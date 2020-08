Corona-Infektionen in Hessen: Komplette Schule in Quarantäne

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen steigt. Damit nimmt auch die Zahl der Schüler und Lehrer in Quarantäne kräftig zu. Der News-Ticker.

Die Corona*-Krise ist in Hessen noch lange nicht überstanden: Mehr als 15.000 Menschen haben sich insgesamt schon mit Sars-CoV-2 angesteckt.

noch lange nicht überstanden: Mehr als 15.000 Menschen haben sich insgesamt schon mit angesteckt. Hessen steht bei den Neuinfektionen bundesweit an der Spitze, mehrere Städte erreichen bei der 7-Tages-Inzidenz kritische Werte.

steht bei den Neuinfektionen bundesweit an der Spitze, mehrere Städte erreichen bei der kritische Werte. An Schulen in Hessen nehmen die Corona-Fälle zu: Eine komplette Schule in Friedberg ist deshalb in Quarantäne.

+++ 11.17 Uhr: Wegen der steigenden Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus verschärft die Stadt Wiesbaden ihre Corona-Maßnahmen. Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen werden untersagt. Außerdem darf zwischen Mitternacht und 6 Uhr in Wiesbaden kein Alkohol mehr ausgeschenkt und verkauft werden und die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wird ausgeweitet. So muss die Maske nun auch an Bushaltestellen getragen werden. Sollten durch diese Maßnahmen die Fallzahlen nicht sinken, könnten noch weitere Corona-Maßnahmen folgen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Wiesbaden.

🚦 Der Wechsel der Covid-19-Ampelfarbe auf Rot hat Konsequenzen: Der Verwaltungsstab der Landeshauptstadt Wiesbaden hat heute neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen, die in den kommenden Tagen per Allgemeinverfügung umgesetzt werden. ➡️https://t.co/7o6fAVIuyR pic.twitter.com/zRUd4UIQkP — Stadt Wiesbaden (@Stadt_Wiesbaden) August 26, 2020

Corona in Hessen: Komplette Schule in Quarantäne

+++ 10.27 Uhr: An mehreren Schulen in Hessen sind neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Gleich elf Lehrkräfte und 21 Schülerinnen und Schüler mussten an der Leo-Sternberg-Schule in Limburg in Quarantäne. Das Coronavirus war bei einem Siebtklässler festgestellt worden. Auch in der Herwig-Blankertz-Schule am Standort Hofgeismar (Kreis Kassel) gibt es einen Corona-Fall, wie hna.de berichtet. Das Gesundheitsamt die betroffenen 20 Schüler, fünf Lehrer und einen IT-Beauftragten der Schule in Quarantäne geschickt. Alle Personen bis auf den coronainfizierten Schüler wurden negativ getestet.

Wie der Wetteraukreis am Mittwoch (26.08.2020) mitgeteilt hat, gehen „nach einem gesicherten und mehreren Corona-Verdachtsfällen in der Schülerschaft der Wartbergschule Friedberg alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Hilfspersonal bis einschließlich 4. September in Quarantäne“. Der Schulbetrieb könne erst am 7. September wieder aufgenommen werden.

Corona in Hessen: 7-Tage-Inzidenz in Wiesbaden ist weiter hoch

Update vom Donnerstag, 27.08.2020, 07.46 Uhr: Die aktuellen Corona-Zahlen auf der Deutschland-Karte des Robert Koch-Instituts (RKI) deuten auf eine leichte Entspannung der Lage im hessischen Rhein-Main-Gebiet hin. Denn anders als in den Tagen zuvor ist Offenbach nicht mehr rot eingefärbt, sondern mit einer 7-Tage-Inzidenz von 48,2 – also Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern – „nur noch“ orange. Auch in Frankfurt ist die 7-Tage-Inzidenz der RKI-Karte (Stand Donnerstag, 27.08.2020, 0 Uhr) zufolge gesunken: Sie beträgt jetzt 26,3.

Unverändert hoch bleibt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI allerdings mit 44,9 in Wiesbaden. Im Main-Kinzig-Kreis beträgt sie jetzt 25,3. Der Kreis Groß-Gerau ist mit einer 7-Tage-Inzidenz von 24,4 erstmals nicht mehr orange eingefärbt, sondern nur noch gelb.

Entwarnung bedeutet das für Südhessen allerdings noch lange nicht. Immer noch ist das Rhein-Main-Gebiet Corona-Hotspot in Deutschland – neben zwei größeren Regionen im Zentrum und im Süden Bayerns. Zudem ist zu beachten, dass die Meldewege der Corona-Infektionszahlen unterschiedlich sind. Die Städte und Landkreise selbst haben stets die aktuellsten Corona-Zahlen zur Verfügung und entscheiden auch über die Schutzmaßnahmen.

Ab sofort gilt an allen weiterführenden Schulen in Frankfurt für zwei Wochen eine #Maskenpflicht. 😷



Alle weiteren Infos ➡️ https://t.co/wEQA1bSeEy

Allgemeinverfügung (PDF) ➡️ https://t.co/6Q1e2DhVp2 pic.twitter.com/tQr66akKay — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) August 24, 2020

Sorge wegen Corona-Infektionen in Hessen: Frankfurt kurz vor nächster Warnstufe

+++14.39 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen in Hessen ist wieder gestiegen. Im Vergleich zum Vortag wurden 216 neue Fälle mit dem Coronavirus registriert. Damit liegt die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen in Hessen nun bei 15.025, wie das hessische Sozialministerium mitteilte. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Bei der 7-Tage-Inzidenz ist die Stadt Offenbach mit einem Wert von 58,2 pro 100.00 Einwohner weiterhin an der Spitze der Städte und Kreise von Hessen. Danach folgt Wiesbaden mit 44,9 und Frankfurt mit 32,2.

