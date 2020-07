Corona in Hessen: Kommt die nächste Corona-Welle? Erste Region überschreitet Grenzwert

Manche Landkreise in Hessen kratzen bei den Neuinfektionen an den ersten Schwellenwerten. Eine Region hat ihn nun überschritten. Der News-Ticker.

Das Corona-Krise* ist in Hessen noch nicht überstanden.

noch nicht überstanden. Das Sozialministerium gibt die aktuellen Fallzahlen bekannt.

gibt die aktuellen Fallzahlen bekannt. Die erste Region in Hessen hat einen vom Land festgelegten Schwellenwert bei Neuinfektionen überschritten

+++14.34 Uhr: Die Zahl der bisher bestätigten Corona-Infektionen in Hessen ist auf insgesamt 11.965 gestiegen. Das sind 70 Fälle mehr als noch am Vortag, wie das hessische Sozialministerium meldet (Stand: 31.07.2020, 14 Uhr). Auch ein weiterer Todesfall in Offenbach wurde bestätigt. Damit steigt die Gesamtzahl nun auf 250.

Kreis Bergstraße : Infizierte 402 (+1), Todesfälle 3

: Infizierte 402 (+1), Todesfälle 3 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 466 (+3), Todesfälle 20

: Infizierte 466 (+3), Todesfälle 20 Kreis Fulda : Infizierte 423 (+1), Todesfälle 13

: Infizierte 423 (+1), Todesfälle 13 Kreis Gießen : Infizierte 273, Todesfälle 4

: Infizierte 273, Todesfälle 4 Kreis Groß-Gerau : Infizierte 597 (+5), Todesfälle 15

: Infizierte 597 (+5), Todesfälle 15 Kreis Hersfeld-Rotenburg : Infizierte 327 (+2), Todesfälle 22

: Infizierte 327 (+2), Todesfälle 22 Hochtaunuskreis : Infizierte 307 (+2), Todesfälle 5

: Infizierte 307 (+2), Todesfälle 5 Kreis Kassel : Infizierte 432 (+2), Todesfälle 31

: Infizierte 432 (+2), Todesfälle 31 Lahn-Dill-Kreis : Infizierte 370 (+1), Todesfälle 19

: Infizierte 370 (+1), Todesfälle 19 Kreis Limburg-Weilburg : Infizierte 321 (+6), Todesfälle 6

: Infizierte 321 (+6), Todesfälle 6 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 874 (+3), Todesfälle 50

: Infizierte 874 (+3), Todesfälle 50 Main-Taunus-Kreis : Infizierte 412 (+3), Todesfälle 15

: Infizierte 412 (+3), Todesfälle 15 Kreis Marburg-Biedenkopf : Infizierte 212 (+1), Todesfälle 4

: Infizierte 212 (+1), Todesfälle 4 Odenwaldkreis : Infizierte 419 (+1), Todesfälle 63

: Infizierte 419 (+1), Todesfälle 63 Kreis Offenbach : Infizierte 786 (+3), Todesfälle 42 (+1)

: Infizierte 786 (+3), Todesfälle 42 (+1) Rheingau-Taunus-Kreis : Infizierte 308, Todesfälle 5

: Infizierte 308, Todesfälle 5 Schwalm-Eder-Kreis : Infizierte 601 (+2),Todesfälle 38

: Infizierte 601 (+2),Todesfälle 38 Vogelsbergkreis : Infizierte 144 (+1), Todesfälle 5

: Infizierte 144 (+1), Todesfälle 5 Kreis Waldeck-Frankenberg : Infizierte 201, Todesfälle 5

: Infizierte 201, Todesfälle 5 Werra-Meißner-Kreis : Infizierte 233, Todesfälle 16

: Infizierte 233, Todesfälle 16 Wetteraukreis : Infizierte 404 (+8), Todesfälle 13

: Infizierte 404 (+8), Todesfälle 13 Stadt Darmstadt : Infizierte 278 (+2), Todesfälle 18

: Infizierte 278 (+2), Todesfälle 18 Stadt Frankfurt : Infizierte 1959 (+8), Todesfälle 68

