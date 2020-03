Erster bestätigter Corona-Fall im Kreiskrankenhaus - Continental stellt regionale Produktion ein

Die Corona-Krise hat längst Waldeck-Frankenberg erreicht. Nun gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall im Kreiskrankenhaus. Continental stellt seine regionale Produktion ein.

Bürgermeister von Frankenberg wurde negativ auf das Coronavirus getestet



getestet Der CDU-Politiker Friedrich Merz ist mit Sars-CoV-2 infiziert - er war zuvor Gastredner in Frankenberg

ist mit infiziert - er war zuvor Gastredner in Frankenberg Erster bestätigter Coronavirus-Fall im Kreiskrankenhaus Frankenberg

Update vom Samstag, 21.03.2020, 06.32 Uhr: Im Kreiskrankenhaus Frankenberg hat es nun den ersten bestätigten Coronavirus-Fall gegeben. Bereits zuvor soll es mehrere Verdachtsfälle gegeben haben, die sich allerdings als „Fehlalarm“ herausstellten, wie Sprecherin Jutta Muth bekannt gab.

Das Krankenhaus sei auf die Aufnahme von Corona-Patienten vorbereitet; sie erfolgt über den separaten Eingang „Alte Pforte“. „Die Mitarbeiter sind zu flexiblen Arbeitsmodellen bereit“, erläuterte die Sprecherin weiter.

Corona in Waldeck-Frankenberg: Continental in Korbach stellt Produktion ein

Update vom Freitag, 20.03.2020, 19.40 Uhr: Das Continental-Werk in Korbach stellt die Produktion wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis Ende der Osterferien ein. Fast alle 3600 Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt.

Ab Montag wird die Produktion schrittweise heruntergefahren. Am Mittwoch (25.03.2020) wird diese schließlich ganz gestoppt. Es gibt eine Ausnahmen: In der Abteilung, die Schläuche für die Wasserindustrie und das Tankstellennetz produziert, wird auf Notbetrieb umgestellt.

Corona in Waldeck-Frankenberg: Mehrere Fälle in Battenberg und Allendorf

Update vom Freitag, 20.03.2020, 18.13 Uhr: Wie der Landkreis am Freitagnachmittag mitgeteilt hat, sind in der Kernstadt von Battenberg, in der Kerngemeinde Allendorf-Eder sowie in Battenfeld und Haine verstärkt Erkrankungs- und Quarantänefälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus aufgetreten.

Der Landkreis appelliert daher dringend an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Diese Informationen wurden am Freitag auch noch in den betroffenen Orten per Lautsprecherdurchsage verbreitet.

Es handele sich nicht um eine formell verhängte Ausgangssperre, sondern um die Aufforderung an die Bürger zu freiwilliger Selbsteinschränkung, so der Landkreis. Wie berichtet, hatte sich eine private Gruppe aus Battenfeld beim Skiurlaub in Ischgl offenbar mit demCoronavirus infiziert.

Corona in Waldeck-Frankenberg: Kirchenmesse wird im Livestream gezeigt

Update vom Freitag, 20.03.2020, 17.11 Uhr: Die Sonntagsmesse der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist in Bad Arolsen wird wegen der Coronakrise in einem Livestream übertragen. So soll die Ansteckungsgefahr minimiert werden.

Die Messe aus Bad Arolsen wird wegen Corona* am Sonntag (22.03.2020) ab 10.30 Uhr auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde übertragen. Die Pfarrkirche bleibt aber weiterhin für das private Gebet geöffnet.

Corona in Waldeck-Frankenberg: Tausende Besucher am Edersee - Zahl der Infizierten steigt

Update vom Freitag, 20.03.2020, 16.43 Uhr: In Waldeck-Frankenberg gibt es nach der offiziellen Meldung, die am Freitag (20.03.2020) um 15.15 Uhr durch das hessische Sozialministerium verschickt wurde, 25 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Da sind vier mehr als am Vortag.