Die aktuellen Fallzahlen des Coronavirus im Überblick (Stand Mittwoch, 26.08.2020, 14 Uhr):

Kreis Bergstraße : Infizierte 509 (+19), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 19,6

: Infizierte 509 (+19), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 19,6 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 571 (+14), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 14,4

: Infizierte 571 (+14), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 14,4 Kreis Fulda : Infizierte 495 (+1), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 5,4

: Infizierte 495 (+1), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 5,4 Kreis Gießen : Infizierte 358 (+6), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 12,2

: Infizierte 358 (+6), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 12,2 Kreis Groß-Gerau : Infizierte 794 (+5), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 28,3

: Infizierte 794 (+5), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 28,3 Kreis Hersfeld-Rotenburg : Infizierte 346, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 4,1

: Infizierte 346, Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 4,1 Hochtaunuskreis : Infizierte 364 (+6), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 10,5

: Infizierte 364 (+6), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 10,5 Kreis Kassel : Infizierte 504 (+2), Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 10,1

: Infizierte 504 (+2), Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 10,1 Lahn-Dill-Kreis : Infizierte 433, Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 11,8

: Infizierte 433, Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 11,8 Kreis Limburg-Weilburg : Infizierte 391 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 8,1

: Infizierte 391 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 8,1 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 1102 (+21), Todesfälle 51, 7-Tage-Inzidenz 26,8

: Infizierte 1102 (+21), Todesfälle 51, 7-Tage-Inzidenz 26,8 Main-Taunus-Kreis : Infizierte 540 (+11), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 15,1

: Infizierte 540 (+11), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 15,1 Kreis Marburg-Biedenkopf : Infizierte 287 (+11), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 10,1

: Infizierte 287 (+11), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 10,1 Odenwaldkreis : Infizierte 463, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 4,1

: Infizierte 463, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 4,1 Kreis Offenbach : Infizierte 1002 (+8), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 21,1

: Infizierte 1002 (+8), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 21,1 Rheingau-Taunus-Kreis : Infizierte 421 (+3), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 7,5

: Infizierte 421 (+3), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 7,5 Schwalm-Eder-Kreis : Infizierte 638 (+3), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 11,1

: Infizierte 638 (+3), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 11,1 Vogelsbergkreis : Infizierte 162 (+1), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 7,6

: Infizierte 162 (+1), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 7,6 Kreis Waldeck-Frankenberg : Infizierte 224 (+1), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 6,4

: Infizierte 224 (+1), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 6,4 Werra-Meißner-Kreis : Infizierte 241, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 0,0

: Infizierte 241, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 0,0 Wetteraukreis : Infizierte 492 (+8), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 8,7

: Infizierte 492 (+8), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 8,7 Stadt Darmstadt : Infizierte 341 (+5), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 13,1

: Infizierte 341 (+5), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 13,1 Stadt Frankfurt : Infizierte 2558 (+37), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 32,2

: Infizierte 2558 (+37), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 32,2 Stadt Kassel : Infizierte 510 (+5), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 14,4

: Infizierte 510 (+5), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 14,4 Stadt Offenbach : Infizierte 452 (+9), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 58,2

: Infizierte 452 (+9), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 58,2 Stadt Wiesbaden: Infizierte 817 (+26), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 44,9

Corona in Hessen: Stadt nähert sich rasant neuer kritischer Marke – Situation auf Partymeile eskaliert

+++ 10.35 Uhr: Anwohner in Kassel sind sauer auf die Stadt, weil sich auf der Partymeile Friedrich-Ebert-Straße in der Nacht zum Sonntag (23.08.2020) trotz Corona viele Menschen zum Feiern getroffen* haben. Abstandsregeln wurden nicht eingehalten, berichtet hna.de. Dabei habe die Stadt Kassel die Straße sogar für den Autoverkehr gesperrt, damit die Menschen dort mehr Platz zum Abstandhalten haben. „Das war eine der schlimmsten Nächte, die ich hier je erlebt habe“, sagt eine Bewohnerin. Sie leide unter Lärm und den Hinterlassenschaften der Feiernden.

+ Auch in Frankfurt klettert die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus weiter in beängstigende Höhen. © Daniel Reinhardt / dpa

Etliche Corona-Infizierte in Wiesbaden nach Hochzeit

+++ 10.01 Uhr: Nach einer großen Hochzeitsfeier sind in Wiesbaden etliche Menschen mit dem Coronavirus infiziert*, berichtet fnp.de. Rund 100 Gäste waren bei der Party Mitte August in Mainz dabei. Sie haben sich laut Stadt Wiesbaden nicht an die Abstands- und Hygieneregelungen gehalten.

😷 Corona: Ausbruch durch Hochzeitsfeier. Die Infektionsketten werden immer länger – eine marokkanische Hochzeitsfeier, die vor über einer Woche in Mainz stattgefunden hat, zieht große Kreise. ➡️ https://t.co/XFpuylWnGQ pic.twitter.com/PFpvI9TJyH — Stadt Wiesbaden (@Stadt_Wiesbaden) August 25, 2020

Corona-Neuinfektionen in Hessen nehmen drastisch zu: Stadt nähert sich rasant neuer kritischer Marke

Update vom Mittwoch, 26.08.2020, 06.22 Uhr: Die Zahlen der Corona-Infektionen im Süden von Hessen steigen weiterhin kritisch an. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (Stand Mittwoch, 26.08.2020, 0 Uhr) liegt die 7-Tage-Inzidenz in Offenbach mittlerweile bei 59,0 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern. Auch in Wiesbaden ist sie mit 44,9 stark angestiegen. In Frankfurt beträgt sie 32,7.

Im Main-Kinzig-Kreis war schon am Dienstagabend bekannt geworden, dass die Stadt Hanau mit 70 Infektionen pro 100.000 Einwohnern einen „neuen, bedauerlichen Rekordwert“ erreicht, wie Oberbürgermeister Claus Kaminsky es ausdrückt. Werde vielleicht bereits diese Woche die Schwelle von 75 Corona-Neuinfektionen erreicht, müsse zwingend das Land Hessen in die weitere Bekämpfung der örtlichen Pandemie in Hanau eingeschaltet werden. Damit steht das gesamte Rhein-Main-Gebiet weiter an der negativen Spitze in Deutschland.

Für alle, die es noch nicht verstanden haben:

Laut dem Präventions- und Eskalationskonzept des Landes Hessen liegen wir mit einer Zahl von 70 Neuinfektionen bei Stufe rot. Es heißt jetzt solidarisch sein und aufeinander achten.

PM: https://t.co/Qp8uJqUf3F#hanaustehtzusammen pic.twitter.com/duCLrCdvqB — Stadt Hanau (@brueder_grimm) August 25, 2020

Corona in Hessen: Infektionen in Wiesbaden nach großer Hochzeit

+++ 20.32 Uhr: Nach einer großen Hochzeitsfeier mit rund 100 Gästen in Mainz ist es in Wiesbaden zu etlichen neuen Coronafällen gekommen. Mindestens 18 Personen seien in Hessens Landeshauptstadt betroffen, sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstag. Da nicht alle Gäste der Feier mit dem Gesundheitsamt kooperierten, sei die Ermittlung der Infizierten schwierig gewesen.