: Infizierte 1959 (+8), Todesfälle 68 Stadt Kassel : Infizierte 401 (+1), Todesfälle 9

: Infizierte 401 (+1), Todesfälle 9 Stadt Offenbach : Infizierte 270 (+4), Todesfälle 9

: Infizierte 270 (+4), Todesfälle 9 Stadt Wiesbaden: Infizierte 545 (+10), Todesfälle 22

Corona in Hessen: Kommt die nächste Corona-Welle? Region überschreitet ersten Grenzwert

Update vom Freitag, 31.07.2020, 13.05 Uhr: In Hessen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Infektion weiterhin an. Die erste Region hat nun den vom Land Hessen festgelegten ersten Schwellenwert bei Corona-Neuinfektionen überschritten. Der Wert von Infizierten pro 100.000 Einwohner ist in Offenbach innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 21,6 gestiegen. Die erste kritische Marke, die eine „erhöhte Aufmerksamkeit“ vorsieht, liegt in Hessen bei einer sogenannten Sieben-Tages-Inzidenz von 20. Die nächste Stufe würde bei 35 erreicht. Über neue Maßnahmen will sich die Stadt Offenbach nun am Nachmittag beraten.

Corona in Hessen: Reiserückkehrer meldet sich erst spät beim Amt - Infizierte Ratshausmitarbeiter

Der Wetteraukreis liegt zwar unter dem Schwellenwert. Hier macht jedoch aktuell die Sorglosigkeit eines Reise-Rückkehrers fassungslos. Der Mann hatte im Urlaub in Südeuropa offenbar unmittelbaren Kontakt mit einem Corona-Infizierten*. Weil er die Meldung des Reiseveranstalters jedoch für einen Scherz hielt, meldete er sich erst nach mehr als einer Woche beim Gesundheitsamt. Und das auch erst, nachdem typische Symptome bei ihm aufgetreten waren. Auf das Gesundheitsamt komme nun viel Arbeit zu, um die Kontaktpersonen zu ermitteln.

Drei Corona-Infektionen gab es unterdessen auch bei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Reichelsheim im Wetteraukreis. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt hat der Bürgermeister deshalb die Stadtverwaltung für den Publikumsverkehr für Donnerstag (30.07.2020) und den heutigen Freitag (31.07.20) geschlossen. Proben der restlichen Mitarbeiter wurden genommen, die Ergebnisse sollen im Laufe des Tages feststehen.

Corona in Hessen: Neuinfektionen in vielen Landkreisen – Fallzahlen steigen weiter

+++ 20.04 Uhr: In der Wetterau musste ein Rathaus wegen einer Corona-Infektion am 30. und 31 Juli vollständig geschlossen werden. Drei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung in Reichelsheim hatten sich mit dem Virus angesteckt. Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung sollen jetzt auf das Coronavirus getestet werden.

Infolge des Vorfalls wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass Menschen, die Kontakte zu Infizierten hatten, zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Damit sollen Vorfälle wieder der in der Stadtverwaltung Reichelsheim verhindert werden.

Corona-Neuinfektionen in vielen Landkreisen in Hessen

Update vom Donnerstag, 30.07.2020, 15.40: Die Zahl der bestätigten Fälle des Coronavirus in Hessen ist am Donnerstag um 89 gestiegen. In Hessen insgesamt gibt es nun 11.895 Fälle, im Vergleich zu 11.806 Fällen am Vortag, teilte das Sozialministerium mit.

Die höchste Zahl an Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden gab es in Wiesbaden (12) und im Kreis Offenbach (10). Im Schwalm-Eder-Kreis gab es einen weiteren Todesfall durch Covid-19. Insgesamt sind in Hessen nun 519 Personen am Coronavirus verstorben.

