kreis Offenbach (+134).

Corona in Hessen: 7-Tage-Inzidenz geht zurück

Trotz der steigenden Neuinfektionen und Todesfälle geht die 7-Tage-Inzidenz in fast allen Kreisen in Hessen zurück. Die Stadt Offenbach hat mit 277,2 nach wie vor den höchsten Wert. Das Corona-Kabinett in Hessen hat heute Umsetzung der neuen die neuen Corona-Maßnahmen bekannt gegeben.

+++ 11.25 Uhr: In Hessen tagt am Donnerstag (26.11.2020) das Corona-Kabinett. Die Beteiligten beraten über die konkrete Umsetzung der geplanten Maßnahmen – zum Beispiel die Corona-Regeln für Weihnachten und Silvester. Im Anschluss daran geben Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ab 12 Uhr eine Pressekonferenz, um die Ergebnisse vorzustellen. Wir berichten im Live-Ticker über die neuen Corona-Regeln für Hessen.

Corona in Hessen: RKI melden neuen Höchststand bei Todesfällen

+++ Donnerstag, 26.11.2020, 7.14 Uhr: Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Hessen sind wieder etwas angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden 2.067 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet sowie 52 neue Todesfälle gemeldet. Letzteres stellt einen traurigen Rekordwert dar. Insgesamt ist die Zahl der Menschen in Hessen, die mit dem Coronavirus infiziert gewesen sind, damit auf 81.327 gestiegen. Die Zahl der an den Folgen einer Corona-Erkrankung Verstorbenen erhöhte sich auf 1.163 (Stand 25.11.2020, 0 Uhr). Die 7-Tages-Inzidenz für Hessen wird mit 158,24 angegeben.

Was die 7-Tages-Inzidenzen betrifft, scheint sich die Lage in vielen hessischen Städten und Regionen auf einem ähnlichen Level wie in den Tagen zuvor eingependelt zu haben. Einen leichten Rückgang der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage haben Darmstadt (129,5), Frankfurt (218,4), der Kreis Offenbach (208,8), der Kreis Limburg-Weilburg (159,4) sowie Wiesbaden (125,0) zu verzeichnen. Lediglich für die Stadt Offenbach wird die 7-Tage-Inzidenz unverändert zum Vortag weiterhin mit 277,9 angegeben.

+ Die Corona-Zahlen in Hessen bleiben weiterhin hoch (Symbolbild). © Pavel Golovkin/dpa

Corona in Hessen: Rekordzahl an Todesfällen – 85 Prozent der Intensivbetten belegt

+++ 15.59 Uhr: Das Sozialministerium hat die aktuellen Corona-Infektionszahlen für alle Kreise und Städte in Hessen gemeldet. Landesweit haben sich seit Dienstag (24.11.2020) 1.363 Menschen mit dem Virus angesteckt (Stand 25.11.2020, 0 Uhr). Insgesamt gibt es in Hessen nun 79.260 bestätigte Corona-Infektionen. 40 Menschen sind seit dem Vortag an oder mit dem Coronavirus gestorben. Landesweit gibt es in Hessen nun 1.111 Corona-Tote.

Corona in Hessen: Viele neue Todesfälle in Frankfurt

Allein 13 neue Todesfälle gibt es in der Stadt Frankfurt. Die meisten Corona-Neuinfektionen traten neben Frankfurt (185) im Kreis Offenbach (131) und im Main-Kinzig-Kreis (117) auf. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiterhin in der Stadt Offenbach am höchsten. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Mit dem Kreis Bergstraße gibt es nun zumindest wieder einen Kreis, der unter der 7-Tage-Inzidenz von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt (43,6). Dieser Wert wird von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Landeregierungen flächendeckend angestrebt. Aktuell berät Merkel mit Volker Bouffier und den anderen Ministerpräsidenten über weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Bouffier will sich anschließend bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage äußern.

+ In Hessen sind wegen der zweiten Corona-Welle immer mehr Intensivbetten belegt - die Kapazitäten werden knapp. © Roland Weihrauch / dpa

Nach den Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin liegen in Hessen aktuell 324 Corona-Patienten auf Intensivstationen. 200 der Patienten wurden demnach beatmet. Insgesamt waren knapp 85 Prozent der betreibbaren Betten auf hessischen Intensivstationen belegt (Stand 12.15 Uhr).

