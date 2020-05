Messegelände wird in der Corona-Krise zum Autokino: Platz für bis zu 350 Wagen

Landrat Stolz ist stolz

+ © p Das riesige Messegelände in Wächtersbach wird ab 15. Mai zu einem Autokino umfunktioniert. Geplant sind zunächst ein Dutzend Vorstellungen. © p

In Zeiten von Corona erfährt das Autokino derzeit an vielen Orten in Hessen eine Renaissance. Auch im Main-Kinzig-Kreis wird es im Mai ein Autokino geben.