. #Hessen bereitet sich an Deutschlands größtem Flughafen auf verpflichtende #Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten vor. @talwazir und @StM_Klose informierten sich über Aufbau des neuen Testzentrums am Flughafen #Frankfurt. /vc https://t.co/eUXnkoSQq1 pic.twitter.com/YbUawzFn9c — Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen HE (@hmwevw) July 29, 2020

Corona in Hessen: Fahlzahlen steigen weiter

Update vom Mittwoch, 29.07.2020, 15.26: Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist am Mittwoch um 63 Fälle gestiegen. Insgesamt wurden nach 11 743 Fällen am Vortag nun 11 806 Infizierte registriert, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden mit. Die Zahl der Todesfälle, die mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht werden, blieb bei 518.

Der Schwellenwert für eine Verschärfung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Ab 20 Neuinfektionen stehen die betroffenen Regionen unter genauerer Beobachtung, es kann erste lokale Beschränkungen geben.

Den höchsten Wert in Hessen hat in dieser Betrachtung derzeit die Stadt Offenbach mit 17, gefolgt von Darmstadt (16), vom Schwalm-Eder-Kreis (13) und vom Rheingau-Taunus-Kreis (12). In der Statistik des Ministeriums werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden. Die Angaben können von denen der Landkreise abweichen. Eine Übersicht über die Corona-Situation in den einzelnen Stadt- und Landkreisen (Vergleich zum Vortag):

Kreis Bergstraße : Infizierte 397 (+2), Todesfälle 3

: Infizierte 397 (+2), Todesfälle 3 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 458 (+4), Todesfälle 20

: Infizierte 458 (+4), Todesfälle 20 Kreis Fulda : Infizierte 421 (+1), Todesfälle 13

: Infizierte 421 (+1), Todesfälle 13 Kreis Gießen : Infizierte 272, Todesfälle 4

: Infizierte 272, Todesfälle 4 Kreis Groß-Gerau : Infizierte 589, Todesfälle 15

: Infizierte 589, Todesfälle 15 Kreis Hersfeld-Rotenburg : Infizierte 323 (+4), Todesfälle 22

: Infizierte 323 (+4), Todesfälle 22 Hochtaunuskreis : Infizierte 304 (+1), Todesfälle 5

: Infizierte 304 (+1), Todesfälle 5 Kreis Kassel : Infizierte 427, Todesfälle 31

: Infizierte 427, Todesfälle 31 Lahn-Dill-Kreis : Infizierte 368 (+4), Todesfälle 19

: Infizierte 368 (+4), Todesfälle 19 Kreis Limburg-Weilburg : Infizierte 313, Todesfälle 6

: Infizierte 313, Todesfälle 6 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 863 (+11), Todesfälle 50

: Infizierte 863 (+11), Todesfälle 50 Main-Taunus-Kreis : Infizierte 407 (+5), Todesfälle 15

: Infizierte 407 (+5), Todesfälle 15 Kreis Marburg-Biedenkopf : Infizierte 211 (+1), Todesfälle 4

: Infizierte 211 (+1), Todesfälle 4 Odenwaldkreis : Infizierte 418, Todesfälle 63

: Infizierte 418, Todesfälle 63 Kreis Offenbach : Infizierte 773, Todesfälle 41

: Infizierte 773, Todesfälle 41 Rheingau-Taunus-Kreis : Infizierte 302 (+1), Todesfälle 5

: Infizierte 302 (+1), Todesfälle 5 Schwalm-Eder-Kreis : Infizierte 596 (+12) ,Todesfälle 37

: Infizierte 596 (+12) ,Todesfälle 37 Vogelsbergkreis : Infizierte 140 (+2), Todesfälle 5

: Infizierte 140 (+2), Todesfälle 5 Kreis Waldeck-Frankenberg : Infizierte 201 (+2), Todesfälle 5

: Infizierte 201 (+2), Todesfälle 5 Werra-Meißner-Kreis : Infizierte 233, Todesfälle 16

: Infizierte 233, Todesfälle 16 Wetteraukreis : Infizierte 393 (+4), Todesfälle 13

: Infizierte 393 (+4), Todesfälle 13 Stadt Darmstadt : Infizierte 272 (+1), Todesfälle 18

: Infizierte 272 (+1), Todesfälle 18 Stadt Frankfurt : Infizierte 1943 (+2), Todesfälle 68