Nach Auftreten des ersten Falles seien von den infizierten Personen keine genauen Angaben zu den Kontaktpersonen gemacht worden. Danach habe es einige Tage gedauert, bis das zuständige Gesundheitsamt eine unvollständige Gästeliste erhalten habe, teilte die Stadt mit. In dieser Zeit seien die Gäste nicht in Quarantäne gewesen, sondern in die Schulen sowie Arbeitsstätten gegangen und hätten Kontakt mit Freunden und Familienmitgliedern gehabt.

+ Nach einer großen Hochzeitsfeier sind in Wiesbaden mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Corona in Hessen: Frankfurt sagt Untersuchungen für Erstklässler ab

+++ 16.57 Uhr: In Frankfurt müssen aufgrund der steigenden Zahlen der Corona-Infektionen die Eingangsuntersuchungen für Erstklässler abgesagt werden. Noch hat das Gesundheitsamt keine offizielle Stellungnahme veröffentlicht, Eltern berichten gegenüber der Frankfurter Neuen Presse* aber über die Absagen.

Corona in Hessen: Rhein-Main-Gebiet sticht bei Infektionen heraus

+++ 14.55 Uhr: In Hessen gibt es im Vergleich zum Vortag 152 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das meldet das Sozialministerium. Nach den veröffentlichten Zahlen haben sich in Hessen nun insgesamt 14.908 Menschen mit Corona infiziert. Weitere Todesfälle gab es seit gestern nicht. Die Zahl der bestätigten Todesopfer in Hessen liegt damit nach wie vor bei 528.

Besonders das Rhein-Main-Gebiet sticht beim Infektionsgeschehen heraus. Die höchsten Werte bei der 7-Tage-Inzidenz weisen Offenbach, Wiesbaden und Frankfurt auf. Das sind bundesweit rekordhohe Werte.

+++14.05 Uhr: Hessen steht bei den Neuinfektionen im Vergleich der Bundesländer an der Spitze. Bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz hat Hessen einen Wert von 17,1 pro 100.000 Einwohner (RKI, Stand 25.08.2020). Es sind jedoch nicht die ländlichen Regionen, die bei den Zahlen auffällig sind, sondern der Ballungsraum Rhein-Main. Wie das RKI-Ranking der Landkreise und Kommunen zeigt, ist er der neue Corona-Hotspot in der Republik. Offenbach hat den Corona-Grenzwert bereits überschritten, auch in Frankfurt und Wiesbaden stiegen die Neuinfektionen zuletzt stark an. Als Grund für die vielen Neuinfektionen nennt eine Sprecherin von Sozialminister Kai Klose (Grüne)* laut der Frankfurter Rundschau „verschiedener Aspekte“.

Zum einen seien viele Reiserückkehrer zum Ferienende wieder in den Ballungsraum zurückgekehrt, ebenfalls wurden aufgrund der Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten vermehrt asymptomatische Personen getestet. Ebenfalls ein Grund seien größere Feiern an einzelnen Orten, wie beispielsweise die Hochzeitsfeiern vor einigen Tagen im Kreis Groß-Gerau, nach der über 30 Infektionen festgestellt wurden.

Corona-Neuinfektionen an Schulen in Hessen: Scharfe Kritik an Tests

+++11.32 Uhr: Eine Gemeinschaftspraxis aus dem Kreis Gießen befürchtet, dass Corona-Tests von hessischen Lehrern zu spät im Labor untersucht werden könnten. Die derzeitige Test-Methode wird scharf kritisiert. Denn wenn Abstriche erst freitagnachmittags im Labor in Frankfurt ankommen, würden sie eventuell nicht mehr am Wochenende, sondern erst am Montag untersucht. Laut Laborangaben müssten Abstriche jedoch spätestens 72 Stunden nach Entnahme getestet werden, sonst sei das Virus eventuell nicht mehr nachweisbar, schreibt die Praxis in einem Facebook-Post.

Im schlimmsten Fall sei es demnach möglich, dass ein Lehrer infiziert sei, ohne es zu wissen. Das Kultusministerium weist die Vorwürfe zu den Test-Methoden zurück. Es seien detaillierte Vereinbarungen getroffen worden, um einen möglichst genauen, sicheren und zeitnahem Ablauf zu gewährleisten.

+ Im Labor werden zum Nachweis einer Infektion Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Update vom Dienstag, 25.08.2020, 06.53 Uhr: Auch am Sophie-Hedwig-Gymnasium in Diez gibt es einen Corona-Fall. Ein Lehrer wurde positiv auf Covid-19 getestet, wie der Schulleiter Dr. Frank Schmidt auf der SHG-Homepage mitteilte. 120 Schüler und Lehrer befinden sich nun in Quarantäne. Vorerst gibt es wieder Fernunterricht. Ein Vater kritisiert die Landesregierung scharf für ihr Vorgehen. Vor allem in Bezug auf die Maskenpflicht, die derzeit nicht in Klassenräumen vorgeschrieben wird.

Corona in Hessen: Die aktuellen Fallzahlen – Viele Kitas und Schulen schließen

Update vom Montag, 24.08.2020, 15.50 Uhr: An mehreren Schulen in Hessen hat es Corona-Fälle gegeben, wie „mittelhessen.de“ berichtet. 24 Schüler einer Klasse der Sophie-von-Brabant-Schule in Marburg sowie vier Lehrkräfte müssen nun für zwei Wochen in Quarantäne. Das Gesundheitsamt des Kreises Marburg-Biedenkopf versucht jetzt, Corona-Tests für die Schüler zu organisieren. Auch eine berufliche Schule in Dillenburg im Lahn-Dill-Kreis meldet einen Corona-Fall. Bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen einer anderen Corona-Infektion wurde eine Schüler positiv getestet. 21 Schüler und ein Lehrer müssen in Quarantäne.

Corona in Hessen: Die aktuellen Fallzahlen

In Hessen gibt es im Vergleich zum Vortag 70 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das meldet das Sozialministerium. Nach den veröffentlichten Zahlen haben sich in Hessen 14.657 Menschen mit Corona infiziert. Weitere Todesfälle gab es nicht. Die Zahl der bestätigten Todesopfer in Hessen liegt nach wie vor bei 528.

Die höchste 7-Tage-Inzidenz, also Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner, hat weiter die Stadt Offenbach (54,4). Die Städte Wiesbaden (34,8) und Frankfurt (33,5) weisen ebenfalls eine hohe 7-Tage-Inzidenz auf.