In ganz Hessen gibt es demnach 962 Infizierte. Und das Ministerium berichtet von zwei Todesfällen durch das Virus – je einem in der Stadt Wiesbaden und im Landkreis Offenbach. Da das Ministerium nur die Zahlen veröffentlicht, die von den Gesundheitsämtern bereits in das Meldesystem eingegeben wurden, kann die tatsächliche Zahl der Infizierten höher sein.

Corona in Waldeck-Frankenberg: Warnung vor Betrügern

Update vom Freitag, 20.03.2020, 14.21 Uhr: Erster Kreisbeigeordneter und Gesundheitsdezernent Karl-Friedrich Frese warnt die Bevölkerung vor Personen, die derzeit in Vollschutzanzügen in Waldeck-Frankenberg unterwegs seien, sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgäben und Einlass in Privatwohnungen verlangten.

„Bei diesen Personen handelt es sich um Betrüger. Es sind keine Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Waldeck-Frankenberg unterwegs“, betont Frese. Diesen Personen sollte auf keinen Fall Einlass in die Wohnungen gewährt und es sollte umgehend die Polizei informiert werden.

Corona in Waldeck-Frankenberg: Tausende Besucher am Edersee - Bürgermeister appelliert

Update von Freitag, 20.03.2020, 13.45 Uhr:Edertals Bürgermeister Klaus Gier appelliert eindringlich, wegen der Corona-Krise auf Ausflugsfahrten zum Edersee* zu verzichten. Am vergangenen Wochenende seien tausende Besucher dort gewesen – das wolle man aber vermeiden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

„Leider mussten wir immer wieder beobachten, dass die Sicherheitsabstände im öffentlichen Raum und in gastronomischen Betrieben nicht eingehalten wurden. Darum sehen wir uns unter Umständen dazu gezwungen, den kompletten Bereich des Sperrmauervorplatzes mit dem Aquapark und die Talsperre für die Öffentlichkeit zu sperren“, kündigt Bürgermeister Gier an.

Der Wildtierpark am Edersee sei wegen der Ausbreitung des Virus bereits von der Nationalparkverwaltung geschlossen worden.

Coronavirus: Ehepaar steckt in Spanien fest

Update von Freitag, 20.03.2020, 08.13 Uhr: In Spanien steckt ein Ehepaar aus Bad Wildungen (Kreis Waldeck-Frankenberg) wegen dem Coronavirus* fest. Sie warten auf ihren Rückflug nach Deutschland. Karl-Peter und Selma de Sousa Scheu erleben derzeit hautnah die Corona-Ausnahmesituation in Spanien: „All das hat sich nur innerhalb weniger Tage so entwickelt. Bis Sonntagnacht gab es keinerlei Einschränkungen“, berichtet der Rentner.

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 21.45 Uhr: Frankenberg gleicht derzeit einer Geisterstadt. Wegen des Coronavirus* kommt das öffentliche Leben fast vollständig zum Erliegen, berichtet hna.de*. Besonders der Bahnhof wirkt trostlos, aber auch die Innenstadt ist deutlich leerer. Im Einkaufszentrum haben die meisten Geschäfte vorübergehend geschlossen.

Coronavirus: 21 erkrankte in Waldeck-Frankenberg

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 20.15 Uhr: Laut der offiziellen täglichen Mitteilung des Hessischen Sozialministeriums sind (Stand Donnerstag 17.15 Uhr) in Waldeck-Frankenberg 21 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Laut Landkreis waren es allerdings am Mittwoch in Waldeck-Frankenberg bereits 27 Infizierte.