: Infizierte 1943 (+2), Todesfälle 68 Stadt Kassel : Infizierte 398, Todesfälle 9

: Infizierte 398, Todesfälle 9 Stadt Offenbach : Infizierte 261 (+12), Todesfälle 9

: Infizierte 261 (+12), Todesfälle 9 Stadt Wiesbaden: Infizierte 523 (+4), Todesfälle 22

+++ 14.35 Uhr: Das Hessische Sozialministerium veröffentlicht am Nachmittag die aktuellen Corona-Fallzahlen für das Land. Nach Angaben des täglichen Bulletin des Sozialministeriums gibt es in Hessen am Dienstag (28.07.2020, Stand 14.00 Uhr) 11.743 bestätigte Corona-Fälle. Das sind 58 Fälle mehr als noch am Vortag.

Corona in Hessen: Kein Anstieg der Todesfälle nach Covid-19

Die Zahl der Todesfälle hat sich nicht verändert. Damit sind in Hessen weiterhin insgesamt 518 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Corona in Hessen: Massenhafter Urlauber-Ansturm auf kostenlose Corona-Tests

Erstmeldung vom Dienstag, 28.07.2020: Frankfurt – In Hessen ist bei den Sommerferien schon wieder Halbzeit und die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus steigt an. Ein „erheblicher Anteil“ der Infektionen sei auf Reiserückkehrer zurückzuführen, heißt es aus dem Hessischen Sozialministerium. Die Behörde hat daraufhin ihren Widerstand gegen massenhafte Corona-Tests* abgelegt.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten in der vergangenen Woche beschlossen: Alle Urlaubs-Heimkehrer aus Gebieten, die das Robert-Koch-Institut als „Risikogebiet“ einstuft, sollen sich kostenlos und direkt am Flughafen auf das Coronavirus* testen lassen können. Denn wer aus einem Risikogebiet zurückkehre, könne mit einem negativen Testergebnis die zweiwöchige Quarantäne umgehen.

Urlaub im Risikogebiet: Corona Testzentren an deutschen Flughäfen

Reisende können sich schon seit einer Weile an zwei Standorten am Flughafen Frankfurt auf Corona testen lassen. Bisher ist das Angebot noch kostenpflichtig. Der Betreiber „Centogene“ verlangt für einen Schnelltest 139 Euro. Mit einigem Vorlauf kostet der Test 59 Euro.

Am größten Flughafen Deutschlands bei Frankfurt wird es zunächst auch noch keine kostenlosen Corona-Tests für Auslandsurlauber geben. Der Flughafenbetreiber Fraport verwies am Montag erneut auf ungeklärte Fragen etwa zur Trägerschaft und Kostenübernahme. Man befinde sich in enger Abstimmung mit den Behörden, sagte ein Unternehmenssprecher.

The COVID-19 Pandemic has taken so much from us – including travel, exploration, discovery. With the implementation of widespread, preventative testing, we can win this back. Find out more about how we can fight COVID-19 together: https://t.co/9MuypfCIq9 https://t.co/G8JN33v3ZU — CENTOGENE (@Centogene) July 17, 2020

„Es gibt dafür keine Grundlage“ - Kostenlose Corona-Tests aktuell noch nicht durchführbar

Und genau das sei das Problem. Der Ansturm auf die kostenlosen Tests in Hessen* ist groß. Doch die Strukturen sind noch im Aufbau - und ein Gesetz fehlt auch noch. Am Montag (27.07.2020) wollten sich bereits viele Reiserückkehrer kostenlos auf Corona testen lassen. Sie wurden enttäuscht. „Es gibt dafür keine Grundlage“, sagt Alexander Kowalski, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVH). Das Gesetz, das die Grundlage für die kostenlosen Corona-Tests darstellen soll, ist aktuell noch in Arbeit.

Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssten sich also weiterhin in eine zweiwöchige Quarantäne begeben.