Corona in Frankfurt: Bundeswehr unterstützt bei Kontaktnachverfolgung

+++ 14.29 Uhr: Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat einen Hilfsantrag unterschrieben, demzufolge Einsatzkräfte der Bundeswehr bis mindestens 11.01.2020 das Gesundheitsamt weiter bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Erkrankten unterstützen sollen. Bereits seit Mitte Oktober sind 60 Soldatinnen und Soldaten für das Gesundheitsamt und die Kontaktnachverfolgung im Einsatz. Jetzt wird der Einsatz bis ins kommende Jahr verlängert. „Eine Übergabe der Tätigkeiten an Kräfte der Stadt“ sei „aus Kapazitätsgründen“ nicht möglich, heißt es in dem Papier unter Bezug auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen.

Corona in Hessen: 7-Tage-Inzidenz in Frankfurt deutlich über Landesschnitt

Um die Kontakte von Covid-19-Erkrankten möglichst zeitnah zu ermitteln und sie zu informieren, arbeiten die Einsatzkräfte der Bundeswehr in einem Doppelschicht-System (8 bis 14 Uhr, 14 bis 22 Uhr) an sieben Tagen die Woche. Auch an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr werden sie für das Gesundheitsamt Frankfurt tätig sein.

Laut Hessischem Ministerium für Soziales und Integration lag die 7-Tage-Inzidenz in Frankfurt zuletzt (Stand: 24. November) bei 239,7 – und damit deutlich über dem landesweiten Schnitt (171,3). Nur das benachbarte Offenbach (277,2) ist noch stärker betroffen.

+ Die Bundeswehr wird das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung von Covid-Infizierten noch bis mindestens Januar 2021 unterstützen © Stefan Sauer/picture alliance

Corona in Hessen: Autobauer Opel bietet Werksfläche in Rüsselsheim für Impfzentrum an

+++ 09.25 Uhr: Der Autobauer Opel bietet in seinem Stammsitz in Rüsselsheim in Hessen einen Teil seiner Werksfläche für regionale Corona-Impfzentren an. Das teilte das Unternehmen der dpa mit. „Mit großen Werkshallen und Parkflächen sowie einer guten Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz verfügen unsere Standorte über hervorragende logistische Voraussetzungen, um den Impfprozess gezielt zu unterstützen und zu erleichtern, sobald ein Impfstoff verfügbar sein wird“, sagte Opel-Chef Michael Lohscheller am Mittwoch (25.11.2020).

Doch nicht nur in Hessen will Opel seine ungenutzte Werksfläche für ein Corona-Impfzentrum zu Verfügung stellen. Das Angebot gelte ebenfalls für Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz und Eisenach in Thüringen, so Lohscheller.

Corona in Hessen: Wieder über 1.000 Neuinfektionen

Update von Mittwoch, 25.11.2020, 6.50 Uhr: Das Coronavirus grassiert weiter in Hessen, das zeigen die aktuellen Fallzahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Insgesamt wurden in Hessen innerhalb eines Tages wieder über 1.000 neue Corona-Infektionen hinzugekommen. Laut RKI wurden 1.363 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 25.11.2020, 00.00 Uhr). Die Anzahl der Todesfälle hat sich innerhalb von 24 Stunden stark erhöht: 40 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Das ist ein trauriger Rekord.

+ Hessen hat wieder über 1000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu verzeichnen (Symbolbild). © Bernd Thissen/dpa

Coronavirus in Hessen: Die aktuellen Zahlen des RKI

Im Hinblick auf die 7-Tage-Inzidenzen hat sich die Corona-Lage in Hessen wieder etwas beruhigt. In Frankfurt sinkt die Inzidenz auf 223,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage, meldet das RKI. Ebenso sind die Zahlen in Darmstadt etwas gesunken, die Inzidenz beträgt 124,5. Auch in Wiesbaden kann wieder ein geringerer Inzidenz-Wert festgestellt werden, er liegt bei 137,9. Und weiterhin kommen auch gute Nachrichten aus dem Kreis Limburg-Weilburg, die Inzidenz hat auch hier abgenommen und liegt bei 160,0.