Corona in Hessen: Kita im Kreis Groß-Gerau muss nach Infektion eines Kindes schließen

+++ 09.38 Uhr: In einer Kindertagesstätte in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) ist ein Kind positiv auf Corona getestet worden. Weil es aufgrund des offenen Konzepts schwer sei Kontaktpersonen von Personen zu unterscheiden, die keinen relevanten Kontakt zu einem Kind hatten, muss die gesamte Kita für die Dauer der maximalen Inkubationszeit geschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Zudem wird Kindern, Erziehern und Eltern untersagt, die Kita zu betreten. Die Regelungen gelten vorerst bis einschließlich 1. September 2020.

Auch an zwei Schulen im hessischen Viernheim gibt es neue Corona-Fälle. Zum einen bleibt am Montag (24. August) die Schillerschule aus Sicherheitsgründen geschlossen. Zwei der 270 Grundschüler seien positiv auf das Virus getestet worden. An der Albertus-Magnus-Schule bleiben die Jahrgangsstufen zehn und elf zu Hause. Am Montagnachmittag wolle die Stadtverwaltung Viernheim sowie der Kreis Bergstraße in einem Pressegespräch über die Situation der Stadt informieren.

Corona in Hessen: Schulen und Kitas werden verschiedenen Regionen geschlossen

+++07:06: An einer Kita in Bad Nauheim (Wetteraukreis) gibt es Corona-Alarm. Wegen eines positiven Testergebnisses bei einem Kind bleibt die Einrichtung in Hessen deshalb für mindestens zwei Wochen geschlossen. Das Gesundheitsamt habe zudem verfügt, dass alle Kinder und Erzieherinnen als Kontaktperson ersten Grades bis einschließlich zum 4. September in Quarantäne müssten, teilte der Landkreis am Sonntagabend (24.08.2020) mit. Ferner müssten die Betroffenen der Kita Im Sichler am kommenden Mittwoch zum Abstrichtest. Die Angehörigen der Kinder seien nicht von der Quarantäne betroffen, hieß es weiter.

Und auch in zwei weiteren hessischen Schulen fällt am Montag für zwei Klassen im Vogelsbergkreis der Unterricht aus. Weil es den Verdacht einer Corona-Erkrankung bei jeweils einem Schüler der Grundschule Schlitz und der Integrierten Gesamtschule Schlitz gebe, müssten die jeweiligen Klassen zu Hause bleiben, teilte der Kreis ebenfalls am Sonntagabend mit. „Es handelt sich um eine reine Sicherheitsmaßnahme, es besteht kein Grund zur Beunruhigung“, sagte Henrik Reygers vom Gesundheitsamt des Kreises. Erst am Freitag war in Dieburg eine Schule aufgrund zweier positiver Covid-19-Tests geschlossen worden.

+ Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet für Hessen die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in ganz Deutschland. © Marius Becker/dpa

Corona in Hessen: Hessen mit dramatischen Anstieg der Neuinfektionen

+++ 20.00 Uhr: In alarmierend hohen Maße steigt die Zahl der Corona-Infektionen vor allem in Hessen an. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldete, liegt Hessen mit der Anzahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an der Spitze der Bundesländer in Deutschland. 17,4 Neuinfektionen sind es in Hessen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Darauf folgen mit großem Abstand Bayern (13,9) und Baden-Württemberg (12,4), sowie Berlin (12) und NRW (12). Das geht aus dem Situationsbericht des RKI hervor.

Corona in Hessen: Hochzeit wird zum Hotspot

+++ 19.35 Uhr: Im Kreis Groß-Gerau in Hessen wurde eine große Hochzeit zum Corona-Hotspot. Nachdem ein mit Corona infizierter Gast die Feier besucht hatte, mussten zahlreiche Gäste in Quarantäne. Die Feier fand nach Angaben des Kreisen am 07. sowie am 14. August in Kelsterbach statt - einmal mit 100 Gästen und einmal mit 160 Gästen. Noch immer sind nicht alle Gäste getestet, und die Infektionszahlen steigen. Bisher wurden seit der Hochzeit im Kreis Groß-Gerau 33 Gäste positiv auf das Coronavirus getestet.

Corona-Lage in Südhessen spitzt sich zu: Das sind die aktuellen Zahlen

+++ 15.12 Uhr: Das Hessische Sozialministerium hat die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht: Insgesamt sind oder waren in Hessen 14.587 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand Sonntag, 23.08.2020, 14 Uhr). Das sind 178 mehr Infizierte als noch am Samstag (22.08.2020).

Die höchste 7-Tage-Inzidenz, also Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner, hat nach diesen Zahlen weiterhin die Stadt Offenbach (53,6). Die Zahlen des Ministeriums weichen allerdings ab von den Zahlen, die die Stadt Offenbach am Sonntag veröffentlicht hatte (7-Tage-Inzidenz: 55,1). Das kann an Meldeverzögerungen liegen. Auch die Städte Wiesbaden (35,2) und Frankfurt (30,1) weisen eine hohe 7-Tage-Inzidenz auf.

Die aktuellen Corona-Fallzahlen in den Städten und Landkreisen in Hessen im Überblick:

Kreis Bergstraße : Infizierte 473, Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 11,5

: Infizierte 473, Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 11,5 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 559 (+12), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 15,8

: Infizierte 559 (+12), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 15,8 Kreis Fulda : Infizierte 488, Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 6,7

: Infizierte 488, Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 6,7 Kreis Gießen : Infizierte 350 (+13), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 12,9

: Infizierte 350 (+13), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 12,9 Kreis Groß-Gerau : Infizierte 772, Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 29,3

: Infizierte 772, Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 29,3 Kreis Hersfeld-Rotenburg : Infizierte 344 (+2), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 4,1

: Infizierte 344 (+2), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 4,1 Hochtaunuskreis : Infizierte 357, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 11,8

: Infizierte 357, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 11,8 Kreis Kassel : Infizierte 499 (+8), Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 9,7

: Infizierte 499 (+8), Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 9,7 Lahn-Dill-Kreis : Infizierte 422, Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 8,7

: Infizierte 422, Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 8,7 Kreis Limburg-Weilburg : Infizierte 385 (+1), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 11,6

: Infizierte 385 (+1), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 11,6 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 1064 (+15), Todesfälle 51, 7-Tage-Inzidenz 23,3

: Infizierte 1064 (+15), Todesfälle 51, 7-Tage-Inzidenz 23,3 Main-Taunus-Kreis : Infizierte 529 (+9), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 17,2

: Infizierte 529 (+9), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 17,2 Kreis Marburg-Biedenkopf : Infizierte 276 (+5), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 11,0

: Infizierte 276 (+5), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 11,0 Odenwaldkreis : Infizierte 463, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 9,3

: Infizierte 463, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 9,3 Kreis Offenbach : Infizierte 976 (+18), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 20,8