+ Stark nachgefragt: das Testcenter am Frankfurter Flughafen. © Monika Müller

Corona in Hessen: Aktuelle Fallzahlen des Sozialministeriums

Nach Angaben des Sozialministeriums gibt es in Hessen am Montag (27.07.2020) 11.685 bestätigte Corona-Fälle. Das sind fünf mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle hat sich nicht verändert. Damit sind in Hessen weiterhin insgesamt 518 Menschen an Covid-19 gestorben. Eine Übersicht über die Corona-Situation in den einzelnen Kreisen (Vergleich zum Vortag):

Kreis Bergstraße : Infizierte 391, Todesfälle 3

: Infizierte 391, Todesfälle 3 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 451, Todesfälle 20

: Infizierte 451, Todesfälle 20 Kreis Fulda : Infizierte 420, Todesfälle 13

: Infizierte 420, Todesfälle 13 Kreis Gießen : Infizierte 272, Todesfälle 4

: Infizierte 272, Todesfälle 4 Kreis Groß-Gerau : Infizierte 585, Todesfälle 15

: Infizierte 585, Todesfälle 15 Kreis Hersfeld-Rotenburg : Infizierte 318, Todesfälle 22

: Infizierte 318, Todesfälle 22 Hochtaunuskreis : Infizierte 302, Todesfälle 5

: Infizierte 302, Todesfälle 5 Kreis Kassel : Infizierte 427 (+2), Todesfälle 31

: Infizierte 427 (+2), Todesfälle 31 Lahn-Dill-Kreis : Infizierte 358, Todesfälle 19

: Infizierte 358, Todesfälle 19 Kreis Limburg-Weilburg : Infizierte 312, Todesfälle 6

: Infizierte 312, Todesfälle 6 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 852, Todesfälle 50

: Infizierte 852, Todesfälle 50 Main-Taunus-Kreis : Infizierte 402, Todesfälle 15

: Infizierte 402, Todesfälle 15 Kreis Marburg-Biedenkopf : Infizierte 209, Todesfälle 4

: Infizierte 209, Todesfälle 4 Odenwaldkreis : Infizierte 418, Todesfälle 63

: Infizierte 418, Todesfälle 63 Kreis Offenbach : Infizierte 767, Todesfälle 41

: Infizierte 767, Todesfälle 41 Rheingau-Taunus-Kreis : Infizierte 290, Todesfälle 5

: Infizierte 290, Todesfälle 5 Schwalm-Eder-Kreis : Infizierte 582 ,Todesfälle 37

: Infizierte 582 ,Todesfälle 37 Vogelsbergkreis : Infizierte 135, Todesfälle 5

: Infizierte 135, Todesfälle 5 Kreis Waldeck-Frankenberg : Infizierte 200, Todesfälle 5

: Infizierte 200, Todesfälle 5 Werra-Meißner-Kreis : Infizierte 233, Todesfälle 16

: Infizierte 233, Todesfälle 16 Wetteraukreis : Infizierte 389, Todesfälle 13

: Infizierte 389, Todesfälle 13 Stadt Darmstadt : Infizierte 268, Todesfälle 18

: Infizierte 268, Todesfälle 18 Stadt Frankfurt : Infizierte 1939 (+2), Todesfälle 68

: Infizierte 1939 (+2), Todesfälle 68 Stadt Kassel : Infizierte 398, Todesfälle 9

: Infizierte 398, Todesfälle 9 Stadt Offenbach : Infizierte 249 (+1), Todesfälle 9

: Infizierte 249 (+1), Todesfälle 9 Stadt Wiesbaden: Infizierte 518, Todesfälle 22

Den Angaben zufolge arbeitet das Sozialministerium „mit Hochdruck“ an den organisatorischen Strukturen für die kostenlosen Corona-Tests. „Angestrebt werden möglichst umfangreiche Testmöglichkeiten.“ Involviert ist auch das Frankfurter Gesundheitsamt. „Die Kapazitäten am Flughafen werden ausgebaut“, sagt der Infektiologe Udo Götsch. Der Experte mahnt aber auch, dass ein negatives Testergebnis nur eine Momentaufnahme sei. iwe (*fnp.de und fr.de sind Teil des bundesweiten Ippen Digital Redaktionsnetzwerks.)

Rubriklistenbild: © Marijan Murat