Angestiegen ist der kritische Grenzwert wieder in der Stadt Offenbach. Hier liegt nach RKI-Angaben derzeit eine Inzidenz von 279,4 vor. Auch der Kreis Offenbach hat eine gestiegene Inzidenz zu verzeichnen, sie beläuft sich auf 222,6. Ebenso ist im Kreis Groß-Gerau ein Anstieg zu vermelden, die Inzidenz liegt jetzt bei 220,5, so das RKI.

Corona in Hessen: Die aktuellen Fallzahlen – Viele Neuinfektionen in Frankfurt

+++ 17.45 Uhr: Laut den aktuellen Fallzahlen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom Dienstag (24.11.2020) gibt es 1.556 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in ganz Hessen. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit 77.897 Menschen mit Corona infiziert. Zudem wurden 38 weitere Todesfälle gemeldet, damit steigt die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind auf 1.071.

Die meisten Neuinfektionen in Hessen hat es in der Stadt Frankfurt gegeben. Dort wurden 551 Menschen in den vergangenen 24 Stunden positiv auf Corona getestet. Die höchste 7-Tage-Inzidenz in Hessen gibt es weiterhin in der Stadt Offenbach. Dort liegt der Wert laut hessischem Sozialministerium bei 277,2. Die Verteilung der Fälle in den einzelnen Kommunen im Überblick:

Kreis Bergstraße: Neuinfektionen 9, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 62,1

Neuinfektionen 9, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 62,1 Kreis Darmstadt-Dieburg: Neuinfektionen 18, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 132,5

Neuinfektionen 18, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 132,5 Kreis Fulda: Neuinfektionen 13, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 147,5

Neuinfektionen 13, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 147,5 Kreis Gießen: Neuinfektionen 39, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 185,8

Neuinfektionen 39, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 185,8 Kreis Groß-Gerau: Neuinfektionen 84, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 215,5

Neuinfektionen 84, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 215,5 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Neuinfektionen 19, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 105,3

Neuinfektionen 19, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 105,3 Hochtaunuskreis: Neuinfektionen 33, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 176,7

Neuinfektionen 33, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 176,7 Kreis Kassel: Neuinfektionen 18, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 107,7

Neuinfektionen 18, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 107,7 Lahn-Dill-Kreis: Neuinfektionen 48, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 158,2

Neuinfektionen 48, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 158,2 Kreis Limburg-Weilburg: Neuinfektionen 13, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 180,0

Neuinfektionen 13, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 180,0 Main-Kinzig-Kreis: Neuinfektionen 92, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 237

Neuinfektionen 92, Neue Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 237 Main-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 132, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 151,2

Neuinfektionen 132, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 151,2 Kreis Marburg-Biedenkopf: Neuinfektionen 34, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 177,3

Neuinfektionen 34, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 177,3 Odenwaldkreis: Neuinfektionen 1, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 130,4

Neuinfektionen 1, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 130,4 Kreis Offenbach: Neuinfektionen 74, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 218,6

Neuinfektionen 74, Neue Todesfälle 2, 7-Tage-Inzidenz 218,6 Rheingau-Taunus-Kreis: Neuinfektionen 14, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 223,2

Neuinfektionen 14, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 223,2 Schwalm-Eder-Kreis: Neuinfektionen 40, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 116,9

Neuinfektionen 40, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 116,9 Vogelsbergkreis: Neuinfektionen 6, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 98,5

Neuinfektionen 6, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 98,5 Kreis Waldeck-Frankenberg: Neuinfektionen 32, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 115,1

Neuinfektionen 32, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 115,1 Werra-Meißner-Kreis: Neuinfektionen 50, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 136,5

Neuinfektionen 50, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 136,5 Wetteraukreis: Neuinfektionen 50, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 145,0

Neuinfektionen 50, Neue Todesfälle 0, 7-Tage-Inzidenz 145,0 Stadt Darmstadt: Neuinfektionen 47, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 141,4

Neuinfektionen 47, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 141,4 Stadt Frankfurt: Neuinfektionen 551, Neue Todesfälle 12, 7-Tage-Inzidenz 239,7