: Infizierte 976 (+18), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 20,8 Rheingau-Taunus-Kreis : Infizierte 413 (+3), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 4,3

: Infizierte 413 (+3), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 4,3 Schwalm-Eder-Kreis : Infizierte 634 (+3), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 13,4

: Infizierte 634 (+3), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 13,4 Vogelsbergkreis : Infizierte 160, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 10,4

: Infizierte 160, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 10,4 Kreis Waldeck-Frankenberg : Infizierte 219, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 5,8

: Infizierte 219, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 5,8 Werra-Meißner-Kreis : Infizierte 241, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 1,0

: Infizierte 241, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 1,0 Wetteraukreis : Infizierte 484 (+8), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 10,0

: Infizierte 484 (+8), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 10,0 Stadt Darmstadt : Infizierte 333, Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 11,9

: Infizierte 333, Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 11,9 Stadt Frankfurt : Infizierte 2465 (+41), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 30,1

: Infizierte 2465 (+41), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 30,1 Stadt Kassel : Infizierte 498 (+6), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 15,9

: Infizierte 498 (+6), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 15,9 Stadt Offenbach : Infizierte 431 (+10), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 53,6

: Infizierte 431 (+10), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 53,6 Stadt Wiesbaden: Infizierte 752 (+22), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 35,2

In Darmstadt musste die Polizei am Samstag eine Demonstration von Corona-Leugnern auflösen. Viele von ihnen hatten sich geweigert, Masken zu tragen.

Corona-Neuinfektionen: Lage in Hanau spitzt sich zu – Wiesbaden ergreift neue Maßnahmen

+++ 12.40 Uhr: Die Corona-Lage in Südhessen spitzt sich zu. Inzwischen hat die Stadt Hanau bei der 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen sogar Offenbach überholt*, berichtet op-online.de. Wie die Hessenschau berichtet, erzielt die Stadt einen Wert von 60 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen. In Offenbach liegt die 7-Tage-Inzidenz laut aktuellen Zahlen der Stadt Offenbach bei 55,1.

Die Stadt Wiesbaden, die mittlerweile mit einer 7-Tage-Inzidenz von 35,2 die Eskalationsstufe 3 des Landes Hessen erreicht hat, erlässt neue Maßnahmen. Ab Dienstag (25.08.2020) sind deshalb dort „Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit mehr als 50 Personen, erst einmal für vier Wochen“ verboten, teilt die Stadt Wiesbaden mit. „Veranstaltungen ab 50 Personen müssen bis mindestens einschließlich 21. September durch das Gesundheitsamt genehmigt werden. Darunter fallen neben Privatfeiern im öffentlichen und nicht-öffentlichen Raum beispielsweise auch Kulturangebote wie Theater und Kinos.“

Verbot für Veranstaltungen ab 50 Personen in #Wiesbaden ab Dienstag https://t.co/OQOpP1CVWv — Stadt Wiesbaden (@Stadt_Wiesbaden) August 23, 2020

Corona-Neuinfektionen: Wiesbaden erreicht die nächste Eskalationsstufe – Jetzt folgen Maßnahmen

Update vom Sonntag, 23.08.2020, 8.35 Uhr: Die Inzidenzzahl der letzten sieben Tage ist nach Zahlen des RKI in der Stadt Wiesbaden erneut angestiegen. Damit hat Wiesbaden die nächste Eskalationsstufe des Landes Hessen im Zusammenhang mit dem Coronavirus erreicht. Mit 35,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern müssen in Wiesbaden nun erweiterte Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen werden. Zudem muss das Sozialministerium Hessen in die Entscheidungen mit eingebunden werden. Welche konkreten Maßnahmen Wiesbaden nun ergreift, ist noch unklar, wie die „Hessenschau” berichtet.

+ Wegen seiner hohen 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen erreicht die Stadt Wiesbaden die dritte Eskalationsstufe erreicht. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Corona in Hessen: Ärger um Aufzugfahrt von Jens Spahn und Volker Bouffier

+++ 20.39 Uhr: Mitten in der Corona-Pandemie hat diese Aufzugfahrt in Hessen für Furore gesorgt. Dicht beieinander standen Mitte April Ministerpräsident Volker Bouffier, Sozialminister Kai Klose und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Gedrängt fuhren sie im Aufzug des Gießener Uni-Klinikums – von Abstand keine Spur. In einem Ordnungswidrigkeitsverfahren hatten die Politiker jetzt die Möglichkeit, Stellung zu nehmen.

+ Corona in Hessen: Eine Aufzugfahrt im April sorgte für Furore. Auch Ministerpräsident Volker Bouffier war bei der Fahrt dabei. © Bodo Weissenborn/Hessischer Rundfunk/dpa

Corona in Hessen: Aufzugfahrt sorgt für Skandal – Anhörung von Volker Bouffier

„Dabei geht es insbesondere darum, ob die Unterschreitung des Mindestabstands einen Verstoß gegen die dritte Corona-Verordnung, die zu diesem Zeitpunkt galt, darstellt oder als zulässige Ausnahme im Sinne einer beruflichen Zusammenkunft zu bewerten ist“, erläuterte ein Sprecher des Kreises Gießen. Wie der Kreis weiter mitteilte, haben neun Personen im Verfahren eine Anhörung zur Fahrt mit dem Aufzug erhalten. Darunter auch Jens Spahn, Kai Klose und Volker Bouffier. Letzterer hätte umfangreich von seinem Anhörungsrecht Gebrauch gemacht. Wann der Kreis eine Entscheidung in den Verfahren trifft, war noch unklar.

Corona in Hessen: Die aktuellen Fallzahlen

+++ 15.50 Uhr: Weiterhin steigen in Hessen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das zeigen auch die aktuellen Fallzahlen des hessischen Sozialministeriums vom Samstag (22.08.2020). So gibt es mittlerweile insgesamt 14.409 bestätigte Corona-Fälle in Hessen, das sind 149 mehr als am Freitag (21.08.2020). Zum Glück muss das Ministerium innerhalb der letzten 24 Stunden aber keinen weiteren Todesfall vermelden. Seit dem Beginn der Pandemie sind in Hessen 528 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

+ Das Sozialministerium hat die neuen Corona-Fallzahlen für Hessen verkündet. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB

Die Corona-Fallzahlen in den Städten und Kreisen in Hessen im Überblick:

Kreis Bergstraße : Infizierte 473 (+7), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 13,7

: Infizierte 473 (+7), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 13,7 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 547 (+3), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 12,7

: Infizierte 547 (+3), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 12,7 Kreis Fulda : Infizierte 488 (+1), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 6,7