Die unterschiedlichen Zahlen erklärt das Ministerium damit, dass es selbst nur die Zahlen veröffentliche, die von den Gesundheitsämtern der Kreise bereits über den gesetzlich festgelegten Meldeweg in das Meldesystem eingetragen wurden. Die Kreise selbst veröffentlichen aber zum Teil auch die Fälle, die dort noch nicht erfasst wurden. Der Landkreis hat am Donnerstag außerdem berichtet, dass sich in Waldeck-Frankenberg derzeit etwa 270 Personen als begründete Verdachtsfälle in „häuslicher Absonderung“ befänden, also in Quarantäne.

Corona in Waldeck-Frankenberg: Friedrich Merz infiziert - Neue Einschränkungen beschlossen

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 17.00 Uhr: Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß hat sein Zusammentreffen mit dem Coronavirus infiziertenCDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz gut überstanden. "Der Test fiel negativ aus", teilte Heß am Donnerstag mit - das heißt, der Bürgermeister ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Vorher hatte Heß schon darüber informiert, dass er sich nach Bekanntwerden, dass Merz infiziert sei, zu Wochenbeginn sofort auf das Coronavirus habe testen lassen.

Wie berichtet, trat Merz am Mittwoch, 11. März, vor mehr als 700 Besuchern in der Ederberglandhalle auf. Dabei hatte Heß dem christdemokratischen Besucher einen Bildband „Europeade 2019 Frankenberg“ überreicht. Trotz der guten Nachricht will Heß bis zum Mittwoch, 25. März, weiterhin in heimischer Isolation bleiben. „Ich arbeite bis dahin weiter von meinem Homeoffice aus, digital und per Telefon“, teilte der Bürgermeister mit.

Update vom Donnerstag, 19.03.2020, 16.00 Uhr: Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat der Landkreis am Donnerstag ein Verbot von Veranstaltungen in Waldeck-Frankenberg „ab einer tatsächlichen oder zu erwartenden Teilnehmerzahl von 20 Personen“ erlassen. Die Anordnung tritt am 20. März in Kraft und gilt bis einschließlich 19. April. Laut der Stadt Frankenberg gilt das auch für Trauerfeiern. Bisher galt ein Veranstaltungsverbot in Hessen erst ab 100 Personen.(mjx)

Corona-Epedemie: Bäckereien bleiben geöffnet

Außerdem hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg eine Verordnung des Landes präzisiert. Demnach sollen nun unter anderem auch Eisdielen, Reisebüros mit Kundenverkehr (telefonischer Kontakt bleibt möglich) und Campingplätze schließen. Weiter geöffnet bleiben dürfen zum Beispiel Gärtnereien, Hofläden und Bäckereien (aber nicht als Café). Pizzerien dürfen nach 18 Uhr noch ausliefern.

Erstmeldung vom Donnerstag, 19.03.2020, 13.00 Uhr: Das Coronavirus macht auch vor Waldeck-Frankenberg nicht Halt. In dem Landkreis gibt es zurzeit 18 bestätigte Corona-Infizierungen (Stand Mittwoch, 18.03.2020). Schulen und Kitas sind wie in ganz Deutschland bis zu den Osterferien geschlossen. Viele Lehrer hatten ihre Schüler auf die nahende Schließung wegen der Corona-Krise vorbereitet.

„Wir haben erwartet, dass die Schulen schließen müssen und schon letzte Woche Aufgaben vorbereitet, die die Schüler alleine bewältigen können“, sagte Dirk Osthöver, Schulleiter an der Marker-Breite-Schule in Korbach. Vorwiegend werden dabei die Hauptfächer Deutsch und Mathematik berücksichtigt. Das hätten die Lehrer mit weiteren Grundschulen im Landkreis Waldeck-Frankenberg abgesprochen.

Am Donnerstag (19.03.2020) haben trotz des Coronavirus die Abiturprüfungen in Hessen* begonnen - auch an der Christian-Rauch-Schule in Bad Arolsen. Die Schüler sollten auf ausreichend Abstand achten. Die Prüflinge nahmen an desinfizierten Tischen Platz.