Neuinfektionen 551, Neue Todesfälle 12, 7-Tage-Inzidenz 239,7 Stadt Kassel: Neuinfektionen 9, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 118,0

Neuinfektionen 9, Neue Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 118,0 Stadt Offenbach: Neuinfektionen 15, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 277,2

Neuinfektionen 15, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 277,2 Stadt Wiesbaden: Neuinfektionen 115, Neue Todesfälle 1, 7-Tage-Inzidenz 151,1

Corona in Hessen: Flughafen Frankfurt verteilt Impfstoff in die ganze Welt

Am Flughafen Frankfurt laufen derzeit die Vorbereitungen für die Verteilung des Corona-Impfstoffs. „Wir bereiten uns auf Im- und Export gleichermaßen vor“, sagt Fraport-Manager Max Philipp Conrady gegenüber der dpa. Der Flughafen Frankfurt gilt als größter Umschlagplatz für pharmazeutische Produkte. Auf den kühlbaren Flächen des Flughafen Frankfurt soll unter anderem der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech gelagert werden.

Das Land Hessen plant, bis zu 70 Prozent des Bevölkerung gegen das Coronavirus Impfen zu lassen. Die dazu benötigten Impfzentren sollen bis zum 11. Dezember entstehen. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann betont, dass trotz der anstehenden Impfungen weiterhin auf die AHA-L-Regeln zu achten sei.

+ Am Flughafen Frankfurt wird der Corona-Impfstoff in die ganze Welt transportiert. (Symbolbild) © Boris Roessler/doa

Corona in Hessen: Land Hessen plant bis zu 70 Prozent der Bevölkerung impfen zu lassen

+++ 14.10 Uhr: In der Corona-Krise steht Hessen eine regelrechte Mammutaufgabe bevor. Denn ist der Impfstoff gegen das Coronavirus erst einmal fertiggestellt, muss er unter die Menschen gebracht werden. Das Land Hessen plant, dass sich circa 60 bis 70 Prozent der Hessen gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Am Montag (23.11.2020) hat das Land den Einsatzbefehl für den Aufbau und Betrieb landesweiter Impfzentren bis zum 11. Dezember gegeben. Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Peter Feldmann, ist optimistisch.

Hessen: Impfen gegen Corona – Feldmann warnt vor vorschnellem Handeln

Via Pressemitteilung ließ der OB von Frankfurt verlauten, dass er alles in seiner Macht Stehende tun werde, um die Corona-Pandemie endlich einzudämmen. Es handele sich um „eine gewaltige Aufgabe, die aber auch eine große Chance bietet. Über 1000 Impfungen pro Tag und Impfzentrum, sieben Tagen die Woche – das geht nur, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen. Daran habe ich in Frankfurt keinen Zweifel“, so Feldmann.

Doch zusammen mit Gesundheitsdezernent Stefan Majer spricht der OB von Frankfurt auch eine Warnung aus: „Es wird viele Monate dauern, bis die erforderliche Impfquote erreicht wird. Bis dahin bleibt die AHA-L-Regel unsere wichtigste Waffe im Kampf gegen das Virus, sprich: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften. Uns zu früh in Sicherheit zu wiegen, wäre ein großer Fehler.“ Über die genauen Details zu den Corona-Impfzentren wolle die Stadt zeitnah informieren.

+ In einigen Impfzentren in Deutschland wird der Ablauf einer Corona-Impfung bereits geprobt. © Stefan Puchner/dpa

Coronavirus in Hessen: Forscher aus Frankfurt machen wichtige Entdeckung

+++ 13.45 Uhr: Noch immer grassiert in Hessen die Corona-Pandemie. In Frankfurt haben Forschende jetzt eine wichtige Entdeckung gemacht. Das sogenannte „Aprotinin-Spray“ ist bereits in Russland zugelassen und werde dort, so die Forscher, bei Influenza-Infektionen eingesetzt. Die Entdeckung, an der auch Forscher der Uni Frankfurt beteiligt waren, könnte im Kampf gegen das Coronavirus* eine wichtige Rolle spielen.

