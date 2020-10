Corona in der Wetterau: Aktuelle Zahlen aus den Kommunen - Proteste gegen Maßnahmen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Wetterau steigt weiter an.

Die Infektionslage in der Wetterau ist angespannt. Die Corona-Zahlen steigen rapide, es gibt neue, schärfere Regeln, die Verwaltung wird immer häufiger angefeindet. Der News-Ticker.

Seit März wurden in der Wetterau über 1030 Infektionen mit dem Coronavirus registriert.

hat damit die vorletzte erreicht: Rot. Eine neue Allgemeinverfügung kommt, der Verwaltung bereiten mehrere Faktoren Sorgen.

Update vom Montag, 26.10.2020, 16.21 Uhr: Der Kreis hat aktuelle Zahlen, Einschätzungen und Schutzmaßnahmen zur Infektionslage in der Wetterau veröffentlicht. So bestätigte die Verwaltung am heutigen Montag (26.10.2020) eine 7-Tage-Inzidenz von 59,7 und meldete 75 Neuinfektionen mehr als noch am Freitag (23.10.2020).

Damit hat das Gesundheitsamt seit März 1035 Corona-Fälle erfasst, das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnet 1039. Die neuen Fälle verteilen sich, wie folgt: Altenstadt (4), Bad Nauheim (7), Bad Vilbel (14), Büdingen (8), Butzbach (3), Echzell (1), Friedberg (9), Karben (11), Münzenberg (1), Nidda (5), Ortenberg (2), Ranstadt (2), Rockenberg (1), Rosbach (4), Wölfersheim (2) und Wöllstadt (1). Aktuell gelten 388 Menschen aus der Wetterau als akut mit dem Coronavirus infiziert.

Corona in der Wetterau: Viele Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung

Sorgen bereitet vor allem die Zahl der Covid-19 Patienten, die sich in stationärer Behandlung befinden. 33 Infizierte aus der Wetterau liegen laut Kreis derzeit im Krankenhaus, 15 waren es zuletzt noch gewesen. Sieben Betroffene brauchen intensivmedizinische Betreuung, vier mehr als vor dem Wochenende. Wie es aus dem Gesundheitsamt heißt, sind nur wieder vermehrt die sogenannten vulnerablen Gruppen von Corona betroffen. „Deshalb haben wir auch eine Verdopplung der Überweisungen in die Krankenhäuser zu verzeichnen. Weil ältere oder vorerkrankte Menschen mit der Infektion oft einen schwereren Verlauf haben, müssen diese Personen besonders geschützt werden“, so Landrat Jan Weckler..

+ So verteilen sich die Corona-Fälle am Montag, 26.10.2020, in der Wetterau. © Wetteraukreis

Corona in der Wetterau: Neue Regeln, Proteste gegen Maßnahmen

Am morgigen Dienstag (27.10.2020) tritt in der Wetterau eine weitere Allgemeinverfügung in Kraft, die eine Reaktion auf den Eintritt in die vierte von fünf Warnstufen darstellt. Wesentliche Neuerungen:

Bei Feiern in angemieteten oder öffentlichen Räumen sind nur noch maximal 10 Personen erlaubt. Für Feiern in privaten Räumen empfiehlt der Kreis, dieses Limit einzuhalten. Zusammenkünfte sind nur noch mit einer Teilnehmerzahl von maximal 100 möglich.

besteht nunmehr auch bei allen öffentlichen Veranstaltungen, in öffentlichen Einrichtungen, bei Trauerfeierlichkeiten, in Kirchen und vergleichbaren Räumlichkeiten von Glaubensgemeinschaften jeweils auch am eigenen sowie in Gemeinschaftseinrichtungen (zum Beispiel Flüchtlingsunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte). Es wird empfohlen auf besonders belebten Straßen und Plätzen, wie zum Beispiel Einkaufsstraßen, eine zu tragen. Auf eine generelle Sperrstunde verzichtet der Kreis, zuletzt war diese von mehreren Gerichten gekippt worden. Die Kommunen können aber Sperrstunden für besondere Partymeilen anregen, von denen es im Wetteraukreis allerdings nur sehr wenige gibt.

Aus der Kreisverwaltung heißt es, mittlerweile würden sich vermehrt Menschen mit Beschwerden über Einschränkungen und Maskenpflicht an die Behörden wenden. „Dabei werden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes beleidigt. Das ist völlig inakzeptabel“, führt Weckler aus. „Wir erleben täglich unzählige Forderung von ganz unterschiedlichen Seiten. Die einen wollen die sofortige Schließung von Schulen und öffentlichen Einrichtungen, um die Ausbreitung des Virus zu vermindern. Andere sehen die Gesundheit ihrer Kinder und ihrer eigenen gefährdet, weil die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ausgeweitet wird.“ Der Landrat betonte, die Wetterau halte sich an Vorgaben von Bund und Land.

Corona in der Wetterau: Warnstufe rot - Zahlen übers Wochenende deutlich gestiegen

Update, 26.10.2020, 11.59 Uhr: Während der Wetteraukreis übers Wochenende keine neuen Corona-Zahlen für die Region veröffentlicht hat, zeigen die Zahlen beim Robert-Koch-Institut (RKI) erneut einen deutlichen Anstieg der nachgewiesenen Infektionen. Demnach stieg die Zahl der nachgewiesenen Fälle in der Wetterau übers Wochenende auf 1039. Das sind fast 80 mehr als zuletzt vom Wetteraukreis vermeldet.

