Die Angst vor dem Coronavirus sorgt auch in Gießen und Umgebung für Absagen von Veranstaltungen.

Wegen des Coronavirus empfiehlt die hessische Landesregierung die Absage aller Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. In Stadt und Kreis Gießen wurden auch bereits kleinere Veranstaltungen abgesagt. Der Überblick.

Das Coronavirus sorgt bereits für zahlreiche Ausfälle und Verschiebungen von Veranstaltungen in Stadt und Kreis Gießen. Unter anderem wurde die Neuwagenmesse GINA in Gießen abgesagt. Auch viele andere kleinere Events finden nicht statt. Der Überblick für Stadt und Kreis Gießen.

Stadt Gießen

GINA: Die Gießener Neuwagenmesse 2020 ist abgesagt. Die Veranstaltung hätte vom 14. und 15. März an den Gießener Hessenhallen stattfinden sollen. Die Entscheidung wurde präventiv vor dem Hintergrund der Corona-Gefahr getroffen. Ein Ersatztermin in diesem Jahr ist nicht angestrebt. Im vergangenen Jahr hatte die GINA mehr als 10 000 Besucher an die Hessenhallen gelockt.

Grünberg

Auch die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Grünberg, die eigentlich am 20. März hätte stattfinden sollen, wurde auf einen späteren Termin verschoben.

Absage der Jahreshauptversammlung des Reit und Fahrvereins Grünberg und Umgebung e.V.: Die für den 13. März geplante Jahreshauptversammlung wird Aufgrund der unsicheren Lage hinsichtlich des Coronavirus abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben.

Linden

Die Vorbereitungen waren so gut wie abgeschlossen, der Kartenvorverkauf konnte beginnen. Dann kam das Coronavirus auch nach Deutschland. Mit deutlichen Auswirkungen auf den Gesangverein Harmonie Großen-Linden: "Da seither die Zahl der Infektionen steigt, die weitere Verbreitung des Virus ungewiss ist, die Unsicherheit in der Bevölkerung wächst und auch das Risiko finanzieller Einbußen zu berücksichtigen ist, haben die Entscheidung getroffen, unser Jubiläumskonzert zu verschieben." Neuer Termin: 31. Oktober in der TV-Halle begrüßen zu dürfen.

Pohlheim

Kulturring Pohlheim: Die für den 10. März vorgesehene Jahreshauptversammlung des Kulturrings Pohlheim wird aufgrund behördlicher Empfehlung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die für den 21. März geplanten Jahreshauptversammlungen der Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung der Feuerwehr Pohlheim werden "aufgrund einer Empfehlung des Innenministeriums und als reine Vorsichtsmaßnahme vor dem neuartigen Coronavirus verschoben", wie es bei den Verantwortlichen heißt. Der Schutz und die Gesundheit von Minifeuerwehr, Jugendfeuerwehr und Einsatzkräften habe die höchste Priorität. Ein Nachholtermin soll folgen.

Die Mitgliederversammlung der Fotogruppe Hausen, die eigentlich für den 13. März geplant war, findet nicht statt.



Staufenberg

Der Vorstand des Fördervereins der Diakoniestation Lumdatal verschiebt die für den 14. und 15. März in der Stadthalle Staufenberg geplante 4. Gesundheitsmesse auf den 28. und 29. November dieses Jahres. Der Förderverein reagiert damit auf mögliche Gefahren durch das Coronavirus.

Langgöns

Freiwillige Feuerwehr Langgöns: Aufgrund einer Empfehlung aus dem Innenministerium wird die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Langgöns, sowie die Großübung der Jugendfeuerwehr Langgöns mit anschließender Jahreshauptversammlung am 14.03.2020 abgesagt. Die Veranstaltungen werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Dieser Termin wird separat mitgeteilt.

Hungen

Der Klimaschutzaktionstag auf dem Wochenmarkt Hungen am 12. März muss "wegen der Ansteckungsgefahr durch die fortschreitende Verbreitung des Coronavirus" verschoben werden, wie die Verantwortlichen mitteilen. Gerade mit Blick auf die vielen anwesenden Vorschulkinder und Erzieherinnen sei diese Entscheidung getroffen worden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Biebertal

Die KSG Bieber und der Heimatverein Rodheim-Bieber hatten für den 22. März von 10 bis 18 Uhr zum Biebertaler Ostermarkt ins Rodheimer Bürgerhaus eingeladen. Nun ist klar: Wegen der Entwicklungen in Sachen Coronavirus fällt der Ostermarkt aus.