Vor bestätigter Corona-Infektion: Friedrich Merz gastierte beim CDU-Emfang

Die Lehrer stehen nun in Kontakt mit den Eltern und Elternbeiräten. Das Ziel: Die Schüler bis zu den Osterferien mit Unterrichtsstoff zu versorgen. „Ich bin zuversichtlich“, so Dirk Osthöver. Wenn Schüler drei Wochen lang nicht regulär unterrichtet werden, könnten sie vieles sicherlich später nachholen.

Friedrich Merz ist am 17. März positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nur wenige Tage zuvor war der Kandidat auf den CDU-Vorsitz beim Frühlingsempfang der Frankenberger Christdemokraten aufgetreten. 700 Gäste hatten den Ex-Unionsfraktionschef in der Ederberglandhalle begrüßt - einige per Handschlag. Deswegen befinden sich der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Thomas Müller und der Fraktionsvorsitzende Jannik Schwebel-Schmitt nach dem Merz-Besuch mittlerweile in Quarantäne.*

Positiver Corona-Test bei Friedrich Merz: CDU-Kreisverband Waldeck-Frankenberg rät nach Großveranstaltung Kontaktpersonen zu Quarantäne https://t.co/GeVl6V9RF0 — SPIEGEL Politik (@SPIEGEL_Politik) March 17, 2020

Gaststätten in Waldeck-Frankenberg kämpfen mit der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch im Landkreis Waldeck-Frankenberg auf nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens aus. Auch vor der regionalen Gastronomie macht das Coronavirus nicht Halt. Viele Gastronomen in Frankenberg kämpfen mit der Krise - auch Frank Krones:

„Wir haben aktuell etwa 50 Prozent weniger Gäste, nahezu jede Reservierung bis zum Mai mussten wir stornieren“, sagt der Inhaber vom Gasthaus Vöhl in Frankenberg. Laufkundschaft schaue fast gar nicht mehr vorbei. Meistens kämen jeden Tag nur noch Stammgäste zum Mittagessen.

Coronavirus trifft die Wirtschaft in Waldeck-Frankenberg hart

Seit Anfang der Woche müssen Restaurants und Gaststätten wegen des Coronavirus strenge Auflagen einhalten. Die Lokale dürfen nur noch bis 18 Uhr geöffnet sein. Das Abendgeschäft fällt also weg. Die Gäste müssen an den Tischen einen Abstand von mindestens zwei Metern einhalten.

Viele Läden trifft es noch härter: Bekleidungsgeschäfte, Buchläden, Telekommunikationsläden und viele weitere Händler haben wegen der Ansteckungsgefahr seit Mittwoch (18.03.2020) geschlossen. Die Fußgängerzone verwaist allmählich, Kunden stehen vor geschlossenen Türen. Bei vielen Geschäftsleuten herrscht Unsicherheit. Sie wissen nicht, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf sie hat.

Landkreis Waldeck-Frankenberg: Stadtbücherei setzt während Corona-Krise positives Zeichen

„Die Situation ist sehr hart“, sagt Jürgen Tent, Vorsitzender der Korbacher Hanse. Viele Betriebe hätten für ihre MitarbeiterKurzarbeitergeld beantragt. So könnten Verdienstausfälle zumindest zum Teil während der Corona-Krise ausgeglichen werden. Andere Beschäftigte würden Überstunden abbauen. „Aber wir wissen ja nicht, wie lange die Vorgaben zur Schließung dauern werden“, sagt Tent.

Viele Menschen, Institutionen und Betrieben wollen in Zeiten der Corona-Pandemie auch positive Zeichen setzen - wie die Stadtbücherei in Bad Wildungen. Zwar ist die Einrichtung geschlossen. Doch vor der Tür steht ein mit Büchern bestückter Rollwagen. Leseratten können sich hier bedienen - und zwar kostenlos.

Video: Friedrich Merz mit Coronavirus infiziert

Von Jan Wendt

*hna.de und wlz-online.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.