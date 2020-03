Aktion: Corona-Helfer in Frankfurt und Umgebung gesucht

Frankfurt befindet sich aktuell in einer Notlage. Viele Menschen sind seit der Ausbreitung des Coronavirus auf Hilfe angewiesen. Wir suchen Corona-Helfer.

In Frankfurt und der Region verbreitet sich das Coronavirus rasant

Aktion #frankfurthältzusammen gestartet: Wir suchen Corona-Helfer

Einkaufen, Betreuung von Kindern, Gassi gehen und mehr - Aufruf zur Nachbarschaftshilfe

Frankfurt - Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus* infizierten Personen in Frankfurt steigt von Tag zu Tag. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hält sich mittlerweile die Mehrheit der Menschen an die neuen Regeln in Frankfurt. „Frankfurt hat den Ernst der Lage erkannt. Nach einigen Tagen scheinen die Menschen verstanden zu haben, dass wir uns in einer Notlage befinden, in der wir zusammenhalten müssen, indem wir nicht zusammen sind“, resümierte Oberbürgermeister Peter Feldmann. Auch wir wollen Hilfesuchenden helfen und haben die Aktion #frankfurthältzusammen gestartet.

Notlage in Frankfurt: Corona-Helfer gesucht

Die Bandbreite der Symptome der Krankheit Covid-19*, die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöst wird, ist nämlich groß: Sie reicht von nicht vorhandenen Symptomen über eine schwere Lungenentzündung bis hin zum Tod.

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind besonders ältere Personen, Raucher, Personen mit bestimmten Vorerkrankungen des Herzens und der Lunge, Patienten mit chronischen Lebererkrankungen, Krebspatienten und Patienten mit einem geschwächten Immunsystem gefährdet. Diese Personen gilt es nun zu schützen und nach eigenen Möglichkeit auch zu unterstützen.

Corona-Helfer in Frankfurt und Umgebung gesucht - So funktioniert es

Dabei kann im Prinzip jeder helfen: Einkaufen für Senioren, Betreuung für die Kinder von Ärzten und Pflegepersonal oder beispielsweise als Erntehelfer einspringen. Wir suchen Corona-Helfer in Frankfurt und Umgebung.

Wie funktioniert das? Wir haben ein Formular „Corona-Helfer gesucht“ vorbereitet, das freiwillige Helfer schnell und einfach online ausfüllen können. Benötigt werden der Vorname, eine Kontaktadresse sowie die Anschrift. Alle Helfer können zudem frei entscheiden, welche Tätigkeiten sie für Mitmenschen in Frankfurt und Umgebung übernehmen könnten. Hilfesuchende haben im Anschluss die Möglichkeit, sich direkt bei einem Helfer aus der Nachbarschaft zu melden.

Wir sammeln zunächst alle Einsendungen und veröffentlichen im Anschluss nach und nach alle Corona-Helfer in einer praktischen Google-Karte. So sehen Hilfesuchende sofort, wer welche Hilfsleistung in der unmittelbaren Umgebung anbietet.

Corona-Helfer in Frankfurt gesucht: Hier geht es zum Online-Formular

Zusammen gegen das Coronavirus: Jetzt mithelfen und Corona-Helfer in Frankfurt und Umgebung werden

Wenn Sie selbst nicht in der Lage sind zu helfen, die Aktion #frankfurthältzusammen jedoch unterstützen möchten, würden wir sie bitten, diesen Aufruf zur Nachbarschaftshilfe mit Familie, Freunden und Bekannten zu teilen.

Corona in Frankfurt: Helfen Sie mit die lokalen Angebote in der Coronakrise zu sammeln. Hier können Sie Restaurants und Geschäfte mit Services in Frankfurt eintragen