Reiskirchen

Feuerwehr Reiskirchen: Aufgrund der aktuellen Lage zum Thema "Coronavirus/Covid-19" hat sich die Leitung der Feuerwehr der Gemeinde Reiskirchen dazu entschieden, die für Freitag, 20. März, angesetzte Jahreshauptversammlung aller Feuerwehren der Gemeinde Reiskirchen vorsorglich zu verschieben. "Das Wohl unserer Einsatzkräfte und die Sicherstellung des Brandschutzes hat oberste Priorität" heißt es in der Bekanntmachung. Zudem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme gegenüber den Einsatzkräften handelt. Die Ehrungen der verdienten Einsatzkräfte werden an geeigneter Stelle nachgeholt. Die Wahl zum stv. Gemeindebrandinspektor wird per Briefwahl durchgeführt. Hierzu wird an anderer Stelle gesondert informiert.

Rabenau

Das für den 22. März um 11 Uhr vorgesehene Konzert des Multikulturellen Orchesters Gießenden im Hofgut-Theater-Rabenau fällt aus. Die Absage betrifft auch die Gemeinden Allendorf, Staufenberg und Buseck.

Buseck

Die Freisprechungsfeier des Kraftfahrzeuggewerbes am 13. März im Kulturzentrum in Großen-Buseck fällt aus.

Der "Nachmittag für die Älteren", zu dem der TV Großen-Buseck für den 15. März in das Kulturzentrum eingeladen hatte, wurde aufgrund einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts abgesagt. Die geplanten Ehrungen für 50, 60 und 70 Jahre Mitgliedschaft und die Ernennung von fünf Ehrenmitgliedern wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Das Osterbrunnenfest der Landfrauen Alten-Buseck, das am 29. März stattfinden sollte, wurde abgesagt.

Auch die Leitung der Feuerwehr Buseck hat sich dazu entschieden, die für den 20. März angesetzte Jahreshauptversammlung der Jungendfeuerwehren und der Einsatzabteilungen aufgrund einer Empfehlung des Innenministeriums und als Vorsichtsmaßnahme vor dem neuartigen Coronavirus zu verschieben. Ein Nachholtermin wird folgen.



Laubach

Abgesagt und in den Herbst 2020 verschoben wurde das für Sonntag, 15. März, um 14 Uhr im Rathaussaal in Laubach geplante Frühjahrskonzert "Blasmusik trifft Gospelchor" mit dem Gospelprojekt "Swinging Voices"



Allendorf

Keine gemeinsame Jahreshauptversammlung der Allendorfer Feuerwehren: In Absprache mit dem Bürgermeister von Allendorf/Lumda haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen die Jahreshauptversammlung am 14. März auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Wettenberg

Die für den 14. März vorgesehene Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wettenberg fällt aus. Ein neuer Termin steht noch nicht fest, berichtete Gemeindebrandinspektor Andreas Buhl.

Auch in den umliegenden Kreisen wurden größere und kleinere Veranstaltun gen abgesagt. Unter anderem :

Das für den 2. April in der Rittal Arena Wetzlar geplante MitgliederEvent der Volksbank Mittelhessen findet nicht statt. Damit folgt die Volksbank Mittelhessen der für heute angekündigten Allgemeinverfügung der Kreisbehörde, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zu untersagen. Die Vorsichtsmaßnahme soll der weiteren Verbreitung des neuartigen Corona-Virus entgegenwirken. "Die Veranstaltung in Wetzlar war bereits seit Monaten ausgebucht. Mehr als 3000 Mitglieder und Gäste freuten sich auf neue Impulse und den VolksbankTalk mit Gastreferent Bernhard Hoecker", berichtet Vorstandssprecher Dr. Peter Hanker. Zu allen weiteren Veranstaltungen der Volksbank Mittelhessen werden deutlich weniger als 1000 Gäste erwartet. Nach aktuellem Stand finden diese Termine statt.

Die Liste der abgesagten Veranstaltungen in Stadt und Kreis Gießen wird täglich aktualisiert. Für Hinweise - etwa per Mail an onlineredaktion@giessener-allgemeine.de - sind wir dankbar.