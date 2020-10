Geht Hessen jetzt in den zweiten Corona-Lockdown? Diese Einschränkungen drohen

Die Zahl der Coronafälle steigt auch in Hessen sprunghaft. Kommt jetzt ein zweiter Lockdown? Bund und Länder diskutieren über schärfere Corona-Regeln mit einschneidenden Folgen.

Frankfurt/Wiesbaden – Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) berät an diesem Mittwoch (28.10.2020) mit den anderen Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über neue Beschränkungen, um den rasanten Anstieg der Coronafälle auszubremsen. Ein Entwurf für eine Beschlussvorlage des Bundes liegt schon vor. Was könnte auf die Menschen in Hessen zukommen?

Der Bund schlägt vor, die Kontaktregeln noch einmal zu verschärfen. Wie sieht die aktuelle Corona-Regelung für Hessen aus?

Derzeit dürfen sich noch bis zu zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen, ansonsten maximal zwei Haushalte, unabhängig von der Personenzahl. Allerdings gelten mancherorts in Hessen schon jetzt schärfere Bestimmungen, so dürfen sich etwa in Offenbach wegen der hohen Infektionszahlen nur noch drei Menschen in der Öffentlichkeit treffen. Die Beschlussvorlage sieht vor, dass sich künftig nur noch Angehörige aus zwei Haushalten treffen dürfen. Ob Hessen dem folgt, ist noch unklar.

Schulen und Kindergärten sollen nach den Vorstellungen des Bundes auch bei einem zweiten Corona-Lockdown geöffnet bleiben, entspricht das der hessischen Linie?

Ja, für die Landesregierung hat Kultusminister Alexander Lorz (CDU) zuletzt immer wieder betont, oberstes Ziel sei es, die Schulen anders als im ersten Lockdown im Frühjahr offenzuhalten. Ähnliches gilt auch für die Kindergärten. Nichtsdestotrotz kann es wie bisher schon zu Einschränkungen und punktuellen Schulschließungen kommen. Im Kreis Marburg-Biedenkopf etwa wurde wegen der hohen Zahl von Corona-Infektionen der Unterricht im Klassenverband an weiterführenden Schulen schon ausgesetzt. Dort gibt es nun nur noch feste Lerngruppen, die unabhängig voneinander unterrichtet werden.

Was soll bei einem zweiten Corona-Lockdown heruntergefahren werden?

Es könnte vor allem die Gastronomie sowie Freizeiteinrichtungen und Kulturbetriebe treffen: Theater, Kinos oder Opernhäuser sollen fast den gesamten November geschlossen bleiben, auch Schwimmbäder und Fitnessstudios sollen für einige Wochen zu machen. Gastronomiebetriebe sollen nur noch Essen ausliefern oder zum Abholen bereitstellen dürfen. Auch der Amateur- und Freizeitsport auf Sportanlagen soll erst einmal tabu sein. Joggen im Wald wäre beispielsweise – wie beim ersten Lockdown im Frühjahr – noch erlaubt. Touristische Übernachtungen sollen erst einmal nicht mehr möglich sein. Alle Geschäfte des Einzelhandels sollen hingegen offenbleiben dürfen – auch das war im Frühjahr anders, damals mussten Läden wochenlang schließen, die nicht als wichtig für Dinge des öffentlichen Bedarfs eingestuft wurden.

Wie bindend sind die Corona-Beschlüsse des Bundes mit den Bundesländern für Hessen?

Rechtlich sind sie nicht bindend – die Länder können davon abweichen und auch strengere Regeln erlassen oder sogar Regeln lockern. Es gibt allenfalls eine politische Verpflichtung, wenn die Länder mit dem Bund einen gemeinsamen Beschluss fassen. Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) sagte im HR-Fernsehen, dass die Länder beziehungsweise die Kommunen für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen zuständig seien. Das Landes-Corona-Kabinett werde sich mit den Beschlüssen der Bund-Länder-Schalte befassen und dann entscheiden, was für Hessen gelte.

Warum gibt es selbst im Bundesland Hessen nicht einheitliche Corona-Regeln?

Hessen etwa hat bisher landesweit gültige Corona-Bestimmungen in Verordnungen geregelt, etwa die allgemeinen Kontaktbestimmungen oder die Maskenpflicht in vielen Bereichen. Eigentlich zuständig zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind aber die Gesundheitsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte. Und die haben zum Teil schon weitergehende Regelungen erlassen – so müssen etwa Gaststätten schon ab 23 Uhr schließen, oder es gibt Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen. Außerdem müssen inzwischen auch in vielen Fußgängerzonen Masken getragen werden.

Wie ist die aktuelle Corona-Situation in Hessen?

Bis auf den Werra-Meißner-Kreis ist in allen Kreisen und kreisfreien Städten die sogenannte Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen zum Teil deutlich überschritten worden. Diese Warnschwelle gilt als wichtiger Wert, um die Corona-Pandemie noch beherrschen zu können. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt am Dienstag (27.10.2020) bei 119,4.

Warum sollen nun noch einmal strengere Corona-Regeln für Hessen kommen?

Die schärferen Kontakteinschränkungen sollen verhindern, dass Krankenhäuser auch in Hessen überlastet werden. Nach Angaben von Gesundheitsminister Klose sind im Bereich der derzeit besonders von Corona-Infektionen betroffenen Städte Frankfurt und Offenbach bereits erste Patienten in andere Kliniken außerhalb verlegt worden. In ganz Hessen werden derzeit 139 Covid-19-Patienten (Stand: 27.10.2020, 12.15 Uhr) auf Intensivstationen behandelt, das entspricht acht Prozent der belegten Betten. Experten warnen, dass diese Zahl bei der Zunahme von schweren Verläufen der Krankheit rasch steigen und es dann zu einer Überlastung kommen könnte. (tom mit dpa)