: Infizierte 488 (+1), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 6,7 Kreis Gießen : Infizierte 337, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 8,9

: Infizierte 337, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 8,9 Kreis Groß-Gerau : Infizierte 772 (+15), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 29,3

: Infizierte 772 (+15), Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 29,3 Kreis Hersfeld-Rotenburg : Infizierte 342 (+1), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 2,5

: Infizierte 342 (+1), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 2,5 Hochtaunuskreis : Infizierte 357 (+3), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 11,8

: Infizierte 357 (+3), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 11,8 Kreis Kassel : Infizierte 491, Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 8,0

: Infizierte 491, Todesfälle 31, 7-Tage-Inzidenz 8,0 Lahn-Dill-Kreis : Infizierte 422 (+5), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 9,5

: Infizierte 422 (+5), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 9,5 Kreis Limburg-Weilburg : Infizierte 384, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 13,4

: Infizierte 384, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 13,4 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 1.049 (+21), Todesfälle 51, 7-Tage-Inzidenz 20,2

: Infizierte 1.049 (+21), Todesfälle 51, 7-Tage-Inzidenz 20,2 Main-Taunus-Kreis : Infizierte 518, Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 12,6

: Infizierte 518, Todesfälle 15, 7-Tage-Inzidenz 12,6 Kreis Marburg-Biedenkopf : Infizierte 271 (+5), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 12,6

: Infizierte 271 (+5), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 12,6 Odenwaldkreis : Infizierte 463 (+1), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 10,3

: Infizierte 463 (+1), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 10,3 Kreis Offenbach : Infizierte 958, Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 15,7

: Infizierte 958, Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 15,7 Rheingau-Taunus-Kreis : Infizierte 410 (+1), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 4,3

: Infizierte 410 (+1), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 4,3 Schwalm-Eder-Kreis : Infizierte 631, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 11,7

: Infizierte 631, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 11,7 Vogelsbergkreis : Infizierte 160 (+6), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 10,4

: Infizierte 160 (+6), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 10,4 Kreis Waldeck-Frankenberg : Infizierte 219 (+5), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 5,8

: Infizierte 219 (+5), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 5,8 Werra-Meißner-Kreis : Infizierte 241, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 1,0

: Infizierte 241, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 1,0 Wetteraukreis : Infizierte 476, Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 7,8

: Infizierte 476, Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 7,8 Stadt Darmstadt : Infizierte 333 (+3), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 13,8

: Infizierte 333 (+3), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 13,8 Stadt Frankfurt : Infizierte 2.424 (+50), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 25,8

: Infizierte 2.424 (+50), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 25,8 Stadt Kassel : Infizierte 492, Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 14,4

: Infizierte 492, Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 14,4 Stadt Offenbach : Infizierte 421 (+8), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 53,6

: Infizierte 421 (+8), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 53,6 Stadt Wiesbaden: Infizierte 730 (+14), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 27,3

Die Corona-Fallzahlen des Ministeriums können von denen der Landkreise abweichen. Das ist zum Beispiel im Main-Kinzig-Kreis der Fall, der schon am Freitagabend eine 7-Tage-Inzidenz von 49 verkündet hatte.

Corona in Hessen: Die Fallzahlen steigen

Der wichtige Grenzwert, die 7-Tage-Inzidenz, ist unter anderem in der Stadt Offenbach weiter angestiegen. Sie liegt nun bei 53,6. Damit liegt die Stadt auf der vierten von insgesamt fünf Eskalationsstufen des Landes Hessen. Aber auch Wiesbaden nähert sich der nächsten Stufe. Ab dem Wert 35 sind erweiterte Corona-Maßnahmen vorgesehen, so das Eskalationskonzept des Landes Hessen.

Corona in Hessen: Fußball-Spieler Infiziert – elf Mannschaftskollegen unter Quarantäne

+++ 14.15 Uhr: Corona ist gerade im Fußball problematisch. Denn oft sind die Spieler auf engem Raum zusammen und treffen in Spielen auch immer wieder auf unterschiedliche Teams. Ein positives Testergebnis ist da ein enormes Problem. Vor diesem steht jetzt ein Fußball-Verein im Hochtaunuskreis.

Nachdem ein Fußball-Spieler positiv auf das Virus getestet worden ist, befinden sich jetzt elf Spieler der Mannschaft FC Weißkirchen unter Corona-Quarantäne*. Dem positiv getesteten Fußball-Spieler geht es nach Informationen des Trainers gut. Von seinen Mannschaftskollegen in Quarantäne stammen drei aus dem Hochtaunus, der Rest der Fußball-Spieler kommt aus Frankfurt. Angesichts der Corona-Infektion ergreift der Verein jetzt weitere Schutz-Maßnahmen.

Hessen schaut mit Sorge nach Offenbach und Hanau: Großdemo kurzfristig abgesagt

Update vom Samstag, 22.08.2020, 09.15 Uhr: Weil auch in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis die Corona-Neuinfektionen stark angestiegen sind, hat Oberbürgermeister Claus Kaminsky am Freitagabend kurzfristig eine geplante Großdemonstration abgesagt*, berichtet fr.de. In einer Pressemitteilung der Stadt Hanau heißt es: „Der Main-Kinzig-Kreis teilte dem Oberbürgermeister am Freitagabend gegen 18 Uhr mit, dass die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner im 7-Tage-Rückblick in Hanau auf 49 hochgeschnellt ist. Tags zuvor hatte diese Zahl noch bei 36 gelegen.“

Aus diesem Grund wurde die Großdemonstration abgesagt. In der Veranstaltung sollte der Opfer des rassistischen Anschlags vom 19. Februar in Hanau gedacht werden. Ersatzweise soll nun eine Kundgebung mit weniger als 250 Teilnehmenden stattfinden, die unter anderem an zehn Orten in Frankfurt im Live-Stream übertragen wird.

Corona in Hessen: Krisenstab des Landes tritt wegen Offenbach zusammen

+++ 20.16 Uhr: Wegen des rasanten Anstiegs der Corona-Fallzahlen in Offenbach will noch heute der Krisenstab des Landes Hessen zusammentreten, um das weitere Vorgehen zu beraten. Das verkündete Sozialminister Kai Klose am Nachmittag. Ob auch konkrete Entscheidungen anstehen oder weitere Beschränkungen zu befürchten sind, ist bisher nicht bekannt.

Die Stadt Offenbach hatte am Freitag als erste Stadt in Hessen die 7-Tage-Inzidenz von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner überschritten. Die Stadt und das Land Hessen arbeiten entsprechend dem Eskalationsstufenkonzept des Landes eng zusammen.

