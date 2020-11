Kindergarten bastelt Coronavirus-Lampions – wie Kitas beim Martinsumzug improvisieren

Laternenlieder, Laternenumzug, Geselligkeit am Lagerfeuer bei Punsch und traditionellem Gebäck – das gehört zur Tradition des Martinstags. Doch im Corona-Jahr 2020 müssen viele Kindergärten und die Kleinen neue Wege gehen – im übertragenen und im wörtlichen Sinn.

Fulda/Schlitz - Die insgesamt 93 Kinder des Kindergartens St. Peter in Petersberg gehen mit dem Martinstag in Zeiten der Pandemie in besonderer Weise um: Sie haben Lampions gebastelt, die genauso aussehen wie uns die Wissenschaftler das Coronavirus* zeigen.

Es gehe nicht darum, das Virus und die damit verbundenen Gefahren auf die leichte Schulter zu nehmen, hebt Leiterin Christine Haustein hervor: „Die Kinder müssen ja Corona auch mit (er-)tragen, und so hat es seine eigene Bildkraft, wenn sie diese Lampions beim Laternenumzug tragen.“ *Fuldaer Zeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.