Corona in Hessen: Neue Regeln für Weihnachten und Silvester

+++ 11.37 Uhr: Während die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen weiter stark ansteigt, haben sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer auf neue Corona-Regeln für Weihnachten und Silvester geeinigt. Zwischen 23. Dezember und 1. Januar können Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis maximal zehn Personen stattfinden. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht dazu, sodass sich die Anzahl durch die Heranwachsenden noch erhöhen kann. Das geht aus einem Beschlussentwurf der Länder für die Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Außerdem sollten Arbeitgeber prüfen, ob die Betriebsstätten durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen zwischen 23. Dezember und 1. Januar geschlossen bleiben könnten.

+ Vor dem Corona-Gipfel haben sich die Länder auf eine Weihnachts-Überraschung geeinigt. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Feuerwerk an Silvester soll trotz der Corona-Krise erlaubt sein. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin „Business Insider“. Das Zünden von Raketen und Böllern „an belebten Plätzen und Straße“ soll hingegen verboten werden, heißt es dem Bericht zufolge in dem gemeinsamen Beschluss der Länder. Wie die Corona-Regeln dann konkret in Hessen umgesetzt werden, ist noch offen.

Corona-Krise: Viele Neuinfektionen in Hessen

Update von Dienstag, 24.11.2020, 6.45 Uhr: Fast dreimal so viele Corona-Neuinfektionen mussten die Gesundheitsämter in Hessen im Vergleich zum Montag (23.11.2020) verzeichnen. Insgesamt 1.556 weitere Menschen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, mittlerweile sind nach Angaben des Robert Koch-Institut (RKI) 77.897 hessische Bürgerinnen und Bürger mit dem Virus, das die Krankheit Covid-19 auslöst, infiziert oder infiziert gewesen (Stand 24.11.2020, 00.00 Uhr). Auch die Anzahl der Todesfälle ist rapide angestiegen. 38 Todesfälle sind in den letzten 24 Stunden hinzugekommen. Damit steigt die Anzahl derer, die in Zusammenhang mit Corona verstorben sind auf 1.071.

+ Vor allem in Frankfurt ist die Inzidenz zuletzt dramatisch angestiegen (Symbolbild). © Yann Schreiber/AFP

Coronavirus in Hessen: Inzidenz in einer Stadt steigt sprunghaft an

Was die 7-Tage-Inzidenzen betrifft, so scheinen auch diese gerade in einer Stadt im Süden von Hessen wieder plötzlich und vor allem drastisch anzusteigen. Waren es in der Stadt Frankfurt am Vortag noch unter 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage, ist diese Zahl jetzt auf 240,0 gestiegen, meldet das RKI. Auch in Darmstadt ist die Inzidenz wieder angestiegen, wenn auch ungleich weniger sprunghaft als in Frankfurt. Darmstadt liegt derzeit bei 141,4.

Etwas gesunken ist die Inzidenz allerdings in Offenbach. Der Wert sinkt auf unter 300 und liegt derzeit bei 277,9. Und auch im Kreis Offenbach sanken die Infektionszahlen mit dem Coronavirus, sodass die derzeitige Inzidenz weiter auf 218,7 gesunken ist. Auch Wiesbaden kann wieder einen Abfall der Inzidenz melden, sie liegt jetzt bei 151,2. Der Kreis Limburg-Weilburg kann den Wert vom Vortag weitestgehend konstant halten. Für ihn meldet das RKI 180,3 Neuinfektionen mit Corona auf 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.

Aktuelle Corona-Lage in Hessen: Sechs weitere Todesfälle - Offenbach bleibt Hotspot

Update vom Montag, 23.11.2020, 17.05 Uhr: Laut den am Montag (23.11.2020) vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration veröffentlichten Zahlen gab es in ganz Hessen in den letzten 24 Stunden 552 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der bisher bestätigten Fälle steigt auf 76.341. Zudem verzeichnet das Ministerium sechs neue Todesfälle. Damit sind seit Beginn der Corona-Pandemie 1033 Menschen mit und an Corona verstorben.

+ Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen ist am Montag (23.11.2020) um 552 gestiegen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Die Stadt Offenbach hat mit 306,7 weiterhin die höchste 7-Tage-Inzidenz in Hessen, gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis mit einer 7-Tage-Inzidenz von 256,5. Da am Montag (23.11.2020) nicht alle Gesundheitsämter in Hessen die Zahl der Corona-Neuinfektionen an das Hessische Ministerium für Sozialen und Integration gemeldet haben, fällt die Zahl niedriger aus.