Stadt Offenbach erreicht vierte von fünf Corona-Warnstufen

+++ 16.14 Uhr: In Hessen steigen die Fallzahlen weiter an, besonders Offenbach hat mit Neuinfektionen zu kämpfen. Dort wurde nun die vierte von insgesamt fünf Corona-Warnstufen des hessischen Eskalationskonzeptes überschritten. Deshalb hat die Stadt weitere Schritte zur Eindämmung des Coronavirus ergriffen.

Bis 3. September werden in Offenbach unter anderem Veranstaltungen unter freiem Himmel* auf maximal 100 Personen beschränkt, in geschlossenen Räumen seien höchstens 50 Menschen erlaubt, sagte Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) am Freitag in Offenbach. Im öffentlichen Raum sind Aufenthalte nur alleine, in Gruppen von höchstens fünf Personen oder mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet.

Es sei aber kein „Shutdown“ für Offenbach beschlossen werden, es gebe keinen Anlass für Panik. Offenbach habe nun aber einen Punkt erreicht, wo jeder nicht nötige Kontakt vermieden werden solle. In der Gastronomie gilt ab der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Sperrstunde ab 0.00 Uhr.

Hessen blickt mit Sorge nach Offenbach: Die Stadt beschließt massive Einschränkungen

+++ 15:26 Uhr: Offenbach reißt die nächste Corona-Warnstufe. Aus diesem Grund beschließt die Stadt weitere Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen. Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) sagt: „Es wird erhebliche Kontaktbeschränkungen geben." Noch gebe es keinen Anlass zu Panik aber die Bürger sollen auf alle nötigen Kontakte verzichten.

Über 650 Menschen seien in Offenbach in Quarantäne, so Peter Freier, Ordnungsdezernent in Offenbach. Das jene die Quarantäneauflagen einhalten, sei ein Schwerpunkt der Corona-Kontrollen, die die Stadt nun vermehrt durchführen möchte. Außerdem soll es eine verfrühte Sperrstunde in der Gastronomie geben. Alle weiteren Details zu den Corona-Maßnahmen in Offenbach lesen Sie in unserem Live-Ticker.*

Um 15 Uhr informieren wir auf einer Pressekonferenz zur Entwicklung und zu Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens hier in #Offenbach. Infos dazu gibt's im Live-Ticker: https://t.co/a06OkZ7Gkh #corona #covid19 — Stadt Offenbach (@Stadt_OF) August 21, 2020

Corona breitet sich in Offenbach rasant aus: Die Stadt kündigt strengere Auflagen an

+++14.55 Uhr: Das Sozialministerium meldet 231 neue Coronafälle in Hessen. Damit haben sich insgesamt 14.260 Menschen in Hessen mit Covid-19 angesteckt. Sozialminister Kai Klose (SPD) führt die seit einigen Wochen stärker ansteigenden Corona-Fallzahlen auf erhöhte Freizeitaktivitäten und vermehrte Kontakte im beruflichen Umfeld zurück. Vielerorts haben sich auch Reiserückkehrer mit dem Virus infiziert.

„Die steigenden Fallzahlen in Hessen und Deutschland bereiten uns Sorgen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist es deshalb umso wichtiger, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger an die AHA-Regeln halten: Abstand halten, Hygieneregeln beachten und Alltagsmasken tragen. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen“, so Klose.

Neue Todesfälle gab es seit gestern nicht zu beklagen. So verteilen sich die Coronafälle in Hessen auf die einzelnen Kreise.

Kreis Bergstraße : Infizierte 466 (+2), Todesfälle 3

: Infizierte 466 (+2), Todesfälle 3 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 544 (+12), Todesfälle 20

: Infizierte 544 (+12), Todesfälle 20 Kreis Fulda : Infizierte 487 (+1), Todesfälle 13

: Infizierte 487 (+1), Todesfälle 13 Kreis Gießen : Infizierte 337 (+2), Todesfälle 4

: Infizierte 337 (+2), Todesfälle 4 Kreis Groß-Gerau : Infizierte 757 (+28), Todesfälle 15

: Infizierte 757 (+28), Todesfälle 15 Kreis Hersfeld-Rotenburg : Infizierte 341, Todesfälle 23

: Infizierte 341, Todesfälle 23 Hochtaunuskreis : Infizierte 354 (+8), Todesfälle 6

: Infizierte 354 (+8), Todesfälle 6 Kreis Kassel : Infizierte 491 (+12), Todesfälle 31

: Infizierte 491 (+12), Todesfälle 31 Lahn-Dill-Kreis : Infizierte 417 (+2), Todesfälle 20

: Infizierte 417 (+2), Todesfälle 20 Kreis Limburg-Weilburg : Infizierte 384 (+7), Todesfälle 6

: Infizierte 384 (+7), Todesfälle 6 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 1028 (+20), Todesfälle 51

: Infizierte 1028 (+20), Todesfälle 51 Main-Taunus-Kreis : Infizierte 518 (+6), Todesfälle 15

: Infizierte 518 (+6), Todesfälle 15 Kreis Marburg-Biedenkopf : Infizierte 266, Todesfälle 4

: Infizierte 266, Todesfälle 4 Odenwaldkreis : Infizierte 462 (+3), Todesfälle 63

: Infizierte 462 (+3), Todesfälle 63 Kreis Offenbach : Infizierte 958 (+19), Todesfälle 44

: Infizierte 958 (+19), Todesfälle 44 Rheingau-Taunus-Kreis : Infizierte 409 (+2), Todesfälle 5

: Infizierte 409 (+2), Todesfälle 5 Schwalm-Eder-Kreis : Infizierte 631 (+7), Todesfälle 39

: Infizierte 631 (+7), Todesfälle 39 Vogelsbergkreis : Infizierte 154, Todesfälle 5

: Infizierte 154, Todesfälle 5 Kreis Waldeck-Frankenberg : Infizierte 214, Todesfälle 5

: Infizierte 214, Todesfälle 5 Werra-Meißner-Kreis : Infizierte 241, Todesfälle 16

: Infizierte 241, Todesfälle 16 Wetteraukreis : Infizierte 476 (+6), Todesfälle 13

: Infizierte 476 (+6), Todesfälle 13 Stadt Darmstadt : Infizierte 330 (+9), Todesfälle 18

: Infizierte 330 (+9), Todesfälle 18 Stadt Frankfurt : Infizierte 2374 (+41), Todesfälle 69

: Infizierte 2374 (+41), Todesfälle 69 Stadt Kassel : Infizierte 492 (+10), Todesfälle 9

: Infizierte 492 (+10), Todesfälle 9 Stadt Offenbach : Infizierte 413 (+21), Todesfälle 9

: Infizierte 413 (+21), Todesfälle 9 Stadt Wiesbaden: Infizierte 716 (+13), Todesfälle 22

Erstmeldung vom Freitag, 21.08.2020, 13.37 Uhr: Hessen - Die Corona-Fallzahlen steigen überall in Hessen weiterhin an. Vor allem sogenannte „Superspreader-Events" sorgen immer wieder dafür, dass die Zahlen lokal in die Höhe schießen. Mehrere Städte und Kreise haben die Corona-Maßnahmen schon wieder verschärft. Offenbach, Frankfurt oder auch Gießen sehen dringenden Handlungsbedarf. So haben die Stadt und der Landkreis Gießen bereits ihre allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen verlängert.