Damit steigt auch die 7-Tage-Inzidenz im Wetteraukreis deutlich an. Mit einem Wert von nun 59,7 - so zumindest errechnet beim RKI - hat die Wetterau die vorletzte Warnstufe im Eskalationskonzept des Landes Hessens erreicht. Es gilt demnach Warnstufe rot. 15 Todesfälle nach Corona-Infektionen wurden registriert.

Aktuelle Corona-Zahlen auch aus den einzelnen Gemeinden im Wetteraukreis werden im Laufe des Tages erwartet.

Corona in der Wetterau: Trendwende nicht absehbar – 45 neue Fälle, Inzidenz steigt

Erstmeldung, 23.10.2020, 14.46 Uhr: In der Wetterau wachsen die Sorgen, weil die Ausbreitung des Coronavirus immer rapider vorangeht. Am Freitag (23.10.2020) nahm der Kreis Kurs auf die vierte von fünf Corona-Warnstufen zu. Die 7-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurden, liegt laut Gesundheitsamt bei 47,4. Das Land Hessen hat festgelegt, dass ab einer Inzidenz von 50 die Warnstufe rot aktiv wird. Die Wetterau würde Risikogebiet, der Kreis müsste schärfere Schutzmaßnahmen erlassen.

Corona in der Wetterau: Wann reißt der Kreis den nächsten Grenzwert?

Dass die Region den Schwellenwert in den kommenden Tagen übertrifft, ist wahrscheinlich. Seit Anfang Oktober klettern die Fallzahlen in der Wetterau kontinuierlich in die Höhe, eine Trendwende zeichnet sich nicht ab. So meldete der Wetteraukreis nach den 45 Neuinfektionen am gestrigen Donnerstag (22.10.2020) heute gleich nochmal 45 weitere Neuinfektionen. Betroffen sind fast alle Kommunen im Landkreis: Altenstadt (4), Bad Nauheim (2), Bad Vilbel (9), Büdingen (2), Butzbach (3), Echzell (1), Friedberg (8), Glauburg (1), Karben (4), Limeshain (1), Nidda (3), Niddatal (2), Ranstadt (1), Rockenberg (1) und Rosbach (3).

+ So verteilen sich die Corona-Fälle a 23.10.2020 auf die Kommunen in der Wetterau. © Wetteraukreis

Corona in der Wetterau: Gesundheitsamt betreut mehr als 3000 aktive Fälle

Aktuell betreut das Gesundheitsamt der Wetterau 319 aktiv Infizierte. Hunderte Kontaktpersonen befinden sich in vorsorglicher Quarantäne. Zuletzt betonte die Verwaltung, wie aufwendig es sei, die verzweigten Infektionsketten nachzuvollziehen. Landrat Jan Weckler sprach von „Herausforderungen in bisher unbekanntem Ausmaß“. Die hohe Auslastung der örtlichen Behörden ist natürlich längst keine exklusives Wetterauer Phänomen, sondern deutschlandweit zu beobachten. Genauso wie die explodierenden Corona-Zahlen: Rund um den Kreis hat sich die Karte des Robert Koch-Institutes (RKI) tief rot eingefärbt: Gießen, Taunus und Main-Kinzig gelten längst als Riskogebiete, Frankfurt hat die finale Warnstufe (ab Inzidenz 75) weit übertroffen.

Der Wetteraukreis beruft sich bei seiner Ausweisung der 7-Tage-Inzidenz (zur Erinnerung, heute 47,4) auf das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt HLPUG. Bemerkenswert ist das, weil die Werte des HLPUG auf den Daten des Vortrages basieren, während der Kreis die Daten für seinen täglichen Bericht tagesaktuell aus den Laboren bezieht. Da aber auch das RKI die Zahlen des Landes wiedergibt, hat sich die Kreisverwaltung entschlossen, bei der Veröffentlichung zur Inzidenz ebenfalls auf das HLPUG zurückzugreifen, um Verwirrung zu vermeiden. So ist für die Wetterau immer nur ein aktueller Inzidenz-Wert im Umlauf.

Corona in der Wetterau: Neue Allgemeinverfügung beschlossen

In stationärer Behandlung befinden sich aktuell 15 Covid-19-Patienten aus der Wetterau. Vier von ihnen und damit zwei mehr als gestern müssen auf der Intensivstation medizinisch versorgt werden. 15 Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung stehen, registrierte der Wetteraukreis seit März. Insgesamt wurden seit Pandemie-Beginn genau 960 Personen vom Gesundheitsamt als infiziert bestätigt. Noch liegt der Kreis auf Warnstufe drei. Um der rasanten Ausbreitung, die sich seit Anfang Oktober abzeichnet*, entgegenzuwirken, hat er eine neue Allgemeinverfügung beschlossen.

Diese beinhaltet eine verschärfte Maskenpflicht: Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss demnach nun nicht mehr nur in geschlossenen Räumen getragen werden, sondern auch überall außerhalb des eigenen Sitzplatzes bei öffentlichen Veranstaltungen sowie in Freizeitparks oder auf Jahrmärkten. Für Feiern in privaten Räumen wird eine maximale Teilnehmerzahl von 15 Personen dringend empfohlen. In angemieteten Räumen dürfen maximal 25 Personen teilnehmen. *wetterauer-zeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks. (ag)