Bürgermeister sauer wegen Demo: „Extremistische Querköpfe haben sich selbst entlarvt“

Erstmeldung von Montag, 23.11.2020, 14,29 Uhr: Frankfurt - Uwe Becker (CDU), Bürgermeister und Kämmerer der Stadt Frankfurt, hat die Querdenker-Demonstrationen scharf verurteilt. Vor gut einer Woche haben an der Paulskirche in Frankfurt mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert und dabei die Maskenpflicht und Abstandsregeln nicht eingehalten. Am vergangenen Donnerstag gab es an gleicher Stelle erneut Demonstrationen.

Corona-Demos in Frankfurt: „Plattform des Extremismus“

„Wer sich kritisch mit der Notwendigkeit und Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen auseinandersetzen möchte, kann dies in unserem Land frei und offen tun“, so der Politiker. Mehr und mehr seien die sogenannten Querdenker-Demonstrationen jedoch Plattformen des Extremismus geworden. Auf ihnen vermische sich Hass, Hetze und Verschwörungstheorien mit Antisemitismus und Verächtlichmachung der freiheitlichen Demokratie.

+ Querdenker-Demo in Frankfurt: Die Corona-Zweifler sorgen bei Bürgermeister Uwe Becker für Unmut. © Sabine Schramek

Nicht erst die Erstürmung der Treppen des Reichstagsgebäudes in Berlin und die Einschüchterungsversuche von Abgeordneten im Deutschen Bundestag, sondern schon die getätigten Reden auf Querdenker-Veranstaltungen offenbaren laut Becker einen „undemokratischen und extremistischen Ungeist“, dem sich die Gesellschaft in ihrer Mehrheit entgegenstellen muss.

„Querdenker verbreiten Hass, Hetze und Antisemitismus und dies dürfen wir nicht wortlos hinnehmen“, betonte Becker am Montag (23.11.2020) vor dem Hintergrund der angekündigten Großdemonstration für den 12.12.2020 in Frankfurt. Extremistische Querköpfe seien in Frankfurt nicht willkommen.

Querdenker verbreiten Hass, Hetze und Antisemitismus – Verquere Demokratiefeindlichkeit hat in unserer Stadt keinen Platz https://t.co/y0ecwjlksn — uwe becker (@itsuwe) November 23, 2020

Schon die zurückliegende Demonstration am vergangenen Donnerstag an der Paulskirche in Frankfurt habe den wahren Ungeist der Querdenker gezeigt. „Mit dem Ausspruch, dass das Coronavirus nicht aus Wuhan, sondern aus den Bankentürmen käme, haben sich die extremistischen Querköpfe selbst entlarvt“, sagte Becker. Das seien nichts anderes als alte auch antisemitische Stereotype von der Weltverschwörung in neuer Fassade. „Hier nutzen die Gegner unserer Demokratie das Coronavirus für den Kampf gegen unsere freiheitlich-demokratische Ordnung und gegen unsere Soziale Marktwirtschaft“, so Becker weiter.

Corona-Krise: Demokratiefeindlichkeit hat in Frankfurt keinen Platz

Wenn noch dazu auf Anne Frank und die Geschwister Scholl Bezug genommen werde, dann missbrauche die Querdenker-Bewegung das Andenken an die Opfer der Nazityrannei für ihre durchschaubare populistische Propaganda, teilt Becker mit. Die Rede einer Frau aus Kassel während einer Querdenker-Demo in Hannover sorgt derzeit bundesweit für Unverständnis. Die Frau hatte sich während ihres Vortrags mit Sophie Scholl verglichen, da sie seit Monaten aktiv im Widerstand sei, Reden halte, auf Demos gehe und Flyer verteile. Das berichtet die HNA.

„Nicht unser freier demokratischer Rechtsstaat und seine Institutionen sind die Feinde der Demokratie, Ihr seid dies. Verquere Demokratiefeindlichkeit hat in unserer Stadt keinen Platz“, erklärte Frankfurts Bürgermeister Becker in Richtung der Verantwortlichen der Querdenker. (tob) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Tom Weller/dpa