Die ergänzte Verfügung zum Schutz vor dem Coronavirus trat im Landkreis Gießen am Sonntag (16. August) in Kraft und gilt vorerst bis zum 31. Oktober. Die Änderungen erweitern an verschiedenen Stellen die Landesregelungen für Hessen.

Corona-Zahlen in Hessen steigen: Landkreis Gießen verlängert Corona-Allgemeinverfügung

Zu den Maßnahmen gehört beispielsweise, dass Teilnehmer und Zuschauer von Sportveranstaltungen nur für die Dauer des Trainings oder Wettkampfes auf dem Gelände sein dürfen. Damit sollen Menschenansammlungen im Anschluss an solche Veranstaltungen vermieden werden. Dazu kommt eine Empfehlung, dass Reiserückkehrer auch nach einem negativen Corona-Test für 14 Tage Situationen vermeiden, bei denen ein hohes Ansteckungsrisiko besteht, also beispielsweise größere Veranstaltungen oder Kontaktsport.

Denn neben größeren Veranstaltungen sind es besonders die Reiserückkehrer, die in vielen Regionen zu einem erhöhten Infektionsgeschehen oder zumindest einem erhöhten Risiko beitragen. Im hessischen Schwalm-Eder Kreis stieg durch die Reiserückkehrer am Ende der Sommerferien die Nachfrage nach Corona-Tests* gewaltig - das Ergebnis überrascht allerdings. Der durch Reiserückkehrer verursachte Anstieg in den Corona-Fallzahlen blieb zumindest im Schwalm-Eder-Kreis bisher aus.

Corona in Hessen: Hochzeit in Groß-Gerau wird zum Hotspot

Auch das zeigt, dass es sich nicht um einen flächendeckenden Anstieg der Fallzahlen handelt, sondern vor allem lokale Veranstaltungen die Corona-Zahlen in einzelnen Regionen in die Höhe treiben. So ist auch eine Hochzeit im Kreis Groß-Gerau schnell zu einem Corona-Hotspot geworden. Viele Gäste auch aus anderen Bundesländern waren auf der Feier. Alle rund 300 Gäste sollen nun mit einem gewaltigen Aufwand auf das Coronavirus getestet werden. Am Donnerstag (20. August) lagen bereits einige positive Testergebnisse vor und es würden noch mehr positive Tests erwartet. Auch Kontaktpersonen von Gästen der Hochzeitsfeiern müssten sich gegebenenfalls in häusliche Quarantäne begeben.

Die Ausmaße, die eine solche „Superspreader-Veranstaltung" in Hessen haben kann, zeigen sich auch daran, dass bereits eine Schulklasse in Mörfelden-Walldorf in Quarantäne ist, weil der Lehrer Gast auf der Hochzeitsfeier im Kreis Groß-Gerau war und positiv getestet wurde. Da jeder einzelne, der in den Kreis der Kontaktpersonen eines positiv Getesteten fällt, wieder einen eigenen, immer größer werdenden Personenkreis hat, der dann auch getestet werden muss.

Corona in Hessen: Offenbach erreicht neuen Höchstwert bei den Infektionszahlen

Und das bekommen gerade viele Regionen in Hessen zu Spüren. Die größten Sorgen bereitet derzeit die Zahl der Neuinfektionen in der Stadt Offenbach* am Main.

+ Die Zahl der Neuinfektionen in Hessen steigt weiter. Vor allem in Offenbach sind die Zahlen beunruhigend. Oberbürgermeister Schwenke informiert über weitere Maßnahmen. © Boris Roessler/dpa

Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 231 neue Fälle in ganz Hessen vom RKI bestätigt. Insgesamt wurden in Hessen bislang 14.260 Fälle gemeldet, 528 Menschen sind bisher an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Die Stadt Offenbach steht mit einem Wert von 51,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen weiterhin ganz oben.

7-Tage-Inzidenz* Erforderliche Maßnahmen weniger als 20 Routinebetrieb, planende Maßnahmen ab 20 Erhöhte Aufmerksamkeit, erweitertes Meldewesen ab 35 Einbindung Planungsstab Covid-19 des HMSI ab 50 Konsequentes Beschränkungskonzept ab 75 Steuerung der medizinischen Lage durch den Planungsstab

* Die 7-Tage-Inzidenz beschreibt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage in einer Region.

Dadurch ist Offenbach auch die erste Stadt, die den kritischen Wert von 50 überschritten hat. Das hatte die Stadt auch bereits in den letzten Tagen befürchtet. Welche weiteren Corona-Maßnahmen Offenbach nun konkret ergreift, soll heute Nachmittag ab 15.00 Uhr bei einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Wir berichten von der Pressekonferenz der Stadt Offenbach im Live-Ticker*.

Erneut sind die Corona-Zahlen in der Stadt #offenbach stark angestiegen. Seit gestern wurden dem Gesundheitsamt 22 neue Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 44,3. Die nächste Stufe des Eskalationskonzeptes wird bei einer Inzidenz von 50 erreicht. #corona — Stadt Offenbach (@Stadt_OF) August 20, 2020

Bereits am Mittwochabend (19.08.2020) hat der Verwaltungsstab der Stadt Offenbach die Maßnahmen verschärft.

+ Maskenpflicht und Co. die ersten Städte und Kreise verschärfen die Corona-Maßnahmen wieder. © Sven Hoppe/dpa

Darunter war zum Beispiel eine erweiterte Maskenpflicht im Stadtgebiet, eine Quarantänepflicht bei der Einreise aus bestimmten Staaten sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Schulen und Unterrichtsräumen. Nun blickt Hessen gespannt nach Offenbach, welche weiteren Maßnahmen noch folgen. Droht ein vollständiger Lockdown? (iwe) *fnp.de, fr.de, hna.de und op-online.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

